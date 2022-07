Hoe vaak gebeurt het niet? Je ziet dat je concurrenten media aandacht krijgen of dat merken ontelbare likes en shares op social media binnenhalen. Het is niet raar dat je een beetje jaloers bent op al die aandacht. Wat je je misschien niet realiseert is dat de activiteiten van deze bedrijven niet groter of duurder hoeven te zijn dan die van jou. Het belangrijkste verschil is dat deze merken en bedrijven weten hoe ze public relations effectief kunnen gebruiken.

Public relations en mediarelaties kunnen belangrijke waarde toevoegen aan elke marketingstrategie. Ze bieden merken de kans om hun bereik uit te breiden tot ver voorbij de traditionele boodschappen. PR kan gebruikt worden om het beeld dat je wilt dat mensen van je merk hebben, vorm te geven.

We zullen je een geheimpje verklappen: het overgrote deel van de media aanwezigheid gaat niet vanzelf. Het wordt pro-actief en bewust beheerd door merken en vereist intensief perswerk, veel geduld en een langetermijnvisie.

Dus wat is public relations en hoe kan het gebruikt worden? In deze gids leggen we alles uit wat je moet weten om een succesvolle PR strategie op te bouwen.

Inhoudsopgave

PR Afkorting - Waar staat PR voor?

Waar staat PR precies voor en wat is de betekenis ervan? PR is de afkorting voor Public Relations, dus vrij vertaald "publieksrelaties" of de "relatie met het publiek".

Public Relations Definitie

Wat is PR? Laten we beginnen bij het begin - met een definitie van Public Relations.

Public relations, ook wel publieke relaties genoemd, heeft betrekking op de maatregelen die genomen worden om een bedrijf of merk meer bekendheid te geven. Het vertrouwt op mediarelaties om persaandacht te krijgen, op content en op KPI's om PR prestaties te meten.

Hier is nog een definitie van PR:

Het plannen van activiteiten om het beeld dat het publiek van een merk of bedrijf heeft vorm te geven.

Wat je persoonlijke definitie van public relations ook is, het is belangrijk dat je steeds de reden van je PR activiteiten voor ogen houdt. Als je PR een specifieke reden heeft, kan je beginnen de houding en de perceptie van het publiek in de gewenste richting te sturen.

PR: Wat kan je met PR bereiken?

PR is een indirecte vorm van reclame. Public relations is er niet op gericht de verkoop rechtstreeks te verhogen. Het doel is om meer merkbekendheid op te bouwen en een positief sentiment ten opzichte van je bedrijf te krijgen.

Maar omdat PR helpt om belangstelling te wekken en je in de schijnwerpers te zetten, stimuleert het vaak automatisch de verkoop. Hoe meer mensen over je praten en over je te weten komen, hoe meer toekomstige klanten er waarschijnlijk uit voortkomen. Als mensen überhaupt al niet weten dat je bestaat, zullen ze immers ook niks bij je kopen.

PR geeft je ook de kans om je concurrenten uit de schijnwerpers te verdringen. Je schrijft een fantastisch persbericht of je content gaat viraal op social media - en voila! Plotseling denkt niemand meer aan je concurrenten omdat ze het te druk hebben met jou.

Toepassing van PR

PR wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. De drie meest voorkomende toepassingen zijn:

Hierbij moet wel worden aangetekend dat er een verschil is in aanpak van PR tussen B2B en B2C bedrijven.

Crisismanagement

Soms moeten merken in een communicatiecrisis aan crisismanagement doen om te voorkomen dat ze het vertrouwen van hun klanten verliezen. PR activiteiten en communicatie kunnen je om de juiste redenen weer in de schijnwerpers zetten zodat je je reputatieschade kan herstellen.

Start-ups of merken die hun klantenbestand willen uitbreiden kunnen PR gebruiken om een breder publiek te bereiken. Door PR leert het publiek dingen over je bedrijf die veel verder gaan dan je marketingboodschappen en producten. Daarom moet je ook het verschil kennen tussen PR en marketing om uit beide het meeste te halen.

brand management

Interne Betrekkingen

Hoe kan je PR het beste aanpakken?

Bij PR draait alles om inhoud - vooral om geschreven communicatie zoals persberichten. Ongeacht hoe je PR strategie er precies uitziet, valt je content meestal in een van de drie categorieën:

Leer meer over het PESO-model in deze blog.

Earned Media & PR

Earned media is het aller belangrijkste van public relations omdat het in wezen gratis reclame is. In plaats van bij journalisten en redacteuren aan te moeten kloppen, wordt je merk voor je gepromoot door je publiek. Mond-tot-mond reclame is uiterst effectief omdat consumenten persoonlijke aanbevelingen meer geloven dan traditionele marketingboodschappen.

