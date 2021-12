Wat Zijn De Kosten van Media Monitoring?

Het internet zit vol broodkruimels. Elke dag laten we informatie achter: locaties, nieuwsberichten, hashtags. Ze maken nu allemaal deel uit van onze dagelijkse digitale routines. Jørn Lyseggen, Meltwater's oprichter en voormalig CEO, legt het het beste uit in zijn boek, Outside Insight:

"We laten allemaal een rijk spoor van online broodkruimels achter als we in een digitale wereld door het leven gaan. Maar in tegenstelling tot Hans en Grietje laten we die details vaak onbedoeld achter. Als we twitteren, delen we onze locatie, met wie we zijn en wat we doen. Op LinkedIn vermelden we onze opleiding en werkervaring. Op Facebook zenden we informatie uit over onze verblijfplaats, welke merken we leuk vinden, welke goede doelen we steunen, wat en waar we graag eten en naar welke evenementen we van plan zijn te gaan."

Er wordt ons vaak verteld dat we in het hoofd van ons publiek moeten kruipen, maar met de data die het internet bevat is dat niet nodig: in plaats daarvan wordt het spoor voor ons uitgezet met meer dan 500 miljoen tweets die elke dag over de hele wereld worden geproduceerd. Ook werden in april 2021 88,5 miljoen blogberichten op WordPress gepubliceerd, en dit jaar zullen wereldwijd 1,4 biljoen digitale foto's genomen worden.

Elk van deze kruimels geeft een piepklein inzicht in de levens en werelden van je publiek. Alles wat je echt nodig hebt om het grotere plaatje in elkaar te passen is de schat aan informatie die je krijgt van je klantenbestand, je doelmarkt, of je potentiële publiek, en wie nu in jou en in je concurrenten investeert.

Maar, zoals in elke hoek van het internet, is er veel ruis dat deze nuttige inzichten overstemt. Hier komen Meltwater's media monitoring diensten om de hoek kijken om het proces te vereenvoudigen.

Inhoudsopgave

Waarom heb ik media monitoring nodig?

Het verzamelen, zeven en analyseren van deze kruimels zou grote teams en een heleboel tijd vergen die gebruikt zou kunnen worden om je dichter bij je doelen te brengen op andere facetten van je werk.

In plaats daarvan kun je met media monitoring alle vermeldingen van je merk in real time monitoren, en zo je gepersonaliseerde trefwoorden op alle mediakanalen volgen. Wij vangen content op van meer dan 270.000 wereldwijde nieuwsbronnen, social media platforms, forums, blogs, gedrukte publicaties, uitzendingen en podcasts.

Mention alerts. De vermeldingen van je trefwoorden worden rechtstreeks in je inbox afgeleverd, via de Meltwater app of via ons online alles-in-één media intelligence platform. Hier verzamelt het analysedashboard je vermeldingen op social media en online nieuws, en geeft de data weer op een overzichtelijke manier, ook in real-time. Dit omvat sentimentanalyse, bereik en social echo, naast andere aanpasbare opties.



De vermeldingen van je trefwoorden worden rechtstreeks in je inbox afgeleverd, via de Meltwater app of via ons online alles-in-één media intelligence platform. Hier verzamelt het analysedashboard je vermeldingen op social media en online nieuws, en geeft de data weer op een overzichtelijke manier, ook in real-time. Dit omvat sentimentanalyse, bereik en social echo, naast andere aanpasbare opties. Centraal dashboard. Het dashboard helpt je om op de hoogte te blijven van je brand reputation en proactief te blijven reageren op reputatiebeheer, zelfs onderweg.



Het dashboard helpt je om op de hoogte te blijven van je brand reputation en proactief te blijven reageren op reputatiebeheer, zelfs onderweg. De Meltwater app stuurt push notificaties voor crisis management en biedt zo een kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke oplossing voor PR en marketing die volledig in-house uitgevoerd kan worden.



stuurt push notificaties voor crisis management en biedt zo een kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke oplossing voor PR en marketing die volledig in-house uitgevoerd kan worden. De deelbare analyses fungeren ook als een snelle rapportage-oplossing, die de vooruitgang van je KPI's en de ROI van je afdeling, maar ook van specifieke campagnes aantoont. Het platform verdubbelt zich als een datagestuurde analyse tool om toekomstige campagnes te onderbouwen, op basis van eerdere successen of campagnes van concurrenten.

Andere aspecten van je media monitoring service kunnen ook de mediadatabank zijn, onze tool voor de distributie van persberichten, beheer van sociale media, social listening analyse, diepgaande rapportage of een systeem voor de databank en het bereiken van influencers op social media.

Oké, maar wat kost media monitoring?

Beperkte budgetten uitrekken is in elke sector moeilijk. Meltwater werkt echter met een op maat gemaakt prijsmodel waarmee je kunt kiezen welke componenten voor jou essentieel zijn, zodat je je oplossing effectief en op maat kunt maken.

