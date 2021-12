Het kennen en onderhouden van relaties met fans van je merk, aka brand ambassadors, is van onschatbare waarde. We gaan eens kijken wat het betekent om brand ambassador te zijn en hoe belangrijk ze zijn in de communicatie met je consumenten. We hebben ook een Influencer Marketing ebook beschikbaar om te downloaden als je klaar bent om influencer marketing in je strategie op te nemen.

In de afgelopen jaren zijn de methoden om een doelgroep te bereiken sterk veranderd. Wat ooit als geavanceerd werd beschouwd, werkt niet meer. De dagen van eenrichtingscommunicatie zijn voorbij. Wat is de nieuwste trend in marketing communicatie? Brand ambassadors.

En door brand ambassadors te zeggen, denken we niet noodzakelijk aan grote namen. Oké, beroemdheden zijn ook brand ambassadors, maar we willen ons concentreren op mensen die geen kans hebben op een Oscar, maar toch een grote invloed kunnen hebben op het imago van een merk. Laten we bij het begin beginnen. Mensen vertrouwen brand ambassadors. Bedrijven kunnen ze goed gebruiken.

Table of contents

Wat Is een Brand Ambassador?

In principe promoot een brand ambassador een product of merk waar hij of zij positief tegenover staat en dat hij of zij wil delen met zijn of haar volgers. Er zijn veel soorten brand ambassadors. Wij gaan ons richten op de top 4 meest populaire:

Influencers Customer Ambassadors Expert Ambassadors Affiliate Ambassadors

Brand ambassadors zijn ook bekend onder soortgelijke titels als; brand advocates, brand representatives, brand associates en nog veel meer. Maar eigenlijk staan deze termen allemaal voor personen met wie bedrijven (betaald en onbetaald) samenwerken om hun merkbekendheid bij potentiële klanten te vergroten.

Influencers

Een transactionele relatie, vaak rechtstreeks door het merk betaald om producten te promoten, hebben influencers meestal een middelgrote betrokken aanhang op meerdere social media platforms. Ze werken met merken aan specifieke campagnes en vertegenwoordigen hen zowel online als op fysieke evenementen.

We hebben het niet alleen over de grootste beroemdheden, merken richten zich tegenwoordig ook op bloggers en persoonlijkheden op social media (YouTubers, Instagrammers en TikTokers). Deze social media supersterren bereiken vaak vergelijkbare campagne marketing resultaten als de "grote namen". Ze stellen hun betrokken community open voor partners en bieden ruimte aan op hun blogs, Twitter, TikTok, YouTube en andere social media kanalen.

Customer Ambassadors

Deze klanten praten positief over het merk op hun social media kanalen zonder betaald te worden en moedigen anderen aan producten te kopen. Op hun beurt ontvangen ze gewoonlijk zeer persoonlijke klantenservice en krijgen ze regelmatig artikelen cadeau.

Dit zijn diehard fans. Ze hebben de neiging voldoening te halen uit hun engagement met het merk en hebben een lange levensduur.

Expert Ambassadors

Ze zijn niet noodzakelijk klant van het merk of product dat ze bespreken, maar staan in de sector bekend om hun expertise. Denk aan Diederik Gommers' optredens bij talkshows, hij wordt gezien als een betrouwbare bron van informatie en merken zou graag met hem willen werken en op hun beurt zijn volgers aanspreken.

Affiliate Ambassadors

Net als influencers, die op social media vaak met *Affiliated/#Affiliated getoond worden, ontvangen deze personen gewoonlijk een vergoeding per verwijzing of commissie op basis van de verkoop van de producten die ze promoten.

Ongetwijfeld de meest belangrijke en gewaardeerde relatie is de customer ambassador, om nog maar te zwijgen van de waarde op ROI. Het Digital Marketing Institute (DMI) meldde dat 40% van de Twitter gebruikers weleens een aankoop heeft gedaan op basis van een tweet.

Er zijn veel manieren om van een gewone (maar mondige) klant een brand ambassador te maken. In ruil daarvoor kunnen ze loyaal worden (en een of twee keer over je schrijven) of extreem loyaal (dan kan je echt hun held worden!). Hun liefde voor en kennis over je merk kan hen katapulteren tot een soort micro-influencer. Dus, waarom is dit type micro-influencer belangrijk? Laten we dat eens nader bekijken.

