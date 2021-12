Vous venez de lancer un nouveau produit ou service dont vous voulez faire connaître l'existence ? Vous voulez peut-être expliquer aux consommateurs pourquoi celui-ci est génial et à quel point il est meilleur que celui de vos concurrents ?

Vous ne pouvez donc pas vous passer d’une chose... le Marketing !

Une stratégie marketing bien pensée est essentielle si vous voulez vous démarquer et assurer la croissance de votre entreprise.

Pour la plupart des gens, le marketing est synonyme de publicité : dans les magazines, sur les panneaux d'affichage, sur les canaux de réseaux sociaux ou à la télévision. Mais le marketing est bien plus que cela. En fait, il englobe tellement de tactiques (marketing social, marketing par e-mail, marketing de recommandation, etc.) que nous ne pouvons pas expliquer tous les éléments du processus de marketing dans ce seul article.

Cependant, nous allons éclaircir ce vaste sujet et nous concentrer sur :

la définition du marketing

les termes marketing couramment utilisés

l'importance du marketing

les types et les principes du marketing

des exemples de techniques de marketing réussies

Des conseils de marketing, et plus encore ! Tout le monde est prêt ? Super. C’est parti !

Table des matières

Qu'est-ce que le marketing ?

Il y a autant d’étoiles dans le ciel que de définitions du marketing.

Alors, comment expliquer le marketing ?

Fondamentalement, le marketing est le processus qui consiste à comprendre votre consommateur et à établir ou maintenir des relations avec lui.

Nous avons déniché quelques citations sur le web pour vous donner une meilleure idée de ce qu'est le marketing.

Le marketing est l'activité, ensemble des institutions et processus permettant de créer, de communiquer, de livrer et d'échanger des offres ayant une valeur pour les clients, les consommateurs, les partenaires et la société en général.

— American Marketing Association

Selon Philip Kotler, le « père du marketing moderne », il est...

...la science et l'art d'explorer, de créer et de fournir de la valeur pour satisfaire les besoins d'un marché cible en réalisant des bénéfices. Le marketing identifie les besoins et les désirs non satisfaits. Il définit, mesure et quantifie la taille du marché identifié et son potentiel de profit. Il identifie les segments que l'entreprise est capable de servir au mieux, et il conçoit et promeut les produits et services appropriés.

Si vous ne travaillez pas dans le domaine du marketing, vous vous posez peut-être encore la question : que font les personnes travaillant dans le marketing ? Comme les définitions ci-dessus tentent de l'expliquer, les spécialistes du marketing essaient d'attirer les clients susceptibles d'être intéressés par l'achat d'un produit ou d'un service d'une entreprise par le biais de messages et de communications très ciblés ou de la publicité. Les spécialistes du marketing utilisent plusieurs canaux différents pour tenter d'atteindre les consommateurs, et certains termes de marketing réapparaissent souvent lorsqu'il s'agit d'expliquer ces diverses méthodes de diffusion de messages, par exemple :

marketing traditionnel

marketing digital

marketing direct

inbound marketing

Mais que signifient exactement tous ces termes ?

Continuez à lire pour le découvrir.

7 termes de marketing que tout le monde devrait connaître

Vous avez peut-être déjà compris que le marketing est un sujet complexe composé de nombreux concepts et termes. Cela peut être particulièrement déroutant pour les débutants.

C'est pourquoi nous avons préparé un petit glossaire de 7 termes marketing importants que tout spécialiste du marketing devrait connaître.

1. Marketing traditionnel

En termes simples, le marketing traditionnel établit une connexion avec le client via des canaux publicitaires hors ligne, par exemple :

marketing de bouche-à-oreille

télévision

magazines et journaux (publicités imprimées)

posters

panneaux d'affichage

bannières

radio

Les spécialistes du marketing qui recourent aux pratiques publicitaires traditionnelles ont pour objectif d'atteindre les masses. Après tout, plus le nombre de personnes qui regardent votre publicité télévisée ou lisent un article sur votre produit ou service est élevé, plus vous avez de chances d'attirer davantage de leads et d'augmenter vos ventes.

