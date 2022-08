Voor bedrijven die regelmatig de pers willen bereiken via persberichten en zo PR vermeldingen willen ontvangen, is het maken en gebruiken van een perslijst van essentieel belang. Met de juiste lijsten van media en andere journalistcontacten kun je waardevolle relaties opbouwen en onderhouden, waardoor je persrelaties efficiënter worden.

Daarom laten we je in dit artikel zien hoe je met een persmailinglijst kunt werken, welke PR tools het beste zijn en hoe je waardevolle medialijsten kunt samenstellen om je Public Relations duurzaam te versterken.

Inhalt

Wat is een Perslijst?

Een perslijst is traditioneel een lijst met contacten van relevante journalisten of redacties van media kanalen. Doordat je ook de contactgegevens van de journalisten op de lijst hebt staat helpen deze lijsten je om je persberichten sneller te verspreiden onder journalisten. Maar tegenwoordig staan op een perslijst naast journalisten ook influencers en bloggers.

In de wereld van vandaag zijn veel taken binnen PR verschoven naar de wereld van de online media. Daarom gebruiken steeds meer PR managers een media database waarin alle relevante journalisten al staan zonder dat je ze zelf hoeft te zoeken.

Waarom Heb Je een Perslijst Nodig?

Het belangrijkste doel van het verspreiden van een persbericht als onderdeel van PR campagnes is om vertegenwoordigd te worden in de media. Deze media bevatten gedrukte media, radio, TV nieuws, podcasts ,blogs en social media. Veel grotere bedrijven hebben hun eigen persportalen, maar voor middelgrote of kleinere bedrijven is dit vaak nog geen optie - in plaats daarvan moeten ze zelf actief worden en journalisten benaderen.

Maar er zijn nog andere redenen om een perslijst te gebruiken:

Meer media-aandacht en merkbekendheid

Het is duidelijk dat de belangrijkste reden voor het verspreiden van persberichten via perslijsten ook meteen de belangrijkste reden is. PR helpt je om in de media aanwezig te zijn, wat op zijn beurt helpt om je merk op te bouwen. Met andere woorden, persberichten helpen om een breder publiek te bereiken en de bekendheid van een bedrijf te vergroten. Door ze via perslijsten te verspreiden, kom je dichter bij deze twee ultieme doelen voor je bedrijf. Persberichten helpen bij zoekmachine optimalisatie (SEO)

Hoewel er geen studies zijn die een verband aantonen tussen persberichten en betere rankings, zijn veel PR en SEO deskundigen van mening dat succesvolle persberichten daadwerkelijk kunnen bijdragen tot zoekmachine optimalisatie. Door een perslijst te gebruiken en je persberichten op te sturen naar relevante journalisten op die lijst, krijg je dus gemakkelijker belangstelling en backlinks. Bouw en onderhoud contacten met deskundigen en thought leaders

De laatste reden die je moet overtuigen om een perslijst te gebruiken is de volgende: Effectief gebruik van een perslijst kan ertoe leiden dat je langdurige relaties opbouwt met belangrijke mensen in je bedrijfstak. Zulke relaties werpen uiteindelijk hun vruchten af: Er ontstaan essentiële samenwerkingsverbanden - bijvoorbeeld voor webinars, gezamenlijke evenementen, gastbijdragen, gezamenlijke whitepapers, enz.

Onthoud dat je altijd profiteert van het bereik van je contacten.

Waarom Zijn de Juiste Mailinglijsten Belangrijk Voor het Succes Van Een Persijst?

Hoe leuk en goed een mailinglijst voor persrelaties ook is - hij is niks waard als je lijst met mediacontacten niet goed is opgesteld, want de juiste contacten bereiken is het aller-aller-aller-allerbelangrijkste.

Er zijn een aantal redenen waarom bedrijven een mailinglijst zouden moeten maken en bijhouden (bij voorkeur met behulp van een journalistenbestand):

Tijdsbesparing

Een goed bijgehouden lijst met contactpersonen maakt het je gemakkelijker om je persberichten te verdelen via je perslijst. Je hoeft niet elke keer van voren af aan te beginnen. Relevantie

Als je weet welke contacten relevant zijn voor welke onderwerpen, zorgt ervoor dat je alleen relevante berichten verstuurt en verhoogt zo de efficiëntie van je perswerk. Hogere ROI

Ja, persrelaties moeten ook afgemeten worden aan ROI (return on investment). Hoeveel geld is er gaan zitten in het maken en versturen van content in termen van middelen als tijd, mankracht en simpelweg geld, en hoeveel inkomsten kun je uiteindelijk aan deze investering toeschrijven? Tip: Met Meltwater's social media monitoring kan je zien of je persbericht een gesprek op gang brengt, zowel bij traditionele media als op social media. Op deze manier kan je ook je waarde bewijzen aan de rest van de organisatie.

