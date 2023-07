TikTok a été lancée en septembre 2016 par l’entreprise chinoise Bytedance. Depuis, elle connaît un succès fulgurant. Elle est le 6ème réseau social le plus utilisé au monde avec environ 1.1 milliards d’utilisateurs actifs (source). En France, la plateforme est classée au même rang, utilisée par 44% des Français connectés de 16 - 64 ans (source).

La recette du succès TikTok ? Des vidéos courtes et virales, une importante diversité de contenu, une grande simplicité d’utilisation, un outil tout-en-un qui facilite la création de vidéo et une stratégie marketing agressive.

En tant qu’entreprise, comment profiter des atouts de TikTok pour se développer ? Quand poster pour toucher une audience maximale ? On vous explique tout ce qu’il faut savoir pour publier vos contenus de manière efficace sur Tiktok.

Le moment où vous publiez sur TikTok est-il vraiment important ?

La gestion des médias sociaux est devenue primordiale pour toutes les entreprises. Certaines communiquent sur différentes plateformes en même temps, tandis que d’autres préfèrent se concentrer sur une seule. Aux côtés des grands acteurs de ce secteur tels qu’Instagram, YouTube ou Twitter, nous pouvons désormais compter TikTok.

Faut-il vraiment se soucier du moment où l’on publie nos petits chefs-d'œuvre sur ce réseau social ? Commençons par jeter un œil à l'algorithme, ce petit génie invisible qui travaille sans relâche pour nous proposer ce qui nous plait. L’algorithme prend en compte de très nombreux paramètres, comme le temps de visionnage des vidéos, le nombre de vues et le degré d'engagement, c'est-à-dire les likes, les partages, les commentaires...

Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que même si le moment de publication peut jouer un rôle, ce n'est clairement pas le facteur le plus important. En réalité, l'algorithme de TikTok semble être plus intéressé par ce qui se passe après la publication : combien de temps les utilisateurs passent-ils à regarder votre vidéo ? Combien de fois la partagent-ils ? Combien de commentaires génère-t-elle ?

L’algorithme observe, analyse, compile, compare... pour finalement décider si votre vidéo vaut le coup d'être proposée à un plus grand nombre d'utilisateurs. Si c'est le cas, elle sera diffusée, qu’importe l'heure à laquelle vous l'avez postée.

En tant que créateur de contenu ou influenceur, comment pouvez-vous tirer profit de cette soif d'engagement ? Vous publiez votre contenu quand votre public est le plus susceptible de l'engager. C'est-à-dire à des moments où ils sont les plus actifs, et donc les plus susceptibles de regarder, aimer, commenter et partager vos vidéos. De cette manière, vous optimisez vos chances d'apparaître dans le flux « For You ».

Ainsi, plus vous avez d'engagements sur votre contenu, plus l'algorithme TikTok pense que votre contenu est pertinent et plus il le pousse vers d'autres utilisateurs. Il en résulte une visibilité accrue, une meilleure compréhension de ce que votre public aime et en fin de compte, une plus grande portée pour votre marque ou votre entreprise.

La prochaine fois que vous êtes sur le point de publier sur TikTok, posez-vous la question : « Ma cible est-elle active en ce moment ? ».

Quelles sont les meilleures heures pour publier sur TikTok dans le monde ?

Quel est le moment idéal pour déployer vos vidéos sur TikTok ? Cette question est d'autant plus pertinente si vous êtes à la recherche de l'engagement maximum et de la visibilité la plus large. Il semble y avoir des moments clés dans la semaine pour publier. Planifier vos publications est donc nécessaire.

Selon une étude réalisée par Metricool, en analysant des données agrégées de tous les comptes, le meilleur moment pour publier sur TikTok en 2023, est généralement à 20h, chaque jour de la semaine. Le seul moment où cette tendance change est le samedi, où le meilleur moment pour publier est à 18h (source).

Mais ces recommandations sont « moyennes ». Elles ne prennent pas en compte les nuances spécifiques de votre audience. L’agence Danoise Influencer Marketing Hub a poussé cette analyse un peu plus loin en examinant plus de 100 000 posts pour déterminer le moment précis où le taux d'engagement est le plus élevé.

Les résultats de cette analyse minutieuse ont permis d'obtenir une recommandation heure par heure, pour chaque jour de la semaine. Il ne semble pas y avoir une heure spécifique ou un groupe de jours qui se démarque comme le moment idéal pour poster, mais voici ce qu'ils ont trouvé (source) :

Lundi : 6h, 10h, 22h

Mardi : 2h, 4h, 9h

Mercredi : 7h, 8h, 23h

Jeudi : 9h, 12h, 19h

Vendredi : 5h, 13h, 15h

Samedi : 11h, 19h, 20h

Dimanche : 7h, 8h, 16h

Par conséquent, publier tôt dans la journée ou tard dans la nuit est généralement bénéfique, avec une exception notable le mardi, où l'heure proposée la plus précoce est 9 h.

C'est une information importante, mais cela ne garantit pas un taux d'engagement maximal. Il y a beaucoup de variabilité dans les données, et il faut porter votre attention sur l'interaction spécifique de votre propre audience avec votre contenu. Mais ces heures sont certainement un excellent point de départ pour commencer à optimiser votre calendrier de publication sur TikTok.

Par contre, la plateforme propose également une analyse personnalisée des meilleurs moments pour chaque compte. Cela signifie que ces recommandations peuvent être ajustées en fonction des moments où votre audience spécifique est en ligne.

À quelle heure faut-il poster sur TikTok en France ?

