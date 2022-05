La nécessité d’être présent sur les réseaux sociaux s’est accrue ces dernières années, en particulier avec du contenu visuel. Ce type de contenu représente une grande partie du paysage des réseaux sociaux que nous connaissons aujourd’hui. Cela implique toutefois d’optimiser votre marque et vos profils personnels avec un contenu de qualité.

Que vous conceviez vos images pour les réseaux à l’aide d’applications telles que Canva ou Photoshop, que vous utilisiez des photos libres de droit ou que vous preniez vos propres photos, les images sur les réseaux sociaux sont essentielles pour communiquer avec votre public, faire passer le message de votre marque et, enfin, vous démarquer visuellement.

Qu’il s’agisse de photos de profil, de bannières Twitter, de photos de couverture ou de miniatures, il est devenu important pour les marques et les personnes de se faire connaître efficacement grâce à des images de bonne qualité. Voici le guide ultime des tailles d’images sur les réseaux sociaux pour 2022, avec les dimensions spécifiques et des conseils pour vous aider à choisir la bonne image afin de stimuler votre stratégie de gestion des réseaux sociaux.

Nous allons couvrir les réseaux sociaux suivants :

En tant que plus grande plateforme de réseaux sociaux au monde, Facebook est un canal où vous pouvez atteindre et engager des audiences si vous partagez du contenu pertinent et de haute qualité. Toutefois, avant de partager quoi que ce soit, vous devez vérifier la taille des images sur Facebook pour vous assurer que le rapport hauteur/largeur est correct et que vous optimisez l’affichage sur plusieurs appareils.

Remarque : le type d’appareil que vous utilisez a un impact sur la façon dont les utilisateurs verront vos images sur leur fil d'actualité.

Photo de profil : 180x180 pixels

Il s’agit de l’image principale, carrée, qui représente votre marque ou votre profil personnel et qui apparaît devant votre photo de couverture. Elle apparaît également lorsque vous publiez sur les murs de votre page Facebook ou lorsque vous commentez diverses publications. Il y a cependant quelques autres choses que vous devez savoir sur les dimensions que vous devriez utiliser pour votre photo de profil Facebook :

La photo apparaîtra sur une page Facebook au format 170x170 px sur le bureau, 128x128 px sur les appareils mobiles, et en tant que vignette dans tout Facebook au format 32x32 px.

Sur les ordinateurs de bureau, les photos de profil sont placées à 16 pixels de la gauche et à 176 pixels du haut de votre photo de couverture lorsqu’elles sont affichées sur votre bureau.

Sur les smartphones, les photos de profil sont situées à 24 pixels de la gauche, 24 pixels du bas et 196 pixels du haut de votre photo de couverture.

Les vignettes apparaîtront sur Facebook au format 32x32 px.

Photo du profil de la page business : 360x360 pixels

Il y a quelques similitudes entre une photo de profil Facebook personnelle et une photo de profil sur une page business, mais avec les récentes mises à jour de Facebook, il y a certaines caractéristiques qui feront que la photo de votre page business se démarquera davantage sur la plateforme :

La taille idéale de l’image est de 360x360 px, mais les dimensions minimales sont de 180x180 px.

L’image apparaîtra sur la page au format 170x170 px sur le bureau, 128x128 sur les appareils mobiles, et comme vignette de la photo sur Facebook au format 32x32 px.

L’image sera recadrée pour s’adapter à un carré.

Photos de couverture : 820x312 pixels

Une photo de couverture n’apparaît que sur votre page Facebook spécifique et se superpose à votre photo de profil. Alors que votre photo de profil peut être une image de vous-même ou le logo de votre marque, votre photo de couverture est un espace où vous pouvez être créatif et inclure le slogan de votre marque, une photo de produit ou tout autre élément qui reflète votre identité.

Toute image inférieure à 820x312 px sera étirée.

Les dimensions minimales des photos de couverture sont de 400x150 px.

Votre photo de couverture s’affichera en 820x312 px sur le bureau et en 640x360 px sur les appareils mobiles.

Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous d’uploader un fichier JPG sRGB de moins de 100 Ko.

Si votre photo de couverture comporte une image ou du texte, il est préférable d’utiliser un fichier PNG.

