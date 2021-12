De Ultieme Gids voor Brand Awareness 2022

Brand awareness, of merkbekendheid, gaat over veel meer dan de klassieke definitie van branding waarbij vooral je logo ontwerp, het lettertype dat je gebruikte of een basisoverzicht van wat je aanbood belangrijk waren. Hoewel dit allemaal deel uitmaakt van branding, is er zoveel meer nodig om je merk doeltreffend op te laten vallen. Buiten esthetiek gaat het er ook om een uniek gevoel bij je consumenten op te wekken. Ze moeten dat krijgen telkens als ze in wisselwerking staan met je reclame of marketing, en met elk digitaal platform dat van jou is.

Een groot deel van 2020 en 2021 is een game changer geweest voor een flink aantal sectoren, en als het om branding gaat, is het draaiboek voor de gemiddelde marketeer ook veranderd. De manier waarop tegenwoordig aan merkmarketing wordt gedaan is gewoon niet meer dezelfde. Het gebruik van de juiste statistieken en analyses om je contentstrategie te onderbouwen blijft erg belangrijk zodat je de gesprekken van je doelgroep bij kunt houden. Een deel van het bereiken daarvan ligt in Google Analytics voor SEO maar een deel ligt echt in de analytics die ook de bredere media bepalen. En daarom is het, met al die veranderingen in de online wereld, en de vooruitgang in technologie en social media, niet gemakkelijk brand awareness op te bouwen en nieuw publiek te bereiken zonder de juiste hulpmiddelen en inzichten.

Dat gezegd hebbende, zul je je merk ook in 2022 moeten onderscheiden, met een sterke social media strategie, goede content en hoge brand awareness. Maar, waar en hoe begin je zelfs maar om je duidelijk van je concurrenten te onderscheiden en echte waarde aan je klanten te bieden? Het wordt allemaal uitgegeld in deze ultieme gids voor brand awareness.

Inhoudsopgave

Brand Awareness definiëren en begrijpen

Wat is het eerste waar je aan denkt als je de bekende Nike 'swoosh' ziet, of het logo van Apple? Hoe voel je je als je McDonalds' "I'm lovin' it" hoort of L'Oreal's "Omdat ik het waard ben"? Wat het ook is dat in je opkomt, waarschijnlijk denk je aan de "persoonlijkheid" van het merk die doorschijnt en aan een emotionele band die je met dat specifieke bedrijf hebt opgebouwd. Dat is hoe we een merk definiëren.

In essentie komt het voort uit "wie" je bedrijf is en wie of wat je doelgroep ervan vindt. Ben je een leider als het om innovatie gaat? Of zeer betrouwbaar in het aanbieden van de diensten die je verleent? Dit zijn enkele van de manieren waarop je kunt beginnen aan te geven wie en wat je bent buiten simpelweg een basisproduct, en hoe je daar brand awareness omheen kunt creëren.

Als we nog een stapje verder gaan met deze techniek, denk dan aan je bedrijf als een persoon en aan al de dingen die bijdragen tot de digitale make-up van zijn persoonlijkheid:

Wie ben je en wat is de naam van je bedrijf?

Hoe ziet je bedrijf eruit wat vormgeving betreft? (denk aan je logo, kleuren en lettertypes)

Hoe communiceert je bedrijf met anderen? (kijk naar je positionering en mate van geloofwaardigheid in je sector)

Wat zijn de kernwaarden van je bedrijf? (unieke proposities, purpose statement)

Met wie word je geassocieerd? (je consumenten, partners, doelgroep, leveranciers)

Is je bedrijf bekend? (monitor bekendheid, vertrouwdheid en bereik)

Geen twee mensen zijn precies hetzelfde; dit geldt ook voor merken. Apple en Samsung maken allebei dezelfde tech-producten, maar slechts één ervan zal je aan "Think Different" doen denken als je de vragen van hierboven beantwoordt.

Waarom is het opbouwen van brand awareness dan belangrijk? Laten we dit beantwoorden aan de hand van de marketing funnel. Bekendheid ("awareness") is de eerste stap in de trechter omdat je de aandacht van potentiële klanten moet trekken en in de gedachten van bestaande consumenten moet blijven. Als iemand dan voor de keuze staat tussen jou of je concurrent, is de kans groter dat hij voor jouw bedrijf kiest en aan een reis met je begint die levenslang zou kunnen duren.

