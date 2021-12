Le communiqué de presse est un outil de communication redoutable, à condition qu’il soit bien rédigé. Après vous avoir livré nos conseils pour rédiger une communiqué efficace et pour réussir sa diffusion, nous avons réuni plusieurs exemples de communiqués de presse réussis.

Que ce soit pour annoncer le lancement de votre nouveau produit, votre nouvelle acquisition ou pour promouvoir votre prochain événement, vous trouverez ci-dessous de nombreux exemples de communiqués de presse pour vous inspirer.

Vous trouverez également un modèle de communiqué de presse au bas de cet article, que vous pourrez télécharger gratuitement, et personnaliser pour diffuser votre message !

Sommaire :

1. Communiqué de presse pour le lancement d’un produit

2. Communiqué de presse pour le lancement d’un service

3. Communiqué de presse pour promouvoir un événement

4. Communiqué de presse pour annoncer un nouveau partenariat

5. Communiqué de presse pour annoncer une levée de fonds

6. Communiqué de presse pour promouvoir une nouvelle étude

7. Communiqué de presse pour annoncer l’obtention d’un prix ou d’une distinction

8. Communiqué de presse pour annoncer une acquisition

9. Communiqué de presse pour célébrer l’anniversaire de votre entreprise

10. Communiqué de presse pour annoncer un pallier franchi

11. Communiqué de presse pour annoncer une nomination

12. Communiqué de presse pour annoncer un engagement RSE

13. Modèle de communiqué de presse à télécharger

1. Communiqué de presse pour le lancement d’un produit

Le communiqué de presse est un des outils de promotion les plus efficaces dans le cadre de la sortie d’un nouveau produit. Mais annoncer la sortie du produit en question ne suffit pas pour en faire un sujet intéressant, il faut que ce nouveau produit soit digne d’être considéré comme une actualité.

S’agit-il d’une innovation ? D’une première mondiale / européenne / française ? Propose-t-il quelque chose de différent par rapport aux normes du marché ?

Il faut que votre produit se distingue des autres du secteur, et ce, dès le titre de votre communiqué.

Exemple : « Huawei dévoile le futur de la photographie sur smartphone avec les nouveaux Huawei P20 et Huawei P20 Pro dotés d’intelligence artificielle » par Huawei

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

La plus-value de ce produit est claire et novatrice : le téléphone propose une expérience photographique améliorée grâce à l’intelligence artificielle.

Alors que les fabricants de téléphone s’étendent sur tous les avantages de leur produit (batterie plus longue, mémoire plus vaste, écran plus large), Huawei fait ici le choix de miser presque uniquement sur cette innovation.

Le communiqué ne s’éparpille pas dans le jargon technique. Le paragraphe à propos de l’intelligence artificielle liée à la photographie est clair, il ne présente pas la technologie mais seulement les avantages concrets qui vont améliorer le quotidien de l’utilisateur.

Le communiqué résume dans un premier temps les caractéristiques majeures des nouveaux modèles, sous forme de liste à puces, puis rentre dans les détails de chaque modèle pour ceux qui souhaitent en savoir plus.

Autres exemples de communiqués intéressants :

2. Communiqué de presse pour le lancement d’un service

Pour s’inscrire dans l’actualité, vous devrez montrer que votre nouveau service répond à un problème bien réel, rencontré par votre cible.

La promesse de votre service doit être simple et résumée dès le titre de votre annonce. Le communiqué vous sert ensuite à présenter le besoin auquel répond ce service, et son caractère innovant par rapport au reste du marché.

Exemple : « BlaBlaCar crée BlaBlaLines, application de covoiturage pour les trajets quotidiens » par BlaBlaCar

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

La promesse de ce nouveau service est claire et annoncée dès le titre du communiqué.

BlaBlaCar démontre qu’il y avait un vrai besoin pour ce service auquel personne ne répondait (« 13,5 millions de navetteurs prennent leur voiture chaque jour« ) et qu’ils étaient les mieux placés pour y répondre (« Nous observons une demande croissante des trajets de plus courtes distances sur la plate-forme« ).

Le communiqué présente un objectif qui va au-delà du confort des consommateurs, c’est également la réponse à une problématique écologique.

La structure du communiqué présente les trois avantages de BlaBlaLines – soit trois bonnes raisons pour les journalistes de l’innovation sur laquelle repose ce service.