Image partagée : 1200x630 pixels

Les images partagées, qui sont l’un des moyens les plus courants de partager du contenu sur Facebook, apparaissent toujours sur votre fil d'actualité et devraient idéalement apparaître dans le fil d’actualité de la plupart de vos followers, même si, avec la diminution de la portée organique, il est peu probable que tout le monde voie votre publication. Cependant, plus le nombre de personnes qui participent à votre publication partagée est élevé, plus il est probable que le reste de vos followers et leurs followers voient cette activité.

La taille recommandée pour l’upload d’une image est de 1200x630 px.

L’image partagée apparaîtra dans le fil d’actualité avec une largeur maximale de 470 pixels et sera mise à l’échelle avec un rapport d’aspect maximal de 1:1.

L’image partagée apparaîtra sur la page Facebook avec une largeur maximale de 504 pixels et sera mise à l’échelle avec un rapport d’aspect maximal de 1:1.

Lien partagé : 1200x628 pixels

Facebook vous permet également de partager un lien avec une petite image carrée à gauche et du texte à droite, ou avec une image rectangulaire plus grande en haut avec du texte en dessous.

La taille recommandée de l’image à upload est de 1200x628 px.

Photo carrée : une dimension minimale de 154x154 px dans le feed.

Photo carrée : une dimension minimale de 116x116 px sur la page.

Photo rectangulaire : une dimension minimale de 470x246 px dans le feed.

Photo rectangulaire : un minimum de 484x252 sur la page.

Facebook met également à l’échelle les photos dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales. Pour obtenir les meilleurs résultats, augmentez la résolution de l’image à la même échelle que la taille minimale.

Image vedette : 1200x717 pixels

Si vous souhaitez célébrer une étape particulière, qu’elle soit personnelle ou professionnelle, une image vedette mise en évidence apparaîtra sur votre fil d'actualité, mais occupera plus d’espace qu’un lien ou une image partagée.

Cette image apparaîtra sur votre page au format 843x504 px.

Pour une meilleure qualité, choisissez d’upload cette image à une résolution plus élevée à cette échelle.

Image d’événement : 1920x1080 pixels

Le fait de disposer d’une image pour accompagner votre événement Facebook contribuera à attirer l’attention de votre public. Des rappels sont envoyés aux publics qui manifestent de l’intérêt pour votre événement. Assurez-vous donc d’avoir la bonne image pour la photo de couverture de l’événement Facebook.

Facebook réduit la taille à la dimension minimale, soit 470×174 px.

L’image de l’événement apparaîtra dans le feed au format 470×174 px.

Tailles des images LinkedIn pour 2022

En tant que plus grand réseau social professionnel au monde (avec plus de 700 millions d’utilisateurs), LinkedIn est devenu une plateforme incontournable non seulement pour trouver des emplois, mais aussi pour entrer en contact avec des leaders d’opinion, obtenir des avis d’experts et créer des campagnes de marketing B2B. Si vous n’avez pas le temps ou les ressources nécessaires pour créer vos propres images pour LinkedIn, utilisez des sites de photos stock, comme Unsplash, pour obtenir gratuitement des images à utiliser sur les réseaux sociaux dans le cadre de votre stratégie de marketing de contenu B2B.

Taille de la photo du profil personnel sur LinkedIn

Photo du profil personnel : 400x400 pixels

Il s’agit de l’image principale qui vous représente sur votre compte personnel LinkedIn. Ainsi, lorsque quelqu’un consulte votre profil, c’est l’une des premières images qu’il verra.

Il est recommandé d’avoir une photo de profil entre 400x400 px et 20 000 x 20 000 px.

Votre photo doit avoir une dimension minimale de 200x200 px.

La taille maximale des fichiers est de 10 Mo.

Les types d’images personnelles sont limités à JPG, GIF ou PNG.

Taille de l’image de couverture personnelle sur LinkedIn

Image de couverture : 1584x396 pixels

À l’instar de la photo de couverture qui apparaît derrière votre photo de profil sur votre feed Facebook, cette image d’arrière-plan ou d’en-tête personnelle apparaîtra également derrière votre image de profil personnelle.

