Instagram is met meer dan 1,1 miljard gebruikers wereldwijd en 7,1 miljoen gebruikers in Nederland zonder twijfel een van de allerbeste manieren om je doelgroep te bereiken. Instagram is een walhalla voor social influencers en een visueel sterk en snel groeiend platform, en daarmee niet meer weg te denken uit je social media strategie. Het platform ontwikkelt voortdurend nieuwe features om gebruikers nieuwe mogelijkheden aan te bieden. Denk maar aan alle mogelijkheden:

Direct messaging

Featured stories

Instagram live

Shoppable fotos

Foto-carrousels

En natuurlijk, de controversiële algoritmische feeds

Deze ontwikkelingen maken het nog interessanter voor organisaties om Instagram in te zetten als onderdeel van hun social media strategie. Maar over een succesvolle Instagram-strategie moet goed worden nagedacht. Hoe bereik je je doelgroep het beste? Welke features passen het best bij jouw organisatie? Welke influencers passen het best bij jouw merk?

Glossiers Instagram Strategie

DĂ© gouden standaard in millennial branding, het Amerikaanse cosmeticamerk Glossier, biedt een unieke Instagram-ervaring aan voor haar volgers. De Instagram van Glossier is niet alleen mooi, maar bijzonder klantgericht. Met honderden toegewijde micro-influencers, gloeiende recensies (regelmatig via Stories gedeeld) en actieve social media managers voelt de (potentiĂ«le) klant zich bij Glossier meteen belangrijk. De social influencer campagnes van Glossier zijn ook ongeĂ«venaard. Van micro-influencers tot top bloggers tot zelfs BeyoncĂ©, Glossier is hĂ©t cosmeticamerk voor ‘it-girls.’ De doelgroep is duidelijk, en de content luchtig, grappig en slim bedacht.

Het team van Glossier gebruikt elke dag instagram stories om recensies te delen, minicampagnes uit te voeren, en shareable content te delen. Een simpel voorbeeld. Tijdens valentijnsdag plaatste Glossier op instagram valentijnskaarten op haar stories. Volgers konden die kaarten screenshotten en delen op hun eigen stories met een berichtje voor hun valentijn. Glossier biedt ook regelmatig kiekjes van het kantoorleven en de werkcultuur bij het bedrijf aan via Stories. Het laat zien dat Glossier mensen zijn, en niet alleen een bedrijf. Als je loyaliteit op wil bouwen met je doelgroep en nieuwe Instagram functies omarmen is @glossier een heel sterk voorbeeld voor je social media team.

KLMs Instagram Strategie

Het is bijna een clichĂ© geworden: geen lijstje met bedrijven die het goed doen op social media is compleet zonder KLM. Denk aan hun klanten service via Facebook messenger, de grappige inhakers en natuurlijk de goede interactie op social media. Al jaren zijn ze de koning op social media en ook op Instagram zijn ze goed bezig. Een mix van iconische blauwe vliegtuigen, ‘behind the scenes’ kiekjes en ook een kennismaking met de mensen achter dit mega-merk. De "cabin crew", grondmedewerkers, engineers en piloten laten zich zien, om een gezicht te tonen in plaats van alleen maar dat blauw.

Employee advocacy op instagram is ook te zien bij KLM: sommige medewerkers zijn zelf social influencers geworden. Dit helpt niet alleen volgers voor KLM te genereren, maar ook bij recruitment. Door hun medewerkers op social media ook te ondersteunen met tags en featured posts schildert KLM een beeld van een positieve werkomgeving en een bedrijf dat consumenten wil ondersteunen.

Ajax' Instagram Strategie

Voetbalclubs hebben al een paar voordelen als het aankomt op social media. 1) Ze hebben al een enthousiast publiek en 2) ze hoeven geen externe influencers in te zetten vanwege hun megapopulaire spelers. Maar wat maakt de instagram van Ajax zo speciaal? Engagement.

Door verhalen te vertellen met foto’s van trainingen, team-updates en successen, creĂ«ert Ajax op Instagram een ruimte waar fans zich geĂŻnformeerd en verbonden kunnen voelen. De instagram van ajax laat ook de personaliteit van de spelers zien, met intieme kiekjes in het dagelijks leven bij de club, vriendschappen tussen spelers en grappige foto-omschrijvingen. Meerdere keren per dag posten ze dit soort content. Het voelt vooral authentiek, en dit zorgt voor hoog engagement van echte volgers en creĂ«ert een hoge mate authenticiteit. Wat kunnen we hiervan leren? Consistente, relevante content van hoge kwaliteit genereert resultaten.

