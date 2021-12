Brand monitoring is gemakkelijk als je klanten je taggen in hun berichten of direct contact met je opnemen over een probleem. Maar in de echte wereld werkt dat gewoon niet altijd zo.

Je klanten praten over je merk via allerlei kanalen, of je dat nu beseft of niet. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om een massaal publiek te bereiken telkens als ze je naam noemen.

Hoewel je geen controle hebt over wat ze over je zeggen, kun je hun gesprekken wel in de gaten houden - en er zelfs aan meedoen - als je je merk proactief bewaakt.

Laten we eens kijken naar enkele bijzonderheden over brand monitoring en hoe je je brand mentions in de gaten kunt houden.

Inhoudsopgave

Wat Is Brand Monitoring?

Het uiteindelijke doel van brand monitoring (of media monitoring) is dat je kunt reageren op alle gesprekken over je merk. In sommige gevallen kun je misschien wat positieve publiciteit uitbreiden. Of in andere gevallen kun je de verspreiding van negatieve pers en de schade die dat aan je merk kan toebrengen, beperken.

Succesvolle brand monitoring kent twee vormen: offline en online brand monitoring. Gesprekken vinden overal plaats, dus alle mogelijkheden moeten op je radar staan.

Waarom Is Brand Monitoring Belangrijk?

Social media behoren zijn het makkelijkste te analyseren. Je kunt je social media kanalen scannen om te kijken in welke berichten je getagd bent en welke commentaren en recensies je publiek heeft achtergelaten.

Je kunt ook een trefwoord, zoals je merknaam, in de gaten houden. Ga gewoon naar Google Alerts, typ het trefwoord in, en krijg meldingen telkens als je trefwoord opduikt in de media.

Een social listening oplossing kan al het bovenstaande voor je doen. Gebruik je media monitoring tool om brand mentions te volgen, data over user mentions en -gedrag te verzamelen, en dieper inzicht te krijgen in het sentiment van je publiek.

Wat Moet je Monitoren?

Weten dat je je merk online moet volgen is nog maar het begin. Vervolgens beslis je welk inzicht je moet volgen. Hier is wat we je aanraden te volgen en hoe je het in je marketing kan gebruiken:

Brand Mentions

Elke keer dat iemand je bedrijfsnaam of merk noemt is een brand mention.

Het is gemakkelijk om brand mentions op te sporen met Google Alert. Voer gewoon je merk als trefwoord in en houd je inbox in de gaten voor eventuele mentions.

Als je een klein merk hebt met een niche publiek, is het gebruik van trefwoorden relatief eenvoudig. Google speurt het web af en stuurt je een e-mail telkens als het ziet dat iemand anders je merk genoemd heeft.

Maar als je merk een begrip is, zoals McDonald's, wil je brand mentions misschien niet op deze manier volgen.

McDonald's krijgt elke dag duizenden brand mentions, en een e-mail ontvangen voor elk van hen is gewoon niet haalbaar. Merken doen er goed aan een professionele media monitoring tool te raadplegen die op grote schaal brand mentions kan opsporen. Bovendien bewaken diensten als Google Alerts niet alle plaatsen waar je merk vermeld kan worden, zoals social media platforms, podcasts, TV uitzendingen, drukwerk, radio, enz. Dat is waar een aanbieder van media monitoring en social listening kan helpen.

Om te zien hoe dit er in actie uitziet, lees je onze media monitoring gids.

Product Mentions

Vergelijkbaar met brand mentions zijn product mentions. Deze kunnen handig zijn om bij te houden als je de buzz over een specifiek product dat je verkoopt wilt volgen.

Zo kreeg Apple op social media meer dan 140.000 social media product mentions voor de iPhone 8 en 150.000 product mentions voor de iPhone X. Op één dag zag het bedrijf meer dan 239.000 mentions van het woord "Apple". Dit was rond de tijd dat het bedrijf een nieuwe generatie van zijn altijd populaire smartphone lanceerde. Geruchten hadden al wekenlang de ronde gedaan.

Het volgen van product mentions op meerdere kanalen kan een handige strategie zijn voor nieuwe productlanceringen. Speculatie vóór de lancering kan net een nieuw idee inspireren, terwijl feedback achteraf je kan helpen bijsturen.

Roep de hulp in van social media monitoring tools om dit inzicht te automatiseren. Als bonus kun je met geavanceerde tools ook real time inzicht en analyses krijgen.

Staff Mentions

Heb je Instagram influencers, micro-influencers, of bekende figuren op je loonlijst staan? Is je C-suite redelijk bekend? Zo ja, dan wil je misschien de vermeldingen van hun namen bijhouden.

Invloedrijke mensen die goede dingen doen kunnen de schijnwerpers richten op de bedrijven die ze vertegenwoordigen, zelfs als hun activiteiten niet merkgebonden zijn.

Bijvoorbeeld, Microsoft oprichter Bill Gates verschijnt voortdurend in het nieuws vanwege zijn liefdadigheid. Zelfs als Microsoft niet genoemd wordt, kunnen de vrijgevige acties van Gates toch een gunstige invloed hebben op het bedrijf.

Directe vermeldingen zijn niet de enige manier waarop mensen aandacht kunnen vragen voor je online reputatie. Soms kunnen ze gewoon naar je website linken en je naam of product helemaal niet noemen.

