Creëer een Brand Story Met Behulp van Storytelling

Wie houdt er niet van een goed verhaal? Al eeuwenlang verbinden verhalen generaties en culturen. Ze helpen om ingewikkelde onderwerpen gemakkelijk te begrijpen te maken. Ze helpen ons met elkaar in contact te komen en om meer over onszelf te leren. Geen wonder dat merken ook dol zijn op storytelling om zich met hun publiek te verbinden.

Merken hebben de kunst van storytelling omarmd om hun publiek te boeien en sterkere banden te maken. Een goed uitgewerkt verhaal blijft in de gedachten van potentiële klanten hangen lang nadat ze het merk zijn vergeten. Er is heel wat creativiteit voor nodig om het verhaal van je merk te vertellen op een manier die het niet alleen recht doet, maar ook de harten van je publiek verovert.

En, als het goed gedaan wordt, kan je brand story helpen om vertrouwen te winnen en je authentiek te presenteren.

Wat is er nodig om een brand story te maken die je contentmarketing een boost geeft? Hier lees je hoe je de kunst van storytelling kunt gebruiken om een meeslepende brand story te vertellen.

Wat is een Brand Story?

Een brand story, ook wel bekend als een merkverhaal, is een hervertelling van het leven van je merk, hoe het ontstond, en hoe je verhaal ook vandaag nog je succes stuurt. Het laat een kant van je merk zien die verder gaat dan de visuele elementen en belicht de emotionele kant van wat je merk bijzonder maakt. Brand stories zijn een uitstekend middel om een grotere merkbekendheid op te bouwen.

Zoals elk verhaal moet ook een brand story meeslepend zijn om je publiek om je merk te doen geven. Een brand story kan helpen om authenticiteit rond je bedrijf op te bouwen, je publiek te helpen herinneren wie je bent, en om ze net zo verbonden met je bedrijf te maken als jijzelf.

Hoe Ontwikkel je een Brand Story?

Net als elk verhaal is een verhaal over je merk meer dan een verzameling woorden. Het draagt bepaalde kenmerken, waaronder:

Personages . Verhalen gaan over iemand of iets. In merkberichtgeving is de hoofdpersoon meestal je bedrijf of je product.

. Verhalen gaan over iemand of iets. In merkberichtgeving is de hoofdpersoon meestal je bedrijf of je product. Plot . Verhalen bestaan meestal uit een reeks gebeurtenissen die naar een conclusie leiden. Dit betekent niet dat deze gebeurtenissen lineair hoeven te gebeuren, maar ze moeten wel met elkaar in verband staan.

. Verhalen bestaan meestal uit een reeks gebeurtenissen die naar een conclusie leiden. Dit betekent niet dat deze gebeurtenissen lineair hoeven te gebeuren, maar ze moeten wel met elkaar in verband staan. Betekenis . De lezer moet iets uit het verhaal kunnen meenemen. In een traditioneel verhaal is de betekenis meestal een morele les of belangrijke waarden. Ook in marketing is dit belangrijk! Lezers kunnen een lijst van kenmerken en voordelen van producten niet altijd vertalen naar wat dat nou fysiek betekent. De betekenis van je brand story moet op een tastbare manier aansluiten op het leven van je publiek.

. De lezer moet iets uit het verhaal kunnen meenemen. In een traditioneel verhaal is de betekenis meestal een morele les of belangrijke waarden. Ook in marketing is dit belangrijk! Lezers kunnen een lijst van kenmerken en voordelen van producten niet altijd vertalen naar wat dat nou fysiek betekent. De betekenis van je brand story moet op een tastbare manier aansluiten op het leven van je publiek. Emotionele betrokkenheid. Een goed verhaal grijpt onze emoties aan en maakt van het publiek actieve deelnemers. Ze worden deel van het verhaal. De meest effectieve brand stories, advertenties en marketing zijn die waardoor we ons verbonden voelen met het merk.

Deze elementen zijn de bouwstenen van een effectieve brand story. Als marketeer moet je de boodschap van je merk verder ontwikkelen dan kenmerken en voordelen. Als je ideale klant de impact van je product of dienst begrijpt, kan hij de juiste verbanden leggen. Als je je brand story eenmaal kent, moet je beslissen hoe je dat verhaal het beste kunt vertellen. De kanalen en tactieken die je gebruikt om de geschiedenis, waarden en voordelen van je merk over te brengen, staan meestal allemaal onder toezicht van een merkmanager. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van je brand management strategie om ervoor te zorgen dat je verhaal in al je kanalen op een consistente manier verteld wordt.

