La veille a pris une place de plus en plus importante au sein des entreprises et est devenue une compétence à part entière. Mais face à une quantité d’informations mises en ligne qui augmente de façon exponentielle, il est devenu impossible de réaliser manuellement une veille vraiment efficace. C’est pourquoi de nombreux outils de veille ont vu le jour et nous allons vous aider dans cet article à identifier celui qu’il vous faut !

Définir votre besoin de veille

La veille peut répondre à de nombreux objectifs : veille e-réputation, concurrentielle, stratégique, sectorielle ou encore technologique.

Votre objectif de veille sera à la base du choix de votre outil.

Par exemple, un outil de veille tarifaire et un outil répondre à un besoin de veille concurrentielle, tandis qu’un outil de veille média vous permettra de veiller sur votre réputation, votre marché et vos concurrents.

Identifiez vos priorités

Il existe de nombreux outils différents. Lors d’une décision d’achat, de nombreux facteurs sont à prendre à compte.

Y réfléchir en amont vous évitera de choisir un outil que vous regretterez plus tard car tous vos besoins ne seront pas satisfaits.

Avant de commencer vos recherches, créez une liste des critères indispensables pour vous (les must-have) et une seconde liste avec ceux que vous aimeriez avoir mais qui ne sont pas indispensables (les nice-to-have).

Voici quelques exemples de critères importants pour choisir vos outils de veille :

Les sources prises en compte : L’outil veille-t-il toutes les sources qui vous intéressent ?

Exhaustivité de la veille : L’outil remonte-t-il tous les contenus pertinents pour vous ?

Ergonomie et accessibilité : Privilégiez un outil simple à utiliser et qui s’intègre à vos autres outils

Partage des résultats : L’outil a-t-il une dimension collaborative, permettant de partager sa veille et ses analyses ?

Service client : Un accompagnement est-il inclus avec l’abonnement ?

Mises à jour : L’outil est-il réactif face aux changements du secteur et des médias ?

Modes d’abonnement : L’outil facture-t-il selon le nombre de retombées, d’utilisateurs, de recherche ?

Lancez vos recherches

Vous pouvez maintenant passer au recherches, en identifiant les outils qui remplissent vos critères indispensables et rentrent dans votre budget. Puis sélectionnez vos deux ou trois outils préférés à partir de vos critères nice-to-have, car ce sont eux qui feront la différence.

À partir de cette sélection, demandez à voir des démonstrations personnalisées de ces outils. Votre décision finale pourra alors se faire facilement !

Les différents outils de veille

1. Les outils de veille média

La veille média permet de veiller constamment la presse en ligne internationale.

Ces outils vous aident à suivre tout ce qui est publié sur votre entreprise, vos concurrents et votre marché, grâce à un système de recherche par mots clés.

Vous pouvez les utiliser pour analyser l’actualité nationale et internationale de votre marché, afin de faciliter la réalisation de vos revues de presse.

Les professionnels de la communication utilisent la veille média pour mesurer le succès de leur communication, identifier les stratégies réussies de leur concurrent et analyser la perception de leur marque dans la presse.

La veille médiatique répond aussi à des besoins de veille concurrentielle, technologique et sectorielle, et permet aux entreprises de rester informées des innovations et tendances de leur marché, en France et à l’international.

Des outils de veille média comme Meltwater vous permettent de recevoir chaque jour dans votre boîte mail les dernières actualités ou de mettre en place des alertes dans la journée pour rester réactif et protéger votre e-réputation.

Les tableaux de bord vous aident ensuite à analyser le contenu remonté par votre veille, afin d’identifier les pics, les anomalies et les corrélations et d’en tirer des enseignements.

Exemple : Tableau de bord d’une veille sur le secteur de la Réalité Virtuelle, via Meltwater

2. Les outils de veille réseaux sociaux

La veille médias sociaux permet de suivre en temps réel les conversations qui ont lieu sur les principaux réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram…) ainsi que sur les forums, les blogs ou encore les sites d’avis consommateur.

Ces outils de veille réseaux sociaux collectent et analysent chaque mention importante pour vous et vous permettent de veiller en temps réel ce que les internautes disent sur votre marque, vos produits, vos concurrents ou votre marché.

Les professionnels de la communication s’en servent pour mesurer et optimiser l’impact de leurs campagnes ainsi que l’engagement de leurs messages et leur retour sur investissement. Ce sont également des outils intéressants pour trouver vos influenceurs et ambassadeurs et pour réaliser des benchmarks concurrentiels sur les réseaux sociaux.

Mais leur usage ne se limite pas à la communication, ils peuvent par exemple servir à détecter des insights consommateurs qui permettront au marketing de prendre de meilleures décisions stratégiques.

Exemple : Sysomos

Les outils de veille média et de veille réseaux sociaux sont très complémentaires, et certains outils comme Meltwater propose ces deux fonctionnalités, afin de permettre une veille stratégique complète.

3. Les outils de veille de site web

Les outils de veille web permettent de surveiller le référencement, le trafic ou encore les liens entrants de vos concurrents.

Ces outils sont efficaces pour déterminer les stratégies gagnantes de vos concurrents et inspirer la gestion de votre site. Ce sont des outils qui vont donc intéresser plus particulièrement les chargés SEO et les chargés de content marketing.

Exemples d’outils : SimilarWeb, SEMRush et Ahrefs

Exemple : SEMRush

4. Les outils de veille tarifaire

La veille tarifaire est un type de veille permettant de surveiller constamment les prix appliqués sur votre secteur. Elle a pour objectif de veille sur les prix appliqués par vos concurrents ou vos distributeurs.

La veille tarifaire permet ainsi d’aligner vos prix par rapport à votre marché ou d’identifier des réductions spéciales effectuées sur votre marché.

La veille tarifaire s’intègre à une stratégie de veille concurrentielle et est particulièrement adaptée pour les acteurs du e-commerce.

Exemples d’outils : Paarly, Price Observatory et Pricing Assistant

Exemple : Paarly

5. Les outils de veille éditoriale

Les outils de veille éditoriale permettent de veiller les articles et blogs d’entreprises ou d’influenceurs afin d’identifier les tendances ou encore l’engagement généré par certains sujets.

Ce sont donc des outils pertinents pour définir votre stratégie de contenu et détecter les sujets pertinents pour votre entreprise.

Exemples d’outils : Buzzsumo, Social Animal et Content Studio

Exemple : Buzzsumo

6. Les outils de curation

Les outils de curation permettent de centraliser les articles issus de vos médias de prédilection ou liés à un intérêt précis.

Ce sont des outils utiles pour faire une veille sur votre métier, qui viendra compléter votre veille stratégique : suivre les actualités importantes, les nouvelles compétences importantes ou encore les tendances à considérer.

Exemples d’outils : Feedly, Scoop.it et Netvibes.

Exemple : Feedly

La veille peut recouvrir de nombreux aspects, et chaque besoin trouve sa réponse dans un outil déjà existant. Pour aller plus loin et découvrir les capacités d’un outil de veille média et réseaux sociaux, demandez une démo de Meltwater !