Instagram API : comment l'utiliser ? Guide complet

La protection des données personnelles a été un des sujets majeurs ces dernières années. Entre le RGPD et le scandale Cambridge Analytica, les réseaux sociaux ont du réévaluer leurs politiques de protection des données et ont fait des ajustements tout au long de l’année, impactant les marques qui s’appuient sur ces données pour leur stratégie de social intelligence.

Facebook et Instagram ont donc modifié la nature des informations accessibles par des solutions de veille médias sociaux comme Meltwater. Mais n’ayez crainte, avec un peu de préparation, votre marque peut profiter de ces changements pour en faire un avantage compétitif.

Retrouvez dans cet article nos conseils pour comprendre l’API Instagram et les étapes à suivre pour continuer à veiller les échanges sur ce réseau.

Sommaire

L'API Instagram, qu'est-ce que c'est ?

L'API d'Instagram est une interface de communication qui permet à d'autres programmes d'utiliser les fonctionnalités d'Instagram à leurs propres fins. Elle facilite la gestion de la présence en ligne et des publications d'une marque, en maximisant la popularité de la marque sur les médias sociaux.

Les changements apportés à l’API Instagram

Vérification obligatoire

Depuis 2020, Instagram a annoncé certaines modifications de son API qui ont eu des conséquences importantes pour les entreprises utilisant des services comme Meltwater pour améliorer leur stratégie marketing sur Instagram.

Nouvelles options pour la gestion de la marque

Une nouvelle option, qui n'était pas possible auparavant dans l'ancienne Instagram API, consiste à rechercher les tags et les @mentions de votre poignée de médias sociaux. Cela permettra aux professionnels du marketing des médias sociaux de savoir comment les utilisateurs parlent de leur marque - indépendamment d'un hashtag - afin qu'ils puissent participer à la conversation en commentant leur message. Cette fonctionnalité offre aux marques de nombreuses possibilités de démontrer leur savoir-faire social et les valeurs de leur marque.

Repenser les handles d'Instagram

Avant ces changements d'Instagram API, l'écoute des médias sociaux sur Instagram fonctionnait avec tout type de compte, professionnel ou non. Désormais, vous devez disposer d'un compte professionnel Instagram vérifié, ce qui demande plus de prévoyance. Si vous êtes un professionnel du marketing travaillant pour une marque internationale avec de nombreuses pages nationales sur Facebook, il peut être judicieux de créer un identifiant Instagram pour chaque pays. Cela vous permettrait de disposer d'un plus grand nombre de comptes pour alimenter des volumes plus importants de followers et de données communautaires, car chaque handle est autorisé à utiliser 30 hashtags actifs, de sorte que la stratégie de marketing des médias sociaux d'un seul handle pourrait ne pas être la meilleure à long terme.

L'un des changements dans l'accès aux données publiques d'Instagram est la limitation du nombre de hashtags que vous pouvez rechercher, afin d'éviter l'abus des informations personnelles de vos followers et de l'ensemble de la communauté des médias sociaux. Les comptes professionnels Instagram vérifiés peuvent rechercher jusqu'à 30 hashtags à un moment donné (ou, pour être plus précis, pendant une période glissante de sept jours). Cette nouvelle limite de recherche de hashtags s'applique à l'ensemble de votre compte de profil professionnel - dans toutes les apps, quel que soit le service ou l'administrateur.

Instagram exige que ces données de médias sociaux ne soient utilisées qu'à des fins professionnelles. Ces hashtags s'appliquent également sur une période déterminée, ce qui vous donne des données échantillonnées dans le temps. Mais travailler avec une solution de veille digitale peut vous donner un avantage.

La base de données de Meltwater enregistre le contenu des hashtags définis par l'utilisateur pour les clients, auxquels ils peuvent accéder à tout moment pour une analyse historique ou une exportation - et fournit une plus grande transparence aux autres utilisateurs de votre organisation. Demander une démo.

Les bonnes pratiques pour faire face à l’API Instagram

Veiller des sujets plus larges

Vous pouvez veiller un large volume de contenu en utilisant des termes généraux comme par exemple #travel ou #vacation si vous êtes dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Cette veille vous donne un aperçu de la quantité de contenus thématiques ou sectoriels.

Vous pouvez ensuite utiliser la recherche par mot-clé de Meltwater au sein de tout ce contenu remonté, pour identifier les publications liées à votre marque et vos concurrents.

Si vous gérez une campagne spécifique et souhaitez remonter les contenus les plus pertinents possibles, vous pouvez continuer de veiller le hashtag que vous mettez en avant (gardez en tête la limite de 30 hashtags).

Vous ne pourrez cependant plus voir le nom et profil de l’auteur des publications, mais pourrez toujours voir la légende et l’image ou vidéo.

Veiller vos concurrents et votre marché

Un autre cas d’usage est la veille concurrentielle et sectorielle. Les marques doivent être constamment à l’affût des stratégies de communication de leurs concurrents.

Comment utilisent-ils le réseau pour parler de leurs produits et interagir avec leur communauté ? Vos concurrents font-ils des campagnes en collaboration avec d’autres entreprises ? Ont-ils annoncé de nouveaux futurs produits ? Comment votre concurrent se positionne sur Instagram par rapport à Facebook ?

Profiter de nouvelles façons d’engager la conversation

Une nouvelle option, qui n’était pas possible avant les récents changements de l’API Instagram, permet de chercher les mentions et identifications de votre nom de marque. Ceci vous permettra de suivre comment les internautes parlent de votre marque – sans se soucier du hashtag – et vous permettra d’engager la conversation avec eux.

Cette possibilité ouvre la porte à de nombreuses opportunités pour les marques de partager leurs valeurs de marque et mettre en avant leur service client.

1. Vérifier votre compte business

L’étape la plus importante est de vous assurer que votre compte Instagram est bien lié à votre page Facebook et vérifié.

Chaque compte est limité à 30 hashtags veillés simultanément, prenez donc le temps d’examiner vos process internes avec votre équipe. Identifiez qui dans votre entreprise a besoin de veiller les hashtags Instagram, et collaborez pour déterminer votre « top 30 ».

Souvenez-vous que cette limite s’applique au travers de tous les outils que vous utilisez pour votre veille et qui sont connectés à votre compte.

Vous pouvez réaliser une veille illimitée sur les contenus publiés par les autres comptes vérifiés, incluant vos concurrents et influenceurs. Pensez à dissocier les @mentions des hashtags lorsque vous créez votre liste de hashtags.

L’API Instagram impacte tous les acteurs du marché. Peu importe le prestataire de veille et analyse choisi, ces préparatifs seront nécessaires pour votre stratégie de social listening sur Instagram. La bonne nouvelle est que ces changements touchent aussi vos concurrents, la différence se fera entre ceux qui sont en avance sur les autres.

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