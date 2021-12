Considérée comme la marque la plus rentable au monde, Apple joue dans une catégorie à part lorsqu’il s’agit de commercialiser et de vendre ses produits aux clients. Du lancement à la publicité, Apple a réussi à susciter l’enthousiasme et l’intérêt autour de ses produits grâce à une stratégie de marketing efficace. La marque affiche en conséquence des ventes constantes pour son offre de produits.

Mais qu’est-ce que le marketing produit exactement ? Comment créer le type de contenu qui suscitera l’intérêt des clients pour les produits que vous vendez ou le service que vous fournissez ? Pourquoi faut-il envisager d’avoir une stratégie de marketing produit ? Quel est l’impact du marketing produit sur les ventes ? Comment vendre un produit ? C’est ce que cet article de blog vous propose de découvrir.

Table des matières

Qu’est-ce que le marketing produit ?

En substance, le marketing produit est le processus qui consiste à mettre un produit sur le marché, puis à le promouvoir et à le vendre à un client. Les spécialistes et responsables du marketing produit sont là pour comprendre le public cible du produit et utiliser un message de marque stratégique qui augmentera la demande pour le produit et dynamisera le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Définition produit et explications

Qu'est-ce qu'un produit ? En général, un produit est un bien pouvant être un objet physique qui devient instantanément votre propriété une fois achetée (comme un iPhone d’Apple) ou un service qui entraîne un changement d’état mesurable pour l’acheteur de la part du prestataire de services (comme faire réparer l’écran fissuré de votre iPhone).

Une chose à retenir à propos des produits est qu’ils peuvent être tangibles ou intangibles. Un produit tangible est généralement un objet physique que vous pouvez toucher et percevoir directement (une maison, une voiture, un ordinateur, etc.), mais il existe des produits intangibles que vous pouvez percevoir indirectement, comme une police d’assurance.



Le cycle de vie d'un produit est composé de cinq étapes :

Prototype Lancement Croissance Maturité Déclin

Connaître les étapes du cycle de vie d'un produit et très important pour les professionnels du marketing. L'analyse du cycle de vie du produit permet en effet de réaliser les arbitrages budgétaires nécessaires pour optimiser sa stratégie de marketing mix produit.

Quel est le rôle d’un spécialiste du marketing produit et d’un responsable du marketing produit ?

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les responsabilités d’une équipe de produit marketing ou d’un responsable du marketing produit seront probablement assez similaires dans tous les secteurs d’activité et tous les marchés tertiaires. Le product marketing manager et le responsable du marketing produit doivent être capables d’identifier les personas d’acheteurs et le public cible d’un produit particulier et de s’assurer que le produit répond réellement aux besoins de ce public.

À partir de là, les product marketing managers doivent non seulement déterminer le positionnement d’un produit sur le marché, mais aussi s’assurer que la stratégie définie est mise en œuvre avec succès. Ils doivent pour cela travailler aux côtés de l’équipe de vente pour atteindre les bons clients pour le produit dont ils font la promotion ou la publicité.

En fonction de la taille de l’entreprise, les responsables du produit marketing peuvent faire partie de l’équipe de marketing ou de la R&D.

Quels sont les 5 éléments principaux de la promotion produit ?

1. Publicité

En tant que méthode de communication de masse, la publicité désigne toute forme payante de présentation et de promotion non personnelles d’un bien ou d’un service par une entreprise ou un particulier. Il s’agit généralement d’une forme de communication ou de message à sens unique. La publicité est l’une des méthodes les plus populaires de promotion de produits, car il existe un certain nombre de canaux d’information et de médias sociaux que l’on peut utiliser pour annoncer, promouvoir et vendre son produit (comme la télévision, la radio, les magazines, les médias sociaux ou les panneaux d’affichage).

2. Vente personnelle

La vente personnelle est une activité de marketing qui implique une communication personnelle, en face à face, avec vos prospects ou clients existants, et dont l’objectif est de promouvoir votre produit ou service et d’aider à augmenter le chiffre d’affaires.