Tegelijk is earned media aanwezigheid ook het moeilijkst te bereiken. Je kunt je klanten bijvoorbeeld aanmoedigen om recensies achter te laten en die te delen op social media. Maar uiteindelijk is het aan hen hoe en wanneer ze voor je willen pleiten.

Paid Media & PR

Paid media zijn voor PR-bureaus en PR-managers het gemakkelijkst te controleren. Een persbericht of andere content kan op precies dezelfde manier gepromoot worden als andere marketingmiddelen. Geschikte kanalen zijn bijvoorbeeld PPC advertenties, social media advertenties of influencer marketing.

Paid marketing is, zoals de naam al zegt, meestal ook het duurst. Naast de creatie van de content moet ook budget voor de publicatie worden uitgetrokken.

Owned Media & PR

Owned media is alle media-content die je organisatie kan controleren. Dit omvat blog posts, klantverhalen, social media posts, eigen afbeeldingen, website tekst en e-mail nieuwsbrieven.

Je owned media troeven zijn de basis voor PR campagnes. Je hebt volledige controle over wanneer, hoe en waar ze gepubliceerd worden, kunt wijzigingen aanbrengen aan de content en de prestaties ervan volgen.

10 van de beste PR campagnes van afgelopen jaar

Waarom Moeten Organisaties in Public Relations Investeren?

Het is zeker waar dat mediarelaties niet essentieel zijn om de mening van je publiek te vormen. Bedrijven investeren echter in PR omdat ze daarmee die perceptie en opvatting kunnen beïnvloeden.

Een degelijke PR strategie schept veel mogelijkheden om je merk op te bouwen en te laten groeien. Zo kun relaties opbouwen met de media, influencers en met andere belangrijke mensen positief over je merk kunnen praten. Een consequente uitvoering van public relations campagnes kan helpen de kosten, tijd en moeite van marketing teams te verminderen - zonder dat dit ten koste gaat van verkoop of inkomsten.

Bovendien bieden PR-campagnes de kans om emotionele banden met je doelgroep op te bouwen. Emotionele verbondenheid is een belangrijke factor voor brand loyalty. Zoals eerder gezegd, kiezen mensen merken waar ze zich mee verbonden voelen, ook al zijn die misschien iets duurder (kijk maar naar Apple bijvoorbeeld)

Wat zijn de Voor- en Nadelen van PR?

Brengt public relations voor- en nadelen met zich mee? Zeker weten!

Public relations is geen perfect instrument, en garandeert evenmin geweldige resultaten. Maar als je de voor- en nadelen van public relations kent, kun je beslissen welke aanpak voor je merk de juiste is. Laten we eens kijken naar enkele van de voor- en nadelen.

De Voordelen van PR

Wat zijn de voordelen Public Relations?

1. Aanwezigheid van het Merk

Het doel van PR managers is de naamsbekendheid vergroten en hun organisatie te promoten op een andere manier dan de traditionele marketing. Het publiek leert naast producten en diensten ook andere gebieden van je bedrijf kennen en krijgt een indruk van wat je doet en wie je bent.

2. Goedkope Marketing

Je content kan op vele manieren hergebruikt worden, wat PR zeer kosteneffectief maakt. Een persbericht kan bijvoorbeeld gepubliceerd worden op social media, op de bedrijfswebsite en in een interne nieuwsbrief. En als een persbericht door verschillende media wordt opgepikt en gepubliceerd, sla je meerdere vliegen in één klap!

Tip: Gebruik de Meltwater persdistributielijst om je mediawerk nog efficiënter te maken.

3. Vertrouwen Krijgen

PR is informatief en inspirerend - en beide kunnen vertrouwen wekken bij een specifieke doelgroep. Het stelt je bedrijf in staat om weg te stappen van cold-calling doordat je jezelf positiever in de markt zet. Je klanten zullen jou vinden in plaats van dat jij je klanten moet vinden.

De Nadelen van PR

Wat zijn de nadelen Public Relations?

1. Organische PR

PR is niet gegarandeerd positief. Er kunnen ook negatieve verhalen waarover je weinig controle hebt in de media verschijnen. Negatieve pers, zoals een slechte recensie of een kritisch verhaal, dwingt een bedrijf te reageren - ook al is dat niet begroot.

2. Geen Gegarandeerde ROI

Zelfs als je PR campagne door de media wordt opgepikt en gepubliceerd, is er geen garantie dat ze succesvol zal zijn. Je kunt veel geld en tijd besteden aan het ontwikkelen van een communicatiecampagne maar dan kan het nog steeds gebeuren dat die niet door de media wordt opgepikt.

3. Geen Controle over Publicaties

Persberichten die deel uitmaken van een geplande mediacampagne kunnen bij het uitkomen van belangrijk nieuws op de achtergrond raken. Dit kan ertoe leiden dat je persbericht te laat of helemaal niet gepubliceerd wordt.