Autres exemples de communiqués intéressants :

3. Communiqué de presse pour promouvoir un événement

Il y a différentes façons de communiquer autour d’un événement auprès des journalistes. Cela peut être pour qu’ils relaient votre événement auprès de leur lectorat, pour les inviter personnellement à votre événement, ou encore pour présenter un bilan de votre événement (inscrits, participants, temps forts, etc.).

Exemple : « 4ème édition de la Nuit de la Coiffure » par L’Oréal

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

En très peu de paragraphes, ce communiqué délivre énormément d’informations. Il présente des chiffres concrets sur l’ampleur de l’événement, à la fois dans le monde, en France et sur Paris. Le communiqué met également en avant la présence d’une personnalité publique, Anne Hidalgo, impliquée dans l’événement.

Pour convaincre de l’importance de cet événement, L’Oréal présente la taille du marché de la coiffure (chiffres d’affaires, nombre de coiffeurs, etc.).

Aussi, cet événement n’est pas juste un salon autour de la coiffure, il a une mission, celle de « promouvoir la Coiffure auprès du grand public et mettre en avant une profession porteuse de savoir-faire et d’excellence« .

Enfin, au niveau de la forme, le communiqué présente un appel à l’action clair à destination de sa cible, en invitant les femmes à s’inscrire, et une photo présentant bien l’ambiance de cet événement.

Autres exemples de communiqués intéressants :

« Kedge accueille la 2ème édition du #SocialSellingForum » : communiqué de presse court et efficace, qui met en avant dès le titre le hashtag de l’événement.

« Salon International de l’Agriculture, du 23 février au 3 mars 2019, Paris » : Communiqué assez visue et intégration des chiffres clés pour mettre en avant l’évènement.

4. Communiqué de presse pour annoncer un nouveau partenariat

Pour communiquer autour d’un nouveau partenariat, il y a des informations essentielles à intégrer :

Les raisons de ce partenariat – et la synergie entre les deux entreprises en question

Les bénéfices de ce partenariat, pour les entreprises concernées et pour leurs clients

Les actions concrètes qui vont découler de ce partenariat

Exemple : « QWANT conclut un partenariat stratégique avec FAIRPHONE en faveur de téléphones plus éthiques » par Qwant

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Ce communiqué présente très bien la synergie entre les deux acteurs, qui militent tous deux pour une technologie plus responsable. Le deuxième paragraphe du communiqué est entièrement dédié à faire le lien entre les valeurs de ces deux sociétés.

Le troisième paragraphe quant à lui présente les résultats concrets de ce partenariat et les bénéfices pour les acheteurs du Fairphone 2.

Les citations des directeurs de chaque entreprise renforcent cette idée de vision commune, avec des termes forts (« accords vertueux« , « une preuve que des solutions concrètes existent« ), qui positionnent ce partenariat au-delà d’une stratégie business.

Enfin, l’annonce s’appuie sur un événement très médiatique, le salon VIVA TECHNOLOGY.

Autres exemples de communiqués intéressants :

« Renault MOBILITY fournit un service de véhicules en autopartage à IKEA France » : la liste des trois avantages de ce partenariat en introduction du communiqué de presse et la photo associée forment une très bonne accroche et rendent ce partenariat très concret.

« IBM et Salesforce annoncent un partenariat stratégique mondial » : l’ajout d’exemples de synergies entre les deux entreprises est un bon moyen de simplifier et d’illustrer des processus technologies complexes.

5. Communiqué de presse pour annoncer une levée de fonds

Les levées de fonds sont très suivies par la presse tech et économique, surtout lorsqu’il s’agit de start-ups françaises. Mais pour inscrire votre levée de fonds dans l’actualité, il y a des éléments essentiels à intégrer dans votre communiqué :

Une présentation de votre entreprise et des accomplissements réalisés

Les objectifs concrets de la levée de fonds

Les différents acteurs impliqués et leurs motivations derrière cet investissement

Le potentiel de votre secteur qui reste à développer

Exemple : « Doctolib réalise la plus grande levée de fonds de l’année dans la e-santé en Europe » par Doctolib

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Le titre est orignal. Alors que la majorité des communiqués sur les levées de fonds sont assez simple « L’entreprise lève X millions pour faire YZ », Doctolib se distingue en positionnant la levée de fonds par rapport à son marché et son secteur géographique.

L’introduction résume bien les enjeux, acteurs et objectifs de cette levée de fonds, qui sont ensuite développé dans le reste du communiqué, dont la structure en trois parties le rend particulièrement lisible.

