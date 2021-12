Product Branding: Definitie, Voorbeelden en Strategie

Sommige producten zijn net zo herkenbaar als de bedrijven die ze maken. Bijvoorbeeld, een fles frisdrank met een rood etiket en een wit geschreven lettertype is niet te verwarren met iets anders dan een Coca-Cola. Of als je toevallig de woorden "Je bent jezelf niet als je trek hebt" op de radio hoort, weet je meteen dat ze het over een Snickers reep hebben.

Dit zijn basisvoorbeelden van product branding - het gezicht en de persoonlijkheid die aan afzonderlijke producten worden gegeven.

In het algemeen is branding wanneer een product op de markt wordt geïdentificeerd op een manier die het onderscheidt van elk ander product. Hoe sterker de merkstrategie, hoe meer dat product zal opvallen.

Je hoeft niet op het niveau van Coca-Cola of Snickers te staan om je voordeel te doen met goede product branding. Hier lees je hoe je een stevige product branding strategie kunt opbouwen die opvalt.

Inhoudsopgave:

Wat is Product Branding?

Wat is product branding precies? Laten we beginnen met een definitie van product branding.

Product branding is het ontwikkelen van een onderscheidend merk voor een bepaald product met de bedoeling de doelgroep van een merk te bereiken.

Alles, van huishoudelijke schoonmaakmiddelen tot snoep tot auto's, kan zijn eigen merkpositionering en marketingstrategie hebben. Ongeacht het product blijft het idee hetzelfde: opvallen in een zee van gelijksoortige producten en mensen een reden geven om voor jouw product te kiezen.

Net zoals een bedrijf een corporate merk bouwt om loyaliteit van klanten te verdienen, kunnen producten profiteren van merkopbouw om vertrouwen te wekken en de verkoop te verhogen. Je product is een merkuitbreiding van je bedrijf, dus als je product branding goed aanpakt, krijgt ook je bedrijf een impuls.

Hoe Verschilt Product Branding van Corporate Branding?

De zuiverste vorm van brand marketing is een op zichzelf staand product. Het gebruikt de naam van het bedrijf in zijn branding - de twee zijn één en hetzelfde. Het is wanneer bedrijven meer dan één product of merk hebben dat dingen met elkaar verweven raken.

Neem bijvoorbeeld Mars. De onderneming maakt een aantal producten, waaronder M&M's, Skittles, en zelfs Whiskas kattenvoer. De positionering van het merk van het hele bedrijf is meer gericht op innovatie en het zijn van een langdurige leider op zijn gebied, terwijl de product brands elk hun eigen unieke brand identity hebben.

Corporate branding is veel breder en omvat het hele bedrijf en al zijn producten. Dit is wat je gebruikt voor je bedrijfswebsite en marketing.

Product brands zijn genuanceerder en gemaakt voor het individuele product. Het doel is om een product in zijn niche te laten onderscheiden.

Sommige bedrijven kiezen ervoor een merkenfamilie te vormen, waarbij alle producten de naam van het bedrijf delen, ook al zijn ze verschillend. Campbell's is een mooi voorbeeld van een merkenfamilie met zijn gevarieerde lijn van soepen die allemaal onder de naam Campbell's vallen. Het bedrijf is ook uitgegroeid tot een multimerkenbedrijf met zijn lijn Campbell's Chunky, Well Yes!, Slow Kettle Style, en Homestyle soepen.

Maar voor bedrijven die een gevarieerde productlijn verkopen, zoals luiers en schoonmaakmiddelen, kan het gebruik van een enkel merk of een merkfamilie lastig blijken. Daarom kiezen bedrijven als Procter & Gamble voor afzonderlijke product brands.

Product brands grijpen vaak op een of andere manier terug op het corporate merk. Maar het belangrijkste verschil is dat product brands visuals en persoonlijkheidskenmerken hebben die los staan van het bedrijf dat ze maakt.

Waarom Is Product Branding Belangrijk?