Waarom Zijn Brand Ambassadors Zo Belangrijk?

Merk bekendheid inclusief merk promotie en het opbouwen van een imago kan zowel het moeilijkste als het makkelijkste zijn dat je ooit gedaan hebt.

Hoe is dat mogelijk? Hier is het antwoord. Het moeilijkste om te overwinnen voor TV reclames is dat het voor de kijker saai en voorspelbaar werd. TV kijkers reageren het vaakst op reclames door van kanaal te veranderen zodra ze een reclameblok zien aankomen. Het resultaat is tijd- en geldverspilling.

Bovendien worden merken die zich alleen maar positief presenteren niet vertrouwd (maar het is onwaarschijnlijk dat ze in betaalde reclames negatieve dingen over hun merk zeggen!).

Volgens het DMI vertrouwt 74% van de mensen sociale netwerken om hen te adviseren over aankoopbeslissingen. Hierin ligt de kracht van de brand ambassador.

Als het publiek weet dat een persoon die het merk promoot daar niet voor betaald wordt, zullen ze hem eerder geloven. Authenticiteit en vertrouwen stijgen op de ranglijst van de belangrijkste factoren die beïnvloeden of iemand geraakt wordt door een aanbeveling.

Kijk nu eens naar het "eenvoudigste deel" van het opbouwen van een imago. We leven in een tijd waarin het internet enorme mogelijkheden voor marketeers schept.

We kunnen lawaai maken met ons marketinggereedschap en (met wat geluk) de spijker op z'n kop slaan. Met een klein budget kunnen we duizenden mensen bereiken en hen laten zien hoe cool we zijn. We hebben websites, fanpagina's op social media, en profielen, waar ze naartoe kunnen gaan om ons te bekijken en met ons te communiceren.

Brand ambassadors zorgen er niet alleen voor dat mensen staan te popelen om nieuwe producten te proberen, maar ze bouwen ook op micro- of macroschaal een beeld van je merk op. Vraag jezelf af, hoe waarschijnlijk is het dat een groep een reclame van een bedrijf zou meer zou geloven dan een gewoon persoon die het zonder te vragen aanbeveelt?

Dit soort mond-tot-mond marketing werkt geweldig - het geeft ons krediet, drukt tevredenheid en dankbaarheid uit en moedigt anderen aan om onze productervaring te proberen of ervan te profiteren. Maar vergeet niet dat het werven van loyale brand ambassadors moeilijk kan zijn.

Wat Maakt een Goede Brand Ambassador?

Essentiële social media skills- hebben ze de essentiële social media skills om de content te creëren die je nodig hebt en die past bij je merk? Hebben ze het vermogen om je merkbeleving na te bootsen? Feedback is ook een essentieel onderdeel om te begrijpen hoe effectief een brand ambassador is. Social listening tools geven dit inzicht in real-time. Middelgroot (engaged) publiek - hoewel een groot aantal volgers belangrijk is, is het net zo belangrijk te begrijpen hoe engaged hun publiek is en te controleren of ze geen volgers gekocht hebben. Culturele geschiktheid/professionaliteit/expertise - voor je iemand als brand ambassador aanwerft, is het essentieel dat je hem grondig doorlicht. De ambassadeurs worden een verlengstuk van je merk, hebben ze het vermogen om te communiceren met de consument? Past hun persoonlijkheid goed bij het merk?

Hoe Word Je een Brand Ambassador?

Er zijn een paar mogelijkheden, afhankelijk van hoe en met wie je wilt promoten en in contact wilt komen.

Overweeg om brand ambassador voor je werkgever te worden. Dit kan een geweldige samenwerking zijn, want je kent de interne stakeholders, je doelgroep en je klanten al. Het is ook een win-win situatie voor je werkgever, want werknemers hun bedrijf promoten is ontzettend positieve PR. Het is ook een geweldige manier om je werkgever jouw toewijding aan het bedrijf te laten zien! Je hoeft ook niet in marketing of sales te zitten, iedereen die voor een bedrijf werkt kan een brand ambassador zijn.

