Een goed PR plan kan een van de beste manieren zijn om merkbekendheid te kweken. In plaats van content te publiceren en daarna gewoon te hopen dat het aanslaat, heb je een actieplan om je te helpen specifieke doelen te bereiken. Met goede PR kun je koopgedrag en het consumentengevoel beïnvloeden, door de ruis heen prikken, en je merk in het juiste licht plaatsen.

Als je vorig jaar de tijd hebt genomen om een PR plan te ontwikkelen, heb je al een goede plek van waaruit je kan beginnen. Maar dat hij vorig jaar goed werkte wil niet zeggen dat je precies hetzelfde kunt doen dit jaar. Je zult je PR plan moeten bijwerken om aan te sluiten bij het huidige klimaat van kopers, concurrenten, en technologie.

En als je helemaal nieuw bent in het maken van PR strategieën, heb je geluk! We nemen het proces stap voor stap door, om je te helpen een voorsprong op de planning te krijgen.

Beschouw deze gids als je PR plan sjabloon voor als je succesvol wilt worden.

Inhoudsopgave:

Waarom Is Een Goed PR Plan Belangrijk?

Laten we beginnen met de basis. Waarom is een PR plan zo belangrijk?

Het eenvoudige antwoord: PR gaat niet altijd vanzelf. Ja, mensen praten waarschijnlijk over je merk en producten. En ja, er is een kans dat nieuwsmedia berichten over wat je bedrijf doet zonder dat je ze hebt gepitcht.

Maar als je public relations strategieën uitwerkt, neem je de controle over hoe je op je publiek en de media overkomt. Je wordt de drijvende kracht achter het gesprek, niet slechts een passieve deelnemer.

Een PR plan geeft je richting. Ze dienen als een blauwdruk voor wat en hoe je je bedrijf met de buitenwereld wilt delen.

Bijvoorbeeld, stel dat je van plan bent om dit jaar een nieuw product te lanceren. Hoe ga je dat bekend maken? Je kan de marketing afdeling natuurlijk gebruiken. Maar goede PR kan ook belangstelling wekken bij de juiste mensen. Het kan je ook helpen je bereik buiten je eigen kanalen te vergroten.

Of, laten we zeggen dat er iets drastisch gebeurt, zoals een terugroepactie. Terugroepacties vereisen onmiddellijke actie. Er is geen tijd om rustig een PR strategie te ontwikkelen om de fall-out op te vangen. Je zult eerder een plan moeten hebben dat al klaar ligt.

Als zich problemen of kansen voordoen, kun je teruggrijpen op je eerder ontwikkelde PR plan om met vertrouwen verder te gaan.

Hoe Creëer Je Een PR Plan? - PR Plan Sjabloon

Nu je weet waarom het handig is om een PR plan te maken kunnen we je laten zien hoe je zo'n plan maakt. Wat is er echt nodig om een solide PR strategie voor 2022 te ontwikkelen?

We hebben ontdekt dat het hebben van een sjabloon voor een PR plan merken helpt om op schema te blijven en alle vakjes aan te vinken. Bewaar deze gids en grijp ernaar terug als je je PR plan ontwikkelt.

Voor meer tips over hoe je je PR strategie voor 2022 kunt opbouwen, bekijk je onze Ultieme Gids voor PR.

Identificeer Je PR Behoeften

Begin je nieuwe PR plan door eerst naar vorig jaar te kijken. Hoe zag je strategie er toen uit? Merk je dat er nog gaten waren die je dit jaar op zou kunnen vullen? En wat deed je vorig jaar dat misschien niet zo goed werkte?

Als je geen specifiek PR plan hebt om op af te gaan, kun je gewoon kijken naar hoe je bedrijf in de media verscheen. Bij wie pichte je? Waar werd je ook echt gepubliceerd? Kreeg je positieve pers of negatieve pers (of beide)?

Als je metrieken gebruikt hebt om je PR succes te meten, gebruik die data dan om je prestaties te benchmarken. Veel PR professionals meten bijvoorbeeld het aantal vermeldingen in de media en het bereik van de doelgroep.

Om het aantal media vermeldingen dat je ontvangt nauwkeurig te meten, kan een media monitoring oplossing je helpen snel vermeldingen duidelijk te krijgen in online nieuws, social media, radio, en tv.

Nu is ook een goed moment om nieuwe PR behoeften te identificeren. Bijvoorbeeld, als je bedrijf het afgelopen jaar gegroeid is, moet je misschien wat mensen aan je PR team toevoegen. Of, als er een nieuwe concurrent is opgedoken, moet je misschien hun social media account en posts en vermeldingen gaan volgen.

Bepaal Objectieve PR Doelen

Effectieve public relations staat of valt met duidelijk omschreven en objectieve doelen. Zonder een doelstelling heb je geen enkele manier om te weten of wat je doet ook zijn vruchten afwerpt.

Wat wil je precies bereiken met public relations?

Hier zijn wat ideeën om je op weg te helpen:

Vergroot je naamsbekendheid

Meer volgers op social media

Verbeter de communicatie met je doelgroep

In bepaalde media gepubliceerd worden (bijvoorbeeld vakbladen of landelijke nieuwsmedia)

Klantensentiment positief verhogen

Herstel een beschadigde reputatie

Maak gebruik van content marketing

Gebruik influencer marketing

Creëer een employer brand

Een public relations strategie kan je helpen al het bovenstaande en meer te bereiken. Je doelen kunnen ook betrekking hebben op je PR planning van vorig jaar. Denk na over wat je wilt veranderen of verbeteren om dit jaar nog meer impact te maken.

Zet je doelen op papier zodat je er bij de volgende stappen naar kunt teruggrijpen.