Wat is Brand Storytelling?

Als een brand story het verhaal van je merk is, dan is brand storytelling de daad van het in praktijk brengen van dat verhaal.

Een authentieke brand story schrijven is de eerste stap van brand storytelling. De volgende stap is dat verhaal met anderen te delen. Een verhaal dat onverteld blijft kan niet de bedoelde emotionele verbindingen leggen.

Merken delen hun brand story op verschillende manieren. Voor veel merken bestaat het merkverhaal als een eigen pagina op de bedrijfswebsite.

Maar andere merken gebruiken brand storytelling in hun hele marketing. Zo kan een afslankbedrijf getuigenissen of case studies van tevreden klanten over hun reis delen. Elk van deze persoonlijke verhalen helpt om het verhaal van het merk te ondersteunen.

Het doel is om een emotionele reactie van je publiek te verdienen. Laat ze delen in je waarden. Als dat goed gedaan wordt, kunnen merken vertrouwen en sterkere relaties met hun publiek opbouwen.

Begrijp de Kracht van Storytelling

Wat kan brand storytelling doen voor een merk? Eigenlijk, best wel veel.

Brand Stories Stimuleren Vertrouwen

Storytelling geeft ons dieper inzicht in de ervaringen van anderen. We leren mensen kennen door de verhalen die ze delen. Hetzelfde geldt voor merken.

Vertrouwen wordt verdiend door begrip. Door via storytelling contact te maken met lezers, kunnen merken vertrouwen wekken bij hun publiek.

Brand Stories Benadrukken de Persoonlijkheid van je Merk

Feiten en cijfers hebben een tijd en plaats. Maar in marketing zijn lezers eerder geneigd een boodschap op te nemen als ze er emotioneel mee verbonden en betrokken zijn. Brand storytelling brengt de persoonlijkheid van je merk in de vergelijking om lezers te helpen je beter te leren kennen.

De reden dat dit zo belangrijk is, is dat mensen mensen vertrouwen, geen bedrijven. Persoonlijkheid helpt merken omdat het ze meer menselijker doet lijken dan als zakelijke entiteit.

Brand Stories Maken Meningen

Verhalen die zich emotioneel met ons verbinden hebben een manier om onze eigen waarden te delen, te versterken en zelfs uit te dagen. Ze kunnen onze mening ondersteunen of veranderen en ons op een andere manier over dingen laten denken.

In de kern is marketing erop gericht de meningen en het gedrag van mensen te beïnvloeden om optimale resultaten te bereiken. Brand stories spelen een rol in dit proces door sterkere emotionele banden te scheppen en memorabele ervaringen te creëren die gebaseerd zijn op gevoelens, niet op feiten en cijfers.

5 Tips voor Brand Storytelling

Je brand story zal anders zijn dan alle andere. Het belangrijkste om te onthouden is dat je verhaal moet lezen als een verhaal, niet als een verkooppraatje. Gebruik deze tips en best practices om een boeiende brand story te maken voor je digitale marketingstrategie:

Vertel Het Juiste Verhaal

Hoe ouder je merk is, hoe meer verhalen je waarschijnlijk hebt om te delen. Brand stories zijn meer dan alleen ontstaansverhalen. Het zijn alle producten, diensten, ervaringen en waarden van je merk die met elkaar verweven zijn en worden verteld op een manier die benadrukt wat je merk zo bijzonder maakt.

Om het "juiste" verhaal te kiezen, moet je bedenken waarom je je verhaal überhaupt vertelt. Welke eigenschap van je merk zal het versterken in de gedachten van je lezers?

Je kunt in je digitale marketingstrategie meerdere brand stories vertellen. Maar elk moet terugcirkelen naar de kernwaarden van je merk en betrekking hebben op je publiek.

Ken Je Publiek

Het juiste verhaal kiezen heeft veel te maken met weten met wie je je verhaal deelt. Om de juiste doelgroep te vinden, bedenk je waar je van plan bent je brand story te delen.

Brand stories zijn populaire marketingmiddelen voor op social media, omdat ze een groot aantal mensen kunnen bereiken en je merk op een niet-verkoopachtige manier kunnen presenteren. Social media zijn al populaire platforms voor storytelling, waardoor het voor merken gemakkelijk is om er in te stappen en gesprekken te beginnen.

