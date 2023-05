Avec plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, TikTok est rapidement devenu l'une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde (source). Aux quatre coins du globe, les utilisateurs créent et partagent des vidéos courtes, amusantes et créatives. Mais qui sont les TikTokeurs les plus suivis sur cette plateforme ?

Dans cet article, nous vous présentons le classement des 10 TikTokeurs les plus suivis en France et dans le monde, tout en cherchant à comprendre ce qui les rend si populaires. De Charli D'Amelio à Addison Rae, en passant par Bella Poarch et Dixie D'Amelio, découvrons ensemble les TikTokeurs ayant le plus grand nombre d'abonnés sur la plateforme.

Qui est la personne la plus suivie sur TikTok ?

La personne la plus suivie sur TikTok est Khaby Lame. Il compte plus de 155 millions d'abonnés sur sa chaîne (source). Il s'agit d'un comédien et créateur de contenu sénégalais-italien qui s'est fait connaître sur TikTok pour ses vidéos de réactions humoristiques. Il est devenu populaire pour sa capacité à faire des vidéos comiques en utilisant des expressions faciales et des gestes simples plutôt que des mots. Cette simple gestuelle lui a permis de transcender les barrières linguistiques.

Qui sont les stars de TikTok les mieux payées ?

Les stars de TikTok les mieux payées varient en fonction de leurs contrats et des accords de sponsoring, mais certaines personnalités ont gagné des sommes importantes grâce à leurs vidéos sur la plateforme. En général, les TikTokeurs les plus populaires et les plus suivis sont les mieux payés, car ils ont une portée plus importante pour les marques.

Les sœurs Charli et Dixie D'Amelio sont les TikTokeuses les mieux rémunérées (source). Toujours selon certaines estimations, Charli D'Amelio aurait gagné plus de 17 millions de dollars en 2021 grâce à ses collaborations avec des marques et à ses contrats publicitaires.

Top 10 des comptes TikTok les plus suivis

1) @khaby.lame

Abonnés : 156,6 millions

Abonnements : 78

J'aime : 2,3 milliards

Comme nous l’avons vu précédemment, Khaby Lame est connu pour ses vidéos sans paroles qui se moquent de diverses situations de la vie quotidienne. Son expression exaspérée caractéristique à la fin de ses vidéos est devenue un véritable phénomène. Il a notamment fait un partenariat avec Binance.

2) @charlidamelio

Abonnés : 150,5 millions

Abonnements : 1289

J'aime : 11,3 milliards

Charli D'Amelio est une danseuse et influenceuse américaine. Elle s'est fait connaître sur TikTok en 2019, grâce à ses vidéos de danse et de synchronisation labiale. En quelques mois seulement, Charli est devenue l'une des utilisatrices les plus populaires de la plateforme, atteignant des millions de followers et de mentions "j'aime" pour chacune de ses vidéos. Elle a notamment fait un partenariat avec Sony.

3) @bellapoarch

Abonnés : 92,8 millions

Abonnements : 603

J'aime : 2,2 milliards

Bella Poarch est une chanteuse et influenceuse américano-philippine. Elle est devenue célèbre sur TikTok, en 2020, grâce à sa vidéo devenue virale mettant en scène sa danse synchronisée sur la chanson "M to the B" de la rappeuse britannique Millie B.

Avec cette vidéo, Bella Poarch est devenue l'une des utilisatrices les plus populaires de TikTok, accumulant rapidement des millions d'abonnés et de mentions "j'aime" pour ses vidéos de danse, de chant et de synchronisation labiale. Elle a également créé un certain nombre de tendances sur TikTok, telles que la danse "Build a B*tch" qui a connu un grand succès sur la plateforme.

4) @addisonre

Abonnés : 88,7 millions

Abonnements : 2533

J'aime : 5,8 milliards

Addison Rae Easterling influenceuse américaine. Elle s'est fait connaître sur la plateforme en 2019, grâce à ses vidéos de danse. En peu de temps, Addison Rae est devenue l'une des utilisatrices les plus populaires de la plateforme. Elle est également devenue une icône de style pour ses fans, avec ses looks tendance et ses choix de maquillage.

5) @mrbeast

Abonnés : 80,9 millions

Abonnements : 305

J'aime : 767 millions

MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est connu pour ses vidéos extravagantes et généreuses, qui comprennent souvent des défis uniques et des dons d'argent à des inconnus. En 2019, MrBeast a rejoint TikTok, où il a rapidement gagné en popularité grâce à sa créativité et son humour. Ses vidéos sur TikTok comprennent souvent des défis similaires à ceux qu'il présente sur sa chaîne YouTube, mais adaptés pour un public plus jeune.

