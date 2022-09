Comment obtenir la certification Instagram en 2026 ?

Avez-vous remarqué la petite coche bleue qui apparaît sur plusieurs comptes Instagram ? Ce logo Instagram (icône) bleu n'est pas un émoji ! Il s'agit d'un badge de vérification attestant de l'authenticité du compte. Il apparaît souvent à côté du nom d'utilisateur d'une célébrité, d'un influenceur ou d'une grande marque.

Si le fait d'être certifié Instagram n'augmente pas votre visibilité dans le fil d’actualité, cela aide vos abonnés à distinguer votre compte d'un clone ou d'un faux compte. Et c'est là tout l'intérêt du compte certifié sur Instagram pour votre social media management : signaler aux utilisateurs que ce compte est bien celui de la marque, de la célébrité ou de l'influenceur.

Tout le monde peut demander la vérification, et dans cet article, nous expliquerons comment certifier son compte Instagram en détaillant les principales étapes de la procédure.

Sommaire :

Qu’est-ce que la vérification Instagram ?

Selon Instagram, les badges de vérification qui apparaissent sur les profils signifient que l'entreprise a "confirmé qu'un compte est la présence authentique de la personnalité publique, de la célébrité ou de la marque mondiale qu'il représente".

Avoir un compte Instagram avec un badge bleu renforce la crédibilité de la marque et aide à prévenir les fraudes. De plus, certaines fonctionnalités du réseau social ne sont disponibles que pour les comptes vérifiés ou professionnels. C’est le cas notamment pour la monétisation et la fonction “swipe up”, qui est accessible même si vous n’avez pas atteint les 10 000 abonnés.

Précisons que le logo Instagram bleu ne signifie pas que la plateforme soutient le compte en question, ni qu'elle lui accorde davantage d'importance. Le processus de demande pour certifier un compte Instagram a été simplifié récemment, avec une mise à jour du formulaire présent dans l'application (source).

Qui peut être vérifié sur Instagram ?

Tout le monde peut demander un badge de vérification Instagram… mais cela ne signifie pas que tout le monde l'obtient. En règle générale, les comptes disposant de l'emoji certifié Instagram sont des sportifs renommés, acteurs, PDG, politiciens et des marques !

Il n'est pas nécessaire de payer pour avoir l'icône certifiée Instagram !

D'après le réseau social, le badge Instagram est accordé aux comptes "notables et authentiques" (source). Autrement dit, il n'est pas simple de certifier un compte Instagram. De plus, les "comptes d'intérêt général" comme les comptes de mèmes ou de fans ne sont pas éligibles à la vérification.

Pour prétendre à une certification, votre compte doit être :

Authentique : ce compte doit réellement appartenir à une marque, à une célébrité ou à l'influenceur Instagram prétendant en être propriétaire. Il doit également s'agir d'une personne ou d'une marque réelle, et non d'une marque fictive. Les comptes disposant d'une communauté engagée sont très appréciés par la plateforme. C’est pourquoi, nous vous déconseillons d'acheter de faux likes ou de faux abonnés.

: ce compte doit réellement appartenir à une marque, à une célébrité ou à l'influenceur Instagram prétendant en être propriétaire. Il doit également s'agir d'une personne ou d'une marque réelle, et non d'une marque fictive. Les comptes disposant d'une communauté engagée sont très appréciés par la plateforme. C’est pourquoi, nous vous déconseillons d'acheter de faux likes ou de faux abonnés. Unique : un seul compte détenu par la marque, la célébrité ou l'influenceur peut être vérifié sur Instagram, à l'exception des comptes spécifiques à une langue et un pays. Si votre marque exploite plusieurs comptes Instagram, choisissez judicieusement celui qui doit obtenir un symbole vérifié.

: un seul compte détenu par la marque, la célébrité ou l'influenceur peut être vérifié sur Instagram, à l'exception des comptes spécifiques à une langue et un pays. Si votre marque exploite plusieurs comptes Instagram, choisissez judicieusement celui qui doit obtenir un symbole vérifié. Public : seuls les comptes dont le paramètre de confidentialité est défini sur "Public" - et non sur "Privé" - peuvent obtenir une coche bleue sur Instagram.

: seuls les comptes dont le paramètre de confidentialité est défini sur "Public" - et non sur "Privé" - peuvent obtenir une coche bleue sur Instagram. Complet : assurez-vous d'avoir une biographie complète, avec un nom et une photo de profil. Il faut également avoir publié du contenu au moins une fois.

: assurez-vous d'avoir une biographie complète, avec un nom et une photo de profil. Il faut également avoir publié du contenu au moins une fois. Remarquable : encore une fois, à moins que le compte ne représente "une personne, une marque ou une entité bien connue et très recherchée", il peut être difficile d'obtenir ce fameux logo certifié Instagram.

Comment être certifié sur Instagram ? Étape par étape

Comment être certifié sur Instagram et combien de temps prend cette vérification ? Depuis 2018, le réseau social a décidé de rendre la demande de vérification Instagram plus simple.