La taille recommandée de l’image de couverture est de 1584x396 px.

La taille maximale des fichiers est de 4 Mo.

Les types d’images couvertures personnelles sont limités aux formats JPG, PNG ou GIF.

Taille de la photo de profil business sur LinkedIn

Photo du profil business : 300x300 pixels

Cette image apparaîtra juste à côté du nom de votre entreprise ou de votre marque sur votre page d’accueil LinkedIn. Cette image apparaît également dans la section « Entreprises à suivre ». Plus cette image est attrayante et de haute qualité, mieux c’est pour attirer le public sur votre page.

La taille d’image recommandée est de 300x300 px.

La taille minimale de l’image est de 300x300 px.

La taille maximale du fichier est de 4 Mo (formatage carré).

Les types d’images de profil business sont limités à PNG, JPG ou GIF.

Taille de l’image de couverture business sur LinkedIn

Image de couverture business : 1128x191 pixels

Cette image diffère de la photo d’entreprise de votre profil personnel, car la photo de couverture de l’entreprise occupera tout l’espace supérieur de la page. La couverture, ou header, apparaît plus grande que les dimensions personnelles, ce qui donne aux entreprises un peu plus d’espace pour se mettre en valeur.

La taille d’image recommandée est de 1128x191 px.

La taille maximale des fichiers est de 4 Mo.

Les types d’images de couverture de l’entreprise sont PNG, JPG ou GIF.

Taille des images ou liens partagés sur LinkedIn

Image ou lien partagé : 1200x627 pixels

Cette résolution d’image fonctionne pour les messages LinkedIn qui partagent une photo ou contiennent un lien vers un article de blog ou un article d’actualité comportant une photo.

La taille recommandée pour les images ou les liens est de 1200x627 px.

Cette image ou ce lien apparaîtra au format 552x289 px.

Les types d'images ou de liens partagés sont limités à PNG, JPG ou GIF.

Taille de l’image hero sur LinkedIn

Hero image: 1128x376 pixels

C’est sur cette photo que vous pouvez donner un aperçu plus approfondi des expériences quotidiennes des employés de votre entreprise. L’hero image sert également de bannière en haut de votre page d’entreprise et est généralement plus grande que les autres photos LinkedIn.

La taille minimale de l’image est de 1 128 x 376 px.

La taille maximale des fichiers est de 2 Mo.

Généralement, il s’agit d’un format paysage.

Les types de fichiers image sont limités à PNG, JPG ou GIF.

Taille de l’image du logo carré sur LinkedIn

Logo carré : 60x60 pixels

Il s’agit de l’image de l’entreprise ou de la marque qui apparaît lorsque vous êtes recherché. Comme la taille de la photo est très réduite, vous devez vous assurer que la photo que vous utilisez est toujours reconnaissable et accrocheuse pour votre public ou les candidats potentiels.

La taille de l’image est de 60x60 px (qui est redimensionnée pour s’adapter).

La taille maximale des fichiers est de 2 Mo.

Les types de fichiers image sont limités à PNG, JPG ou GIF.

Taille de l’image de la bannière business sur LinkedIn

Image de bannière business : 646x220 pixels

Ces types d’images sont plus faciles à utiliser car elles apparaissent chaque fois qu’un utilisateur visite la page de votre entreprise ou de votre marque. Cette image étant située sur votre page d’accueil, il s’agit d’un excellent moyen d’engager le dialogue avec l’utilisateur, qui a très probablement effectué une recherche active sur vous.

La taille minimale de l’image est de 646x220 px.

La taille maximale des fichiers est de 2 Mo.

Généralement, il s’agit d’un format paysage.

Les types de fichiers image sont limités à PNG, JPG ou GIF.

Si vous voulez vous engager de manière significative avec votre public et voir ce que vos clients disent de vous, Twitter est la plateforme à surveiller. Avec les récentes mises à jour apportées non seulement à l’expérience utilisateur et à l’interface de la plateforme, mais aussi à la mise en page, voici quelques lignes directrices pour utiliser les images des réseaux sociaux sur Twitter.