Zou je de volgende voorbeelden van public relations als zodanig herkennen? Laten we eens kijken naar een paar concrete PR voorbeelden uit de echte wereld.

Tesco: Goede PR door het Geven van Steun

Laten we beginnen met Tesco. De filialen van deze Engelse supermarktketen zijn stevig verankerd in hun communities. Om hun imago te versterken besloten ze de plaatselijke pubs tijdens de pandemie te steunen. In plaats van hun eigen alcoholverkoop te pushen, moedigde Tesco hun klanten aan rekening te houden met de plaatselijke pubs die het moeilijk hadden in de tijden van afstand houden.

Specsavers: Goede Patriottische PR

Een ander uitstekend voorbeeld is Specsavers. Het bedrijf ontwierp deze poster om de Engelse nationale ploeg op het Europees Kampioenschap voetbal te steunen. Het weerspiegelt de focus van het merk als opticien zonder direct iets te willen verkopen.

Rode Kruis: Een succesvol persbericht schrijven

Tenslotte laten we je zien hoe een geslaagd persbericht eruit ziet met een voorbeeld van het Rode Kruis. Het persbericht onderstreept de missie en het belang van het Rode Kruis in tijden van nood. Het wijst er ook op dat er te weinig aanbod van bloeddonaties is voor de grote vraag en moedigt lezers discreet aan om bloed te doneren.

Wat hoort in een PR-Strategie?

Nu weet je wat de rol van PR is en hoe het eruit ziet - maar hoe kan je het in je voordeel gebruiken? De eerste stap is het bedenken van een PR strategie.

Nadat de doelen gesteld zijn, moet je bedenken hoe je je boodschap onder de aandacht van het publiek zult brengen. De volgende PR kanalen zijn hiervoor geschikt:

E-Mail

Je eigen Website

Nieuwskanalen

Social Media

Gastschrijvers voor blogs

Mediaplatforms zoals een distributienetwerk voor persberichten

Influencers

Paid Media

De kanalen die je kiest moeten afgestemd zijn op je doelen. Je hoeft niet op elk kanaal vocaal te zijn om je boodschap uit te dragen.

Als je als jong bedrijf bijvoorbeeld de bekendheid wilt vergroten, kun je snel tractie krijgen door samen te werken met influencers. Vraag hen om een verhaal te maken en die met hun niche publiek te delen. Als je te maken hebt met negatieve pers op Google, kunnen persberichten, gastblogs, goede recensies en andere online PR activiteiten de weg banen.

Last but not least heeft elke PR strategie duidelijke PR KPI's nodig zodat de prestaties gemeten kunnen worden. Net als in marketing laten prestatie-indicatoren zien welke maatregelen tot succes hebben geleid en waarop voortgebouwd moet worden.

PR-KPIs: PR meten

Over KPI's gesproken... Wat moet er precies gemeten worden om de prestaties van je perswerk te evalueren?

We raden je aan alleen de belangrijkste statistieken bij te houden. Want laten we eerlijk zijn: er is een heleboel getallen die opgenomen kunnen worden. En als je ze allemaal wilt evalueren, ben je meer tijd kwijt met het verzamelen van data dan met het verkrijgen van PR hits!

Tot de onmisbare PR-KPI's behoren:

Publiekssentiment: Gebruik een consumer insights tool om het sentiment van het publiek in de loop van de tijd te volgen. In een perfecte wereld zal de meerderheid van de mensen een positieve houding tegenover je bedrijf hebben.

Gebruik een consumer insights tool om het sentiment van het publiek in de loop van de tijd te volgen. In een perfecte wereld zal de meerderheid van de mensen een positieve houding tegenover je bedrijf hebben. Share of Voice: . Share of voice verwijst naar de hoeveelheid media-aandacht die je krijgt in vergelijking met je concurrenten. Met PR tools kan je je belangrijkste concurrenten volgen en automatisch hun behaalde persaandacht volgen.

. Share of voice verwijst naar de hoeveelheid media-aandacht die je krijgt in vergelijking met je concurrenten. Met PR tools kan je je belangrijkste concurrenten volgen en automatisch hun behaalde persaandacht volgen. Rangkings in zoekmachines: PR kan je helpen om hoger te ranken op zoekmachines, vooral voor termen die met je merk te maken hebben, zoals de bedrijfsnaam. Houd je positie in de gaten en zie hoe die in de loop van de tijd verandert. Hieraan kun je zien of en hoe succesvol je public relations zijn.

