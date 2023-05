TikTok Hashtags: Comment les Utiliser ? Guide 2026

Selon les derniers chiffres disponibles, TikTok a dépassé les 3 milliards de téléchargements dans le monde entier (source). Cela montre l'importance croissante de ce réseau social en tant que plateforme pour les entreprises cherchant à atteindre un public plus large et plus jeune.

En utilisant des hashtags pertinents et populaires, les entreprises peuvent augmenter la portée de leur contenu et atteindre de nouveaux clients. Cependant, pour réussir sur TikTok, les entreprises doivent comprendre comment utiliser les hashtags de manière stratégique pour leur marque. En ce sens, l’utilisation d’outils professionnels de social listening est une solution intéressante.

Dans cet article, nous allons discuter de l'utilisation de hashtags sur TikTok et des bonnes pratiques pour atteindre un public cible et renforcer sa présence sur la plateforme.

Sommaire :

Pour profiter des bénéfices des hashtags sur TikTok, il faut tout d’abord comprendre leur utilité et ainsi savoir choisir les plus pertinents pour votre entreprise.

Qu’est-ce qu’un hashtag ?

Il s’agit d’un mot-clé précédé du symbole dièse (#), utilisé sur les réseaux sociaux pour identifier et organiser du contenu autour d'un thème spécifique. Les hashtags permettent au public de trouver facilement du contenu lié à un sujet précis. Ils sont également utiles lorsqu’une marque met en place un social wall.

Lorsqu'un internaute inclut un hashtag dans son message sur un réseau social, celui-ci devient cliquable, ce qui permet aux autres internautes de voir tous les autres messages du même sujet. Ils sont également utilisés pour suivre des événements en temps réel, lancer des campagnes publicitaires ou pour améliorer la visibilité de certaines publications.

Utiliser des mots-dièse est devenu une partie intégrante de la culture en ligne. Et ce, sur de nombreux réseaux sociaux, tels que Twitter, Instagram, TikTok ou encore Facebook.

Ils sont très importants sur TikTok car ils permettent aux internautes de découvrir de nouveaux contenus, de participer à des défis ou tendances ainsi que de suivre des sujets spécifiques. En cliquant dessus, les utilisateurs peuvent voir toutes les vidéos qui ont été publiées avec celui-ci.

Les hashtags populaires TikTok peuvent devenir viraux et amener des millions de personnes à participer à un défi ou à une tendance. Cela représente une opportunité considérable pour les marques et les entreprises d’émerger et de promouvoir leur contenu sur la plateforme.

S’il est important de choisir les mots et expressions plus pertinents pour votre contenu, il convient également de ne pas en abuser pour éviter de paraître trop promotionnel. Découvrez nos meilleurs conseils pour faire les bons choix :

Rechercher les plus populaires : avant de choisir des hashtags pour vos vidéos, recherchez les plus populaires et pertinents pour votre contenu. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'outil de recherche afin d‘identifier les tops hashtags TikTok.

Trouver les plus pertinents pour votre contenu et qui reflètent le thème de votre vidéo. Utilisez des hashtags spécifiques plutôt que des génériques pour augmenter la pertinence de votre vidéo. Éviter d'en utiliser certains tels que #love, #fun ou #trending, car ils sont trop courants et concurrentiels.

Utiliser ceux liés aux tendances actuelles pour augmenter la visibilité de votre contenu.

Utiliser les mots-dièse spécifiques à votre niche ou à votre domaine pour attirer des utilisateurs intéressés par votre contenu.

Limiter le nombre de hashtags à 4 ou 5, pour éviter d'en abuser. TikTok aura des difficultés à comprendre la thématique de votre vidéo.

Ainsi, vous pourrez augmenter la visibilité de votre vidéo, attirer de nouveaux abonnés et participer à des tendances et des défis populaires sur la plateforme.

