Om succesvol te zijn op Facebook, heb je een community nodig. Dat is een feit. Als je geen community hebt, is er niemand die naar je luistert, en als er niemand naar je luistert, wordt het lastig om brand awareness op te bouwen en ROI te behalen.

Je hebt een community nodig van mensen die je leuk vinden en je content delen met gelijkgestemde vrienden. Maar bij een succesvolle social media strategie gaat het niet alleen om de hoeveelheid Facebook likes die je verzamelt, het gaat ook over de kwaliteit. Het gaat om posts die geliked worden door een groep die getarget is aan de hand van je bedrijfsdoelstellingen en door wiens reacties je aantal gedeelde posts op Facebook verhoogd kunnen worden.

Hier zijn tien snelle en makkelijke tips om gerichte Facebook likes op je bedrijfspagina te krijgen.

Je Facebookpagina is het eerste wat mensen zien zodra ze je opzoeken op Facebook. Laat bezoekers weten waarom ze je leuk moeten vinden, en zorg voor zichtbaarheid. Denk aan wat potentiële klanten op Facebook zoeken, en wees aanwezig. Creëer een pakkende beschrijving en zorg dat je jouw pagina correct categoriseert. Vergeet ook niet om je adres, telefoonnummer en (eventuele) openingsuren te vermelden. Dit informeert niet alleen je potentiële volgers, maar vertelt het Facebook algoritme ook wat voor soort organisatie je bent, zodat ze je pagina laten zien wanneer gebruikers zoeken naar bedrijven zoals het jouwe – wat het aantal likes op Facebook nog meer kan verhogen!

Denk aan je eigen netwerk. Wanneer je voor het eerst je Facebookpagina creëert, nodig je jouw vrienden, familie en business partners uit om je Facebookpagina leuk te vinden. Deze eerste likes zullen je een hogere geloofwaardigheid en zichtbaarheid geven. Vervolgens stel je je klanten, prospects en andere social communities op de hoogte, en promoot je je Facebookpagina overal waar je je website noemt. Als mensen niet weten dat je Facebookpagina bestaat, kunnen ze hem ook niet leuk vinden. Simpel, maar effectief.

3. Voeg social plug-ins toe aan je website

Bezoekers aan je website moeten je Facebookpagina makkelijk kunnen vinden. Mijn aanbeveling is om Facebooks Social Plug-ins te gebruiken, zoals de page plug-in, om meer Facebook likes te krijgen. Deze plug-ins maken het makkelijk om likes direct vanuit je eigen site te verzamelen, en zien er professioneel uit. Zo maak je makkelijk gebruik van je bestaande bezoekers.

Stel dat ik een Facebookpagina over mijn nieuwe pizzarestaurant in Maastricht heb gemaakt. Om meer te weten te komen over de interesses van mijn doelgroep, kan ik social listening gebruiken om zowel de interesses van mijn doelgroep als het publiek van mijn grootste concurrenten te ontdekken en daarop in te spelen.

Deze informatie is heel handig om bij de hand te hebben als ik bedenk wat ik op mijn Facebookpagina zal posten. Door content te posten waar mijn publiek in geïnteresseerd is (bv. een suggestie over welke wijn bij welke pizza past) zullen ze het delen met hun vrienden en mij helpen om meer Facebook likes te krijgen. Dezelfde content zal ook likes aantrekken van mensen die naar mijn Facebookpagina komen vanaf mijn website, e-mail of via een Facebook zoekopdracht.

Gebruik ook social listening tools om trends te spotten en om snel te kunnen reageren als je ergens vernoemd wordt.

Zelfs met alle ontwikkelingen op Facebook, zijn advertenties nog een goede manier om je likes te verhogen. Om zoveel mogelijk uit je advertenties te halen moet je alles goed targeten. Welke groep wil je targetten? En wie wil je dat welke advertentie ziet? Gebruik retargeting om ervoor te zorgen dat je ad relevant is!

Experimenteer met verschillende soorten advertenties om te kijken wat het beste werkt voor jouw organisatie.

6. Houd een winactie

Er zijn veel bedrijven die succesvolle contests hebben gehouden op Facebook die leidden tot duizenden Facebook likes. Maar je moet wel een aantal dingen weten voordat je jouw eigen contest opzet. Mensen houden echt niet van spam dus bijvoorbeeld ‘Deel op je tijdlijn om mee te doen’, ‘Deel op de tijdlijn van je vrienden voor grotere kans op prijzen’ en ‘Tag je vrienden in dit bericht om mee te doen’ zijn niet toegestaan. Waardeer engagement in plaats van shares of tags en wees creatief in je winacties!

7. Engage met andere bedrijven

Wist je dat je kan engagen met andere bedrijfspagina’s onder de naam van je bedrijfspagina op Facebook? Dit is een goede manier om bekender te worden bij vergelijkbare bedrijven en hun volgers. Om dit te doen, ga je naar de Facebookpagina, klik je op “Pagina Bewerken” in paginabeheer en selecteer je “Gebruik Facebook als jouw pagina.”

8. Plaats Engaging Content

Het is belangrijk om vermakelijke, interessante en engaging posts te plaatsen op een regelmatige basis, en een oogje te houden op de posts die de meeste engagement krijgen. Met behulp van social media monitoring kun jij ontdekken waar je doelgroep regelmatig over post en kan je jezelf benchmarken met de content van je concurrenten. Met deze inzichten kun jij een content strategie opstellen, zodat je weet wat je moet posten en wanneer. Je kan ook naar andere bedrijven kijken die het heel goed doen op social media en daar inspiratie uithalen.

Als je posts waardevol zijn voor je volgers, dan zullen ze je posts met hun vrienden delen, wat jou weer aan meer Facebook likes helpt. Afbeeldingen behoren tot de beste soorten posts om engagement te creëren, dus zorg dat je afbeeldingen plaatst die je volgers leuk vinden. Je wilt misschien ook enkele calls to action in je posts stoppen, waarmee je volgers vraagt om je content te liken, delen of erop te reageren.

9. Wees actief

Je weet inmiddels dat je interessante, vermakelijke en engaging content moet plaatsen. Maar hoe vaak moet je dat doen? Er is geen magisch getal, maar er zijn best practices en analyses om je te begeleiden. Post minstens één statusupdate per dag, en experimenteer met de timing van je posts om te zien wanneer de meerderheid van je volgers actief is. Mensen zullen je Facebookpagina minder snel leuk vinden als je niet regelmatig post – laat staan dat ze engagen met je content (of je helpen om meer likes te krijgen) als ze je posts niet zien. Wil je tijd besparen? Gebruik social media listening en plan je posts alvast in. Hierdoor kan je meer tijd besteden aan andere dingen in plaats van de hele dag alle social media kanalen bij te houden.

10. Meet, Analyseer en Leer

Gebruik social analytics om nuttige maatstaven te vinden over de prestaties van je pagina. Je kan kijken naar bereik (hoeveel gebruikers zien je posts), engagement (hoeveel gebruikers interacteren met je posts) en nieuwe likes (wanneer en waarom krijg je nieuwe volgers). Deze statistieken helpen je te begrijpen wat zorgt voor likes en engagement, zodat je jouw posts hierop kunt aanpassen.