Media monitoring als R&D tool

De R&D (Research & Development) afdeling is hét startpunt voor ieder succesvol bedrijf. Merken als Google, Amazon en Huawei investeren hier ieder jaar weer miljarden euro’s in, concludeert Nasdaq. Uiteraard is dit een luxepositie voor grote bedrijven, kleinere bedrijven hebben vaak niet de mogelijkheid om zulke bedragen aan R&D uit te geven. Gelukkig is er een uitkomst die een stuk goedkoper is dan het instellen van een compleet nieuwe afdeling: Een media monitoring tool biedt die uitkomst.

Inhoudsopgave

Media monitoring als informatiebron voor productontwikkeling

Het belangrijkste voor de ondersteuning van productontwikkeling, is het ontdekken van behoeftes van de markt en doelgroep, en dat betekent dus goed luisteren. Veel gesprekken van jouw doelgroep spelen zich af op social media, maar waar begin je dan precies? Een social media monitoring tool kan worden ingezet als kompas om je weg te vinden in die zee aan social data. Het monitoren van social media helpt je op allerlei vlakken van productontwikkeling, het analyseert namelijk de relevante gesprekken en toont je eerlijke en accurate feedback rechtstreek van je doelgroep. Gooi je surveys en panels maar weg, social media monitoring is dé tool voor het doen van marktonderzoek. Niet alleen om nieuwe productstrategieën naar voren te brengen, maar ook voor het opsporen van klachten en fouten in bestaande producten, om op die manier het product te optimaliseren.

Media Monitoring als Concurrentieanalyse

Ken je de uitdrukking ‘beter goed gejat dan slecht bedacht?’ Waar voor de concurrent kansen liggen, liggen ook jouw kansen. Dus weten wat je concurrentie aan het uitspoken is via een concurrentieanalyse is belangrijk, voedt je strategie en kan de koers bepalen. Door gebruik te maken van een media monitoring tool zoals Meltwater, worden gesprekken gefilterd aan de hand van successen of mislukkingen van de concurrent en worden sentimenten onder klanten zichtbaar. Positieve uitkomsten vertellen ons waar ze in uitblinken en wat wij ook zouden kunnen doen. Negatieve berichtgeving geeft inzichten in waar de concurrentie in gefaald heeft, en wat we beter niet kunnen doen. Het geeft je een onderscheidend vermogen als organisatie. Een andere indicator om in de gaten te houden is recruitment, dit toont de gezondheid en groei van concurrenten. Het geeft bijvoorbeeld inzage in welke afdelingen aan het ontwikkelen zijn en op welke functies wordt gerecruit.

Andere benchmarking gebieden zijn bijvoorbeeld:

Het generen van media-aandacht

Geografische filters

Share of voice

Top bronnen

Media Monitoring als Trend Analyse

R&D voedt strategische beslissingen op hoog niveau. Het is belangrijk om je als bedrijf te richten op het nu, maar met de toekomst in het vizier. Om grip te krijgen op wat er op macroniveau gebeurt, is het essentieel om een media monitoring tool te gebruiken die de trends in de sector bijhouden. Veranderingen in de economie en regulering en in het technologische landschap kunnen een enorme impact hebben op toekomstige strategie binnen alle afdelingen, niet alleen R&D. Door hier inzicht in te hebben zet je een ijzersterke basis voor de toekomst neer.