Lors de la publication de votre contenu sur la plateforme, l’ajout des hashtags est primordial pour bénéficier d’une visibilité naturelle. Mais comment procéder ? Voici les étapes simples à suivre :

Ouvrir l'application sur votre téléphone. Créer une nouvelle vidéo ou sélectionner une vidéo existante que vous souhaitez publier. Avant de publier votre vidéo, vous pouvez ajouter des hashtags en appuyant sur l'icône "# Hashtags" qui se trouve à droite de l'écran. Taper les plus pertinents pour votre contenu dans la barre de recherche. Vous pouvez également sélectionner les meilleurs de TikTok à partir des suggestions proposées par la plateforme. Ajouter les hashtags plus adaptés à votre vidéo en les sélectionnant dans les résultats de recherche ou les suggestions. Une fois que vous avez sélectionné les mots-clés que vous souhaitez utiliser, appuyez sur le bouton "Terminé". Vous pouvez également en ajouter dans la description de votre vidéo en tapant le symbole dièse (#) suivi du mot-clé que vous souhaitez utiliser. Publier la vidéo avec les hashtags pertinents pour augmenter sa visibilité et sa pertinence.

À noter : l'utilisation de hashtags pertinents et populaires peut améliorer la visibilité de vos vidéos sur TikTok et attirer de nouveaux abonnés. Pour autant, il est important de ne pas en abuser afin de garder votre public. La grande différence de TikTok avec les autres réseaux sociaux est que le nombre de vues compte plus que le nombre d’abonnés. En effet, avec la ForYou page, vous n’avez pas besoin de vous abonner à des comptes, car les contenus ayant une large visibilité apparaissent directement dans votre fil d’actualité.

Les utilisateurs de TikTok recherchent des vidéos de plusieurs façons :

En tapant le mot-clé qu'ils souhaitent rechercher dans la barre de recherche en haut de l'écran de l'application.

En appuyant sur l'onglet "Hashtags" en haut de l'écran pour afficher les résultats de recherche liés.

En cliquant sur un hashtag spécifique pour voir toutes les vidéos publiées en rapport avec celui-ci.

Les utilisateurs peuvent également trouver des vidéos liées à des hashtags en suivant les tendances populaires sur TikTok ou en parcourant les plus populaires sur la page "Découvrir". Les vidéos les plus virales avec un hashtag spécifique seront généralement en haut des résultats de recherche, ce qui peut aider les utilisateurs à trouver des contenus pertinents.

Afin de suivre l'impact de vos hashtags sur TikTok, il convient de mesurer l'engagement, la portée et la performance des publications concernées. Cela peut vous aider à comprendre comment votre public interagit avec vous et, par conséquent, à améliorer votre stratégie de marketing sur TikTok.

Meltwater est un outil de suivi des médias sociaux qui peut vous permettre de mesurer l'impact de vos hashtags sur TikTok. L'outil Explore de Meltwater vous permet de suivre les mentions, les hashtags et les publications liées à votre marque ou à votre contenu sur TikTok, ainsi que d'analyser leur performance.

Explore vous permet de suivre les hashtags pertinents pour votre marque et de voir combien de mentions ils génèrent, la portée et l'engagement de vos publications, ainsi que les influenceurs et les utilisateurs les plus actifs autour d’un sujet donné.

En utilisant les données fournies par Explore de Meltwater, vous pouvez :

Mesurer la portée de vos publications pour suivre les impressions de vos publications, le nombre de vues, les likes et les commentaires pour comprendre comment votre public interagit avec vos vidéos. Identifier les tendances sur TikTok et voir quelles sont les plus populaires autour de vos hashtags. Analyser la concurrence et savoir comment elle utilise les hashtags. Vous pourrez ainsi améliorer votre propre stratégie sur la plateforme. Trouver des influenceurs pertinents pour votre marque et voir comment ils utilisent les hashtags sur TikTok.

En utilisant un outil d’écoute sociale comme Explore de Meltwater, vous suivez l'impact de vos hashtags sur TikTok et améliorez votre stratégie de marketing pour atteindre votre public cible.

Sur TikTok, il en existe différents types qui sont utilisés pour organiser et identifier le contenu. Voici les principaux :

Les hashtags populaires et tendance

Souvent associés à des défis ou à des événements spécifiques, ils sont utilisés par les créateurs de contenu pour augmenter leur visibilité et leur engagement.

