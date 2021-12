Instagram API : comment l'utiliser ? Guide complet

En Décembre 2018, Instagram a apporté d’importants changements à son API. Comment ceux-ci affectent votre marque et votre stratégie de veille ?

La protection des données personnelles a été un des sujets majeurs de 2018. Entre le RGPD et le scandale Cambridge Analytica, les réseaux sociaux ont du réévaluer leurs politiques de protection des données et ont fait des ajustements tout au long de l’année, impactant les marques qui s’appuient sur ces données pour leur stratégie de social intelligence.

Facebook et Instagram ont donc modifié la nature des informations accessibles par des solutions de veille médias sociaux comme Meltwater. Mais n’ayez crainte, avec un peu de préparation, votre marque peut profiter de ces changements pour en faire un avantage compétitif.

Retrouvez dans cet article nos conseils pour comprendre l’API d’Instagram et les étapes à suivre pour continuer à veiller les échanges sur ce réseau.

Les changements apportés l’API d’Instagram en Décembre 2018

Vérification obligatoire

Afin de protéger les informations personnelles, seuls les comptes business vérifiés sur Instagram peuvent veiller sur les hashtags ou suivre et analyser l’activité d’autres comptes business vérifiés.

Le procédé de vérification, qui nécessite de lier une page Facebook au compte Instagram, implique que vous êtes d’accord de partager des informations publiques sur votre entreprise.

Un des changements majeurs apportés à l’API d’Instagram est la limite du nombre de hashtags que vous pouvez veiller simultanément. Les comptes business vérifiés peuvent veiller jusqu’à 30 hashtags en même temps (sur une période de 7 jours glissants). Cette nouvelle limite s’applique directement à votre compte, peu importe le service de veille utilisé.

La veille s’applique également sur une période de temps limitée, vous donnant accès uniquement à un échantillon de donnée si vous souhaitez remonter plus en avant dans le temps. C’est pourquoi travailler avec une solution de social listening peut vous donner un avantage. La base de données de Meltwater par exemple, sauvegarde les contenus collectés par la veille de ses clients, qui ont donc accès à tout moment à des données historiques.

Pour pouvoir veiller plus de 30 hashtags en même temps, il vous faudra donc plusieurs comptes. Si vous êtes une marque internationale, il pourrait faire sens pour vous de créer des comptes Instagram pour chaque pays.

Veille concurrentielle

Les comptes business vérifiés ont aussi la possibilité de suivre les publications d’autres comptes business vérifiés, comme des concurrents ou des influenceurs. Vous pouvez ainsi identifier ce que vos concurrents mettent en avant ou suivre leurs différentes stratégies d’engagement.

Ces changements de l’API d’Instagram affectent toute la communauté sociale, des prestataires de solutions aux responsables communication. Cependant, cette nouvelle norme peut vous aider à améliorer votre stratégie médias sociaux, tout en respectant la vie privée de ses utilisateurs.

Les bonnes pratiques pour faire face à l’API d’Instagram en 2019

Veiller des sujets plus larges

Vous pouvez veiller un large volume de contenu en utilisant des termes généraux comme par exemple #travel ou #vacation si vous êtes dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Cette veille vous donne un aperçu de la quantité de contenus thématiques ou sectoriels.

Vous pouvez ensuite utiliser la recherche par mot clé de Meltwater au sein de tout ce contenu remonté, pour identifier les publications liées à votre marque et vos concurrents.

Si vous gérez une campagne spécifique et souhaitez remonter les contenus les plus pertinents possibles, vous pouvez continuer de veiller le hashtag que vous mettez en avant (gardez en tête la limite de 30 hashtags).

Vous ne pourrez cependant plus voir le nom et profil de l’auteur des publications, mais pourrez toujours voir la légende et l’image ou vidéo.

Veiller vos concurrents et votre marché

Un autre cas d’usage est la veille concurrentielle et sectorielle. Les marques doivent être constamment à l’affût des stratégies de communication de leurs concurrents.

Comment utilisent-ils le réseau pour parler de leurs produits et interagir avec leur communauté ? Vos concurrents font-ils des campagnes en collaboration avec d’autres entreprises ? Ont-ils annoncé de nouveaux futurs produits ? Comment votre concurrent se positionne sur Instagram par rapport à Facebook ?

Profiter de nouvelles façons d’engager la conversation

Une nouvelle option, qui n’était pas possible avant les récents changements de l’API d’Instagram, permet de chercher les mentions et identifications de votre nom de marque. Ceci vous permettra de suivre comment les internautes parlent de votre marque – sans se soucier du hashtag – et vous permettra d’engager la conversation avec eux.

Cette possibilité ouvre la porte à de nombreuses opportunités pour les marque de partager leurs valeurs de marque et mettre en avant leur service client.

1. Vérifier votre compte business

L’étape la plus importante est de vous assurer que votre compte Instagram est bien lié à votre page Facebook et vérifié.

Chaque compte est limité à 30 hashtags veillés simultanément, prenez donc le temps d’examiner vos process internes avec votre équipes. Identifiez qui dans votre entreprise a besoin de veiller les hashtags Instagram, et collaborez pour déterminer votre « top 30 ».

Souvenez-vous que cette limite s’applique au travers de tous les outils que vous utilisez pour votre veille et qui sont connectés à votre compte.

Vous pouvez réaliser une veille illimitée sur les contenus publiés par les autres comptes vérifiés, incluant vos concurrents et influenceurs. Pensez à dissocier les @mentions des hashtags lorsque vous créez votre liste de hashtags.

L’API d’Instagram impacte tous les acteurs du marché. Peu importe le prestataire de veille et analyse choisi, ces préparatifs seront nécessaires pour votre stratégie de social listening sur Instagram. La bonne nouvelle est que ces changements touchent aussi vos concurrents, la différence se fera entre ceux qui sont en avance sur les autres.

