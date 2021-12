Steeds meer bedrijven en organisaties maken een account aan voor een LinkedIn bedrijfspagina, zeker nu het op Facebook steeds lastiger wordt de doelgroep te bereiken. In principe kan het ook voor ieder bedrijf van nut zijn, hoe groot of klein de organisatie ook is, het biedt namelijk vele voordelen én het is gratis. Maar het is toch voor velen nog lastig om het kwalitatief goed in te zetten en helaas zie ik er vaak veel energie in gestoken worden maar zonder gewenst resultaat. Laat ik je alvast helpen met tien belangrijke tips om de kwaliteit van je bedrijfspagina en updates te verbeteren. 

Inhoudsopgave

Tip 1: Maak gebruik van LinkedIns zoekmachine-optimalisatie

Net als je persoonlijke profiel en Google werkt je LinkedIn bedrijfspagina met keywords die belangrijk zijn voor de vindbaarheid in de zoekmachines. Schenk dus goed aandacht aan je teksten en maak eventueel gebruik van de analytics van je website.

Tip 2: Is je doelgroep meertalig, maak een profiel in meerdere talen aan

Je kunt, net als het persoonlijke profiel, een LinkedIn bedrijfspagina aanmaken in meerdere talen. Dat wil zeggen, het stukje ‚ÄėOver ons‚Äô. In welke taal iemand je pagina ziet, heeft te maken met diegene zijn eigen taalinstelling. Het spreekt voor zich dat mensen makkelijker lezen in hun eigen taal. En als je een Nederlands bedrijf bent met aspiraties om naar het buitenland te gaan, is het sowieso goed om een pagina in de taal van het betreffende land aan te maken aangezien niet iedereen Nederlands kan.

LinkedIn is iets anders dan een website en verschilt van de¬†andere social media kanalen.¬†Maak niet de fout om je teksten van je website √©√©n op √©√©n te kopi√ęren op je pagina, maar neem de moeite het te herschrijven. Dit geldt voor je stukje ‚ÄėOver ons‚Äô maar ook voor je updates. Spreek je doelgroep direct aan, dan is de kans op interactie een stuk groter.

Bedenk voordat je een update plaatst wat je doel is. Wil je werken aan je brand awareness, meer interactie of wil je dat mensen naar je website gaan om daar bijvoorbeeld iets te registreren? Hoe gerichter je aanpak, hoe groter de kans op succes. 

Je kunt in je updates je doelgroep detailleren door bijvoorbeeld een of meerdere talen te kiezen of een locatie ergens in de wereld. Vooral handig voor bedrijven die internationaal opereren. Je kunt op die manier iedereen in zijn of haar eigen taal bedienen. Ook kan je bepaalde content maken die puur voor een bepaalde groep is. Denk hierbij aan posts die meer voor jonge of juist meer ervaren professionals bedoeld is. Dit kan je allemaal targetten via LinkedIn.

Tip 6: Zorg voor structuur, kwaliteit en regelmaat en laat de mensen van het bedrijf zien

Plaats met regelmaat updates maar plaats ze alleen als het ook echt iets toevoegt. Probeer minimaal één of twee keer per week iets te plaatsen en maak gevarieerde posts. Denk aan afwisseling tussen informatie, arbeidsmarktcommunicatie, vacatures, foto’s, video’s en blogs. Heb je niets te melden, doe het dan ook niet. Communiceer daarnaast als mens en laat jezelf en/of je medewerkers zien. Mensen doen zaken met personen, niet met bedrijven. Meltwater heeft verschillende tools die je kunnen helpen met het plannen van je content. Vul het formulier hieronder in als je meer wilt weten!

Tip 7: Time je LinkedIn posts

Het is belangrijk om je updates te plaatsen op de tijdstippen dat je doelgroep ook online is. Er zijn allerlei onderzoeken die aangeven wanneer je het beste kunt posten, maar het is beter om zelf uit te vinden wanneer je posts de meeste views en interactie krijgen. Publiceer daarom op verschillende dagen en tijdstippen en trek daar je conclusie uit.  

Wil je een keer extra aandacht schenken aan je update, mensen naar je website trekken of meer volgers aantrekken? Maak dan gebruik van gesponsorde updates, de meest effectieve vorm van adverteren op LinkedIn. Je kiest een doelgroep die voor jou interessant is, gebaseerd op meerdere factoren, bijvoorbeeld ‚Äėbedrijfsnaam‚Äô of ‚Äėfunctie‚Äô.

Tip 9: Maak gebruik van audience matching om specifieke doelgroepen te bereiken met je advertentie

Heb je een website, dan kun je je advertenties tonen aan mensen die al eens op je site zijn geweest. Ook is het mogelijk een bestaande database met e-mailadressen te uploaden in LinkedIn. Degenen die overeenkomen met het adres krijgen jouw advertentie te zien. Een mooie vorm van gericht adverteren, deze mensen zijn namelijk al bekend met jouw merk, product en/of dienst en hebben dus een grotere kans om ge√Įnteresseerd te zijn in jouw post.

Tip 10: Stuur regelmatig bij met behulp van je statistieken

In je bedrijfspagina op LinkedIn vind je ook mooie statistieken die je kunt gebruiken om je werkzaamheden bij te sturen. Check bijvoorbeeld met regelmaat de cijfers van je updates. Welke doen het goed, welke niet. Waar ligt dat aan en hoe kun je het verbeteren. Alhoewel deze statistieken uitgebreid zijn, kan Meltwater je helpen naar alle gesprekken met jou als onderwerp te luisteren via onze social listening tool.

Door Corinne Keijzer, LinkedIn ambassadeur & spreker