Alors que trop d’entreprises s’auto-proclament « leader de leur secteur » dans leurs communiqués de presse, Doctolib justifie leur positionnement sur leur marché par des chiffres concrets.

Les objectifs de cette levée de fonds sont détaillés, présentés en deux temps, et sont autant de raison pour les journalistes de suivre de près les actualités de Doctolib.

Autres exemples de communiqués intéressants :

« 40 millions d’euros pour la startup française Cityscoot, afin de financer son développement en France et en Europe » : ce communiqué de presse est un bon exemple de structure efficace, une introduction concise et instructive, des citations des acteurs impliqués, puis un zoom en plusieurs parties sur les différents développements de l’entreprise.

« La start-up française iAdvize lève 32 millions d’euros pour renforcer ses positions en Europe et se lancer aux Etats-Unis » : la liste des trois axes de développement sont un très bon moyen pour présenter les objectifs d’une levée de fonds.

6. Communiqué de presse pour promouvoir une nouvelle étude

Si votre entreprise n’a pas d’actualité en ce moment, la publication d’une étude sur votre marché ou vos consommateurs est un bon moyen pour faire parler de vous dans la presse. Votre communication autour de votre étude doit inclure :

Les grandes questions auxquelles votre étude répond

Un résumé des principaux enseignements que l’on en ressort

La méthodologie employée

Les conséquences des résultats de l’étude pour votre cible

Exemple : « Le désengagement des salariés s’amplifie : une enquête révèle que les salariés non-cadres ne se sentent pas intégrés à la culture de leur entreprise » par Oracle

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Le titre est bien rédigé : il ne se contente pas d’annoncer qu’Oracle publie une étude sur l’engagement des salariés, mais présente d’emblée l’enseignement majeur de l’étude, ce qui a de quoi susciter l’intérêt des journalistes et des lecteurs.

Le communiqué joue beaucoup sur l’émotion, en employant un vocabulaire fort (« troublant », « fossé’, « désillusion », « déçus »). En mettant ainsi l’accent sur l’impact des résultats de l’étude, le texte donne ainsi envie d’en savoir plus et surtout d’apprendre à régler les problèmes soulevés ici.

La méthodologie employée est très détaillée, ce qui vient appuyer la crédibilité de cette étude.

Les citations présentées dans ce communique ne sont pas qu’une paraphrase du contenu de l’étude, mais ajoute une vraie pluvalue, avec une analyse pertinente des résultats de l’étude.

Autres exemples de communiqués intéressants :

« Amazon.fr présente son classement des villes françaises les plus fans de football et ouvre une boutique dédiée aux supporters » : exemple intéressant d’une communication grand public d’Amazon, qui utilise ses propres données (ventes) pour surfer sur un sujet d’actualité (Coupe du Monde de Football) et annonce au passage l’ouverture d’une nouvelle boutique.

« Les secrets d’un premier date réussi (Ou complètement raté !) » : Meetic publie ici les résultats d’un sondage, dont les résultats vont intéresser le grand public, et surtout la cible de l’entreprise, en s’intéressant à un sujet au potentiel viral.

7. Communiqué de presse pour annoncer l’obtention d’un prix / distinction

L’obtention d’un prix comme « Great Place to Work » ou la place dans un classement des entreprises les plus innovantes ou qui recrutent le plus, sont un bon moyen pour positionner votre marque dans les médias et sont prétexte à communiquer sur vos valeurs. Si vous décidez de communiquer sur une actualité de ce type, voici les informations à inclure dans votre communiqué :

Présentation du prix en question et de ce qu’il signifie par rapport aux valeurs de votre entreprises

Les raisons qui font que votre entreprise est légitime vis à vis de ce prix

Les engagements que vous mettrez en oeuvre pour honorer l’obtention d’un tel prix

Exemple : « Essilor progresse dans le classement Forbes des 100 entreprises les plus innovantes » par Essilor

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Ce communiqué est particulièrement intéressant car Essilor profite de sa progression dans le classement des entreprises les plus innovantes pour communiquer sur ses valeurs et sa stratégie d’innovation.

Après un bref rappel du positionnement de la marque dans ce classement durant les dernières années, Essilor présente les raisons de sa place dans ce classement, avec un paragraphe dédié à son innovation phare de 2017 et son nouveau partenariat avec Johnson & Johnson Vision.