Photo de profil : 400x400 pixels

Votre photo de profil Twitter est l’image principale qui vous présente, vous ou votre marque. Elle s’affiche en 200x200 px dans un format rond, mais en 400x400 px dans une image carrée. La taille maximale de l’image de profil Twitter est de 2 Mo et les types d’images sont limités à PNG, JPG ou GIF. En outre, votre photo de profil peut apparaître à trois endroits différents sur Twitter :

Sur votre page : il s’agit de l’affichage le plus large de votre photo de profil Twitter, qui peut être vue par vos abonnés ainsi que par les membres du public qui découvrent votre compte de manière organique ou par le biais de médias payants.

il s’agit de l’affichage le plus large de votre photo de profil Twitter, qui peut être vue par vos abonnés ainsi que par les membres du public qui découvrent votre compte de manière organique ou par le biais de médias payants. In-stream: il s’agit d’une version réduite de votre photo de profil qui apparaît dans le flux Twitter d’un follower chaque fois que vous tweetez. Elle apparaît également dans le flux des followers de vos followers chaque fois que vos tweets sont retweetés.

il s’agit d’une version réduite de votre photo de profil qui apparaît dans le flux Twitter d’un follower chaque fois que vous tweetez. Elle apparaît également dans le flux des followers de vos followers chaque fois que vos tweets sont retweetés. Qui suivre : votre photo de profil apparaîtra également à côté d’un lien vers votre page dans la case « Qui suivre ». Cette case est située directement à droite de votre flux Twitter. Veillez donc à utiliser une image de haute qualité, qui attire l’attention et soit facilement reconnaissable.

Photo header : 1500x500 pixels

Votre image header (bannière) Twitter est la photo qui apparaît en haut de votre page de profil Twitter et qui est superposée à votre photo de profil. Comme cette photo header est légèrement plus grande que votre photo de profil, veillez à l’enregistrer à la résolution la plus élevée possible. Cela vous permettra d’être créatif avec l’image que vous utilisez pour votre header et c’est également l’une des premières images que les personnes qui vous suivent verront lorsqu’elles verront votre page de profil.

La taille d’image recommandée pour votre header Twitter est de 1500x500 px.

La taille maximale des fichiers est de 5 Mo.

Les types d’images Twitter sont limités à PNG, JPG ou GIF.

Photo in-stream : 1024x512 pixels

Les utilisateurs de Twitter peuvent inclure des images de réseaux sociaux ou même des infographies de réseaux sociaux dans tous leurs tweets sans que les photos n’affectent le nombre de caractères de leur tweet. Les photos uploadées apparaîtront dans le flux de vos abonnés et dans celui de leurs abonnés, s’ils ont retweeté votre contenu.

La plateforme peut toutefois réduire la taille de vos images Twitter afin de les adapter au flux de l’utilisateur. Veillez donc à paramétrer votre Twitter pour qu’il affiche la partie de la photo que vous souhaitez que les utilisateurs voient. Pour ce faire, réglez la largeur de votre image pour qu’elle corresponde aux exigences minimales, et centrez horizontalement votre contenu afin que les éléments les plus importants de l’image soient visibles dans la version réduite.

Les dimensions minimales pour que cette image in-stream apparaisse étendue sont de 440x220 px avec un rapport d’aspect de 2:1.

Le rapport hauteur/largeur recommandé est de 16:9.

Vous pouvez tweeter jusqu’à 4 images à la fois.

Vous pouvez modifier les images si vous tweetez depuis l’application Twitter iOS ou Android.

Les dimensions maximales pour que cette image apparaisse étendue sont de 1024x512 px.

L’image apparaît dans le feed réduit à 506x253 px sur le bureau.

La taille maximale des fichiers est de 5 Mo pour les photos, 5 Mo pour les GIF animés sur mobile et 15 Mo sur le web.

Taille des images YouTube pour 2022

YouTube apparaît comme une plateforme phénoménale sur les réseaux sociaux, permettant aux marques d’atteindre leur public grâce à du contenu vidéo social. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, on comprend pourquoi il est important de se démarquer sur cette plateforme avec des images de bonne qualité.

Taille de la photo du profil de la chaîne YouTube

Image du profil de la chaîne : 800x800 pixels

Bien que YouTube vous permette de sélectionner différentes bordures d’image de profil (carré ou cercle), les dimensions restent les mêmes. Assurez-vous donc que votre YouTube a une image de profil configurée avant de sélectionner votre bordure.