2. Marketing digital

Par rapport aux méthodes traditionnelles, une stratégie de marketing digital fait référence aux efforts de marketing en ligne.

Lorsqu'un service de marketing s'efforce d'attirer et d'atteindre des clients potentiels, nouveaux ou existants, par le biais d'Internet, l'équipe de spécialistes utilise des canaux de marketing tels que :

les plateformes de réseaux sociaux

Google Ads

e-mail (marketing par e-mail)

sites web d'entreprises

smart TV

Vos clients peuvent être actifs uniquement sur des canaux en ligne, des canaux hors ligne ou, très probablement, un mélange des deux. Pour déterminer la bonne combinaison de marketing traditionnel et digital, les entreprises font souvent appel à une agence de marketing digital pour les aider à atteindre leur public cible et à établir des relations solides avec leurs clients.

Une fois que vous savez où trouver vos clients, envisagez de créer une stratégie de marketing omnicanal.

3. Le marketing direct

Le marketing direct peut être considéré comme une présentation de votre entreprise, produit ou service à vos clients cibles. Il vise à trouver, atteindre et motiver les clients à passer à l'action en achetant votre produit. Souvent, l'appel à l'action pour le consommateur est l'achat ou l'essai de votre produit ou service, ce qui n'est pas nécessairement le cas des campagnes de marketing traditionnelles et digitales qui peuvent se concentrer davantage sur la notoriété de la marque.

Le marketing direct comprend non seulement les stratégies traditionnelles (publicités télévisées, spots radio, annonces dans les magazines, etc.), mais aussi les stratégies de marketing digital (marketing par email, publicité sur les moteurs de recherche, etc.)

Les salons professionnels, les conférences et les foires peuvent également constituer d’excellentes occasions de promouvoir votre entreprise directement auprès des clients.

Voici un exemple fictif de marketing direct :

Les abonnés d’un magazine pour adolescents se voient présenter des publicités d’affichage de soins de la peau sur Facebook, Instagram & Co.

Pourquoi ?

Parce qu’il est communément admis que les adolescents ont souvent du mal avec leur peau et sont donc plus susceptibles d’acheter un produit de soin de la peau que les autres groupes d’âge.

4. Inbound marketing

En termes simples, l’inbound marketing (ou pull marketing, marketing entrant) est le processus qui consiste à aider votre public cible à vous trouver, vous et votre entreprise, par exemple via les moteurs de recherche.

Elle est axée sur l’entretien des relations avec les clients, la construction de la marque et la sensibilisation à la marque en gagnant la confiance des clients (potentiels).

Vous pouvez le faire par exemple en créant un contenu pertinent, éducatif et divertissant. Si vous établissez une sorte de communication avec le public cible, si les gens s’intéressent à votre contenu, les chances qu’ils se convertissent en clients augmentent.

Lorsqu’il est effectué correctement, l’inbound marketing peut vous donner de bien meilleurs résultats que les méthodes de marketing traditionnelles.

Pourquoi ?

Parce que vos clients n’ont pas l’impression d’être bernés.

Voici quelques exemples d’inbound marketing :

Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Marketing de contenu

Messages sur les réseaux sociaux

Blogs

Références

Conseil : Un simple engagement dans une discussion sur les réseaux sociaux ou la publication d’un lien vers un article informatif peuvent déjà faire des miracles pour votre entreprise.

5. Outbound marketing

En revanche, l’outbound marketing (également appelé « push marketing ») est constitué de méthodes traditionnelles, telles que le publipostage, les appels téléphoniques, les publicités à la radio ou à la télévision, le télémarketing, etc.

En d’autres termes : Un spécialiste du marketing va vers les gens et établit une communication avec eux pour voir s’ils sont intéressés par un produit ou un service.

Un autre terme pour le désigner est le marketing d’interruption.