La citation du Directeur Général Délégué permet de justifier le besoin d’innover aujourd’hui pour lutter contre la mauvaise vision, plaçant Essilor comme une des entreprises à suivre sur ce secteur.

Le communiqué se termine d’ailleurs sur une ouverture, présentant les futures initiatives du groupe en termes de Recherche & Développement et de partenariats.

8. Communiqué de presse pour annoncer une acquisition

Les acquisitions sont toujours des informations intéressantes, elles témoignent de la maturité d’un marché et permet d’identifier les acteurs qui en émergent. Pour annoncer une acquisition, il est important d’intégrer :

Les motivations qui ont mené à cette acquisition

L’impact pour les clients de la société qui s’est faite acquérir

Les développements prévus pour intégrer l’acquisition à la stratégie globale de l’entreprise

Les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’acquisition ne sont pas obligatoires, de nombreuses entreprises refusent de révéler le montant de l’acquisition. Mais si vous avez la possibilité de les communiquer, n’hésitez pas !

Exemple : « Oodrive annonce l’acquisition d’Orphea, spécialiste du Digital Asset Management » par Oodrive

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Le nouveau logo d’Orphea, « an Oodrive brand » permet de concrétiser et d’illustrer facilement l’acquisition auprès des médias.

La complémentarité entre ces deux acteurs est bien expliquée, avec un travail de vulgarisation pour expliquer clairement l’activité des deux entreprises.

Les directeurs d’Oodrive et d’Orphea livrent leur point de vue et les bénéfices que chacun trouve dans cette acquisition. La citation du directeur d’Orphea permet aussi de rassurer les clients de la société qui vient de se faire acquérir, en leur annonçant les avantages à venir.

Autres exemples de communiqués intéressants :

9. Communiqué de presse pour célébrer l’anniversaire d’une entreprise

Dans la majorité des cas, l’anniversaire d’une entreprise n’est en soit pas un sujet suffisant pour intéresser les journalistes. Ce sera à vous de faire de votre anniversaire une actualité : créez du contenu intéressant, organisez un événement ou un concours, annoncez la sortie d’un produit ou d’une édition limitée…

Exemple : « Deezer fête ses 10 ans » par Deezer

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Pour son anniversaire, Deezer a vu les choses en grand. La marque a créé des contenus attendus pour ce type d’événement : un article revenant sur la success story de Deezer, et le parcours de l’entreprise, qui a démarré avec une plateforme « pas tout à fait légale » pour devenir le « troisième acteur mondial » du streaming. L’article était accompagné d’une infographie, format très efficace, présentant les dates clés pour la marque.

Ils ont également publié une étude des titres les plus écoutés sur leur plateforme depuis 10 ans, intéressant pour voir l’évolution des goûts musicaux sur ces dernières années, mais aussi pour rendre compte de l’ampleur de la plateforme (via le nombre d’écoutes générées).

Deezer a également créé des contenus vidéos avec de nombreuses célébrités, accompagnés d’un concours pour faire gagner 10 ans d’abonnement premium, autour de leur nom de marque.

Ce communiqué présente donc tout le dispositif mis en place autour des dix ans, dispositif très cohérent, alliant à la fois du contenu informatif pour les journalistes, et du contenu plus léger, à potentiel viral, pour faire parler de l’événement sur les réseaux sociaux.

Autres exemples de communiqués intéressants :

10. Communiqué de presse pour annoncer un pallier franchi

Franchir le cap de tant de clients ou d’utilisateurs actifs sur votre application, est un indicateur positif de votre croissance, que vous aurez naturellement envie de faire savoir.

Mais comme les anniversaires d’entreprise, ce type de communiqués va nécessiter un travail de rédaction supplémentaire pour le rendre intéressant auprès des journalistes. Voici quelques bons exemples.

Exemple : « 2 milliards de personnes sur Facebook : Merci d’être là » par Facebook

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Facebook pourrait se contenter de juste annoncer avoir franchi les 2 milliards d’utilisateur pour que l’information soit relayée dans le monde entier. Mais Facebook a ici saisi l’opportunité de ce cap pour en faire une belle opération de communication, visant à « célébrer le positif sur Facebook« .

Le réseau social en profite donc pour partager quelques données positives sur Facebook (nombre d’amitiés créées, de love partagé, de groupes formés) et présente quelques mises à jour créées juste pour l’occasion.

Facebook présente également ces initiatives pour encourager les mouvements citoyens qui se forment sur leur réseau.

Ainsi, ce communiqué présente toutes les actions mises en œuvres par Facebook pour célébrer le cap des 2 milliards. Alors que le réseau social est sujet à de nombreuses critiques, ce communiqué sert à rappeler qu’il se passe aussi beaucoup de choses positives grâce à eux.

Autres exemples de communiqués intéressants :

11. Communiqué de presse pour annoncer une nomination

Lorsqu’un grand groupe nomme un nouveau directeur, l’information est souvent reprise par la presse économique. Si vous voulez diffuser ce type de communication, voici les informations à inclure :

Parcours de la personne nommée

Rôle et objectifs de la personne

Pourquoi cette personne a le profil parfait pour ce rôle

Exemple : « Alain Benso rejoint Twenty First Capital » : par Twenty First Capital

Voir le communiqué de presse dans son intégralité ici

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Ce communiqué évoque en quelque ligne l’essentiel du message à faire passer et son contexte tout en incluant une photo de la personne.

Ce communiqué présente très clairement les raisons qui ont mené au rôle qu’occupera Alain Benso, et les actions déjà mises en places pour atteindre les objectifs de ce nouveau Directeur.

Le reste du communiqué est dédié à son parcours professionnel avant de rejoindre le groupe, permettant de présenter ses accomplissements et sa pertinence en tant que Directeur du développement.

Autres exemples de communiqués intéressants :

« Jean-François Guillemin, nouveau président de la Fondation Grancis Bouygues » : L’intégration d’une citation et d’une photo du nouveau Président est idéale pour faciliter le travail des journalistes qui relaieront l’information.

« BNP Paribas nomme Caroline Courtin Responsable Diversité et Inclusion du Groupe » : Un communiqué très complet, présentant les engagements de BNP Paribas en termes de diversité.

12. Communiqué de presse pour annoncer un engagement RSE

La responsabilité sociale des entreprises est devenu un enjeu majeur de communication pour les entreprises, les consommateurs étant de plus en plus sensibles à ces sujets.

De nombreux groupes l'ont compris et ont mis en place de véritables initiatives RSE bénéfiques, tandis que d'autres entreprises tentent de surfer sur la vague sans mettre en place de vraies actions. Alors que certaines entreprises peuvent se faire accuser de greenwashing, il est important de bien savoir communiquer sur ses engagements RSE.

Avant tout, assurez-vous d'avoir une réelle actualité à communiquer, et non une simple volonté. Cela peut être la mise en place d'un plan d'action, le lancement d'une action concrète, la réception d'un prix ou encore les résultats de votre initiative.

Exemple : "Les objectifs de réduction de CO2 de Michelin validés par SBTi" par Michelin

Les bonnes pratiques de ce communiqué de presse :

Ce communiqué commence par prendre le temps dès l'introduction d'assurer la crédibilité de l'information communiquée.

L'introduction en trois points présentent tous les éléments importants : Actualité > Contexte > Effet.

Le reste du communiqué prend le temps de dérouler les engagements de Michelin qui ont abouti à cette validation, avec des objectifs concrets et chiffrés : "Michelin s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scopes 1 et 2 de 38 % en valeur absolue à l'horizon 2030 par rapport à l'année de référence 2010*."

Le communiqué se termine enfin par une citation du Président du groupe, témoignant d'un engagement initié directement par la direction.

Autres exemples de communiqués intéressants :

"Compétences numériques : Microsoft et LinkedIn accélèrent leur engagement pour soutenir le retour à l’emploi" : Un communiqué clair présentant une action en trois points, témoignant d'une réactivité rapide à l'actualité et de la crédibilité des entreprises.

"Des nouvelles fonctionnalités pour nous signaler tout incident" par Uber : La démarche RSE peut également s'inviter directement dans le produit ou service d'une entreprise. Dans ce communiqué, Uber démontre qu'ils sont à l'écoute de leurs clients et que cet engagement va au-delà de leur service, via le soutien à différentes associations.

13. Modèle de communiqué de presse à télécharger

Pour vous faciliter votre travail de RP, nous avons créé un modèle de communiqué de presse à télécharger gratuitement, avec nos conseils pour remplir chaque partie.

Sous format Word, vous pourrez facilement personnaliser ce template à l’image de votre marque, et l’adapter à votre message. Envie d'en savoir plus sur ce sujet et comment nos outils peuvent vous aider à automatiser la gestion de vos relations presse ? Demandez une démo !