La taille recommandée de l’image de profil est de 800x800 px.

L’image s’affichera en 98x98 px.

Les types d’images de profil sont limités à JPG, GIF, BMP ou PNG.

Taille de la photo de couverture de la chaîne YouTube

Photo de couverture de la chaîne : 2560x1440 pixels

Connue sous le nom de « channel art », cette photo de couverture peut inciter les téléspectateurs à rester plus longtemps sur votre chaîne et à regarder davantage de votre contenu si le channel art est très visuel. Utilisez des sites web comme Canva pour vous aider à créer des illustrations gratuites pour votre chaîne.

Il est toutefois important de se rappeler qu’étant donné que les internautes regardent du contenu YouTube sur différents appareils, la taille de la photo de couverture de la chaîne changera en termes de rapports d’aspect et de dimensions. Assurez-vous que vous avez optimisé cette image particulière pour chaque appareil de diffusion.

Les dimensions minimales sont de 2048x1152.

Affichage tablette : 1855x423

Affichage mobile : 1546x423.

Affichage TV : 2560 x 1 440.

Bureau : 2560x423, bien que 1546x423 pixels soient toujours visibles. La zone flexible dans laquelle cette image peut être visible est de 507 pixels à gauche et 507 pixels à droite de la zone sûre.

Taille des uploads vidéos YouTube

Uploads des vidéos : 1280x720 (Minimum HD)

Votre chaîne YouTube est incomplète tant que vous n’avez pas commencé à uploader votre contenu vidéo sur la plateforme sociale, ce qui constitue l’une des parties les plus importantes de votre présence sur le site. Les vidéos peuvent renseigner les spectateurs sur votre personne ou mettre en valeur un produit ou un service proposé par votre entreprise.

Toutes les vidéos YouTube doivent respecter un format 16:9.

Pour que votre vidéo soit qualifiée de full HD, les dimensions utilisées doivent être d’au moins 1280x720 px.

Tailles des images Instagram pour 2022

Lorsqu’il s’agit de mettre en avant votre créativité visuelle, aucun autre réseau social de partage de photos n’est aussi populaire qu’Instagram. Avec plus de 500 millions d’utilisateurs, quelles sont les tailles d’images idéales pour vos contenus sur cette plateforme ?

Taille de la photo de profil sur Instagram

Photo de profil : 110x110 pixels

Instagram étant une plateforme basée sur le visuel, utiliser la bonne image sur les réseaux sociaux pour votre photo de profil est le point de départ pour s’assurer que le public puisse facilement vous reconnaître ou vous trouver via l’onglet Explorer.

Votre photo de profil apparaît au format 110x110 px.

L’image semble ronde sur la plateforme mais il s’agit d’une photo carrée avec un rapport d’aspect de 1:1.

Taille des vignettes sur Instagram

Thumbnails : 161x161 pixels

Lorsqu’un utilisateur se rend sur votre page, votre contenu lui est présenté dans un format appelé « la grille », c’est-à-dire toutes vos images et vidéos disposées en rangées de vignettes (ou thumbnails). Ces versions réduites de vos images et vidéos s’agrandissent lorsqu’un utilisateur clique sur le contenu et incluent un espace pour les commentaires.

Les vignettes apparaîtront sur la page au format 161x161 px.

Les vignettes sont présentées sous forme de photos carrées avec un rapport d’aspect de 1:1.

Taille des photos sur Instagram

Taille de la photo : 1080x1080 pixels

Lorsqu’un utilisateur clique sur la vignette de votre photo ou vidéo, la taille du contenu augmente pour que l’utilisateur puisse le visualiser. C’est à ce moment-là que vous devez vous assurer que vous uploadez le contenu à sa plus haute résolution, car Instagram peut légèrement diminuer la résolution du contenu lorsque cela n’a pas été fait nativement sur l’application.

La taille des images Instagram a été augmentée à 1080x1080 px.

Instagram, cependant, réduira toujours ces photos à l’échelle 612x612 px.

Ces images apparaîtront ensuite dans le feed au format 510x510 px.