Et nous l’avons tous vécu à un moment ou à un autre… Être interrompu par un appel de télémarketing indésirable alors que vous savourez un délicieux repas ou une tasse de café. On a tous connu ça, hein ?

6. Marketing B2B (Business-to-Business)

Le marketing B2B (business-to-business) se concentre, comme son nom l’indique, sur la vente de produits ou de services directement à d’autres entreprises et à leurs décideurs.

Le marketing B2B est essentiel lorsqu’une entreprise a besoin des services/produits d’une autre entreprise pour améliorer ou maintenir ses activités.

Il peut s’agir d’un logiciel de gestion des tables pour les restaurants ou d’espaces de bureaux à louer.

7. Marketing B2C (Business-to-Consumer)

Le marketing B2C (business-to-consumer) ne vend pas à d’autres entreprises mais à des clients pour un usage personnel : vêtements, appareils électroniques, smartphones, lunettes de soleil, services de jardinage, etc.

Maintenant que vous connaissez les termes courants du marketing, il est temps de répondre à la question suivante…

Quel est l’objectif principal du marketing ?

De nombreux articles débattent du rôle du marketing et des raisons pour lesquelles chaque entreprise en a besoin.

Nous pourrions vous fournir une longue liste de points démontrant l’importance du marketing, mais nous avons choisi de rester simples et directs.

Le but du marketing est de :

Comprendre ce dont vos clients ont besoin et ce qu’ils veulent en menant des études de marché et en utilisant ces informations pour stimuler votre activité. Générer des revenus pour votre entreprise, par exemple en renforçant la notoriété de la marque et en promouvant des offres sur différents canaux de marketing, lors d’événements (marketing événementiel), etc. Rendre le produit ou le service que vous mettez sur le marché (par exemple, marketing produit) mémorable et pertinent pour le consommateur.

Conseil : si vous voulez vous démarquer des autres et transmettre votre message conformément aux principes de votre entreprise, une création percutante vaut la peine que l’on investisse dedans.

Mais attendez une minute, faire des bénéfices, développer la notoriété de la marque, faire descendre les clients dans l’entonnoir du marketing et établir des relations avec les clients, n’est-ce pas aussi le but des ventes et de la publicité ?

Par conséquent… le marketing, les ventes et la publicité sont-ils la même chose ?

Pas tout à fait.

Marketing et ventes

Bien que de nombreuses personnes puissent considérer le marketing et la vente comme des synonymes, il existe une différence importante entre les deux.

Alors que les ventes travaillent directement avec les leads pour les convertir en clients, le marketing s’attache à susciter l’intérêt pour un produit ou un service.

Pensez au marketing comme le précurseur de l’équipe de vente. Avec le processus de marketing, vous transmettez au public cible :

qui vous êtes

ce que vous avez à offrir

combien ça coûte

comment votre produit peut résoudre leurs problèmes

Une fois que les gens se sont intéressés à votre offre, l’équipe de vente prend les devants en :

fournissant des informations supplémentaires sur le produit

répondant à toute question éventuelle

mentionnant des solutions personnalisées

faisant des pitchs

Comme vous pouvez le voir, les termes ne sont pas interchangeables, cependant, les deux départements doivent travailler en étroite collaboration pour que tout cela fonctionne.

Plus d’informations dans ce blog sur le marketing B2B et les ventes B2B.

Marketing et publicité

Si le marketing est un gâteau, la publicité en est un morceau.

Le processus de marketing est très complexe, car il comporte divers éléments tels que :

le développement de nouveaux produits

veille marché

la segmentation du marché

les RP

la gestion de la chaîne d’approvisionnement

le support client et plus

Le marketing est essentiel à chaque étape du parcours de vente d’une entreprise. Elle utilise différents canaux de distribution ou de marketing, des équipes, des réseaux sociaux, etc. pour déterminer son public cible, communiquer avec lui et fidéliser sa marque.

