Si vous travaillez dans le marketing et les relations presse, vous êtes sûrement familier avec les relations influenceurs. Derrière le terme influenceur sont regroupés les célébrités, les journalistes, les blogueurs ou tout simplement des personnes très actives sur les réseaux sociaux et suivies par une communauté importante.

Un des critères les plus importants lors de la mise en place d’une campagne de relations influenceurs est, sans surprise, le ciblage des influenceurs.

Nous avons tendance à nous diriger naturellement vers ceux suivis par la communauté la plus importante. Mais il nous faut nous demander quels sont nos objectifs à travers cette campagne : gagner en visibilité ou créer de l’interaction ?

Car notoriété et engagement ne vont pas toujours de pair chez les influenceurs. Une étude de Markerly nous démontre par exemple que sur Instagram, plus un utilisateur a d’abonnés, moins ses publications suscitent de l’engagement.

Les publications d’utilisateurs suivis par moins de 1000 personnes ont un taux moyen de likes de 8% et de commentaires de 0,5%. D’autre part, celles de personnes suivies par plus de 10 millions d’abonnés ont un taux moyen de likes de 1,6% et de commentaires de 0,04%. La différence est flagrante.

Source : Markerly

C’est alors qu’entrent en scène les micro-influenceurs. Si votre objectif est de créer une conversation et de l’échange autour de votre marque et de vos produits, ils sont les partenaires idéaux.

Qui sont les micro-influenceurs ?

Les micro-influenceurs ne sont pas des personnalités publiques, mais des personnes liées à un domaine précis, pour lequel ils sont passionnés. Leurs abonnés apprécient leur authenticité et leur accorde une grande confiance. En somme, ce sont des gens issus de la « vie réelle », peut-être votre voisin ou votre ancien camarade de classe, qui ont su rassembler une communauté autour de leur passion.

De nombreuses estimations ont été faites sur la communauté que devraient avoir un utilisateur des réseaux sociaux pour mériter le titre de « micro-influenceur ».

Certains estiment qu’il faut avoir entre 500 et 5000 abonnés, d’autres entre 1000 et 10 000, mais les entreprises s’accordent plus fréquemment sur une communauté entre 10 000 et 100 000 abonnés.

Au-delà des chiffres, ce qui définit un micro-influenceur n’est pas le nombre de ses abonnés, mais la relation qu’il entretient avec eux.

Répond-il à leurs commentaires ? Entretient-il sa communauté ? Comment celle-ci réagit à ses recommandations ? Plus un influenceur est proche de sa communauté, qu’elle soit de 500 ou de 100 000 personnes, plus celle-ci aura confiance en ses recommandations.

Pourquoi collaborer avec des micro-influenceurs ?

Les avantages à collaborer avec les micro-influenceurs sont nombreux :

1. Des campagnes plus engageantes

Comme le démontre une étude réalisée par le Keller Fay Group et Expercity, les micro-influenceurs sont l’idéal pour l’engagement et la recommandation. 82% des consommateurs interrogés s’estiment prêts à suivre les recommandations faites par un micro-influenceur.

Ces influenceurs sont aussi beaucoup plus directs dans leurs recommandations, 74% d’entre eux conseillent à leurs abonnés d’acheter ou d’essayer tel ou tel produit.

Source : Keller Fay Group/Experticity

2. Une audience plus ciblée

Car les micro-influenceurs ont une audience plus réduite, celle-ci est généralement beaucoup plus ciblée. Ils ont une audience de niche, construite autour de l’intérêt de l’influenceur. Cela peut donc être une audience beaucoup plus pertinente pour les marques souhaitant s’adresser à une cible bien particulière.

Imaginons que vous voulez promouvoir vos produits hi-tech. Vous pouvez le faire en passant par une grande star de la musique, mais seulement une petite partie de sa communauté sera potentiellement intéressée par le hi-tech. Ou alors, vous pouvez le faire en passant par un micro-influenceur spécialisé dans ce domaine, qui est suivi par une communauté éprouvant un vif intérêt pour ce sujet !

3. Des personnalités plus accessibles

Les micro-influenceurs nécessitent moins de ressources que les macro-influenceurs.

Ces derniers sont mieux établis et bien plus sollicités par les marques. A contrario, les micro-influenceurs sont moins professionnalisés. Leurs communautés sont en construction et les propositions de partenariats moins fréquentes, ils seront plus à l’écoute de vos propositions.

4. Des contenus plus impactants

Les macro-influenceurs travaillant bien souvent avec plusieurs marques à la fois, votre campagne peut se noyer dans la masse et perdre en impact et authenticité.

A contrario, 70% des micro-influenceurs travaillent sur moins de 5 campagnes marketing par an.

5. L’opportunité de créer des relations à long-termes

Les micro-influenceurs seront plus ouverts à réaliser des collaborations sur la longue durée avec une marque. Si vos campagnes se déroulent avec succès, autant en profiter pour la poursuivre dans la durée.

1. Définir vos objectifs

Avant de vous lancer dans la recherche de micro-influenceurs, il est important de définir en interne pourquoi vous en recherchez.