Wil je wat inspiratie voor het opstellen van een persbericht? Lees dan ons blog met voorbeelden van hele goede persberichten →

Hoe Stel Je een Perslijst Op?

Je kunt je perslijsten handmatig samenstellen of met een CRM systeem zoals Meltwater's PR tool, dat bestaat uit een journalistendatabase en een persdistributielijst. Wil je hier meer over weten? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in .

Perslijsten handmatig opstellen

Zoek naar geschikte contacten

Zoek online naar redacties en specifieke journalisten die over je onderwerpen schrijven. Verzamel contactgegevens

Het is niet voldoende om alleen de namen van de journalisten te hebben: om je perslijst extra sterk te maken, moet je proberen zoveel mogelijk informatie over je journalisten te verkrijgen. Dit omvat telefoonnummers, e-mailadressen, vakgebieden, redactie/bedrijf, medium van publicatie, enz. Maak een lijst

Verzamel deze informatie, bijvoorbeeld in een Excel spreadsheet of in een gedeeld Google sheet om de contactgegevens bij te houden.

Achtung: Zorg ervoor dat de contactgegevens in je perslijsten altijd bijgewerkt zijn. Dit is de enige manier om te garanderen dat de verspreiding van je persberichten soepel verloopt.

Perslijsten via Meltwater's PR tool opstellen

Meltwater maakt het je veel gemakkelijker om relevante perslijsten op te stellen:

Zoek naar geschikte contacten

Meltwater's media database geeft je met één druk op de knop toegang tot duizenden mediacontacten - uiteraard met inachtneming van de AVG. De eerste stap van het zoeken als je geen tool gebruikt, valt dus helemaal weg. Verzamel gegevens over contacten

Gebruik de ingebouwde filters om alle contacten te filteren op afdeling, bereik, rol, plaats, redactie, medium, geografisch aandachtsgebied, taal, frequentie of e-mail. De nodige contactgegevens vind je natuurlijk direct bij elk contact. Maak een lijst

Met onze PR tools kun je de onderzochte contactpersonen met een druk op de knop in lijsten opslaan en ze dan voor je persmailing gebruiken. Pro tip: Combineer je bestaande, interne lijsten met contactpersonen met die uit de Meltwater database om geen enkele kans te missen om door de media opgepikt te worden.

Nog een voordeel: Bij Meltwater zorgen we ervoor dat onze PR contacten altijd geupdate zijn. Zo ben je altijd op de hoogte van elke verandering.

Een Perslijst Maken en Bijhouden: 6 Tips

Hier zijn onze zes tips voor het maken en bijhouden van een perslijst:

1. Hou je lijsten zuiver en actueel

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zorg dat je perslijst schoon en up-to-date is door regelmatig inactieve of ongeïnteresseerde journalisten te verwijderen.

Het zorgt ervoor dat je berichten gezien worden door degenen die waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zijn om je publicatie op te pikken en hierdoor zullen meer van je persberichten geplaatst worden en h.

2. Stuur niet té veel

Vermijd koste wat kost het verbranden van je mediacontacten. Spam wordt gewoon niet op prijs gesteld en je zult snel impopulair worden. Doe meer onderzoek naar de echt belangrijke contacten en vraag je vóór elke mailing af of het de moeite waard is ze aan je persdistributielijst toe te voegen.

Misschien kun je verschillende onderwerpen in één mailing combineren in plaats van te veel berichten te versturen?

3. Stuur relevante en interessante content

Houd je contacten tevreden door ze interessante en relevante content te sturen die ze ook echt willen lezen. Dit kan gaan over nieuws over je bedrijf, product updates, nuttige tips of exclusieve aanbiedingen.

Onthoud dat het feit dat je een perslijst gebruikt niet betekent dat je je content naar al je contacten moet sturen. Hoe relevanter, hoe groter de kans dat je succes hebt. Dit is de enige manier waarop je echt langdurige, duurzame relaties en partnerschappen kunt opbouwen.