La publicité, quant à elle, n’est qu’une composante du marketing, dans laquelle les entreprises paient pour faire connaître un service ou un produit (par exemple, à la télévision ou sur les plateformes de réseaux sociaux).

Maintenant que vous connaissez la différence entre les concepts de marketing, de vente et de publicité, il est temps de porter notre attention sur un élément tout aussi important… le client.

Le marketing et le rôle du client

Le but d’une entreprise est d’obtenir et de conserver un client. Sans clients, aucun génie technique, aucun financement astucieux, ni aucune expertise opérationnelle ne peuvent faire fonctionner une entreprise.

—Theodore Levitt (économiste et professeur à la Harvard Business School)

Le fait est qu’il n’y aurait pas d’entreprises sans personnes prêtes à acheter les biens qu’elles proposent.

Et le marketing joue un rôle déterminant pour que les entreprises parviennent à attirer et à conserver les clients. Le marketing soutient la capacité d’une entreprise à :

Identifier les clients Satisfaire les clients Fidéliser les clients

Ce sont les objectifs du marketing.

Examinons brièvement chacune de ces étapes.

Avant qu’une entreprise ne soit en mesure de créer quelque chose de valeur, elle doit identifier les clients potentiels et leurs besoins. L’une des façons d’y parvenir est d’utiliser un outil de social listening comme celui de Meltwater. Ne vous inquiétez pas, nous aborderons les avantages d’un tel outil plus en détail par la suite.

La phase suivante consiste à satisfaire les besoins des clients en lançant un produit ou un service qui y répond. Assurez-vous que les clients sentent qu’ils en bénéficieront. Les clients satisfaits sont contents de la valeur qu’ils obtiennent pour le prix qu’ils paient (valeur client).

La dernière étape pour le département marketing consiste à fidéliser les clients afin qu’ils ne passent pas à la concurrence. Comment ? En suivant constamment les tendances marketing, en collectant des données sur la concurrence et en créant de nouveaux produits adaptés aux désirs en constante évolution du marché cible.

Mais saviez-vous que les clients peuvent aussi être un outil de marketing très puissant ?

Les clients, votre premier outil de marketing

Vous avez récemment pris un brunch exceptionnel dans un nouveau bistrot et vous souhaitez partager votre avis en ligne ?

No problemo.

Il existe de nombreux sites web spécialement conçus à cet effet.

Les prestataires de services tels que les restaurateurs, les coiffeurs, les entraîneurs personnels, les dentistes, etc., demandent souvent à leurs clients de publier des avis (contenu généré par l’utilisateur) sur leur expérience sur les canaux de réseaux sociaux ou sur l’un des sites de recommandation tels que Yelp. Les fournisseurs de produits utilisent la même tactique.

Bien que vous puissiez risquer d’obtenir un mauvais avis, les entreprises bénéficient généralement des avis sur l’expérience authentique que partagent leurs clients.

Il y a un autre avantage à cela. En lisant les commentaires, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses et voir ce qu’elles font bien et ce qui doit être amélioré. Elles peuvent ainsi adapter leurs produits ou services aux besoins des clients.

Et en parlant des besoins des clients… certains restaurants, hôtels et autres n’ont manifestement pas réussi à les satisfaire, comme le montre la vidéo suivante.

Après cette bonne tranche de rigolade, voyons maintenant les différents types de marketing.

Prêts à plonger ?

Types de marketing

Bien qu’il existe des centaines et autres milliers de types de marketing différents, nous en aborderons six qui sont couramment utilisés par les entreprises (grandes et petites) du monde entier.

1. Marketing de contenu

Le marketing de contenu est une approche marketing stratégique axée sur la création et la diffusion d’un contenu de valeur, pertinent et cohérent, afin d’attirer et de fidéliser un public clairement défini et, en fin de compte, de susciter des actions rentables de la part des clients.

— Content Marketing Institute

Le marketing de contenu est généralement considéré comme un type de marketing digital, mais il peut également avoir lieu hors ligne. Les exemples de marketing de contenu comprennent les blogs, les messages sur les réseaux sociaux, les infographies, etc.