Zoals brand awareness de eerste stap in de marketing funnel is, kan het ook de eerste stap zijn naar het bereiken van marketingdoelen, zoals het genereren van leads en het beïnvloeden van sales. Als je mensen (in het bijzonder je doelgroep) meer bewust maakt van je merk, vergroot je je kansen op meer conversies en genereer je uiteindelijk meer sales.

Voor zijn 50e verjaardagscollectie wilde het wereldwijde modemerk Ralph Lauren brand awareness opbouwen, specifiek onder millennials en mensen van Gen Z. Door een social-first marketing aanpak te gebruiken, die bestond uit advertenties in Instagram Stories om producten aan de man te brengen, zag het merk niet alleen een stijging van 41% in het aantal bezoeken op de productpagina's, maar ook een stijging van 18% in de online verkoop - en dat allemaal onder het publiek waarop ze zich in de eerste plaats richtten.

Brand awareness helpt ook vertrouwen opbouwen tussen een bedrijf en zijn consumenten. 87% van aankoopbeslissingen begint met onderzoek dat online wordt gedaan, en 93% van de consumenten gebruikt online recensies om te bepalen of ze iets kopen of niet. Als gevolg daarvan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je een vertrouwde brand voice hebt met een sterke digitale aanwezigheid.

Wat is Het Verschil Tussen Brand Awareness en Bereik?

Als we teruggaan naar onze eerdere voorbeelden van de Nike "swoosh" of Apple's vermogen om mensen "Different" te laten "Thinken", hebben deze merken gewerkt aan een marketingstrategie waarin brand awareness moeiteloos verwerkt wordt en waardoor ze top of mind blijven als het op de aankoopbeslissing aankomt.

Op basis van de klantreis weten we dat het allemaal begint met Awareness, en om een sterke brand awareness op te bouwen moet je je doelgroep zich verbonden laten voelen met je merk. Dit is iets wat Nike uitzonderlijk goed weet te doen - emotioneel contact maken met het publiek met behulp van social media, en tegelijk brand awareness opbouwen. Maar hoe doet Nike het als het op bereik aankomt? Wat is het verschil tussen brand awareness en bereik? We nemen Facebook Ads als voorbeeld om dit te ontleden.

Als je Facebook Ads creëert, moet je de juiste doelstelling voor je campagne kiezen, en er zijn twee van die doelstellingen die vaak met elkaar verward worden: Brand awareness en Bereik. Als je een gedenkwaardige Facebook Advertentie campagne wilt maken die erop gericht is om mensen je merk eerder te doen herinneren (met andere woorden, je merk top of mind hebben als het tijd is om een aankoop te doen), dan kijk je naar een doelstelling voor brand awareness. De bereikdoelstelling, daarentegen, is gericht op het maximaliseren van het aantal mensen dat je Facebook advertentiecampagne te zien krijgt, naargelang je budget dat toelaat.

In een notendop, als je wilt dat je merk herinnerd wordt, zul je aan brand awareness willen werken. Als je wilt dat je merk de meeste mensen bereikt, zul je aan bereik willen werken.

Hoe Creëer Je een Brand Awareness Strategie?

Een sterke merkstrategie en het bouwen van een sterk merk zijn waardevolle aanwinsten voor je hele bedrijf en helpt bij het creëren van brand awareness. Je kan extra reclame gebruiken om dit te ondersteunen en om je te helpen je als leider in je industrie te positioneren.

Maar hoe doe je dit op een zinvolle en beheersbare manier? Volg deze stapsgewijze aanpak.

1. Identificeer en onderzoek je doelgroep

Om de band tussen jou en je consument te scheppen die nodig is om vertrouwen in je merk op te bouwen, moet je weten met wie je precies contact probeert te maken. Vraag je dus af: Wie is mijn doelgroep? Als je zegt "nou, iedereen", dan ga je het moeilijk krijgen. Hoe nauwer de focus, hoe sneller de groei. Hoe diverser je doelgroep, hoe meer verwaterd je brand building zal zijn. Dus hoe weet je of je de juiste doelgroep gekozen hebt?

Door ervoor te zorgen dat je onderzoek gedaan hebt. Merken zijn niet langer geïnteresseerd in alleen de demografische data van hun consumenten. Ze willen echte consumer insights en zorgvuldig gecontroleerde indicatoren die hen helpen de behoeften en prioriteiten van hun publiek te begrijpen. Onderzoek doen naar je publiek vertelt je ook hoe ze tegen je merk aankijken en hoe je ze moet aanspreken. Doordat The Economist inzag hoe belangrijk brand awarenss is, slaagde ze erin data om te zetten in consumer insights, en konden ze boeiende content creëren die aansloot bij hun lezers.