Merk herkenning bij een product levert een bedrijf een aantal voordelen op, ook al associëren klanten je product niet onmiddellijk met je corporate merk. Laten we vier van de voordelen van onderscheidende product brands de revue laten passeren: Identificatie, Uitbreiding, Product voorkeur, en Concurrentie.

Identificatie

Zoals bij elke vorm van branding, maakt het branden van een product het makkelijker om het te herkennen tussen producten die er hetzelfde uitzien. Een sterk merk valt op. Hoe herkenbaarder het wordt, hoe meer ROI je kan halen uit je reclame en marketing. Denk maar aan de laatste keer dat je boodschappen deed en op zoek was naar de kenmerkende kleur van het product dat je zocht, zoals de kleur van het type M&Ms dat je wilde, in plaats van dat je zocht naar de merknaam zelf om het product te vinden.

Uitbreiding

Als je een merk hebt dat mensen al kennen en waar ze van houden, kan het gemakkelijker zijn om uit te breiden naar een nieuwe markt of productcategorie, of zelfs een nieuw merk binnen hetzelfde bedrijf te introduceren. Het bouwt onmiddellijk geloofwaardigheid op voor nieuwe producten en moedigt mensen aan ze te proberen.

Zo begon Dollar Shave Club met alleen scheermesjes en scheerschuim. Toen in 2015, breidde het zijn productlijn uit met haarverzorging. Na geloofwaardigheid als gerenommeerd merk voor persoonlijke verzorging opgebouwd te hebben, kon het bedrijf zijn merk probleemloos uitbreiden.

Product Voorkeur

Brand awareness legt veel gewicht in de schaal als het op consumenten voorkeur aankomt. Mensen kopen de merken die ze kennen en vertrouwen. Als je doelbewust een consistent merk creëert dat je doelgroep aanspreekt, maak je meer kans om ze voor je te winnen.

Concurrentie

Een deel van een goede merk strategie houdt in dat je aandacht besteedt aan andere merken op je markt. Sterke merken kunnen andere bedrijven ontmoedigen om je niche te betreden. Het creëert een hogere toetredingsbarrière, vooral als mensen een sterke affiniteit met je merk hebben.

Goede product branding betekent ook dat je minder op prijs hoeft te concurreren. Mensen zijn bereid meer te betalen voor de merken die ze leuk vinden, vooral als ze denken dat doorsnee producten van mindere kwaliteit zijn.

Hoe Bouw Je Een Betere Product Branding Strategie?

Product branding is het kruispunt van vele bewegende delen, waaronder logo, kleuren, verpakkingsdesign, productnamen en -omschrijvingen, brand voice, merk waarden, een verhaal, en de algemene berichtgeving die het merk gebruikt. Het geheel is groter dan de som van de delen - een som die strategisch berekend wordt.

Klaar om je strategie voor product branding te ontwikkelen? Hier zijn onze top product branding tips voor succes:

Doe Onderzoek Naar je Doelgroep

Elke nieuwe branding strategie begint met marktonderzoek. Je moet beslissen wie je wilt dat je product koopt, en dan terugwerken om een merk te creëren dat bij hen past. Enkele vragen die je tijdens dit proces kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

Wat is het doel van het product?

Wie zou het product gebruiken?

Waarom zouden ze dit product gebruiken en niet die van een concurrent?

Waarom wil ik deze groep bedienen?

Wat waardeert deze groep?

Het krijgen van consument inzichten is van onschatbare waarde voor je merkontwikkeling. Het plaatst je in de schoenen van de mensen wie je wilt targeten. Houd enquêtes of zoek data op om echte pijnpunten die consumenten ervaren aan het licht te brengen en kijk hoe je die kunt oplossen met een geweldig product en een sterk merk.

Ken Je Concurrenten

Een deel van goede branding hangt af van je vermogen om op te vallen. Om dat te doen moeten marketeers eerst weten wie er nog meer om aandacht strijden. Doe wat onderzoek bij concurrenten. Zoek uit wat klanten van die merken vinden en wat hen ertoe zou kunnen bewegen om op jouw merk over te stappen (bv. betere prijs, grotere hoeveelheden, productkwaliteit, enz.). Deze zullen dienen als enkele van de bouwstenen voor je product branding strategie.