Intéressons-nous au processus de demande, qui reste assez simple. Voici les étapes à suivre :

Accédez au menu dans le coin en haut à droite de votre profil Cliquez sur "Paramètres" Cliquez sur la section Compte Sélectionnez “Demander une vérification“ Remplissez le formulaire (nom, prénom, pseudo Instagram) et joignez une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement ou un document d'identité officiel Puis cliquez sur Envoyer Enfin, vous pouvez aller plus loin en obtenant les conseils d'experts à propos du marketing sur Instagram (en savoir plus)

Et que se passe-t-il après votre demande de vérification sur Instagram ? Dans un premier temps, la plateforme vous signale que votre demande a bien été prise en compte. Ensuite, vous recevez une notification sous 48 heures vous indiquant si votre compte est vérifié ou non. Ici, deux situations sont possibles :

Votre demande de certification est refusée : vous devez patienter 30 jours minimum avant d'effectuer une nouvelle requête.

Félicitations, votre demande est validée : le logo de certification Instagram apparaît immédiatement sur votre compte, à côté de votre nom d'utilisateur !

À noter : si vous transmettez des informations fausses ou trompeuses lors du processus de certification, la plateforme se réserve le droit de vous retirer votre badge bleu. Pire encore, votre compte pourrait être supprimé.

Précisons qu'il n'existe aucune méthode vous assurant d'obtenir la certification Instagram. En effet, la plateforme rappelle que cette procédure s'adresse en particulier aux personnalités, aux grandes marques, aux organisations et aux influenceurs. Autrement dit, tous les comptes sensibles qui pourraient être piratés.

Pourquoi obtenir la certification Instagram ? Les avantages

Être reconnaissable sur Instagram

Être certifié sur Instagram permet avant tout de reconnaître le compte officiel de la personne ou de la marque concernée. Cette vérification limite les risques d'usurpation d'identité, qui concerne essentiellement les célébrités, les marques mondialement connues et les personnalités publiques. Il est aussi plus facile pour l'utilisateur de trouver un profil.

Il serait par exemple difficile de trouver le compte officiel d'Emmanuel Macron sans son badge bleu. En effet, de nombreux profils ont été créés, tels que team_macron2022, _emmanuel_macron, emmanuel.macron_2022, etc.

Sécuriser le réseau social

Le logo Instagram bleu permet de rassurer les internautes face aux faux comptes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. La mention Instagram certification signifie que la plateforme a validé que le profil en question appartient à une personnalité publique.

Pour cela, Instagram prend en compte plusieurs facteurs afin de déterminer si la demande de certification sera accordée. Il s'agit notamment de la forte probabilité que ce compte soit usurpé.

Crédibiliser les comptes d’autorité

La certification Instagram augmente fortement votre crédibilité auprès des utilisateurs qui vous découvrent pour la première fois. En effet, moins de 1% des comptes sont certifiés. Le fait d'avoir ce logo bleu à côté du nom de votre marque signifie qu'il est important et pertinent. Les Instagramers sont souvent plus enclins à participer à un jeu concours lorsque le compte est certifié. Le badge bleu Instagram est donc un gage de confiance !

En effet, avoir un compte vérifié offre d’autres avantages :

Avoir accès à certaines fonctionnalités du réseau de médias sociaux qui ne sont disponibles que pour les comptes vérifiés ou professionnels, telles que le swipe up en story sans prendre en compte le nombre d’abonnés du compte

Améliorer votre image de marque en disposant d'un compte crédible pour asseoir votre stratégie sur les réseaux sociaux

Permettre aux utilisateurs d'éviter les imposteurs et de facilement trouver les marques ou les figures publiques qu'ils souhaitent suivre

Booster la visibilité de votre entreprise

Comment développer votre compte et être vérifié sur Instagram ? 5 conseils simples

Voici plusieurs conseils pour développer votre audience et mettre toutes les chances de votre côté d’obtenir le précieux logo bleu Instagram !

Publier un contenu de qualité

Avant toute chose, il reste important de partager du contenu qui apporte de la valeur à votre public cible afin de maximiser votre portée sur la toile. Le contenu peut être informatif, humoristique, musical ou tout ce qui est pertinent pour vos abonnés. Un contenu interactif et impactant vous assure de conserver vos abonnés et de faire grandir votre communauté au fil du temps. Utilisez les différentes fonctionnalités de la plateforme pour communiquer, notamment les stories et les réels Instagram.

Être actif

Plus vous êtes actif, plus vous aurez de chances de vous connecter avec les utilisateurs et, par conséquent, d'être vérifié sur Instagram. S'engager avec votre public et les personnes potentiellement intéressées par votre marque augmentera votre audience car votre message a une meilleure portée et donc des chances d'obtenir plus de followers.

Pour cela, il convient d’être disponible, de répondre aux messages privés, aux commentaires et d’inciter les internautes à réagir. Vous pouvez vous appuyer sur une solution pour gérer votre présence en ligne.

Enfin, l’algorithme de la plateforme met en avant les comptes qui publient régulièrement. Aidez-vous d’un calendrier de contenus pour vos réseaux sociaux et d’un outil pour programmer vos publications à l’avance.

Utiliser des hashtags

Une autre façon d'étendre votre portée sur Instagram consiste à utiliser des hashtags. Le nombre maximal possible est de 30 par publication. Les meilleurs comptes utilisent entre 5 et 10 hashtags par post.

Aussi, créer un hashtag de marque est un bon moyen d'encourager le contenu généré par les utilisateurs. L'utilisation de hashtags génériques comme "likeforlikes" peut augmenter vos mentions “j’aime”, mais ils n'attirent pas le bon public. Consultez notre Guide pour maîtriser l’art des hashtags sur Instagram.