Voici quelques exemples de hashtags populaires :

#fyp (For You Page)

L’un des plus populaires et couramment utilisé sur la plateforme. Il est associé à la page "Pour toi" de TikTok, qui est l'onglet d'accueil personnalisé de l’application. Les utilisateurs y découvrent du contenu recommandé en fonction de leurs intérêts et de leurs interactions passées.

La communauté qui se forme autour du #fyp est vaste, car il est utilisé par des millions d'utilisateurs de TikTok, dans le monde entier. Il fédère des créateurs de contenus de différentes niches et thématiques, notamment la danse, la comédie, la beauté, le fitness, la cuisine, et bien plus encore.

Il est souvent utilisé dans le but d'augmenter la visibilité d'une vidéo et de maximiser ses chances d'apparaître sur la page "Pour toi" de TikTok. En incluant ce hashtag dans la description d'une vidéo, les créateurs espèrent attirer un public plus large afin de générer davantage de vues et d'engagements.

#duet

Il est largement ajouté pour encourager les utilisateurs à créer des vidéos en duo avec d'autres contenus déjà existants. Lorsqu'un TikTokeur crée une vidéo en utilisant la fonctionnalité de duet, il peut interagir directement avec la vidéo d'origine en se mettant en scène aux côtés de la vidéo ou en y ajoutant des commentaires et des réactions.

La communauté qui se forme autour du hashtag #duet est très variée, car il permet aux utilisateurs de collaborer avec d'autres créateurs, de participer à des défis, de répondre à des questions ou de réagir à des contenus existants. Les vidéos en duo peuvent être créatives, humoristiques, informatives ou expressives.

#tiktokdance

Il est spécifiquement dédié aux vidéos de danse, pour regrouper et découvrir des contenus de danse populaires et tendance sur la plateforme. Les internautes créent et partagent des vidéos où ils exécutent différentes chorégraphies, participent à des défis de danse ou montrent leurs propres mouvements de danse.

Le #tiktokdance rassemble à la fois des danseurs amateurs, des danseurs professionnels ou simplement des utilisateurs intéressés par ce type de contenu. Les vidéos associées à ce hashtag peuvent présenter une variété de styles de danse, allant des danses contemporaines et hip-hop aux danses traditionnelles ou virales.

Les hashtags de marque

Ils servent à promouvoir une marque ou un produit spécifique. Ils peuvent être créés par la marque elle-même ou par des influenceurs lors d’une collaboration.

Voici quelques exemples de hashtags de marque sur TikTok :

#Nike

Associé à la marque de renommée mondiale Nike, il est utilisé pour partager du contenu lié aux produits Nike, aux athlètes sponsorisés par la marque, aux campagnes publicitaires, aux défis de fitness et à d'autres contenus en relation avec l’enseigne.

Cette communauté est constituée de clients de la marque, d'athlètes, de personnes intéressées par le sport et de passionnés par la mode. Les utilisateurs partagent des vidéos où ils portent des vêtements ou des chaussures Nike, réalisent des séances d'entraînement avec des équipements de la marque, participent à des défis inspirés par Nike ou partagent leur amour pour l’enseigne.

#MACcosmetics

Il sert à partager du contenu lié aux produits de beauté, aux tutoriels de maquillage, aux astuces, conseils et créations artistiques utilisant les produits de MAC Cosmetics. La communauté qui se forme autour du hashtag #MACcosmetics sur TikTok est composée de passionnés de maquillage, de fans de la marque, de professionnels de l'industrie de la beauté et de personnes intéressées par les produits et les tendances en matière de maquillage.

#Pepsi

Associé à la célèbre marque de boissons rafraîchissantes Pepsi, il est utilisé pour publier du contenu lié à la marque, aux publicités, aux campagnes, aux défis et aux moments de consommation de Pepsi.

Ce hashtag est représenté par des fans de la marque, des personnes qui apprécient les boissons gazeuses, des créateurs de contenus et des personnes intéressées par les tendances et la culture populaire.

Les hashtags communautaires

Ces hashtags permettent d’identifier des groupes et des communautés sur TikTok. Ils s’adressent aux personnes souhaitant se rassembler autour d’intérêts communs, pour soutenir des causes sociales ou pour encourager les interactions avec d’autres utilisateurs.