PR kan je helpen om hoger te ranken op zoekmachines, vooral voor termen die met je merk te maken hebben, zoals de bedrijfsnaam. Houd je positie in de gaten en zie hoe die in de loop van de tijd verandert. Hieraan kun je zien of en hoe succesvol je public relations zijn. Earned verkeer: Volg het verkeer op je website terwijl je je bedrijf promoot. Verhogen de vermeldingen in de media tegelijk het aantal bezoekers van je website? Bonus: Meer website verkeer helpt ook je positie in de zoekmachines! Tip: Verhoog je website verkeer door PR!

Volg het verkeer op je website terwijl je je bedrijf promoot. Verhogen de vermeldingen in de media tegelijk het aantal bezoekers van je website? Bonus: Meer website verkeer helpt ook je positie in de zoekmachines! Verhoog je website verkeer door PR! De verhouding tussen actieve en potentiële aanwezigheid in de media: Potentiële aanwezigheid in de media is het aantal publicaties in je sector of andere media waarin je aanwezigheid nastreeft. Actieve aanwezigheid in de media is het aantal publicaties waarin je al vertegenwoordigd bent. Het samengaan van deze twee waarden betekent dat er meer en hechtere relaties met de pers worden opgebouwd - wat op zijn beurt vaker kansen biedt om je bedrijf in toekomstige campagnes onder de aandacht te brengen.

Persrelaties: Zo Bouw je een Succesvolle Relatie met de Pers

Je PR strategie moet beginnen met het opbouwen van goede relaties met de media. Als dit is gelukt, is het belangrijk om deze relaties te koesteren, zodat ze niet op niets uitlopen. Veel bedrijven nemen een medewerker in dienst of huren een bureau in om uitsluitend vragen van de media te behandelen, medialijsten samen te stellen en de activiteiten in het Media-Outreach-Plan te plannen en uit te voeren.

Media outreach is geen eenmalige aangelegenheid en één enkele e-mail is niet genoeg om op de radar van journalisten te blijven. PR is een project van de lange adem - en zo gaat het ook bij het opbouwen van relaties met de media. Om de aandacht te trekken en in aanmerking te komen voor de volgende PR kans, moet je je best blijven doen.

Eenvoudige Tips om je Media Outreach te Verbeteren

Deze eenvoudige tips zullen je helpen je met succes op de media te richten en sterke relaties met hen op te bouwen en te onderhouden. Want er is meer dan alleen netwerken op PR evenementen!

1. Personaliseer je Pitch

E-mail is nog steeds het belangrijkste middel om met de media in contact te komen, maar een algemeen bericht zal waarschijnlijk niet de aandacht trekken in de inbox. Een gepersonaliseerde e-mail daarentegen zal waarschijnlijk wel opvallen. Vermeld, indien mogelijk, de naam van de contactpersoon en de publicatie.

2. Geef goede redenen voor een partnerschap

Waarom moet een journalist of redacteur je artikel plaatsen? Je e-mail pitch moet relevant zijn. Voeg een stimulans of twee toe, zoals het halen van een krappe deadline of de belofte de content met je eigen publiek te delen. Als je om een gastblog vraagt, laat dan weten dat je graag wilt linken naar hun website.

3. Wend je naar de juiste persoon

Digitale radacties hebben vaak verschillende mensen in dienst voor verschillende thema's of onderwerpen. Als je hoopt gepubliceerd te worden, moet je je persbericht naar de juiste redacteur of verslaggever sturen. Iemand die over misdaad schrijft zal niet veel doen met je verhaal over een inzamelingsactie - tenzij het over verduistering van fondsen gaat.

Een journalistendatabase helpt je de meest relevante contacten te vinden.

4. Netwerk op social media met mediaprofessionals

Een enkele e-mail is vaak niet genoeg om in het geheugen van een perscontact te blijven hangen. Herhaalde pogingen en consistentie zijn de sleutel tot succes, dus probeer je bronnen te bereiken via social media. Door via verschillende kanalen een connectie aan te gaan, wordt een zekere vertrouwdheid opgebouwd.

5. Maak het makkelijk om ja te zeggen

Als je mediacontacten je content publiceren, bewijzen ze je een dienst. Maak in ruil daarvoor hun leven zo gemakkelijk mogelijk. Test je content en wees kritisch zodat je contact er zo weining mogelijk werk aan heeft. Neem er ook goede citaten en soundbites in op, zodat ze minder tijd kwijt zijn aan reviseren.

6. Wees altijd bereikbaar

Journalisten werken meestal onder tijdsdruk. Als ze vragen hebben, moet je beschikbaar zijn om ze snel te beantwoorden. Vermeld je directe contactgegevens in de pitch en verzeker hen dat je snel zult reageren op vragen of opmerkingen.

7. Gebruik een PR-Tool

Er zijn all-round PR tools die je veel tijd en geld kunnen besparen. Meltwater is een van deze aanbieders, want met het Meltwater PR platform krijg je toegang tot:

