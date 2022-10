Les 10 meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux

Contrairement à l’image que l’on peut avoir du métier de community manager, il ne s’agit pas de publier des gifs de chat sur Facebook toute la journée. Ses missions sont multiples : faire une veille permanente sur les tendances et le marché, surveiller la concurrence, créer des contenus, animer et modérer la communauté, planifier des publications de manière régulière, analyser les résultats et adapter sa stratégie tout au long.

Toutes ces tâches requièrent d’être connecté en permanence pour être sûr de ne rater aucune information ou notification. De ne jamais tomber malade pour être régulier dans ses publications.



C’est pour cela que nous insistons sur deux éléments très importants pour toute entreprise qui se lance sur les réseaux sociaux : déterminer sa stratégie et se doter des bons outils.

Mettre en place ces outils vous permettra de structurer la gestion de vos réseaux sociaux, d’avoir une vision à long terme de vos actions, de mieux vous organiser et donc de gagner un temps précieux au quotidien. Évitez de tomber dans l'extrême opposé, multiplier les outils peut s’avérer encore plus chronophage !

Voici donc un top 10 des outils de gestion des réseaux sociaux à utiliser en 2022.



Sommaire

C’est quoi la gestion des réseaux sociaux ?

La plupart des outils de gestion des réseaux sociaux sont conçus pour aider les entreprises à automatiser au maximum leur stratégie sur la toile. Ils accompagnent les professionnels du marketing dans la programmation des publications, la collaboration entre les équipes, la création de campagnes marketing percutantes et la surveillance de votre présence en ligne. S’appuyer sur un outil efficace est un excellent moyen pour amplifier vos efforts sur les réseaux sociaux et d’optimiser la visibilité de votre marque. Vous êtes accompagné pour les différentes tâches propres aux plateformes sociales :

Toucher vos cibles

Analyser la performance de vos actions

Rationaliser votre travail pour optimiser vos efforts

Planifier et partager vos contenus au bon moment

Assurer le suivi de votre présence en ligne

10 outils de gestion des réseaux sociaux

Meltwater

Pour gérer vos réseaux sociaux efficacement, vous pouvez utiliser l’outil de publication et de planification de Meltwater. Cette plateforme s’adresse aux professionnels du marketing qui souhaitent prendre le contrôle de leur gestion de contenu en ligne.



La plateforme tout-en-un de Meltwater vous permet de gérer la présence de votre marque sur tous ses comptes sociaux, au sein du même outil de suivi de vos analyses sociales et de votre couverture RP.

Ainsi, automatisez vos publications sur les médias sociaux :

TikTok

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Il n’a jamais été aussi facile de peaufiner le format de votre contenu destiné à être publié sur les différentes plateformes de médias sociaux. En effet, Meltwater dispose d’un éditeur de ressources intégré et à la possibilité d’effectuer des modifications personnalisées pour chaque canal.



Quelle que soit la taille de votre portefeuille de canaux sociaux, les outils de publication social media de Meltwater vous aident à garder le contrôle, en veillant à ce que votre contenu soit correctement formaté, optimisé et cohérent.

Crowdfire

Crowdfire, auparavant “JustUnFollow”, est un outil de gestion des réseaux sociaux lancé en 2010. Il dispose aujourd’hui de plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde, que ce soit des entreprises ou des artistes, des e-commerçants ou des freelance.

L’outil est particulièrement adapté aux petites entreprises et aux entrepreneurs souhaitant booster leur visibilité, augmenter l’engagement et rester à l’écoute de ce qui se dit les concernant. Crowdfire dispose d’une version gratuite, limitée à 3 réseaux sociaux et 10 posts programmés. Ainsi, vous pouvez tester la plateforme avant d’utiliser ses fonctionnalités premium.

Marketing Hub

Créé par HubSpot, Marketing Hub est un outil tout-en-un. Il permet aux entreprises d’avoir un aperçu de l’évolution de leurs prospects et de la fidélisation de leurs clients actuels. L’utilisateur peut synchroniser facilement tous ses comptes au logiciel (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok…). En somme, Marketing Hub vous permet de :

Planifier vos posts Suivre l'engagement Assurer une veille lorsque votre marque est mentionnée Intégrer nativement le logiciel à un CRM Analyser vos performances sur chaque action entreprise L’interface reste intuitive et facile à prendre en main.



Hootsuite

Hootsuite offre la possibilité de créer des campagnes marketing de A à Z, en s’aidant d’un tableau de bord sur lequel il est facile de collaborer avec ses équipes. Ce tableau est composé de trois rubriques pour définir sa stratégie social media :

Définir son audience Planifier les publications sur les différentes plateformes sociales Suivre la stratégie

Petit plus : la plateforme propose des cours gratuits dispensés par des experts Hootsuite.

Buffer

Cet outils de réseaux sociaux permet la planification des publications sur les différents réseaux sociaux. L’outil s’organise sous la forme d’un calendrier, auquel l’utilisateur peut ajouter simplement les publications à venir. Il offre une vue d’ensemble sur les différents posts.

Son principal avantage est sa simplicité d’utilisation. De plus, Buffer vous aide à trouver des créneaux adaptés pour la publication.

La suite digitale de Meltwater Découvrez la solution dernière génération pour gérer facilement l'ensemble de vos réseaux sociaux.

Agorapulse

Agorapulse permet de gérer les réseaux sociaux comme un CRM. Il est idéal pour les petites et moyennes entreprises souhaitant une gestion des réseaux sociaux plus simple de leur présence sur les réseaux sociaux. L’outil vous permet de gérer en temps réel les différentes interactions sur vos publications. Le principal avantage de cet outil est d’avoir un aperçu clair de l’engagement suscité par la marque sur les réseaux sociaux.

Metricool

Metricool propose des fonctionnalités variées, allant de l’analytique au reporting, sans oublier la publication de contenus. Son premier point fort est que Metricool est une solution très visuelle, qui permet d’avoir un aperçu synthétique sur la situation. C’est un outil parfait pour avoir une vue d'ensemble de la progression de votre marque sur les réseaux sociaux. De plus, Metricool propose une fonctionnalité de veille concurrentielle, afin de s’inspirer de ce qui se fait de mieux dans votre secteur.

SocialBee

Cet outil fonctionne avec des catégories. Chaque post peut être rattaché à une catégorie pour ainsi programmer simplement une campagne sur plusieurs plateformes. Vous pouvez également conserver une trace de vos précédents posts, et repérer facilement ceux qui ont bien fonctionné. La fonction “recyclage” permet de republier ces posts.

SocialPilot

SocialPilot est conçu pour vous aider à accroître vos efforts marketing sur tous vos réseaux sociaux, tout en gagnant du temps. Il est facile à prendre en main, pour tout type d’entreprise qui souhaite gérer ses réseaux sociaux efficacement.

Sendible

Sendible offre un tableau de bord utile pour publier et programmer son contenu. Il permet à ses utilisateurs de suivre les messages et commentaires des abonnés, mais aussi d’analyser les publications et surtout leurs performances.

e-Clincher

Avec e-Clincher, vous pouvez gérer vos différents comptes sociaux sans avoir à passer d’un onglet à l’autre. Une fonction vous permet d’obtenir une suggestion sur l’heure et la date de publication optimale, selon votre contenu.



En quoi consiste la gestion des réseaux sociaux ?

La gestion des réseaux sociaux d’une marque constitue l’ensemble des actions mises en place pour gérer vos interactions et votre contenu en ligne, sur les différents médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest et plus récemment TikTok.

Il ne s’agit pas simplement de mettre à jour les profils de l’entreprise sur chaque réseau social. L’objectif est de s’engager avec son public et de chercher de nouvelles façons d’accroître la portée et la visibilité de la marque sur la plateforme.

La bonne gestion des réseaux sociaux passe par la mise en place d’une stratégie. Cette dernière doit vous assurer que vos campagnes vous permettent d’atteindre vos objectifs marketing. Il s’agit ici, entre autres, de définir quels canaux sociaux utiliser, la fréquence de publication et le type de contenus à publier.

La définition de votre stratégie doit se baser sur votre public. Quel type de contenu préfèrent-ils ? Il convient de proposer un contenu à la fois engageant, tout en cherchant à répondre à leurs attentes.

Quel est le meilleur outil de programmation des réseaux sociaux ?

Comme nous l’avons vu précédemment, il existe de nombreux outils pour gérer les réseaux sociaux, y compris la programmation des publications. Les community managers doivent faire face à deux défis : gérer un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux nécessite du temps et une certaine assiduité. C’est là que les outils réseaux sociaux entrent en jeu. Vous pouvez prendre le contrôle de la planification de votre contenu grâce à un outil de gestion des médias sociaux conçu pour les professionnels du marketing.

En ce sens, la plateforme tout-en-un de Meltwater vous permet de gérer la présence de votre marque sur tous ses comptes sociaux.

Il est essentiel de maintenir vos réseaux sociaux à jour avec du contenu nouveau afin de stimuler l’engagement. L’avantage de ce type d’outil est de pouvoir vous concentrer sur votre travail créatif au lieu de perdre du temps à publier manuellement du contenu chaque jour. La création de valeur, c’est le plus important pour gagner en visibilité et attirer de nouveaux clients.

Avec Meltwater, vous pouvez facilement planifier et programmer des publications sur tous vos canaux à partir d’un calendrier de contenu intuitif. Automatisez vos publications sur les médias sociaux suivants :

TikTok

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

Envie de découvrir pourquoi Meltwater a toutes les qualités pour être le meilleur outil pour vous en 2022 ? Laissez-nous vous convaincre ! Rendez-vous ici pour prendre rendez-vous.