Voici une liste de hashtags communautaires :

#blacklivesmatter

Il représente le mouvement mondial qui lutte contre le racisme systémique et la violence policière à l'encontre des personnes noires. Ce contenu est lié à la sensibilisation, aux protestations, aux histoires personnelles, aux conseils, aux ressources éducatives et aux actions de solidarité liées au mouvement Black Lives Matter.

Cette communauté est diversifiée et engagée. Elle est composée de personnes qui soutiennent activement le mouvement, de militants, d'activistes, d'éducateurs, d'artistes et de personnes souhaitant en apprendre davantage sur les problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale.

#lgbtq

Il vise à célébrer et soutenir la communauté LGBTQ+. Les publications sont liées à l'acceptation de soi, à la visibilité LGBTQ+, à la sensibilisation, à l'activisme et à la célébration de la diversité.

La communauté qui se forme autour du hashtag #lgbtq sur TikTok est constituée de membres de la communauté LGBTQ+, d'éducateurs, d'artistes et de personnes qui souhaitent montrer leur soutien et leur solidarité envers la communauté.

#fitness

Les vidéos sont liées au fitness, à l'entraînement, à la nutrition, aux conseils de santé et à la motivation pour mener une vie active et saine. Il s’agit de passionnés de fitness, de professionnels du fitness, de coachs, de personnes souhaitant améliorer leur condition physique et de personnes en quête d'inspiration pour adopter un mode de vie plus sain.

Les hashtags personnalisés

Les internautes ajoutent ces hashtags pour identifier leur propre contenu ou leur marque sur TikTok. Ils sont utiles pour fédérer une communauté autour d’un contenu ou tout simplement pour se différencier des autres créateurs.

Voici quelques exemples :

#diywithme

#tiktokrecipes

#dancetutorials

#myart

#fitnessmotivation

#travelinspiration

Les hashtags les plus populaires sur TikTok peuvent varier selon les tendances, les événements et les défis en cours. Citons quelques exemples qui ont été populaires sur TikTok :

#foryou : souvent utilisé pour augmenter la visibilité d'une vidéo sur TikTok. Les vidéos qui contiennent ce hashtag ont plus de chances d'apparaître dans la page "Pour toi" de la plateforme, ce qui peut augmenter leur portée ;

#duet : employé pour identifier des vidéos qui ont été enregistrées en mode duo. Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité pour enregistrer une vidéo en réponse à une autre vidéo existante ;

#challenge : utilisé pour identifier des vidéos liées à des défis populaires sur TikTok. Les utilisateurs peuvent utiliser ce hashtag pour participer à des défis ou pour créer leurs propres défis ;

#tiktokdance : pour identifier des vidéos de danse populaires sur TikTok ;

#funny : pour identifier des vidéos drôles et divertissantes sur le réseau social ;

#love : pour des vidéos romantiques ou pour célébrer l'amour sur l'application ;

D’après les statistiques TikTok, il est recommandé d'utiliser 3 à 5 hashtags pertinents pour chaque vidéo. Il convient aussi de choisir des hashtags qui correspondent à votre contenu et à votre niche pour attirer un public intéressé.

Il est également recommandé de varier les types de hashtags utilisés pour augmenter la portée de la publication. Une bonne pratique ? Élaborer un mix entre des hashtags pertinents pour votre contenu et des hashtags populaires pour participer aux tendances en cours sur la plateforme. En les utilisant de manière stratégique, vous augmenterez la visibilité de vos vidéos auprès de nouveaux utilisateurs.

En conclusion, l'utilisation de hashtags sur TikTok peut être un moyen efficace pour les entreprises d'augmenter leur visibilité et leur engagement avec leur public cible. Vous pouvez ainsi atteindre de nouveaux clients et accroître votre notoriété.

Il est tout aussi important de surveiller la performance des hashtags pour évaluer l'impact de la stratégie de marketing sur TikTok. Les outils tels que Meltwater Explore peuvent vous aider à suivre et mesurer l'engagement, la portée et la performance de vos publications avec des hashtags. Envie d'en savoir plus ? Contactez un expert Meltwater dès maintenant.