2. Ontwikkel je berichtgeving

Je berichtgeving strategie is de uitstraling van je merk via je content en communicatie, tussen zowel interne als externe partijen. Dat kunnen potentiële consumenten of werknemers zijn, social media influencers of partnerschappen met derden, maar ook directe communicatie van je merk naar je klanten.

Hoewel je primaire positionering voor alle doelgroepen dezelfde moet zijn, kan elk segment geïnteresseerd zijn in verschillende aspecten ervan. Door specifieke USP's te benadrukken en content op subdoelgroepen af te stemmen, kan je meer interesse wekken en op hun specifieke behoeften inspelen.

3. Ontwikkel je brand identity en design

Als je merk al stevig gevestigd is, dan is het niet nodig om te rebranden en je identiteit te veranderen. Maar als je als organisatie aan het moderniseren of evolueren bent, kan het opfrissen van je positionering een positieve invloed hebben. Je hoeft de naam van je merk niet te veranderen - dat deden bedrijven als Uber en Slack zeker niet - maar een fris logo en een algehele opknapbeurt van het ontwerp kunnen zinvoller zijn om je visie beter te ondersteunen. Renault en Burger King zijn daar mooie voorbeelden van.

Onthoud dat je naam, logo en slogan niet je hele merk vormen. Ze maken slechts deel uit van de identiteit ervan, en van de manier waarop je je bedrijf wilt laten communiceren of symboliseren - maar er zijn zeker nog andere aspecten om rekening mee te houden.

4. Creëer je content marketing strategie

"Content is Koning." Dat spreekt voor zich en als het over brand awareness opbouwen gaat is contentmarketing daar bijzonder geschikt voor. Dit vooral in het huidige digitale tijdperk waarin onderzoek van consumenten zich vooral online afspeelt. Het is de evolutie van een traditionele aanpak, met nieuwe toeters en bellen die je in staat stellen diepgaander contact te maken met nieuwe potentiële klanten, niet alleen door reclame, maar ook door indruk te maken en contact te houden. Content marketing is waardevol vanwege de manier waarop het nieuw publiek aantrekt, maar laten we niet vergeten, je kunt er ook prospects mee kwalificeren en bestaande klanten mee behouden.

Je brand salience, of kracht als merk, wordt gestuurd door zowel reputatie als zichtbaarheid. Alleen je zichtbaarheid vergroten, zonder je reputatie te versterken, is zelden succesvol. Daarom levert het opbouwen van bekendheid via traditionele methoden, zoals TV reclames of krantenadvertenties, niet de beste resultaten op. Content marketing, daarentegen, helpt tegelijk je zichtbaarheid en reputatie te vergroten, en maakt je relevant in de ogen van de consument.

5. Voer uit, meet, en pas aan

Een van de laatste stappen in het maken van een brand building strategie omvat de eigenlijke uitvoering. Elke aanpak wordt ontwikkeld en begint met goede bedoelingen en doelen. Maar omdat mensen het van nature druk hebben met dagelijkse taken, moet het voortdurend zorgen voor, en verbeteren van, je brand building strategie een plaatsje op je prioriteitenlijst krijgen.

Daarom is het volgen van wat je hebt gedaan zo belangrijk.

Werd de strategie correct uitgevoerd? Wat was het kwalitatieve effect van de strategie - heeft dit meer websiteverkeer of paginaweergaven opgeleverd? Genereer je nieuwe leads? Je kunt niet bijhouden wat je niet meet, dus begin met het vaststellen van KPI's en geef prioriteit aan het volgen en meten van je campagnes.

Meet:

Website verkeer (kan SEO en keyword meetingen bevatten)

Website engagement (zoals clicks)

Social media engagement

Sociaal bereik

Mentions

Er is een aantal tools, zoals de Media Monitoring software van Meltwater, dat je kan helpen deze statistieken te analyseren. Van het zien van de cijfers tot het begrijpen van wat je consumenten en publiek over je zeggen. Zo kun je op de juiste controlepunten stoppen om te zien hoe goed je strategie het doet, en krijg je bruikbare inzichten over waar en hoe je kunt verbeteren. Benieuwd hoe dit jouw bedrijf kan helpen? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in en we nemen contact met je op!