Of als je een bepaald merk op het oog hebt waarmee je wilt samenwerken, kun je het beste beginnen met het opbouwen van je persoonlijke merk, door op je eigen social media accounts de basis te leggen door relevante content te creëren en een significant aantal volgers op te bouwen. Merken kunnen je de hand reiken om hen te vertegenwoordigen, maar houd ook in de gaten of merken adverteren met functies als merk vertegenwoordigers, brand ambassadors of promotiewerk waar je direct op kunt solliciteren.

Bedrijven Die Brand Ambassadors Gebruiken

Bedrijven die brand ambassadors als een integraal deel van hun marketingstrategie opnemen, hebben vaak meer succes bij het vergroten van hun marktaandeel en het netwerken van potentiële klanten.

Bedrijven die dit goed doen:

Nike

The North Face

Playstation

How Vind en Manage je Brand Ambassadors?

Als ze ernaar gevraagd worden, geven mensen de voorkeur aan aanbevelingen die voortkomen uit gesprekken IRL. Echter, brand ambassadors zijn online het meest actief. Je vindt ze op forums, artikelen, blogs, en op social media kanalen waaronder TikTok, Twitter, Youtube en meer.

Er zijn tools beschikbaar om je te helpen mensen te vinden die je merk op social media vermelden. Met een social media monitoring tool verzamel je automatisch data van je gekozen trefwoorden en brand mentions, meestal gebundeld in gemakkelijk te verteren grafieken. Wil je op de hoogte zijn van al je brand mentions? Het is nog nooit zo eenvoudig geweest. Telkens wanneer iemand iets over je merk, product of dienst typt, laat je media intelligence tool je dat weten. Ook kan de tool interactieve vermeldingen van de meest invloedrijke ambassadors naar boven halen, zodat je met hen in gesprek kunt gaan.

Oké, dus wat kunnen we doen als we een betrokken gebruiker vinden die ervoor kiest ons aan te bevelen? Bedank ze en bedank ze snel. In dit geval is het belangrijk er als eerste bij te zijn. Je krijgt extra punten voor twee dingen: snel reageren en de moeite waarderen. Door je belangstelling te tonen, communiceer je dat je je bewust bent van wat je publiek over je zegt en dat de feedback gewaardeerd wordt.

Belangstelling tonen om met je publiek te engagen is de eerste stap. De volgende stap is aan jou. Afhankelijk van de grootte en het soort aanbeveling heb jij de volledige keuze wat je daarna doet. Stuur aanwezige klanten een geschenk. Het hoeft geen nieuwe auto te zijn. Merkartikelen zoals een grappige beker, een set kantoorgereedschap, gratis maandelijkse toegang tot een account in je applicatie, een kalender of iets vergelijkbaars.

Denk eraan, wat het ook is - het moet van hoge kwaliteit zijn en relevant voor je merk. Heb je veel brand ambassadors? Dat is geweldig! Je hoeft geen Sinterklaas te spelen. Vermeld ze op je social media accounts, laat een 'dank je wel, Ann!' achter onder de opmerking. Je moet de schaal inschatten en handelen naar wat jij denkt dat passend is. En je moet je brand ambassadors altijd serieus nemen.

Werknemers zijn ook geweldige ambassadeurs! Goed uitgevoerd kunnen programma's voor employee brand ambassadors een krachtig marketingkanaal zijn en een onaangeboorde bron van brand advocacy. Zie ze dus niet over het hoofd.

Samenvatting

Brand ambassadors betekenen tegenwoordig alles voor merken. Terwijl merken duizenden euros uittrekken voor campagnes, agencies en ruimte/tijd, zijn de fans die hen gratis aanbevelen een schat van goud.

Gelukkig zijn ze betaalbaarder dan een pot met goud. Het is noodzakelijk om brand ambassadors in het oog te houden, dankbaar te zijn, te waarderen, contact te houden, te vragen wat ze van je merk verwachten en welke positieve rol je wilt dat ze spelen, en nooit, NOOIT hun kracht te onderschatten.

Hen verwaarlozen is een zonde. Het schaadt je merkreputatie enorm. Wees net zo goed voor je publiek als zij geloven dat je bent.