Het Belang van Competitive Benchmarking voor PR

Wanneer je aan een PR campagne begint, word je misschien enthousiast om er meteen in te springen en resultaten te boeken. Maar strategie is de sleutel tot succes voor elk serieus initiatief - het helpt resultaten te boeken en verwachtingen te scheppen.

Een goede plek om je onderzoek te beginnen is het benchmarken van de concurrentie. Dat geeft je niet alleen een goed zicht op wat er in je bedrijfstak gebeurt, maar helpt je ook om onbenutte kansen te ontdekken, je van rivalen te onderscheiden, en ambitieuze - maar realistische - doelen te stellen.

Inhoudsopgave

Waarom Competitive Benchmarking Belangrijk Is in PR

Door het niveau en de kwaliteit van je merk's media bekendheid te benchmarken tegen die van de concurrentie, ga je een nieuwe campagne in gewapend met de informatie die je nodig hebt om de effectiviteit te meten.

Het gewenste resultaat is te leren welke processen tot meer succes leiden, om zo de prestaties van je bedrijf te verbeteren, - zegt Sandra Fathi, president van Affect.

Door te peilen hoe de zaken ervoor staan als je begint, zul je gaandeweg het succes (of falen) van je campagne kunnen volgen. Je zult niet alleen kunnen rapporteren of je door je inspanningen een competitive advantage hebt gekregen, maar je zult ook de belangrijkste PR KPI's bij kunnen houden. Door zaken te meten als pieken in websiteverkeer in combinatie met earned media coverage; of het aantal prospects dat contact opneemt omdat ze een artikel over je bedrijf zagen; of de groei in social media volgers of interacties. Je zult verslag kunnen uitbrengen over de impact die je inspanningen hebben.

Door een concurrentendashboard in je media intelligence platform op te zetten - waar je je share of voice, bereik, en bereikcijfers vergelijkt met die van je concurrenten - kun je de resultaten in de gaten houden. Door dit te doen kun je het roer omgooien als dat nodig is. Uiteindelijk put je uit de data op dit dashboard om resultaten te rapporteren.

Merken Opereren Niet In een Vacuüm

"Kijk naar je concurrenten om er niet alleen achter te komen wat ze goed doen, maar ook om te leren wat je misschien beter kunt vermijden. Dit kan je helpen je volgende stap te zetten," zei Lauren Cranston, PR manager voor Skyword. "Het is niet voldoende om alleen je eigen prestaties bij te houden - competitive analytics kunnen alles wat je dacht te weten maken of breken."

"Benchmarking is belangrijk omdat PR eigenlijk een concurrerende functie is - en omdat alle inputs-outputs-outtakes-outcomes in de context van een markt bekeken worden," zegt Alan Kelly, oprichter en CEO van Playmaker Systems.

Benchmarking Is Resultaat Georiënteerd

Terwijl veel van de PR metingen lijken te draaien om het aantal geschreven persberichten of het aantal verstuurde pitches, kun je je met benchmarking concentreren op de resultaten die je bereikt hebt, in plaats van op de moeite die je gedaan hebt.

"Misschien is het meest waardevolle aspect van het benchmarking proces wel dat het alleen bereikt succes (earned media coverage) in kaart brengt. In plaats van simpelweg alle maandelijkse PR activiteiten op te sommen of samen te vatten. Bijvoorbeeld het aantal verspreide nieuwsberichten, geschreven columns, afgenomen interviews of tijd besteed aan het 'pitchen' van verhalen naar de media en het opvolgen van pitches," zegt Len Stein van Hubspot.

Hoe Werkt Benchmarking? Een Voorbeeld

Dus hoe kun je een PR campagne effectief benchmarken? Parameters kunnen breed of smal zijn, afhankelijk van je doelen. Je kunt ook andere afdelingen bij de actie betrekken, om er zeker van te zijn dat je zoveel mogelijk uit de benchmarking haalt.

Fathi geeft dit voorbeeld voor het gebruik van benchmarking om een PR strategie op te bouwen en over succes te rapporteren:

Doel kan iets zijn als:

Bouw en onderhoud de positie van Merk X als een thought leader over een bepaald onderwerp.

Bouw en onderhoud de positie van Merk X als een thought leader over een bepaald onderwerp. Voorbeelden van strategie:

Vergelijk persbericht output van bedrijf X met de output van de top 3 concurrenten op dat onderwerp

Analyseer resultaten

Pas "best practices" en "lessons learned" toe om de algehele performance te verbeteren

Analyseer de persberichten strategie gedurende zes maanden.

Alleen die persberichten die de top 20 business en industrie publicaties halen

Met de resultaten in de hand kun je goedkeuren wat je al doet, terwijl je kijkt waar kansen liggen.

"Wees niet bang om te ontdekken dat je het mis hebt", zegt Fathi. "Wees niet bang om van koers te veranderen."

Benchmarking kan worden gebruikt om de ROI aan te tonen in vergelijking met echte bedrijfskengetallen. Gebruik de bevindingen om steun van de C-Suite te krijgen voor je strategie, budget, personeelsbezetting en middelen.

Zoals Fathi suggereert: "Meet wat belangrijk is voor de C-Suite en presenteer data op een manier die ze begrijpen."