Het Belang van Brand Salience

Brand salience gaat over de mate waarin een merk door de consument wordt opgemerkt tijdens een koopsituatie. Sterkere merken hebben meestal een hoge brand salience en zwakkere merken hebben er weinig tot geen. Dit helpt verklaren waarom bepaalde grote merken als "groot" worden beschouwd en kleine merken als "klein". Als niemand aan je merk denkt bij de aankoopbeslissing, heeft het geen salience.

Het is belangrijk te onthouden dat dit niet hetzelfde is als top-of-mind zijn. Het verschil tussen de twee is dat het er bij top of mind zijn om gaat aan welke merken de consument denkt als hem gevraagd wordt merken in een categorie te noemen. Als de categorie camera's is, komen misschien Canon, Sony en Nikon in gedachten. Brand salience daarentegen heeft te maken met aan welke merken de consument denkt als hij op het punt staat een aankoopbeslissing te nemen. Meer specifiek is brand salience "de herinnering aan je merk en de koppeling ervan aan andere belangrijke geheugenstructuren". De koopsituatie "mindfulness" en de koppeling aan geheugenstructuren is wat brand salience onderscheidt van top-of-mind awareness.

Zonder brand salience zou je publiek het moeilijk vinden om je merk te kiezen als ze een aankoopbeslissing moeten nemen. Als je dit wilt bereiken, moet je dus zorgen dat ze je herinneren en dat je hun aandacht hebt.

Memory salience betekent dat mensen zich je merk zullen herinneren of er aan denken op de momenten dat ze een beslissing moeten nemen. Attention salience betekent dat merken in staat zijn iemands aandacht te trekken op het moment dat hij een beslissing neemt. Wanneer consumenten een koopbeslissing nemen, kunnen hun keuzes door deze twee salience cues verstoord worden, dus moeten merken ervoor zorgen dat ze goede geheugenstructuren bevorderen om hun algemene brand salience te verbeteren.

Gebruik Social Media om Brand Awareness te Boosten

Social media marketing is het grootste geschenk dat in de laatste tien jaar aan de gereedschapskist van de communicatieprofessional is toegevoegd. Maar om deze hulpmiddelen effectief te gebruiken is voor elk social media platform een iets andere aanpak nodig.

Als je een eigenaar bent van een bedrijf en jij degene bent die een marketingstrategie ontwikkelt, is het opnemen van social media om de brand awareness van je bedrijf een boost te geven een no-brainer. Maar voor je begint met het aanmaken van social media profielen voor je bedrijf, moet je eerst bepalen welke platforms het beste zijn om de naamsbekendheid van je organisatie te vergroten.

Bij het kiezen van de juiste social media kanalen om je brand awareness strategie te sturen, moet je rekening houden met het soort producten en diensten dat je aanbiedt, en ook met wie je doelgroep is. Bovendien heeft elk social media platform verschillende groepen gebruikers die gekenmerkt worden door bepaalde demografische gegevens. Dus een goed begrip hebben van het bereik van elk kanaal is van cruciaal belang voor je algemene social media marketing strategie en je algemene brand awareness campagne.

Wie Gebruikt Welk Social Media Platform?

SmartInsights houdt maandelijks bij hoeveel mensen welk social media kanaal gebruiken. Dit is wereldwijd en ze nemen mee wie de kanalen actief gebruikt (minimaal één keer per maand):

Facebook heeft 2.853miljard actieve gebruikers

Twitter heeft 397 miljoen actieve gebruikers

Instagram heeft 1.386 miljard actieve gebruikers

LinkedIn zit op 500 miljoen actieve gebruikers

Terwijl er geen dominante leeftijdsgroep is voor gebruikers op Facebook, is 22,5% van Twitter's gebruikersgroep tussen 25-34. Enkele van de interessantere demografische gegevens komen van de gebruikersdata van Instagram. Zoals Salman Aslam van Omnicore meldt:

50.8% van de gebruikers zijn vrouw

28% van alle gebruikers zijn tussen de 18 en 29

En 71% van alle mensen tussen de 18 en 29 gebruikt instagram (in de Verenigde Staten).

In het rapport staat ook dat van de 500 miljoen gebruikers van LinkedIn, er 100 miljoen ouder zijn dan 50 jaar.