Si les heures de publication indiquées par Influencer Marketing Hub sont basées sur le fuseau horaire de la côte Est des États-Unis (UTC-5), elles restent pertinentes pour la France car les deux pays partagent des modes de vie proches.

Effectivement, le persona moyen aura le même comportement. Vous pouvez donc également publier tôt dans la journée ou tard dans la nuit en France.

D’où l’importance d’analyser les données de votre public cible afin d’identifier les heures où celui-ci est le plus connecté à la plateforme.

Il n'existe pas de solution universelle pour optimiser ses publications TikTok car chaque entreprise et chaque marque a une audience unique avec des habitudes spécifiques. Mais nous pouvons suivre certaines lignes directrices et utiliser les outils disponibles pour affiner notre stratégie. L’outil Engage de Meltwater est un puissant outil de marketing alimenté par l'IA. Il identifie le meilleur moment pour publier afin de maximiser l'engagement de votre audience. Grâce à ses capacités analytiques avancées, Engage optimise la portée et l'impact des publications, vous permettant ainsi d'atteindre votre audience de manière plus efficace.

Commencez par identifier votre public cible. Comme pour n'importe quel canal de marketing, vous devez avoir une compréhension approfondie de l’audience que vous voulez atteindre sur la plateforme. C'est là que l'utilisation de vos buyer personas peut être utile. Réfléchissez à leur routine quotidienne :

Quand votre public cible se lève-t-il le matin ?

Quelles sont leurs heures de travail habituelles ?

À quels moments ont-ils des temps libres dans leur journée ?

Quand sont-ils les plus sociables ?

Quels sont leurs intérêts et passe-temps ?

Nous vous conseillons également de vous familiariser avec vos statistiques TikTok. Comme la plupart des réseaux sociaux, TikTok offre des statistiques intégrées qui peuvent vous aider à comprendre comment vos vidéos performent et à prendre des décisions éclairées pour augmenter votre visibilité. Pour y accéder :

Passer à un compte professionnel sur TikTok.

Accéder à votre tableau de bord d'analyse.

Examiner les différentes catégories de statistiques : Vue d'ensemble, Contenu, et Abonnés.

Par ailleurs, il peut être bénéfique de jeter un coup d'œil à vos concurrents pour voir quand ils publient. Les comptes populaires auprès de votre public cible ont probablement une stratégie bien rodée et savent quand publier pour obtenir les meilleures performances. Pour cela :

Recherchez les comptes TikTok populaires auprès de votre public cible.

Observez quand ils publient leurs vidéos TikTok.

Tirez des enseignements sur les types de contenus les plus appréciés par les utilisateurs que vous souhaitez attirer.

N’oubliez pas que l'expérimentation est la clé. Ne vous fiez pas uniquement aux données pour déterminer le moment optimal de publication. Essayez différents moments et observez ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Peut-on poster souvent sur TikTok ?

Sur TikTok, il n'y a aucune règle stricte sur la fréquence de publication. Vous pouvez publier autant que vous le voulez, du moment que vous tenez en haleine vos followers avec des contenus qu'ils ne peuvent qu'apprécier.

Cela étant dit, poster régulièrement du contenu de qualité, c'est comme alimenter un feu pour garder l'attention de votre audience toujours vive. C'est un moyen sûr de faire en sorte que vos followers restent engagés et connectés avec votre marque.

Vous devez donc trouver un équilibre entre la quantité et la qualité de vos posts. Si vous publiez trop de contenu de faible qualité, vos followers pourraient perdre de l'intérêt pour votre marque. À l'inverse, si vous publiez trop peu, même si le contenu est de grande qualité, vos followers pourraient oublier votre marque. Trouvez le juste milieu.

Veillez également à rester cohérent dans votre style, votre thème et votre voix. Si vous changez constamment de direction, vos followers pourraient se sentir désorientés et décider de ne plus vous suivre.

Quelle est la bonne fréquence de publication sur TikTok ?

Si vous effectuez des recherches sur la bonne fréquence de publication sur TikTok, vous trouverez différentes réponses telles que :

1 à 4 fois par jour

3 fois par jour

3 à 5 fois par jour

Cette diversité de réponses signale tout simplement qu’il n’y a pas de fréquence de publication universellement idéale.

Pour déterminer la fréquence parfaite pour votre entreprise, voici une liste d'éléments à prendre en compte :

La qualité de vos vidéos est d'une importance primordiale. Assurez-vous que vos clips sont clairs, que vous utilisez des musiques tendance, et que vous ajoutez des effets visuels captivants. Un bon éclairage, un angle de vue correct, une musique entrainante, tout cela contribuera à rendre vos vidéos plus attrayantes.

Faites attention à l'engagement de votre public. Il est recommandé de répondre aux commentaires, de liker et de partager le contenu de vos followers. C'est une excellente manière de montrer à votre public que vous appréciez leur soutien.

Si vous remarquez qu'une certaine tendance commence à gagner en popularité, essayez de l'incorporer dans votre contenu. Cela pourrait augmenter la visibilité de votre marque et attirer plus de followers.

Pensez à suivre vos analytics TikTok. Ces informations vous aideront à déterminer les meilleurs moments pour publier et vous donneront une idée de ce que vos followers aiment le plus.

TikTok est à l’image de la pensée du philosophe allemand Hartmut Rosa, selon lequel nous vivons dans un monde caractérisé par une triple accélération : technique, sociale et temporelle. Et pour réussir, les entreprises doivent s’adapter à ces mutations constantes. TikTok peut vous y aider.

Pour atteindre vos objectifs, les outils Meltwater sont là, prêts à vous accompagner. Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos experts, il se fera un plaisir de vous conseiller gratuitement. Qu'attendez-vous pour commencer l'aventure Tiktok !