La taille de la photo est généralement affichée sous la forme d’un carré ou d’un rectangle avec un rapport d’aspect compris entre 1,91 : 1 et 4:5.

Pour les photos en format portrait (4:5), les dimensions recommandées sont de 1080x1350 px.

Les petits headers apparaîtront en 204x204 px et les grands headers apparaîtront en 409x409 px.

Taille des Stories sur Instagram

Stories Instagram: 1080x1920 pixels

Les Stories d’Instagram sont devenues un moyen populaire de partager du contenu plus visuel sur le réseau social, avec des options de vidéos et d’images que les utilisateurs peuvent publier.

La résolution recommandée est de 1080x1920 px.

La résolution minimale est de 600x1067 px.

Le rapport hauteur/largeur des Stories Instagram est de 9:16.

La taille maximale des fichiers est de 4 Go.

Taille des images Pinterest pour 2022

Pinterest peut être un réseau social étonnant en tant qu’outil marketing pour aider à générer du trafic de référence vers votre site web, car la plateforme est principalement composée de liens externes.

Si vous utilisez cet outil dans le cadre de votre stratégie marketing, veillez à optimiser constamment votre page Pinterest et à utiliser les bonnes images pour vos épingles.

Taille de la photo du profil sur Pinterest

Photo de profil : 165x165 pixels

Si vous choisissez de configurer votre compte Pinterest via Facebook, Twitter ou un email, la plateforme utilisera les photos de profil de ces comptes pour votre page Pinterest. En revanche, si vous souhaitez créer une nouvelle photo de profil, vous devrez uploader une image carrée que Pinterest redimensionnera ensuite pour l’adapter.

Votre photo de profil apparaîtra en 165x165 px sur la page d’accueil.

Elle apparaîtra également au format 32x32 px sur le reste de Pinterest.

La taille maximale des fichiers est de 10 Mo,

Les types d’images Pinterest sont limités aux formats JPG et PNG pour les photos de profil.

Taille de l’image des épingles sur Pinterest

Taille de l’image des épingles : 1000x1500 pixels

Lorsque vous ajoutez une épingle à votre tableau, vous devez vous rappeler que Pinterest limite la largeur de l’image que vous épinglez, mais pas sa longueur, ce qui est idéal si vous souhaitez partager des infographies de réseaux sociaux sous forme d’épingles. Cela vous donne la possibilité d’ajouter une image carrée ou une image qui sera mise à l’échelle pour être encore plus grande. Veillez simplement à créer des images de réseaux sociaux pour cette plateforme, car elles apportent une plus grande valeur ajoutée à l’utilisateur.

Taille idéale des épingles : 1080x1920 px

Les épingles sur la page principale apparaîtront en 236 px, la hauteur étant mise à l’échelle.

Les épingles sur un tableau apparaîtront en 236 px, la hauteur étant mise à l’échelle.

Les épingles élargies ont une largeur minimale de 600 px, la hauteur étant mise à l’échelle.

Il est recommandé d’utiliser un format d’image de 2:3 à 1:3,5.

Taille des tableaux sur Pinterest

Lorsqu’il s’agit de Pinterest, la création de tableaux est l’une des parties les plus importantes de la plateforme afin d’organiser vos épingles et d’aider à générer du trafic vers votre site web. Lorsque vous créez des tableaux, veillez à utiliser des images de réseaux sociaux qui correspondent parfaitement aux critères de taille. Il est non seulement important de choisir une photo qui soit attrayante pour votre public, mais aussi d’en choisir une qui soit pertinente pour ce tableau particulier.

Les dimensions pour les grands tableaux sont de 222x150 px.

Les dimensions pour les petits tableaux sont de 55x55 px.

Plus besoin de deviner la taille des images des réseaux sociaux pour 2022

Que vous choisissiez le format paysage ou portrait, que vous uploadiez sur Facebook ou Twitter, assurez-vous de suivre ce guide pour ne plus avoir à deviner quelles tailles d’images fonctionnent le mieux sur les réseaux sociaux !

Mettez cet article en favori pour vous y référer lorsque vous créez des images pour les réseaux sociaux, et contactez dès maintenant notre équipe pour qu'elle vous aide dans votre stratégie social media.