Op basis van deze statistieken zouden marketing teams die hun brand awareness bij millennials willen vergroten profielen moeten aanmaken op Twitter en Instagram, terwijl bedrijven die een campagne willen voeren die zich richt op gebruikers van alle leeftijden of ouder dan 35 Facebook moeten gebruiken.

Hoewel LinkedIn ook een belangrijk social media platform is, is het toch een beetje anders wat betreft het berekenen van dagelijks actieve gebruikers. LinkedIn richt zich op professionals uit de industrie, zoals bedrijven die contact leggen met potentiële werknemers en omgekeerd. LinkedIn gebruikers zijn meer sporadisch actief, wat betekent dat ze het vooral gebruiken als ze een baan zoeken, of voor bedrijven als ze mensen willen recruiten. Als je in een B2B industrie zit, zal je marketing team misschien meer van hun sociale media marketing op LinkedIn willen richten. Maar voor de meeste B2C bedrijven is LinkedIn een secundair platform na Facebook, Instagram en Twitter.

Soorten Social Media Content

Nu we een beter inzicht hebben in de gebruikersdata van elk social media platform kunnen we het hebben over hoe je de brand awareness kunt vergroten. Hoe doe je dat? Door op maat gemaakte content te delen.

Hoe kun je content gebruiken om je naamsbekendheid te vergroten? Vraag jezelf af: "Waarin is je bedrijf gespecialiseerd? Welke trefwoorden passen het beste bij je bedrijf?" Bij het maken van content voor je brand awareness campagne - van blogberichten tot social media updates en alles daartussenin - moeten marketingteams deze elementen van hun bedrijf in gedachten houden, zodat alles wat ze maken hun merk versterkt bij hun volgers.

Zoals Disha Dinesh uitlegt, zijn er soorten basiscontent voor optimale engagement op social media:

Organische geschreven

Emotioneel

Storytelling

Conversational

Real-time

Informatief

Visueel

Organisch geschreven content verwijst naar content die door je marketing teams speciaal voor je publiek geschreven is, zoals blog posts of originele afbeeldingen met bijschriften; deze kunnen ook onder informatieve content vallen als je er ook feiten of statistieken bij vermeldt.

Emotionele content betekent dat het de consument iets laat voelen, zoals een grappige meme of een inspirerende commercial.

Storytelling content spreekt voor zich in die zin dat je PR en marketing afdelingen een verhaal vertellen, maar het verhaal moet wel een doel hebben. Je kunt bijvoorbeeld schrijven over het harde werk dat het kostte om je bedrijf te starten, of een open gesprek met je volgers tot stand brengen door een vraag te stellen; het belangrijkste is dat je de post interactief maakt! Als publiek betrokken is, spreekt je merk je volgers aan in hun tijdlijnen, wat een positief effect heeft op de merkbekendheid.

Real-time social media berichten gaan meestal over het vieren van feestdagen of het erkennen van mensen op specifieke dagen (zoals wanneer iemand op die dag overleden is). Je marketing teams kunnen bijvoorbeeld een afbeelding delen om feestdagen te vieren om brand awareness, engagement en SEO te stimuleren.

Bij het delen van visuele content op social media zijn de meest effectieve visuals, infographics, memes, gifs of andere afbeeldingen. Dit allemaal naast videos, wat nog steeds het belangijkste is.

Social Media Marketing Content Tips per Platform

Hier zijn wat adviezen die je marketing team in gedachten moet houden terwijl ze zorgvuldig content maken voor elk van de relevante sociale kanalen.

Facebook

Om brand awareness te vergroten via engagement op Facebook, is het belangrijk te weten dat hun algoritme ontworpen is om het bereik van je berichten uit te breiden op basis van hogere engagement. Hoe meer reacties, vind-ik-leuks een bericht krijgt en hoe vaker het gedeeld wordt, hoe hoger de engagement. Maar, hoe krijg je een hogere engagement? Je moet content plaatsen waarvan bewezen is dat ze reacties en vind-ik-leuks krijgt, en die vaak gedeeld wordt.

Voor Facebook hebben foto en video content de hoogste engagement rates, en meer specifiek, native en live video content. Humor is een van de meest succesvolle soorten content op social media omdat het positief is, de eentonigheid van professionele posts doorbreekt, en ons helpt te ontstressen met een goede lach.