Vind Je PR Markt

Je PR markt omvat alle journalisten en mediabronnen met wie je connecties hebt. Het uitbouwen van je mediarelaties moet deel uitmaken van je plan, zodat je meer kansen hebt om vermeld te worden en zodat je een perslijst krijgt die uitgebreid is en waar je makkelijk op terug kan vallen.

Om je PR markt te vinden, denk je aan je doelgroep. Waar gaan ze heen om informatie te vinden? Welke nieuwsbronnen, blogs, of publicaties lezen ze? Op welke social media zitten ze?

Als je je doelgroep goed kent, zullen ze je leiden naar de soorten publicaties die je moet pitchen.

Je kunt ook persdistributiediensten inhuren om namens jou bij meerdere relevante redacties en journalisten te pitchen. Dit neemt veel tijd en giswerk weg zodat je meer van je middelen in kunt zetten op het persbericht zelf en hoe je berichtgeving eruit ziet.

Zelfs al zou je de beste digitale PR ter wereld hebben. Het mooiste design, de beste tekst, origineel en goed gemerkt beeldmateriaal. Je hebt misschien zelfs een een solide PR plan. Maar zonder de juiste tools ziet je doelgroep misschien nooit al je harde werk tot leven komen.

Als je PR hulpmiddelen kiest, denk dan eerst na over de tactieken die je zult gebruiken. Dit zijn de dingen die PR leuk maken zoals evenementen, social media PR, gastblogs, influencer marketing, en content marketing.

Kies dan PR tools die het uitvoeren van elke vorm van PR gemakkelijker en doeltreffender zullen maken. Als je je bijvoorbeeld richt op persberichten, dan kun je investeren in media relatie services of een social media monitoring oplossing.

Maar als je social media echt belangrijk vindt, kan je investeren in een social listening tool. Hiermee kun je gesprekken en merkvermeldingen in de gaten houden. Verzamel gegevens van meerdere kanalen in een 360-graden overzicht.

Een PR plan met intentie

Voor goede PR is meer nodig dan het doornemen van je vermeldingen. Je moet bewust met je acties bezig zijn als je echt iets wilt betekenen.

Alles wat je doet moet verband houden met een doel. Bijvoorbeeld, als je Blogger A aan het pitchen bent, denk dan na over waarom je die blogger gekozen hebt. Welke waarde kunnen ze aan je merk geven? Wat wil je precies met hun publiek delen?

Intentional PR slaat ook over naar andere gebieden buiten PR. Meer en meer zien we dat PR gecombineerd wordt met marketing. Daar is een goede reden voor. Net als PR is marketing bedoeld om gedrag, sentimenten en acties te beïnvloeden.

Marketing en PR moeten op elkaar afgestemd zijn als het erom gaat publiciteit te genereren. Beide kanten moeten begrijpen welk doel content en vermeldingen in de media voor je bedrijf dienen. Van daaruit kun je beter beslissen hoe je die kansen benut.

Gebruik Statistieken

Alle goed opgezette PR campagnes en strategieën worden gemeten met statistieken. Na al je harde werk verdien je het te weten of wat je deed ook echt werkte. Niet alleen voor jezelf, maar ook om jezelf te bewijzen ten opzichte van het management. Iets waar veel PR managers tegenaan lopen.

De statistieken die je bijhoudt moeten ook verband houden met je PR plan en doelen. Bijvoorbeeld, als je PR campagnes helemaal op social media gericht zijn, moet je vermeldingen, het aantal nieuwe volgers, commentaren, shares, en het bereik van berichten bijhouden.

Pitch je persberichten, dan zou je kunnen bijhouden hoeveel media je publiceren.

Enkele andere algemene PR statistieken waar je rekening mee moet houden zijn:

Veranderingen in website verkeer

Organische vermeldingen in de media

Website bounce rate

Mond-tot-mond vermeldingen

Publiekssentiment analyse

Conversiepercentages

Aantal nieuwe klanten

Verbeteringen in SEO

Groei database

Doorklikpercentages in e-mail

Tevredenheid van stakeholders

Je kunt niet meten wat je niet bijhoudt. Maar het is ook niet verstandig om te proberen alles bij te houden en te meten. Het is tijdrovend om die data te verzamelen. Bovendien heb je dan veel meer te analyseren en te begrijpen. Kies de belangrijkste stukken uit en ga daarmee aan de slag.

Optimalizeer Persrelaties Met Een Goed PR Plan

Het ontwikkelen van PR campagnes en strategieën vereist een gericht doel. Door een template te gebruiken zoals we dat hierboven hebben beschreven, krijg je een stevige basis voor je PR planning.

Bij Meltwater draait alles om slimmer werken, niet harder. We weten dat het gemakkelijk is om je te verliezen in de details van PR planning. Daarom raden we aan om manieren te vinden om pers- en andere PR kansen te optimaliseren. Als je eenmaal een "in" hebt bij journalisten of redacties, rek die dan zo ver mogelijk uit. Eén contactmoment kan gemakkelijk uitgroeien tot verschillende afzonderlijke stukjes content of vermeldingen.

Bovendien kun je manieren vinden om je content te hergebruiken om nog meer van je doelgroep te bereiken. Bijvoorbeeld, als een van je goede persbericht eenmaal gepubliceerd is, zorg er dan voor dat je het deelt op social media en je e-mail nieuwsbrief.

Je kunt ook persrelaties optimaliseren om je te helpen nog meer bekendheid te krijgen. Onderhoud een goede communicatie met verslaggevers, bloggers en influencers die bereid zijn je te promoten. Hoe sterker je connecties, hoe meer bereid ze zullen zijn om opnieuw met je samen te werken. En dat betekent minder werk voor jou bij het najagen van nieuwe plaatsen om gepubliceert te worden!