Links naar je website van derden worden backlinks genoemd. Link building kan uiterst nuttig zijn om je te helpen hoger te ranken op SERPs en website verkeer te sturen. Het volgen van deze links is essentieel voor brand monitoring, zodat je kunt zien welke online publicaties over je praten en je verkeer sturen.

Van daaruit kun je passend reageren. Stuur een outreach e-mail om een relatie op te bouwen met de posters die je in een positief daglicht vermeldden. Of begin een gesprek als je negatieve recensies kreeg om te zien wat je kunt doen om de situatie te verbeteren.

Alles-in-één SEO tools zoals Ahrefs kunnen namens jou je backlink profiel in de gaten houden om te zien wie naar je linkt en waar die links naartoe gaan.

Sector-Specifieke Publicaties

Zou je het niet leuk vinden om te weten of je nieuwe app in TechCrunch verscheen of aanbevolen werd door iemand in de tech raad van Forbes?

Ongelinkte vermeldingen zijn gevallen waarin je merk wel genoemd wordt maar er niet naar gelinkt wordt. Het volgen van publicaties over specifieke sectoren zorgt ervoor dat je van deze gratis pers kunt profiteren en ze met je eigen publiek kunt delen.

Brand Monitoring vs. Social Monitoring

Je moet Brand monitoring niet verwarren met social media monitoring. Het is meer zo dat Social media monitoring beschouwd kan worden als een onderdeel van een overkoepelende multichannel monitoring strategie.

Dat komt omdat brand monitoring over een hele reeks kanalen gebeurt, niet alleen op social media. Het is een mengeling van social media monitoring, social listening en brand monitoring op niet social mediakanalen om een vollediger beeld te krijgen van waar mensen over praten en waarom.

Wanneer het in real-time wordt uitgevoerd, kan brand monitoring een krachtige hulp zijn om je te helpen tijdig controle te krijgen over gesprekken en indrukken.

Best Practices voor het Monitoren van Brand Mentions

We hebben het gehad over het wat en waarom van brand monitoring. Hoe ga je nu te werk om een marketingstrategie voor brand mentions op te zetten? Laten we onze best practices voor het monitoren van je merkreputatie nog eens de revue laten passeren:

Creëer Alerts Met Andere Spellingen

Hoe verwijzen mensen naar je merk? Spellen ze het altijd correct? Heeft je product of merk een bijnaam (bv. Coca-Cola vs. Coke)?

Het is een goed idee om in je brand monitoring tools waarschuwingen in te stellen voor eventuele naam variaties. Mensen kunnen het over je hebben en je zou het nooit weten als ze je merk verkeerd spellen of naar je verwijzen als iets anders dan je corporate persona.

Volg Industrie Trendwoorden

Mensen hebben het misschien niet over je bedrijf of product, maar wel over je industrie als geheel of over een influencer die je gebruikt. Om te beginnen kan dit je helpen op eventuele negatieve publiciteit te anticiperen en je een kans geven om de zaken recht te zetten.

Het kan ook inspiratie bieden voor een deel van de content die je maakt.

Bijvoorbeeld, stel dat je cloud telefoonsystemen verkoopt. Als iemand vermeldt hoe verschrikkelijk de gesprekskwaliteit is van cloud telefoonsystemen, kun je misschien blogberichten maken waarin je uitlegt hoe de gesprekskwaliteit bepaald wordt en hoe je die kunt verbeteren.

Stel Alerts In voor Negatieve Brand Mentions

Terwijl merken graag alle goede dingen willen horen die mensen over hen zeggen, vragen negatieve vermeldingen om een snellere reactie. Je kunt je alerts zo instellen dat ze brand mentions volgen die over een bepaalde uitdaging gaan.

Gebruik makend van deze formule, [merknaam] + [specifiek probleem], zou je alert voor negatieve brand mentions er ongeveer zo uit kunnen zien:

Bedrijf XYZ Kapot Item

Zodra je een waarschuwing krijgt, kun je snel reageren en hopelijk de negatieve mening van de klant herstellen.

Je kunt deze strategie ook gebruiken om negatieve vermeldingen over een concurrent op te sporen. Leer wat ze niet goed doen en maak er een punt van om beter te worden in die dingen.

Weten Wat Je Nu Moet Doen

Als je eenmaal brand mentions hebt ingesteld, is het belangrijk te weten hoe je de volgende stap kunt zetten. Weten hoe je moet reageren op vermeldingen, goed of slecht, is de sleutel tot het in handen nemen van je merk imago.

Kledingbedrijf Zulily reageert zeer snel op social media berichten op Facebook en komt snel met een oplossing. In het bovenstaande voorbeeld liet het klantenserviceteam de klant zien hoe hij het beste contact met hen kon opnemen voor meer informatie over de status van een bestelling.

Aan De Slag met Brand Monitoring

Weten wat er over je bedrijf gezegd wordt en waar het gezegd wordt zijn essentiële onderdelen van een brand management strategie. Gewapend met dit soort informatie kan je pro-actief een crisis afweren of influencers identificeren die UGC rond je producten delen.

En hoewel je misschien niet altijd leuk vindt wat je hoort, je moet het horen zodat je de leiding kunt nemen over het gesprek en het merkimago kan opbouwen dat je verdient.