Twitter

Om engagement op Twitter te verhogen, is het belangrijk om hashtags strategisch te gebruiken. Of je nu trending hashtags gebruikt of er zelf een maakt, consumenten gebruiken hashtags bij het zoeken op Twitter om relevante gesprekken te vinden. We raden aan om maximaal drie hashtags per Twitter post te gebruiken. Gebruik een social media analytics tool om te begrijpen welke hashtag je moet gebruiken, bijvoorbeeld, wat zijn de trends rond die specifieke hashtag? Neemt het gebruik van de hashtag toe of af?

De frequentie van tweets helpt ook. Hoe meer je tweet, hoe actiever je pagina is, wat natuurlijk je naamsbekendheid helpt vergroten. Hoewel je een limiet van 280 tekens hebt, gebruik je tweets om snel informatie te geven. Als je een langer bericht wilt delen, waarbij je een link post naar een andere site die een langere beschrijving heeft van de content die je deelt, deel dan de details in een afbeelding en tweet de afbeelding. Je kan ook een draadje maken om je boodschap over verschillende tweets te verspreiden en ze nummeren, zodat wanneer volgers ze achter elkaar lezen ze samen een compleet bericht vormen. Retweeten van andere tweets helpt je brand awareness ook, want je helpt in wezen de engagement van de oorspronkelijke poster te vergroten, naast die van jezelf.

Je marketing teams kunnen engagement en bekendheid ook stimuleren door vragen te stellen of polls te houden. Wat voor Facebook gold, geldt ook voor Twitter wat foto's en video's betreft.

Instagram

Instagram als sociaal kanaal is een beetje anders dan Facebook en Twitter in die zin dat je er alleen afbeeldingen en video's kunt delen. Maar net als Twitter kun je op Instagram ook hashtags gebruiken. Hoewel je tot 30 hashtags kunt gebruiken, is het beter er maar een paar in de post zelf te gebruiken en de rest dan als reactie op te sommen, dit zorgt voor een veel betere klantervaring omdat het er wat beter uitziet als de consument door zijn feed scrollt.

Wat video betreft zijn Instagram's Stories en Reels een gemakkelijke manier om de bekendheid te boosten. Vergeet ook niet contact te maken met je volgers en met andere merken of influencers in je sector of lokale community! Door met elkaar in gesprek te gaan geef je je profielen een boost en verbind je je met gelijkgestemden. Het heet tenslotte niet voor niets social media. Heb je inspiratie nodig? Kijk dan even naar deze bedrijven die hun social media strategie prima op orde hebben.

LinkedIn

Hoewel LinkedIn een beetje anders is dan de andere drie sociale kanalen die we bespraken, zijn er toch enkele basisfuncties die bij allemaal hetzelfde zijn, zoals reacties geven op berichten of mijlpalen. Als je artikelen en andere geschreven content plaatst, kunnen je connecties er commentaar op geven. Artikelen zijn een van de meest gedeelde soorten content op LinkedIn. Er zijn verschillende mogelijkheden om succesvol te zijn op LinkedIn.

Studies hebben aangetoond dat korte inhoud, zoals blogs van minder dan 1.000 woorden, het populairst waren, terwijl lange berichten van 3.000 woorden of meer het meest gedeeld werden. Vergeet niet om foto's en video's op te nemen, want artikelen met foto's krijgen veel hogere klikcijfers. Een manier om dit te doen is door aangepaste afbeeldingen te maken, zoals infographics. In tegenstelling tot andere social media kanalen is het plaatsen van alleen promotionele of spammy content niet aan te raden op LinkedIn. Hoewel het de brand awareness kan vergroten, is het niet noodzakelijk de positieve bekendheid die je probeert te genereren. De bedoeling is dat je met kwaliteitsvolle en informatieve content contact maakt met andere gebruikers. Lid worden van en deelnemen aan relevante groepen is ook gunstig voor je merk, want het is gemakkelijker om mensen in je community of industrie te vinden en ermee in contact te komen.

Belangrijke Statistieken: Brand Awareness, Impressies en Mentions

Brand awareness is een statistiek die uit de traditionele media is gegroeid. Andere bekendheids statistieken zoals merk-impressies spelen ook hun rol en worden vaak gebruikt om verkoop te voorspellen op basis van eerdere campagneprestaties. Bijvoorbeeld, X media levert Y impressies op en zal (gemiddeld) Z verkopen opleveren. Deze metriek is eenvoudig te meten als je het juiste social media analytics platform hebt om je te ondersteunen.