La vente personnelle fait appel à des conversations réciproques et implique souvent une présentation aux prospects ou aux clients. Si elle est l’une des méthodes les plus coûteuses de promotion des produits, la vente personnelle peut toutefois être l’un des moyens les plus efficaces de promouvoir votre produit.

3. Promotion de marque

La promotion de marque est une forme de relations publiques qui visent à accroître la notoriété d’une marque ou d’un produit. Pour susciter l’intérêt pour un produit, une personne ou une marque, le responsable des relations publiques ou le publiciste publie généralement un communiqué de presse, sollicite les médias susceptibles de traiter le sujet ou organise des apparitions lors de conférences ou de salons professionnels.

4. Promotion des ventes

L’objectif d’une promotion des ventes est d’inciter les clients à acheter immédiatement votre produit ou service. Les promotions des ventes sont généralement des incitations à court terme et incluent des activités telles que des salons professionnels, des réductions saisonnières, des coupons ou des concours. Souvent, les promotions des ventes sont réalisées sur le point de vente ou en magasin.

5. Relations publiques

Les relations publiques sont une forme de promotion dont les actions visent à construire et à maintenir une image de marque positive, ainsi qu’une relation favorable entre l’entreprise et le public.

À l’instar de la publicité, qui peut être réalisée via les canaux médiatiques traditionnels, les relations publiques peuvent également être réalisées via ces canaux, mais aussi grâce aux médias numériques et sociaux. Elles visent à gérer la diffusion et la propagation d’informations entre une personne ou une entreprise et le public.

Pourquoi le marketing produit est-il nécessaire ?

Le marketing produit est un élément essentiel de la stratégie marketing globale de toute entreprise, surtout si vous voulez vous assurer que vos produits ont la meilleure chance d’atteindre votre public cible. Mais ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Pourquoi la promotion des produits est-elle si importante pour une entreprise ?

Le marketing et la promotion des produits sont essentiels dans la mesure où ils peuvent être utiles à votre entreprise. Tout d’abord, ils vous aident à mieux comprendre vos clients et à savoir quels produits ils aiment acheter auprès de votre société. Le marketing produit vous aide également à cibler plus efficacement vos acheteurs potentiels.

Imaginez le scénario suivant : vous faites partie de l’équipe de produit marketing et, avec l’équipe R&D, vous avez consacré du temps, des ressources et des efforts à la création d’un nouvel appareil high-tech qui enthousiasme tout le monde dans votre entreprise. Le jour du lancement, cependant, l’excitation n’est pas la même chez les clients, qui ne manifestent que peu ou pas d’intérêt pour votre nouveau produit.

Comment cela a-t-il pu se produire ? Tout d’abord, il se peut que votre public n’ait pas besoin du produit. C’est pourquoi la réalisation d’une étude de marché est un aspect essentiel du rôle d’un responsable du marketing produit.

Le lancement du produit peut également avoir échoué parce qu’il n’y avait pas de plan promotionnel assez fort ou que les actions existantes n’ont pas réussi à atteindre le bon public.

Les responsables du marketing produit sont là pour gérer le processus de communication d’un produit à de nouveaux publics et à des clients existants. Sans leur connaissance du marché, il peut être difficile de savoir si vous ciblez le bon public ou si votre message trouvera un écho auprès de lui.

En quoi le marketing produit diffère-t-il du marketing traditionnel ?

Le marketing traditionnel vise à promouvoir l’ensemble de l’offre de produits d’une entreprise et à valoriser la marque. Bien que le marketing produit collabore avec les équipes marketing pour lancer des produits et créer des messages de lancement sur le marché, l’objectif d’un spécialiste du marketing produit est plus restreint que celui d’un responsable marketing. Il se concentre sur la vente ou la création d’un intérêt autour d’un produit spécifique, alors que les équipes de marketing font souvent la promotion de l’ensemble de l’offre de produits d’une entreprise.

Vous constaterez aussi que c’est l’équipe de gestion des produits qui doit connaître véritablement ses acheteurs et les rôles qu’ils jouent dans le processus d’achat. Elle passe beaucoup de temps à échanger avec les clients, à comprendre leurs difficultés et à discuter avec eux des produits qu’ils utilisent. Grâce à ce type d’informations, l’équipe de gestion des produits peut transmettre ses idées à l’équipe marketing afin d’améliorer l’efficacité de ses actions.