Besteed dus altijd veel werk aan het segmenteren van je perslijsten en kijk goed naar de onderwerpen van de redactie om er zeker van te zijn dat je mailing relevant is voor hun publiek.

4. Personaliseer je berichten

Maak je mailings persoonlijker door je ontvangers bij naam te noemen en andere personaliseringstechnieken te gebruiken. Zo vallen je berichten op en krijgen journalisten het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap.

Tipp: Met onze Met onze distributiedienst voor persberichten kun je je persbericht personaliseren met tokens. Zo is elk bericht uniek.

5. Geef een stimulans/toegevoegde waarde

Gewoon persberichten versturen via je perslijst heeft niet altijd het gewenste doel. Bedenk in plaats daarvan welke toegevoegde waarde je journalisten met wie je contact hebt kunt bieden. Exclusieve informatie en content zoals infographics en statistieken worden altijd bijzonder goed ontvangen! Ook kan je content alvast onder embargo versturen, dan kunnen ze het wel inzien maar mogen ze het nog niet plaatsen. Op deze manier biedt je ook wat exclusiefs doordat zij degene zijn die het nieuws als eerste mogen brengen.

Publiceer je een persbericht? Dan zijn de juiste structuur, een pakkende kop en het juiste onderwerp essentieel. Lees hier meer tips voor het schrijven van een persbericht →

6. Leer van je successen en fouten

Last but not least, zorg ervoor dat je leert van eerdere inzendingen. Denk niet dat je werk gedaan is als je op "Send" klikt. Eigenlijk begint dan de meest essentiële taak pas: het uitvoeren van een mailinganalyse.

Open rate : Hoeveel ontvangers hebben je e-mail geopend?

: Hoeveel ontvangers hebben je e-mail geopend? Click-through rate : Hoeveel ontvangers klikten op een van je links?

: Hoeveel ontvangers klikten op een van je links? Responspercentage : Hoeveel ontvangers reageerden op je bericht en handelden ernaar?

: Hoeveel ontvangers reageerden op je bericht en handelden ernaar? Uitschrijfpercentage : Hoeveel ontvangers schreven zich uit voor je toekomstige communicatie nadat je die verzonden had?

: Hoeveel ontvangers schreven zich uit voor je toekomstige communicatie nadat je die verzonden had? Tonaliteit : Als er op je mailing gereageerd werd, was dat positief of negatief? Waren er nog vragen?

: Als er op je mailing gereageerd werd, was dat positief of negatief? Waren er nog vragen? Aantal vermeldingen in de media: Hoe vaak werd je na de mailing in de media genoemd?

De Meltwater persdistributie tool bevat al een mailinganalyse die je de open-, klik- en uitschrijfpercentages laat zien voor elk van je e-mails die via Meltwater zijn verzonden.

Met behulp van de mediamonitoring met real-time alerts van Meltwater word je in de volgende stap ook automatisch op de hoogte gebracht van je vermeldingen in de media.

Vraag nu een gratis demo aan van onze producten →

De Heilige Graal: een Journalistendatabase Met Een Geïntegreerde Perslijst

Als je dit artikel tot nu toe gelezen hebt, moet het je nu duidelijk zijn dat er duidelijke voordelen zijn aan het gebruik van een perslijst in plaats van hetzelfde werk handmatig te doen.

Als je perslijst ook nog verschillende functies combineert - des te beter.

Bij de keuze van je leverancier van perslijsten moet je er zeker van zijn dat het gebruik van een database met mediacontacten en een persverzenddienst inbegrepen zijn. Zo haal je het meeste uit de distributielijst.

Meltwater: de All-in-one PR-Software

Een kleine samenvatting: De Meltwater PR software ondersteunt je uitgebreid bij je perswerk:

Journalistendatabse

Altijd actuele contactgegevens



Speciale filters helpen je om snel de juiste contacten te identificeren



Combineer je eigen contacten met die in onze database

Perslijst

Schrijf en verstuur je persbericht in dezelfde interface



Tokens helpen je bij de personalisering



Een geïntegreerde mailinganalyse toont je mogelijkheden tot verbetering



Maak templates in je branding, zodat de vormgeving ook overtuigend is

Media Monitoring

Lees automatisch vermeldingen in de media



Bewijs het succes van je perswerk binnen je organisatie



Creëer dashboards op maat en deelt ze met belangrijke stakeholders