Het monitoren en analyseren van je media coverage zou een prioriteit moeten zijn voor elk communicatieteam. Wat is het alternatief? Al die digitale broodkruimels blijven onopgemerkt en je mist hun potentieel. Of erger nog, je wordt geconfronteerd met onbeheersbare communicatie of sociale crisis, slechte klantenservice en/of je moet toestaan dat je concurrenten de overhand krijgen.

Is de prijs gebaseerd op een one-size-fits-all manier?

Nee. Het is begrijpelijk dat verschillende bedrijven verschillende niveaus van dienstverlening nodig hebben. Misschien ben je een start-up en wordt de meeste van je buzz gegenereerd op de sociale netwerken? Een manier om je oplossing kosteneffectiever te maken is het schrappen van krantenknipsels.

Misschien ben je een ledenorganisatie en is drukwerk van essentieel belang, maar is televisie monitoring iets waar je zonder kunt? Als je al jaren een PR bureau gebruikt en je staat te popelen om kosten te besparen, misschien heb je dan ruimte om je organisatie zelf te monitoren?

Of misschien betaal je momenteel voor drie verschillende diensten; social media management, krantenknipsels en een medialijst. Samenvoeging van deze diensten kan je helpen budget te besparen, en tegelijk de workflow voor je team te stroomlijnen door over te schakelen op een goedkoop, gebruiksvriendelijk platform.

Deze op maat gemaakte oplossingen zijn erop gericht de diensten aan je specifieke behoeften aan te passen. De prijzen zijn daarom ook aangepast aan het niveau van de dienstverlening.

Bepalen van Media Monitoring Prijs

De prijs van media monitoring hangt af van een aantal factoren:

Welke kanalen relevant zijn voor je bedrijf

Het aantal gebruikers dat nodig is

Het vereiste niveau van analyse

Of andere diensten samengevoegd kunnen worden

Of er maatwerk nodig is

Dus, laten we in het diepen duiken en uitvinden wat dit betekent voor jou.

1. Welke media kanalen zijn relevant voor jouw bedrijf?

De kanalen die je wilt monitoren zijn van invloed op de prijs van je oplossing. De meeste organisaties zullen online nieuws monitoring en social media monitoring moeten uitvoeren voor keywords als hun bedrijfsnaam, hun stakeholders en hun voornaamste concurrenten.

Meltwater is gebouwd voor het onbeperkt volgen van trefwoorden in online nieuws en social media kanalen. In tegenstelling tot veel van onze concurrenten stellen we geen limiet aan het aantal trefwoorden dat je met onze software kunt volgen, en je kunt op elk moment op je account inloggen en deze wijzigen.

Bijkomende kanalen zullen bijdragen aan het verhogen van de kosten van je oplossingen, zoals broadcast monitoring (die geavanceerde spraak-naar-tekst technologie gebruikt), print monitoring en advanced social listening. Vul het formulier hieronder in en praat met een van onze consultants over een oplossing op maat die het best bij je past.

2. Hoeveel gebruikers heb je nodig?

De schaal van je oplossing is ook belangrijk bij het bepalen van de prijs. Kleine bedrijven, liefdadigheidsinstellingen en start-ups hebben meestal weinig mensen en een beperkt budget. Als je minder gebruikers hebt, maar je wilt toch een oplossing op enterprise niveau, betekent dat een vereenvoudigde oplossing, met alle kracht van een grotere. Dit stelt ons in staat een grote groep organisaties de voor hen juiste media monitoring dienst te leveren.

3. Welke niveau van analyse is vereist?

Voer je twee grote campagnes per jaar uit? Of voer je vijf campagnes per week uit? Het aantal dashboards dat nodig is om specifieke projecten, campagnes of concurrenten te analyseren kan ook de prijs van je mediamonitoring beïnvloeden.

4. Zijn er andere diensten die samengevoegd kunnen worden?

De media monitoring service van Meltwater is een must have geworden voor marketeers en communicatieprofessionals die veel tools bij hun mediamonitoring, -analyse en -output hebben.

Onze monitoring tool is een alles-in-één oplossing voor veel van de taken die met media management te maken hebben. De social media monitoring software, de social media management tool, de database met mediacontacten, het distributiesysteem voor persberichten, de productie van nieuwsbrieven en de rapportage tools bevinden zich allemaal in hetzelfde cloud-based platform.

Dit maakt customer engagement, crisis management, outreach en planning gemakkelijk en toegankelijk, en ook effectief in het besparen van kosten en het stroomlijnen van je budget (en het opvragen van minder inkooporders).

Het betekent ook dat je account manager vertrouwd zal zijn op alle gebieden van je bedrijf, een altijd bereikbaar aanspreekpunt voor al je behoeften.

5. Is maatwerk nodig?

Als je een grotere organisatie bent of een specifieke use-case in gedachten hebt die een meer op maat gemaakte aanpak vereist, dan kan Meltwater je ook helpen. We kunnen aangepaste, diepgaande rapportages maken voor een specifieke gebeurtenis, retrospectieve data of een enkele regio. Noem maar op.

We hebben ook bedrijfsoplossingen voor grootschalige projecten of afdelingen, die nog meer maatwerk kunnen inhouden, zoals API verbindingen.