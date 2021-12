We zijn geen supermensen, dat is duidelijk. Maar hoe blijven we dan op de hoogte van alles wat er over ons wordt gezegd? Door de toenemende online activiteit wordt een media monitoring tool steeds meer gezien als dé must have voor elke communicatie professional. Media monitoring, oftewel de coverage bijhouden van je bedrijf zul je nu misschien denken? Niet helemaal. Bedrijven doen een beroep op media monitoring om inzichten te krijgen in verschillende situaties, zoals:

Analyseren van mentions over de organisatie en stakeholders

Het volgen van succes van een persbericht

Concurrentie- en trendanalyse

ROI meten

Crisis communicatie

Een media monitoring tool maakt ons werk dus een stuk gemakkelijker, maar de zoektocht naar de juiste tool kan een langdurig proces zijn. Om dit proces te verkorten hebben we 5 overwegingen geïdentificeerd om door te lezen voordat je tot investering overgaat.

De 5 overwegingen zijn

Is voor mijn organisatie internationale media monitoring van belang?

Stel je bent een lokale organisatie, dan zou je denken dat lokale content het meest interessant is om te volgen, buiten de grenzen zal je waarschijnlijk niet vermeld worden. Maar dat jij lokaal opereert, betekent niet dat de concurrentie dat ook doet. Wil jij jezelf benchmarken met de concurrentie, dan is wereldwijde content belangrijk om te monitoren.

En wat als je aan het overwegen bent om de internationale stap te wagen? Dan wil je goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de voor jou relevante markten. Wat zijn de trends; wat is voor stakeholders van belang; en wat zijn de relevante markten / regio’s om in te opereren? Media monitoring geeft een duidelijk overzicht en een tool die internationale dekking heeft, is dan interessant.

De toekomst is lastig te voorspellen, dus ook als deze twee voorbeelden nu niet voor jou van toepassingen, zijn, kan dat over een paar jaar wel zo zijn. Neem daarom een aanbieder die mogelijkheid tot internationale media monitoring wel biedt en toegang heeft tot een breed aanbod van nieuws en social media kanalen, om zo een herhaalde zoektocht naar andere tools te vermijden in het geval dat je situatie verandert.

Hoe is de lokale ondersteuning georganiseerd?

De gedachte dat jouw media monitoring provider ondersteuning kan bieden wanneer nodig (en gedurende jouw werktijden) is een fijn vooruitzicht. Een aanbieder moet zich kunnen schikken naar jouw manier van werken en niet andersom. Als een crisis op het punt staat te exploderen, wil je niet wachten tot de andere kant van de wereld ontwaakt. Houd daarom rekening met lokale hulp tijdens de zoektocht naar een media monitoring tool. Niet alleen profiteer je dan van snelle antwoorden, ook haal je lokale expertise over de markt en gelijksoortige industrieën in huis.

Is een alles-in-1 optie beschikbaar?

Het hebben van een alles-in-1 media monitoring tool die online nieuws, print, TV, social media en een perslijst allemaal onder 1 dak heeft, zal het analyseren van data een stuk gemakkelijker maken. Een consistente look en feel van de rapportage, efficiënter instellen en verzamelen van data, kosten van 1 platform in plaats van 3… En misschien ook wel zo handig, minder wachtwoorden om te onthouden!

Kunnen we aangepaste dashboards creëren?

Rapporteren om het rapporteren heeft weinig toegevoegde waarde. Door te investeren in een media monitoring tool die gepersonaliseerde dashboards kan maken, heb je precies het overzicht aan informatie dat voor jou relevant is. Is de data real-time? Dan kan je op elk moment van de dag de veranderingen in trends, sentiment en bereik zien. Dat het dashboard er visueel aantrekkelijk uitziet, zou ook een pré moeten zijn en zorgt ervoor dat je opvalt tijdens het presenteren van je resultaten!

Is het mogelijk data uit het verleden op te halen?

Data uit het verleden is net zo belangrijk als huidige data. Een media monitoring tool die ons in staat stelt data uit het verleden te archiveren en te organiseren biedt de mogelijkheid om deze data te gebruiken voor analyses over verschillende periodes. Voor benchmarking doeleinden op regio, event of concurrentie bijvoorbeeld.

Deze 5 overwegingen geven een goed zicht in de noodzakelijke mogelijkheden die een media monitoring tool zou moeten bieden. Meltwater laat je verder kijken dan je eigen bedrijfsmuren en maakt externe data inzichtelijk. Meltwater’s media intelligence platform biedt volledig gepersonaliseerde dashboards in een visueel aantrekkelijke vorm én in real time. We tracken dagelijks miljoenen documenten en hebben het meest uitgebreide aanbod online nieuwsbronnen.