Bedrijven gebruiken ook brand mentions, een engagement metriek, om merkbekendheid te meten. Door brand mentions over een bepaalde tijd te tellen zie je hoeveel buzz er over een merk is en hoe die buzz zich in de loop van de tijd ontwikkelt en correleert met andere mediabuys/campagnes enz.

Brand mentions als statistiek worden vaak gebruikt om te zien hoe nieuwe berichtgeving zich via social media heeft verspreid. Zo kunnen merken bijhouden hoeveel mensen hun oude berichtgeving gebruikten om hun product te bespreken of te beschrijven, hoeveel er de nieuwe berichtgeving gebruiken, en hoe het gesprek verschoven is.

In sommige gevallen maken agencies gebruik van social media analyse tools en platforms om deze data als onderdeel van hun algemene merkstrategie aan te sturen. Maar beperken agencies bedrijven om meer te doen? Traditionele agencies en hun klanten kennen en vertrouwen op standaard statistieken; maar hoe kunnen ze overgaan op het gebruik van nieuwe media statistieken om waarde aan te tonen? En zouden ze de "social voice" van hun klanten moeten beheren? Maakt het voor consumenten uit dat een agency de man achter de knoppen is voor het sociale account van een merk?

Use Case om Brand Awareness Op te Bouwen: Klant Engagement

Social marketing zou moeten gaan over het engagen van mensen; brand awareness begint met die eerste lichte "touch"; bijvoorbeeld door iemand op Twitter te volgen die een interesse uit die betrekking heeft op je markt, een concurrerend merk, het gebruik van een product in je branche, enz.

Merken kunnen die eerste bewustwording verder brengen en consumenten dieper engagen zodat ze verder langs de customer journey bewegen. Sociale netwerken bieden zoveel meer mogelijkheden voor de totale merkstrategie dan alleen merkbekendheid en impressies. Merkbekendheid is een goed begin als use case, maar social media marketing biedt zoveel meer.

Brand Awareness: Gebruik social media marketing via andere kanalen en berichtgeving

Je social marketing strategie moet op een gecoördineerde manier gebruikt worden om brand awareness te stimuleren - en dat betekent dat je je strategie vanuit een omnichannel perspectief moet bekijken. Social media is niet de enige beschikbare methode om brand awareness te creëren, en het is ook niet het juiste kanaal voor elke situatie. Ook traditionele reclame wordt door bedrijven veel gebruikt om merkbekendheid op te bouwen. E-mail blijft het belangrijkste kanaal om aanbiedingen, acties of promoties te ontvangen, vooral bij B2B merken. Verschillende marketingkanalen hebben hun waarde - en hun plaats - in een merkstrategie. Door ervoor te zorgen dat je meet welke kanalen je eigen merk de grootste ROI bieden, kan je je aandacht vestigen op het platform dat betere resultaten zal opleveren. Gelukkig heeft MarTech (Marketing Technologie) zich in de afgelopen 10 jaar snel ontwikkeld, wat betekent dat marketingprofessionals nu veel verschillende hulpmiddelen binnen handbereik hebben om hun strategieën te helpen meten.

Als laatste zorg je ervoor dat je de individuele voorkeuren van je (potentiële) klanten voor communicatie met je merk begrijpt, en houd je daaraan. Dit kun je bereiken door je marketing database te vragen een vragenlijst in te vullen waarin hun voorkeursmethoden voor communicatie worden beschreven. Je kunt ook een platform voor social media analyse zoals Meltwater gebruiken om te begrijpen op welke social media kanalen je publiek actief is. De statistiek 'conversie per kanaal' is eenvoudig toe te passen om deze informatie te vinden. Als je bijvoorbeeld vindt dat het grootste deel van het gesprek op Twitter plaatsvindt, zul je meer op dit platform moeten gaan focussen omdat het een grotere kans biedt om je te helpen de doelen van je brand awareness strategie te bereiken.

Brand awareness en merkmarketing liggen echt aan de basis van de algemene groei van je bedrijf en van het inzicht van je klanten in de waarde die je biedt.

Of je nu nieuwe producten of diensten wilt promoten, of een nieuw publiek wilt aanboren, het is belangrijk te weten dat het niet alleen gaat om het genereren van meer website verkeer en social media engagement. Brand awareness, of merkbekenheid, heeft echte kracht om verkoop te stimuleren, je te helpen geloofwaardigheid op te bouwen en je inzichten in je publiek te geven die je marketing ten goede kunnen veranderen.