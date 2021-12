Beheer Brand Reputation in een Online Wereld

Een tijdje geleden organiseerde Meltwater Canada een evenement in Montreal, waarbij communicatieprofessionals de kans kregen om van experts uit de sector te horen over het beheren van brand reputation in een online wereld. Quebec is snel uitgegroeid tot Meltwater Canada's snelst groeiende markt, deels dankzij het feit dat Meltwater de enige lokaal beschikbare oplossing is die social listening, engagement, influencer marketing en doelgroep segmentatie op één platform aanbiedt.

De zaal vol professionals die de kou van Montreal trotseerden, bedachten wat ze moesten denken over deze en andere inzichten die in de loop van de urenlange paneldiscussie naar voren kwamen. De paneldiscussie bestond uit veel inzichten en beproefde strategieën van Brand Strategist, Kathy Acimovic, en Hoofd Communicatie van Essilor Canada, Lina Betancourt.

Hieronder volgen enkele van de inzichten van de avond:

Hierom moet je geven om je volgers

In tegenstelling tot vroegere technologieën zijn social media uniek in het genereren van waardevolle inzichten over je meest toegewijde volgers, die vaak ook je meest betrokken klanten zijn. Er zit veel waarde in het leren kennen van hun gedrag en te zien waar dat correleert met de waarden van je merk. Denk na over je ideale consument en vergelijk dit met andere inzichten die tot je ter beschikking staan, corrigeer je koers als dat nodig is.

Mensen praten over je merk en beïnvloeden je reputatie

Een van de panelleden van die avond sprak over het feit dat ze wilde begrijpen waardoor mensen om een merk geven, en concludeerde dat de rode draad reputatie is. Mensen die online gesprekken over een merk voeren, en dat merk steunen, spelen een grote rol in het bepalen of anderen ook om dat merk geven.

Vóór de komst van het internet en social media benaderden consumenten bedrijven niet rechtstreeks om meer over hen te weten te komen. Tegenwoordig hebben bedrijven een ongelooflijke kans gekregen om deze consumenten in een rechtstreeks gesprek te betrekken.

De behoefte aan publiekssegmentatie: realiteit vs. verwachtingen

Je hoogste klantensegment is meestal minder in aantal, maar hoger in waarde en invloed. Je zou kunnen beginnen met je te concentreren op de behoeften van dit segment met hoge waarde, voordat je je blik op de anderen werpt. Een tweede manier is de mensen waarderen die je persoonlijkheid weerspiegelen. Bijvoorbeeld, als je een wellness merk bent, zou je voorrang geven aan mensen wiens levensstijl op wellness gericht is.

Publieks segmentatie is van cruciaal belang - ongeacht je prioriteiten verwachten consumenten dat je je inspanningen afstemt op verschillende doelgroepen. Nu er zoveel data en informatie binnen handbereik zijn, beschouwen ze dit als een gegeven. Als je merk niet in staat of niet bereid is zich op verschillende publiekssegmenten te richten, zullen ze snel een ander merk te vinden om zich mee te verbinden.

Weet waar je heen wilt en hoe je je vooruitgang in kaart kan brengen

Wat zijn de maatregelen die je helpen om je merk zijn doelen te laten halen? Stel dat je een klein merk bent en je wilt je bekendheid en bereik vergroten. Stel je nu voor dat je een toegankelijk geprijsd merk bent met ambities om meer upscale te worden. De maatregelen die je volgt zullen verschillend in de markt gezet worden. Het enige wat ze allebei gemeen hebben is de noodzaak om je vooruitgang bij te houden.

Vergeet de waarde van je intuïtie - of de steun van de leveranciers - niet

Waar data, metingen en machines ophouden, treedt het instinct in. Vertrouw erop dat je zelf weet wat relevant is en wat niet. Als je je nog steeds verloren voelt, vraag dan je leverancier om hulp. Bij het gebruik van data instrumenten of platforms, zei een panellid dat ze zwaar leunt op de mensen achter die instrumenten en platforms om haar te helpen beslissen wat ruis is en wat niet.

Geen enkel merk is een eiland

Benaderingen die vroeger inspeelden op onbekendheid van klanten met vreemde plaatsen en typen mode zijn lang niet meer zo doeltreffend. De consumenten in Quebec verschillen niet van die in de rest van de wereld. Iedereen kan op zijn telefoon en via de verschillende digitale kanalen toegang tot de wereld krijgen.

The power of social

Social media hebben de visuele eigenschappen van brand messaging zo veel rijker gemaakt dan vroeger. Inzicht in die visuele geletterdheid en hoe ver merken kunnen gaan, biedt een enorme kans voor bedrijven in Quebec. Social media vertonen geen tekenen van vertraging. Als je meer wilt weten over hoe Meltwater jou kan helpen je brand reputation succesvol te houden, vul dan het formulier hieronder in!

Deze blog bevat de belangrijkste conclusies, gebaseerd op een opgenomen transcriptie van het evenement. Let op: dit is een samenvatting van de discussie en zijn niet de daadwerkelijke woorden van de spreker.