Produire un contenu de qualité et de valeur présente de nombreux avantages pour votre entreprise, dont deux :

Des leads plus qualifiés : Un contenu de valeur pour votre public cible attire non seulement plus de leads sur votre site web, mais il permet également de s’assurer que ces leads sont qualifiés et réellement intéressés par l’achat de ce que vous avez à offrir.

Un contenu de valeur pour votre public cible attire non seulement plus de leads sur votre site web, mais il permet également de s’assurer que ces leads sont qualifiés et réellement intéressés par l’achat de ce que vous avez à offrir. Une plus grande fidélité des clients : Si vous mettez en place une stratégie de marketing de contenu, vous devez garder à l’esprit que votre objectif principal doit être d’aider vos clients à résoudre leurs problèmes, et non de leur vendre quelque chose. Identifiez les problèmes de vos leads et offrez-leur une solution (sous la forme d’un guide, de webinaires, de conseils, etc.) Une telle approche permet de fidéliser vos clients potentiels et existants, qui apprécieront davantage votre marque.

2. Optimisation des moteurs de recherche

L’optimisation des moteurs de recherche, également connue sous le nom de SEO, consiste à optimiser le contenu de votre site web et d’autres canaux afin d’augmenter le trafic et l’exposition de votre marque, par le biais des résultats organiques (non payés) des moteurs de recherche.

Le SEO ne consiste pas seulement à rendre votre contenu plus visible pour les moteurs de recherche, mais aussi à comprendre ce que les internautes recherchent en ligne et quels mots ils utilisent pour trouver les réponses.

Si vous connaissez ces éléments, vous serez en mesure d’adapter votre contenu en conséquence, ce qui vous mettra en relation avec les personnes qui recherchent la solution que vous proposez.

3. Marketing vidéo

Le marketing vidéo est l’utilisation de la vidéo pour la promotion des entreprises. Il est devenu une nécessité pour les spécialistes du marketing car il leur permet de :

atteindre et capter l’audience

faire connaître un produit ou un service

amener des leads sur le site web

générer plus de ventes

Le contenu vidéo peut être publié sur différents canaux de marketing, par exemple votre site web, votre blog ou les réseaux sociaux, ainsi que sur des sites tiers, tels que YouTube ou Vimeo.

Si vous voulez réussir dans le marketing vidéo, vous devez vous demander quel type de contenu vidéo serait le plus efficace pour diffuser votre message au public cible.

Vous pouvez choisir parmi de nombreux types de vidéos, par exemple :

vidéos de marques et de produits

vidéos explicatives

interviews

témoignages de clients

webinaires

vidéos en direct

récapitulatif des événements

ateliers, etc.

Saviez-vous que les live streams font également partie du marketing en temps réel ?

4. Marketing des réseaux sociaux

Le marketing des réseaux sociaux (SMM) consiste à utiliser les plateformes de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok & Co. pour commercialiser votre marque.

Rien de plus simple, non ?

Cependant, un élément important manque dans cette définition.

La clé d’un marketing réussi sur les réseaux sociaux consiste à publier un contenu adapté à chacun de ces canaux de réseaux sociaux.

Disposer d’une stratégie de marketing des réseaux sociaux (que vous soyez une petite entreprise ou une société bien établie) est essentiel pour la croissance de l’entreprise. Il s’agit de se connecter à vos clients en établissant une relation avec votre marque par le biais des réseaux sociaux.

5. Marketing d’influence

Les influenceurs véhiculent des connaissances et des opinions et « influencent » leurs followers. Ils ont une voix, un large public et créent un contenu de qualité sur les plateformes de réseaux sociaux qui incite d’autres personnes à s’engager et à communiquer avec eux.

Les entreprises du monde entier ont adopté cette tendance et utilisent le marketing d’influence pour promouvoir leurs produits et services.