Je kunt je brand stories ook omzetten in blogposts. Verhalen op je blog vermenselijken je merk en geven mensen een andere kijk op je bedrijf. Ze kunnen je ook helpen je PR bereik te vergroten en dienen als bron media vragen.

Maak Je Brand Story Herkenbaar

Het is moeilijk om je emotioneel in een verhaal in te kopen als je je er niet mee kunt identificeren. Brand stories interesseren mensen doordat ze zichzelf in het verhaal zien.

Als brand stories relateerbaar zijn, worden ze deelbaar. Inspireer je lezer om je verhaal effectiever te maken. Zorg dat ze geïnteresseerd raken in de impact van het verhaal, niet alleen in de producten en diensten in het verhaal.

Betrek Je Lezers In Het Verhaal

Het is het herhalen waard: mensen vertrouwen mensen. Gebruik achter de schermen content om de lezer in het verhaal te trekken. Gebruik je publiek om je te helpen je brand story te vertellen. Richt je minder op je merk en meer op de mensen wiens leven baat heeft gehad bij iets dat je aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van user generated content op social media of handgeselecteerde klanten die getuigenissen delen.

Geloof In Je Brand Story

Niemand zal zich verbonden voelen met een brand story als je er zelf niet in gelooft. Authenticiteit is de sleutel tot het maken van diepere indrukken op je publiek. Wees consequent in je merkverhaal, zodat mensen de "echte" jou kunnen leren kennen. Als ze denken dat je niet authentiek bent, zullen ze niet de moeite nemen om de waarheid te achterhalen.

Als je hulp nodig hebt bij het creëren van je brand story, vul dan het formulier in en laat ons jou helpen een goede brand story te maken!

Brand Storytelling Voorbeelden

Inspiratie nodig voor je brand story? Bekijk hier drie voorbeelden van brand storytelling van bedrijven die het goed aanpakken.

Warby Parker

Warby Parker, marktleider in betaalbare modebrillen, deelde een puntgaaf brand story over hun geschiedenis, missie, en waarden. Het is een beschrijving zonder franje, maar toch is het herkenbaar voor hun doelgroep omdat het de worstelingen belicht die veel brildragers ooit hebben meegemaakt.

Om hun brand story te ondersteunen, verweven ze bij Warby Parker diezelfde waarden en missie in de rest van de marketing en merkuitstraling. Het bedrijf maakt het kopen van brillen gemakkelijk en leuk, en de consistentie ondersteunt de authenticiteit van het merk.

Moxy Hotels

Het op Millennials gerichte merk van Marriott Hotels kent zijn publiek en is een perfect voorbeeld van een geweldige brand story dat geen einde kent.

Moxy Hotels is upscale en trendy en biedt hippe diensten zoals een bar die de hele nacht open is. In termen van brand storytelling is het Instagram kanaal van Moxy Hotel een eindeloze saga in branding. De "Do Not Disturb" videoserie laat zien hoe het is om in het Moxy te verblijven, terwijl beelden en GIFs de excentrieke inrichting van het hotel, de wow-waardige douches en de leuke sfeer illustreren. Het merk gebruikt influencers en beroemdheden om te laten zien waarom het Moxy de place to be is voor Millennials.

Brand stories vertellen maar verkopen niet, maar de brand stories van Moxy doen beide zonder opdringerig of wanhopig te zijn.

Hinge

Aangeprezen als de "dating app die ontworpen is om gedeletet te worden", zet Hinge alles wat mensen over dating apps dachten te weten op zijn kop. Het bedrijf ontwikkelde zich uit het besef dat de typische swipe rechts/swipe links strategie het tegenovergestelde van echte verbindingen opleverde. Dit is de kernboodschap van de app geworden en inspireerde zijn baanbrekende brand story, The Dating Apocalypse.

De branding en marketing van het bedrijf blijven dit beeld ondersteunen en laten zien waarom Hinge niet zomaar een dating app is. Om het verhaal te bevorderen creëert Hinge empathie rond de worsteling van het daten en richt het zich op zijn members-only community voor mensen die voorgoed uit de dating wereld willen stappen.

Verander Klanten in Advocates met je Brand Story

Met het juiste verhaal kun je contact maken met je publiek op een manier die geen stats, feiten en cijfers ooit zouden kunnen. Presenteer je merk in de juiste context naar je publiek, zodat ze zien wat je al die tijd al wist - dat je hun loyaliteit waard bent.