Vous pouvez offrir le meilleur produit du marché, mais si personne ne le connaît et si vous ne faites pas le travail nécessaire pour le promouvoir, vous risquez de vous priver de revenus. Si la définition d’une stratégie claire et nette peut sembler difficile au départ, il existe un certain nombre de méthodes peu coûteuses pour vous aider à commercialiser votre produit :

Créez une offre de lancement unique pour les nouveaux produits

Offrez des avant-premières exclusives aux clients fidèles

Faites la promotion de votre produit via l’email marketing

Organisez un concours sur les médias sociaux

Rédigez un article de blog sur votre produit

Partagez des avis de clients existants à des fins promotionnelles

Maintenant que les spécialistes et responsables du marketing produit savent qui est leur public cible et comment communiquer avec lui, ils peuvent commencer à créer une stratégie de marketing produit efficace qui contribuera à dynamiser les ventes et le chiffre d’affaires.

1. Faites des recherches

Si les responsables du marketing produit prévoient de lancer un produit particulier, il est conseillé de consacrer préalablement quelques semaines ou mois à comprendre le produit lui-même et la meilleure façon de le positionner auprès du public cible.

2. Racontez une histoire

De la même manière que vous racontez l’histoire d’une marque à vos clients, profitez de cette occasion pour raconter l’histoire d’un produit particulier. Qui le produit va-t-il aider ? Quel problème résout-il pour eux ? En quoi est-il différent des produits de la concurrence ? Posez-vous ces questions pour créer l’histoire du produit.

3. Assurez-vous que votre stratégie de marketing de contenu est axée sur le produit

Une fois que vous avez effectué les recherches et que vous avez une histoire en tête, il est temps de créer le texte et le contenu nécessaires pour décrire le produit de manière à attirer l’attention de votre public. Vous pouvez demander l’aide d’un spécialiste du marketing de contenu ou d’un rédacteur pour cette étape, mais il est essentiel que la description et tout le contenu pertinent restent centrés sur le produit.

4. Créez une stratégie de lancement du produit

Cette étape implique l’ensemble de l’équipe de marketing produit. Il s’agit ici de rédiger une stratégie bien pensée, avec des responsabilités spécifiquement attribuées aux bonnes personnes qui exécuteront la stratégie de lancement du produit.

5. Lancez le produit proprement dit

Maintenant que vous avez mis en place une stratégie, il est temps de lancer votre produit ! Le jour du lancement, assurez-vous que tous les membres impliqués dans la stratégie de lancement du produit sont présents et savent exactement comment le commercialiser.

6. Engagez votre audience

Lorsque le lancement du produit commence à générer du buzz sur le canal médiatique que vous avez choisi, engagez votre public en demandant l’aide du reste de l’équipe marketing (ou d’un community manager dédié si vous en avez un) pour atteindre les internautes qui parlent de votre produit. Vous pouvez également utiliser l’outil d’engagement social de Meltwater pour vous aider à gérer le buzz et suivre les conversations en ligne sur votre produit.

7. Préparez votre équipe de vente

Alors que vous vous préparez à commercialiser votre produit, veillez à informer vos équipes de vente des caractéristiques, des avantages et du coût du produit. Vous pouvez également créer du matériel de vente, tel qu’un document d’une page ou une vidéo, qui aidera l’équipe de vente à entrer en contact avec les acheteurs intéressés. Après le lancement du produit, prenez le temps de rencontrer l’équipe pour discuter du message produit nécessaire à leur stratégie de vente, afin qu’il reste cohérent et conforme à la marque.

Maintenant que nous avons abordé les bases du marketing produit, répondez aux questions énumérées ci-dessus pour commencer à formuler votre stratégie de produit marketing. Il est peut-être temps de développer votre propre équipe de marketing produit ou de repenser la manière dont vous mettez de nouveaux produits sur le marché.