Bepaal Je Product's Persoonlijkheid

Als je producten konden spreken, wat zouden ze dan zeggen? Hoe zouden ze klinken? Hoe zouden ze ruiken? Hoe zouden ze aanvoelen?

Merken zijn een geheel van beelden, geluiden, geuren, texturen, en associaties. Het bepalen van de persoonlijkheid van je merk kan helpen bij het maken van keuzes zoals logo's, kleuren, verpakking, en andere details waaraan de consument je merk zal herkennen.

Deel Je Brand Identity

Als je eenmaal begrijpt hoe je product brand eruit moet zien en moet functioneren, kun je beginnen het verhaal ervan met je publiek te delen. Praat over de geschiedenis, de waarden, en wat het uniek maakt. Help het publiek zich verbonden te voelen met je merk, zodat het vertrouwdheid kan opbouwen. Met andere woorden, geef mensen een reden om jouw merk te kiezen in plaats van de anderen.

Ben Consistent Met Je Product Branding

Hoe je een product branding strategie ook aanpakt, de enige gemene deler is altijd consistentie. Maak een stijlgids die in detail beschrijft hoe je merk gepresenteerd moet worden, inclusief grootte, plaatsing, kleurenpalet, kernwaarden, beeldmateriaal, en de stem van je merk. Diezelfde stijl moet consistent zijn doorgetrokken naar je e-commerce, je klantenservice voor dat product, je visitekaartjes, en op elke plaats waar het product verkocht wordt.

Weerspiegel de identiteit van je merk in al je marketing en reclame. Hoe consequenter je bent, hoe opvallender je merk wordt. Plus, hoe minder tijd het kost voor mensen om zich met je merk verbonden te voelen.

Voorbeelden van Succesvolle Product Branding

Inspiratie nodig voor je volgende product brand? Bekijk deze voorbeelden van product branding met veel impact, die de lat hoog leggen.

Apple

Apple is de definitie van diepgaande, consistente branding. Het merk Apple en waar het voor staat, is een belangrijk competitive advantage. Apple heeft niet alleen een gestroomlijnd, sexy corporate brand, maar breidt datzelfde imago ook uit naar elk van zijn technologische producten.

We zien dit terug in de naamgeving van de producten (bijv. iPhone, iMac, iPod, enz.), de verpakking en zelfs in de eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier waarop de producten functioneren.

SharkNinja

SharkNinja, fabrikant van krachtige keuken- en huishoudelijke apparaten, heeft een premium merkimago gecreëerd en maakt gebruik van multi-branding als onderdeel van zijn merkstrategie.

Van stoomzwabbers tot messenblokken en gepatenteerde luchtreinigingstechnologieën, de producten dragen ofwel de naam Shark ofwel de naam Ninja en belichamen duurzaamheid, kracht en een lange levensduur in al hun branding. Beide namen hebben hun sporen verdiend, zijn duidelijk over wat ze doen en richten zich op het topsegment van de markt met producten van hoge kwaliteit.

Hershey

Hershey's lange geschiedenis, reputatie voor goedkope producten, en positionering als een bedrijf met meerdere producten heeft het tot een populaire naam in snoepgoed gemaakt. Omdat een verzameling producten sterk kan verschillen, is het zinvol om naast een huisstijl ook te investeren in individuele merkbekendheid van de producten.

In het geval van Hershey heeft elk van de snoepjes zijn eigen naam, logo, verpakking, kleurenschema, productontwerp, en andere details.

Onthoud dat goed brand management niet alleen over een logo, slogan, of cool verpakkingsontwerp gaat. Het is de manier waarop al je visuele elementen, waarden, en persoonlijkheid langdurig samenwerken om je doelgroep aan te spreken.

Laat de identiteit van je product je leiden. Als je die rechtstreeks tot je publiek laat spreken, zul je gemakkelijker hun loyaliteit kunnen verdienen en om de juiste redenen opvallen.