Si vous pensez que le marketing d’influence peut vous convenir, assurez-vous d’approcher le bon influenceur pour la bonne campagne.

La plupart des influenceurs ont des milliers de followers et sont sympathiques.

Toutefois, ne fondez pas votre décision sur ce seul critère. Demandez-vous plutôt :

L’influenceur est-il capable de susciter l’engagement ?

A-t-il une preuve sociale ?

Est-il/elle une autorité dans son domaine ?

Une fois que vous vous êtes associé à un influenceur, vous devez faire le lien entre votre marque et le style de vie de l’influenceur et son image de marque globale.

Gardez toujours à l’esprit que les influenceurs sont aussi des marques !

Ils ont leur propre base de followers avec certaines attentes concernant le contenu publié. Si vous n’en tenez pas compte et n’établissez pas de lien entre votre marque et le style de vie/l’image de l’influenceur, il risque de perdre son authenticité et, par conséquent, ses followers.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette niche, consultez notre billet contenant des conseils pour maîtriser le marketing d’influence.

6. Le guérilla marketing

Comme il y a un petit rebelle en chacun de nous, nous voulons mentionner un autre type de marketing qui se distingue des autres : le guérilla marketing.

Le but des techniques de guérilla ? Surprendre !

En créant des campagnes non conventionnelles qui prennent les gens au dépourvu dans leur routine quotidienne, ces méthodes de marketing deviennent mémorables et ont tendance à être très efficaces.

Regardez cette courte vidéo montrant une campagne de guérilla marketing innovante de Volkswagen.

Le guérilla marketing présente plusieurs avantages :

il est créatif

il est relativement peu coûteux

il crée un buzz

il peut devenir viral sur les réseaux sociaux

il se prête aux possibilités de marketing de bouche à oreille

il suscite des émotions, etc.

Bravo, nous avons couvert les différents types de marketing. Quelle est la prochaine étape ?

Un autre aspect du marketing qui mérite d’être mentionné est sans aucun doute le marketing mix, aussi appelé les 7P du marketing.

Marketing mix : les principes et la pratique du marketing

Si vous êtes nouveau dans le domaine du marketing et que vous lisez quotidiennement des articles à ce sujet, vous avez très probablement rencontré le terme de marketing mix.

Le marketing mix désigne les principes et techniques de base qu’une entreprise utilise pour promouvoir ses produits et services sur le marché.

À l’origine, le marketing mix se composait de quatre éléments (4P du marketing), mais il est aujourd’hui passé à sept (7P du marketing). Examinons-les brièvement :

Produit : ce qui est vendu Prix : le prix que votre client est prêt à payer pour le produit/service Place : canaux de distribution et disponibilité de votre produit/service pour les clients potentiels Promotion : ce qui est communiqué, à qui cela est communiqué, comment ce public est atteint et à quelle fréquence la promotion a lieu Personnes : toutes les personnes qui participent à la vente d’un produit ou d’un service, à sa conception, à la gestion des équipes, à la représentation des clients, etc Processus : actions entreprises pour fournir le produit ou le service au consommateur Preuve physique : preuve qu’un achat a eu lieu et confirmation de l’existence de votre marque (factures, brochures, informations de suivi, etc.)

Le moment est venu de vous montrer quelques exemples concrets d’entreprises dont la stratégie marketing créatif a vraiment porté ses fruits.

Le marketing bien fait : exemples d’une stratégie de marketing réussie

De nos jours, nous sommes exposés à de nombreuses publicités partout où nous allons. Par conséquent, pour qu’une publicité ou une campagne de marketing nous captive, elle doit être vraiment extraordinaire. Il n’est donc pas surprenant qu’une campagne marketing réussie soit en quelque sorte une œuvre d’art.

La question est de savoir comment y parvenir.

Il y a une chose que vous DEVEZ faire :

Reliez votre marque aux aspirations et aux idéaux de votre public cible… Tirez parti des styles de vie des consommateurs et intégrez-les dans vos efforts de marketing (marketing du style de vie).

