De focus binnen marketing verschuift steeds meer van offline naar online. Maar wie een succesvolle offline strategie uitvoert, hoeft nog niet direct een topper te zijn op het gebied van digitale marketing. Hier komen hele andere skills en kwaliteiten bij kijken die een marketeer moet bezitten. Veel professionals vinden zichzelf dan ook vaak terug in de schoolbanken, om beter om te kunnen gaan met de digitale transformatie waar veel organisaties momenteel doorheen gaan.

Maar over welke competenties moet een hedendaagse marketeer dan beschikken? In welke skills moet jij nog investeren om bij te blijven? Of naar welk talent ben jij op zoek als recruiter om de juiste samenstelling van je team te bereiken?

Wat zijn de stappen?

Laten we beginnen, welke 10 eigenschappen heeft een succesvolle marketeer?

1. Veelzijdig

Als je ’s ochtends het kantoor binnenkomt, bekijk je als allereerste de resultaten van de social media campagne die je gisteren hebt opgezet. Daarna buig je je over een nieuw blog dat je schrijft over één van de laatste trends die je door het monitoren van online media hebt opgepikt. Vervolgens brainstorm je met je collega’s over de strategie voor het aankomende jaar zodat de door jullie opgezette KPI’s behaald gaan worden. Gaat video advertising een grote rol voor jullie spelen? Moeten jullie meer inzetten op online vindbaarheid? Of zijn er nieuwe kansen te ontdekken op het gebied van content- of influencer marketing?

Door al deze verantwoordelijkheden moet de marketeer van tegenwoordig een veelzijdigheid aan skills bezitten. Naast social media marketing en het creëren van content in de vorm van teksten, afbeeldingen en video’s moeten ze hun kennis over SEO en SEA in kunnen zetten om binnen no-time goed vindbaar te zijn in de zoekmachines. Daarnaast zijn veel marketeers ook verantwoordelijk voor PR en crisis- en reputatiemanagement.

2. Strategisch inzicht

Terwijl het managementteam van ‘bovenaf’ wellicht kan pushen voor snelle resultaten, is het enorm belangrijk om als marketeer stil te kunnen staan bij de toekomst. Wat is het effect van een campagne op het imago van je merk? Hoe draagt een investering bij aan het behalen van de gestelde KPI’s?

Succesvolle marketeers hebben de toekomst in het vizier. Waar wil de organisatie over vijf jaar staan? De verantwoordelijkheid van de marketeer is om een marketingplan te creëren om aan dit doel bij te dragen. Daarom stellen ze vaak KPI’s op die hen helpen om doelen te behalen en bij te sturen waar nodig.

3. Nieuwsgierig

Een succesvolle marketeer is een nieuwsgierig aagje, wil alles uitpluizen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Want als je niet begrijpt wat de oorzaken zijn van je succes, dan weet je ook niet hoe je dat succes kunt vasthouden. Als je weet hoe je klanten over je merk denken, bijvoorbeeld via social listening, welke campagnes het beste werken en op welke manier je de doelgroep het beste kunt benaderen, dan leer je je doelgroep pas echt kennen. Om dit te bereiken moet je alsmaar blijven experimenteren.

4. Detailgericht

De klanten wegblazen; dat is wat een marketeer wil doen tijdens het eerste touchpoint van een klant met jouw merk. Om dit te realiseren moeten campagnes goed uitgedacht worden en kan je niet zomaar alles delen met de doelgroep. Een eerste indruk bij de doelgroep maak je namelijk maar één keer. Marketeers moeten daarom precies en gedetailleerd te werk gaan en een hoge kwaliteitsstandaard hanteren om een extra speciale beleving voor de klant te realiseren.

5. Datagericht

In deze steeds digitalere wereld is er een enorme hoeveelheid aan interne en externe data te vinden die organisaties in kunnen zetten voor betere resultaten. Aan de hand van data kunnen marketeers hun klanten en concurrentie ook daadwerkelijk beter leren kennen. Wat zeggen klanten over je op social media? Hoe leidt je de juiste mensen naar je website? Welke campagnes zijn het meest succesvol?

Door deze inzichten blijf je altijd een stap voor op de concurrentie en ben je beter in staat om essentiële beslissingen te nemen. Zo ontdekken marketeers snel wat bijvoorbeeld de share of voice is ten opzichte van de concurrentie, in welke markten de concurrent kortgeleden heeft geïnvesteerd en welke journalisten over de organisatie schrijven. Met de nieuwste technologieën blijft geen enkele kans of ontwikkeling meer geheim. Tools zoals Meltwater's media monitoring oplossing kunnen je helpen om dit in beeld te brengen en te analyseren!

6. Een hoofd vol ideeën

Er is constant beweging op het gebied van marketing en daardoor beweegt een succesvolle marketeer dus ook altijd mee. De laatste trends op het gebied van social media marketing, live video, klantreizen of andere ontwikkelingen wil een marketeer echt niet missen. Zodra een nieuwe trend zich voordoet bedenken marketeers vaak direct hoe ze dit kunnen toepassen op hun campagnes. Nieuwe technologieën voegen ze dan ook graag snel toe aan het arsenaal om de concurrentie te bestrijden!

7. Reactievermogen

Voor marketeers is het essentieel om realtime op de hoogte te zijn van ontwikkelingen rondom de organisatie. Zeggen belangrijke influencers iets over jouw merk? Wat gebeurt er op social media? Ben je genoemd in de media? Maar vergeet ook de concurrentie niet uit het oog! Met realtime alerts, social listening en nieuwsupdates hebben marketeers een razendsnel reactievermogen.

8. Georganiseerd

Doordat veel organisaties honderden berichten per dag ontvangen, is structuur ontzettend belangrijk voor marketeers. Met behulp van content kalenders kunnen ze vooraf gemakkelijk een planning maken voor alle uitgaande content. Door social media kanalen vanuit een tool te managen kunnen collega’s gelijktijdig en afzonderlijk werken. Maar ook als de social media activiteiten niet zo frequent zijn is structuur belangrijk. Wanneer stuur je een persbericht uit? Welke campagnes passen bij welke periode? Succesvolle marketeers hebben het allemaal op een rijtje staan en Meltwater's social media planning tool en persbericht database helpt ze daarbij!

Ze zijn al vaker in dit blog genoemd, tools. Zonder tools staat de moderne marketeer een beetje in zijn hemd. Zo missen ze namelijk veel realtime updates over belangrijke zaken rondom de organisatie. Ook is het lastig om alle sociale kanalen te beheren, klantrelaties te managen en campagnes te optimaliseren. Bovendien kunnen tools je helpen om de juiste journalisten en social influencers te identificeren. Benieuwd naar de tools van Meltwater? Vul dan het formulier hieronder in en we leggen het je uit!

10. Creatief

Hoe moeten al die goede ideeën binnen een organisatie uitgevoerd worden? Dat bedenkt de marketeer wel! Creativiteit is onmisbaar als marketeer voor het creëren van campagnes, content, advertenties, evenementen en, natuurlijk, infographics!

In dit Infographic zie je 10 eigenschappen van een succesvolle marketeer, buiten de confrontatiematrix, in het huidige digitale landschap.