6) @zachking

Abonnés : 75,5 millions

Abonnements : 77

J'aime : 997,9 millions

Zach King est un célèbre vidéaste et créateur de contenu américain, connu pour ses vidéos de magie et de manipulation d'objets. Il a commencé à publier des vidéos de magie sur YouTube en 2008 et est devenu rapidement populaire grâce à son style unique et innovant.

7) @kimberly.loaiza

Abonnés : 74,3 millions

Abonnements : 331

J'aime : 4,6 milliards

Kimberly Loaiza est une célèbre influenceuse mexicaine connue pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. En 2017, elle fait ses débuts sur la plateforme et gagne en popularité grâce à ses vidéos de danse, de chant et de comédie. Elle est également active sur d'autres réseaux, notamment Instagram, où elle compte plusieurs millions d'abonnés.

8) @cznburak

Abonnés : 70,6 millions

Abonnements : 0

J'aime : 1,3 milliard

CZN Burak, de son vrai nom Burak Özdemir, est un célèbre chef cuisinier et créateur de contenu turc. Il est connu pour ses vidéos créatives et divertissantes de cuisine.

9) @domelipa

Abonnés : 65,7 millions

Abonnements : 221

J'aime : 4 milliards

Domelipa, de son vrai nom Dominik Elizabeth Reséndiz Noriega a rejoint TikTok en 2016 et a rapidement gagné en popularité grâce à ses vidéos de danse, de comédie et de son mode de vie au quotidien.

10) @dixiedamelio

Abonnés : 57,2 millions

Abonnements : 1907

J'aime : 3,3 milliards

Dixie D'Amelio est une célèbre influenceuse et chanteuse américaine. Elle compte plusieurs millions de followers et des milliards de vues sur ses vidéos TikTok. Dixie D'Amelio a commencé sa carrière sur TikTok en 2019 et est devenue l'une des stars les plus populaires de la plateforme. Ses vidéos lifestyle, de danse et de comédie lui ont permis de réaliser plusieurs collaborations avec d'autres influenceurs.

​​Top 10 des comptes TikTok les plus suivis en France

Voici le top 10 des comptes TikTok les plus suivis en France.

1) Nicocaponecomedy

Abonnés : 27 millions

Abonnements : 105

J'aime : 1 milliard

Nicocaponecomedy est un créateur de contenu humoristique. Il est également actif sur d'autres plateformes de médias sociaux telles que Instagram et YouTube, où il continue d’offrir des vidéos comiques à son public.

2) akamztwenty20

Abonnés : 23,5 millions

Abonnements : 94

J'aime : 672,6 millions

Akamztwenty20 est connu pour son contenu axé sur la musique, la danse et la comédie. Avec plus de 23 millions d'abonnés, il poste principalement des chorégraphies et ses vidéos de comédie. Akamztwenty20 est également actif sur d'autres plateformes telles qu'Instagram, où il partage régulièrement des photos et des vidéos de son quotidien et de ses créations artistiques. Akamztwenty20 est apprécié par ses fans pour son énergie et son talent.

3) Latiktokeuse869

Abonnés : 21,7 millions

Abonnements : 399

J'aime : 335,7 millions

Latiktokeuse869 est une TikTokeuse basée en France. Elle réalise des vidéos de danse, de lip sync et des vidéos humoristiques. Active sur la plateforme depuis 2020, elle continue de divertir son public avec son contenu créatif et varié sur TikTok, mais également sur Instagram en partageant des photos et des vidéos de son quotidien.

4) Leaelui

Abonnés : 17,9 millions

Abonnements : 83

J'aime : 587,5 millions

Leaelui est une TikTokeuse et une influenceuse qui s’est fait connaître grâce à ses danses. Avec plus de 17 millions d'abonnés sur TikTok, elle est l'une des utilisatrices les plus populaires de la plateforme. Ses abonnés aiment ses vidéos de danse, de lip sync, ainsi que son style de vie.

5) Berywambeatbox

Abonnés : 16,4 millions

Abonnements : 70

J'aime : 166,7 millions

Berywambeatbox est un groupe de beatbox basé en France, dont les performances impressionnent la communauté TikTok et des autres réseaux sociaux. Le groupe se compose de quatre membres, qui ont chacun leur propre style et technique de beatbox. Ils ont remporté plusieurs compétitions internationales de beatbox et ont fait des tournées dans de nombreux pays.

6) Tuvok12

Abonnés : 13,7 millions

Abonnements : 45

J'aime : 282,7 millions

Tuvok12 est un TikTokeur français qui publie des vidéos comiques et du contenu de gaming, basé sur des scénarios de la vie quotidienne. Il donne des conseils et astuces pour les joueurs débutants de jeux vidéos, et partage des vidéos de gameplay en direct. Il publie également son contenu sur YouTube et Twitch.

