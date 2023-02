Le marché du vin en France est en constante évolution, avec de nouveaux vins et de nouvelles tendances émergentes chaque année. Voici notre sélection des six meilleurs influenceurs du vin en France à suivre en 2023 !

Sommaire

Classement de meilleurs influenceurs vin en France

Influenceur n°1 : rougeauxlevres

Avec plus de 43 000 abonnés sur Instagram, le compte rougeauxlevres tenu par Margot Ducancel est l'un des plus populaires en matière de vin en France. Elle partage des critiques de vins, des photos de dégustations et des conseils de dégustation. Elle a également publié un livre en août 2022 intitulé " Kit de survie du wine lover ".

Influenceur n°2 : sipmygrape

Sipmygrape est un autre influenceur du vin sur Instagram avec plus de 38 000 abonnés. Nicolas Strager y partage des critiques de vins, des photos de dégustations et des recommandations pour les accords mets et vins.

Influenceur n°3 : marinagiuberti

Marinagiuberti est une sommelière professionnelle qui partage son expertise sur Instagram avec plus de 32 000 abonnés. Elle partage des critiques de vins, des conseils de dégustation et des recommandations de restaurants.

Influenceur n°4 : emile.coddens

Emile.coddens est un amateur de vin passionné qui partage ses dégustations sur Instagram avec plus de 31 000 abonnés. Il partage également des astuces et des conseils pour les amateurs de vin débutants.

Influenceur n°5 : dalkia_loves_wine

Dalkia_loves_wine est une blogueuse qui partage sa passion pour le vin sur Instagram avec plus de 23 500 abonnés. Elle partage des critiques de vins, des photos de dégustations et des recommandations pour les accords mets et vins.

Influenceur n°6 : amblewine

Pour terminer ce classement, place à Amblewine également influenceuse dans le domaine vin sur Instagram avec plus de 19 000 abonnés. Il partage des critiques de vins, des photos de dégustations et des conseils pour les amateurs de vin débutants.

Quel intérêt pour les marques à travailler avec des influenceurs vin en France ?

Il existe des restrictions publicitaires liées à la promotion de l'alcool dans de nombreux pays, y compris en France. En général, ces restrictions sont mises en place pour protéger les consommateurs, en particulier les mineurs, contre les dangers potentiels liés à la consommation d'alcool. Les réglementations varient d'un pays à l'autre, mais en France, la publicité pour les boissons alcoolisées est soumise à des règles strictes édictées par la loi Evin, qui a été adoptée en 1991.

Dans ce contexte, les marques du secteur des vins et spiritueux ont de plus en plus recours au marketing d'influence pour promouvoir leurs produits. Les influenceurs peuvent aider les marques à atteindre leur public cible et à générer de l'engagement autour de leurs produits, tout en respectant les réglementations en vigueur en matière de publicité.



Toutefois, il est important de noter que les influenceurs doivent également respecter les règles en matière de publicité pour les boissons alcoolisées. Ils doivent notamment veiller à ne pas encourager une consommation excessive d'alcool, à ne pas cibler les mineurs, à ne pas promouvoir la conduite en état d'ivresse et à ne pas associer la consommation d'alcool à des comportements irresponsables ou dangereux.

En conclusion, le marketing d'influence peut être un moyen efficace pour les marques de vins et spiritueux de promouvoir leurs produits, tout en respectant les restrictions publicitaires liées à l'alcool. Cependant, il est essentiel d'une part que les marques puissent choisir les bons influenceurs, mais aussi que les marques et les influenceurs travaillent ensemble dans le respect des réglementations en vigueur et des valeurs éthiques et responsables.

Quels sont les outils qui existent ?

Parmi les outils permettant d'identifier et de collaborer efficacement avec des influenceurs Meltwater offre l'une des solutions les plus complètes sur le marché pour trouver rapidement des influenceurs dans leur domaine d'activité, y compris dans le secteur du vin et des spiritueux. Grâce à l'outil Meltwater, les marques peuvent trouver des influenceurs basés sur différents critères, tels que le nombre de followers, le taux d'engagement ou le domaine d'expertise mais également analyser les performances des influenceurs et mesurer l'impact des campagnes de marketing d'influence. En utilisant ces outils, les marques peuvent identifier les influenceurs les plus efficaces pour leur public cible et améliorer leur retour sur investissement et l'efficacité de leurs campagnes.