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de campagnes de marketing bien menées.

1. Burberry : baisers virtuels pour tout le monde 💋

Burberry Kisses est probablement l’une des campagnes de marketing les plus intéressantes qui soient.

L’objectif était de promouvoir une ligne de rouge à lèvres en se concentrant sur quelque chose que nous aimons tous faire : s’embrasser.

Pour cette campagne, Burberry et Google ont lancé une application spéciale permettant à l’utilisateur de sélectionner un rouge à lèvres et d’envoyer un baiser virtuel à n’importe qui dans le monde en appuyant ses lèvres sur l’écran du smartphone.

Et autre chose de cool… vous pouvez suivre le parcours du baiser via Google Street View ou Google Places.

Cette campagne de marketing a créé beaucoup de buzz pour la marque car elle se concentrait sur deux choses… les émotions humaines et notre désir de nous sentir liés aux autres.

2. GoPro et le contenu généré par l’utilisateur 📸

Les caméras GoPro sont extrêmement populaires auprès des amateurs d’adrénaline et des sportifs, ce que l’entreprise utilise à son avantage.

GoPro a créé un programme de montage vidéo qui intègre le logo et les éléments de la marque dans chaque clip. Les clients créent et soumettent leurs vidéos, et GoPro publie le contenu généré par les utilisateurs sur les canaux de réseaux sociaux.

Une telle approche a un effet boule de neige car elle incite d’autres utilisateurs de GoPro à se joindre à la « hype ».

La société est même allée plus loin en récompensant les créateurs du meilleur contenu avec du matériel, de l’argent et plus encore.

Résultat ? Fidélisation des clients et preuve sociale !

Nous sommes presque à la fin de notre guide, avec l’accent sur PRESQUE.

5 conseils de marketing pour dynamiser votre entreprise [2021]

Pour vous permettre de commencer votre parcours de marketeur, nous souhaitons vous donner un bref aperçu des tendances marketing en 2021.

Mettez à jour votre site web et rendez-le smartphone friendly : Créez un site web convivial et visuellement attrayant. Vos utilisateurs ne passent pas beaucoup de temps sur votre site, alors n’oubliez pas que la première impression compte !

De plus, il est important que votre site soit optimisé pour une utilisation mobile afin que vous soyez toujours joignable pour vos visiteurs. Investissez dans des services payants sur les réseaux sociaux : Les options de publicité payante ont fait leur apparition sur Instagram, Pinterest & Co, elles sont en fait partout. Les plateformes de réseaux sociaux ajustent leurs algorithmes, ce qui signifie que les marques n’obtiendront de la visibilité que si elles sont prêtes à consacrer leur budget à la promotion payante. Automatisez vos tâches : En utilisant un logiciel spécial pour automatiser les tâches marketing telles que le reporting (en savoir plus sur la création d’un rapport marketing), la publication de messages sur les réseaux sociaux ou l’envoi d’emails marketing, vous gagnerez un temps précieux et pourrez vous concentrer sur des projets plus prioritaires. Utilisez le bon stack d’outils marketing pour gagner du temps. Utilisez du contenu vidéo sur les réseaux sociaux : Le marketing sur les réseaux sociaux est en plein essor et, par rapport au contenu statique, la vidéo s’est avérée plus efficace pour générer des leads (il suffit de penser à l’essor de TikTok). Soyez authentique : Vous n’attirerez les clients et ne conserverez leur attention que si vous êtes authentique. Restez fidèle à vos valeurs fondamentales, soyez sincère dans votre narration, et le public l’appréciera.

Vous avez réussi ! Bien joué 👍

Nous avons abordé tous les points importants que vous devez connaître si vous voulez vous lancer dans le marketing.

Bien sûr, il vous faudra une bonne équipe, des idées créatives, un produit impressionnant… mais aussi le bon outil !

Meltwater peut vous aider sur ce dernier point 😉