7) Benoit Chevalier

Abonnés : 10,7 millions

Abonnements : 2527

J'aime : 538,6 millions

Benoît Chevalier est un TikTokeur français connu pour son contenu humoristique et sa présence sur les réseaux sociaux. Avec plus de 2,8 millions d'abonnés sur TikTok, il est populaire pour ses vidéos comiques mettant en scène des personnages différents. Benoît Chevalier partage du contenu similaire sur YouTube et Instagram. Il est particulièrement apprécié pour son humour, sa personnalité attachante et son engagement envers sa communauté de fans.

8) Tibo Inshape

Abonnés : 9,4 millions

Abonnements : 297

J'aime : 475,4 millions

Tibo Inshape est un YouTubeur et influenceur français très populaire depuis de nombreuses années. Avec plus de 12 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 9 millions sur TikTok, il propose du contenu axé sur la santé, le fitness et la musculation. Tibo Inshape partage régulièrement des vidéos de ses séances d'entraînement, des défis de fitness, des astuces pour une alimentation saine et des conseils pour rester en forme physique.

9) Theo Landji

Abonnés : 9,9 millions

Abonnements : 1

J'aime : 151,4 millions

Theo Landji est un créateur français proposant un contenu humoristique et créatif sur la plateforme. Il est populaire pour ses vidéos de comédie qui mettent souvent en scène des personnages différents.

10) Camille La Danseuse

Abonnés : 8,4 millions

Abonnements : 825

J'aime : 263,8 millions

Camille La Danseuse est une jeune Française connue pour ses vidéos de danse créatives et rythmées. Avec plus de 1,6 million d'abonnés sur TikTok, elle est populaire pour ses chorégraphies de danse seule et en duo avec d'autres TikTokeurs.

Qu'est-ce que les meilleurs comptes TikTok ont en commun ?

Les comptes TikTok populaires ont souvent une marque personnelle forte, qui se reflète dans leur bio minimaliste et leur style de vidéo. Ils ont une présence active sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram et YouTube, ce qui leur permet d'étendre leur audience et de promouvoir leur contenu.

Les stars de TikTok ont également des partenariats et des collaborations avec des marques ou d'autres influenceurs. Cela leur permet de monétiser leur compte TikTok et d'améliorer leur visibilité en travaillant avec des marques populaires.

Nous avons noté plusieurs traits en commun du top 10 TikTok :

Contenu original et créatif : les 10 Tiktokeurs les plus suivis proposent souvent un contenu original et créatif, qui attire l'attention des utilisateurs. Ils sont innovants dans leur approche et leur contenu est souvent unique.

: les 10 Tiktokeurs les plus suivis proposent souvent un contenu original et créatif, qui attire l'attention des utilisateurs. Ils sont innovants dans leur approche et leur contenu est souvent unique. Engagement avec leur audience : ils sont souvent très engagés avec leur audience. Ils répondent aux commentaires, posent des questions, organisent des concours et des challenges, ce qui leur apporte une communauté croissante et fidèle.

: ils sont souvent très engagés avec leur audience. Ils répondent aux commentaires, posent des questions, organisent des concours et des challenges, ce qui leur apporte une communauté croissante et fidèle. Consistance : publier régulièrement de nouveaux contenus pour fidéliser son audience. Khaby Lame a également un thème clair et cohérent pour son contenu, ce qui aide les utilisateurs à savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils visitent son profil.

: publier régulièrement de nouveaux contenus pour fidéliser son audience. Khaby Lame a également un thème clair et cohérent pour son contenu, ce qui aide les utilisateurs à savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils visitent son profil. Utilisation de hashtags pertinents : les hashtags permettent aux utilisateurs de trouver un contenu précis sur la plateforme. Les meilleurs comptes TikTok utilisent des hashtags ciblés et avec une grande visibilité pour aider leur contenu à être découvert.

: les hashtags permettent aux utilisateurs de trouver un contenu précis sur la plateforme. Les meilleurs comptes TikTok utilisent des hashtags ciblés et avec une grande visibilité pour aider leur contenu à être découvert. Réactivité : ces personnes sont souvent très réactives aux tendances et aux événements en temps réel, ce qui leur permet de créer des vidéos pertinentes et actuelles.



Les stars de TikTok réussissent à captiver leur audience en créant des vidéos uniques, engageantes et d’actualité, tout en construisant une communauté solide.

Leurs vidéos et leur contenu sont devenus une source d'inspiration pour de nombreux utilisateurs de TikTok, en participant aux tendances de la plateforme.