Pour définir les objectifs de votre campagne de marketing d’influence, alignez-vous sur les objectifs de votre entreprise. Par exemple :

Promouvoir un lancement de produit

Augmenter la notoriété de votre marque

Mettre en avant un événement

Générer des ventes / leads

2. Définir vos cibles

Comme pour chaque action marketing, il est primordial d’avoir vos cibles en tête si vous ne voulez pas parler dans le vide.

Créez vos persona marketing : déterminez leur localisation, leur âge, sexe, centres d’intérêts mais aussi les contenus réseaux sociaux qui les font réagir ou les hashtags qu’ils suivent.

Pour créer vos persona, vous pouvez vous appuyer sur le générateur de persona gratuit mis en ligne par Hubspot.

3. Rechercher les bons micro-influenceurs

Maintenant que vous avez vos objectifs et vos cibles sous la main, vous êtes prêts pour trouver les micro-influenceurs de votre campagne. Pour cela, il existe plusieurs méthodes.

Filtrer parmi vos mentions :

Vous pouvez avant tout commencer par analyser l’existant. Parmi les comptes qui vous mentionnent ou interagissent avec votre marque se trouvent peut-être des personnes influentes !

C’est d’ailleurs la stratégie mise en place par Itai Bichler, Head of Global Digital Marketing chez SodaStream, qui nous confiait à ce sujet :

"Face à l’essor du marketing d’influence, les internautes sont de moins en moins sensibles aux publications d’influenceurs sponsorisées par des marques. C’est pourquoi, plutôt que de chercher à acquérir des influenceurs, nous nous concentrons sur ceux qui parlent déjà de nous de façon naturelle.

Lorsque les influenceurs nous mentionnent spontanément, cela a énormément de valeur à nos yeux, surtout s’ils utilisent vraiment nos produits. Ce type d’engagement nous permet d’établir une relation de confiance et d’authenticité avec tous nos consommateurs."

Chercher via des hashtags ou mots clés précis

Après avoir identifié les sujets clés qui fédèrent votre audience, cherchez les contenus les plus populaires mentionnent ces mots clés, vous y trouverez de potentiels micro-influenceurs.

Par exemple sur Instagram, la recherche est très simple, pour n’importe quel hashtag le réseau vous donnent les contenus les plus populaires, ainsi que des hashtags associés. Promenez vous de hashtags en hashtags et découvrez de nouveaux influenceurs.

Passez par des plateformes spécifiques

Les plateformes d’influenceurs vous permettent de rechercher bien plus facilement les micro-influenceurs s’exprimant sur n’importe quel sujet. Vous pouvez filtrer les influenceurs par localisation, niveau d’engagement, centre d’intérêts, et analyser leur audience afin de vérifier si elle correspond à vos cibles marketing.

Par exemple en cochant le filtre « Power Users » sur notre plateforme d’influenceurs, vous pourrez isoler les micro-influenceurs qui s’expriment sur un sujet précis.

4. Qualifier vos micro-influenceurs

Après avoir créé une liste de tous les micro-influenceurs potentiels, il est important de les qualifier afin de vous assurer qu’ils sont réellement pertinents pour vous.

Les micro-influenceurs étant de plus en plus nombreux, trouver la perle rare est devenu plus complexe qu’il n’y paraît. Sans parler de la peur de choisir les mauvais influenceurs, pouvant résulter au mieux en une perte de temps et d’argent, ou au pire heurter la réputation de votre marque.

Voici donc quelques questions à vous poser pour chaque micro-influenceur :

Quelle est leur influence réelle ? Méfiez-vous des faux-influenceurs !

Sont-ils vraiment experts sur leur thématique ?

Leur communauté est-elle engagée et active ?

Quelle audience atteignent-ils ? Correspond-elle à vos cibles marketing ?

Quelle est la portée de leurs publications ?

Ont-ils déjà travaillé avec d’autres marques ? Ces marques sont-elles liées à vos thématiques ou sont-elles concurrentes ?

Pour aller plus loin : 6 questions à se poser pour trouver les bons influenceurs réseaux sociaux

Vous êtes maintenant prêts à entrer en contact avec ces micro-influenceurs ! Mais comment ?

Nous présentions dans un précédent article les bonnes pratiques pour entrer en contact avec les influenceurs. Voici les points principaux à mettre en place pour réussir votre prise de contact.

Faites-vous remarquer : Ne les contactez pas directement pour leur dire ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. Commencez par interagir avec eux sur les réseaux sociaux et partager leurs contenus afin de maximiser vos chances d’attirer son intérêt.

Choisissez le bon canal : E-mail, réseaux sociaux ou plateforme d’influenceurs ?

Personnalisez votre approche : Le point le plus important. Faites-vos recherches sur votre interlocuteur et personnalisez chaque message en montrant que vous connaissez son travail.

Présentez-vous et vos motivations : Soyez clairs sur qui vous êtes et sur votre proposition : objectifs, cadre, rémunération.

Mettez en avant ce que l’influenceur y gagne : Pourquoi l’influenceur devrait accepter de travailler avec vous ?

Lorsque des micro-influenceurs ont répondu positivement à votre brief, vous pouvez lancer la collaboration ! Vous pouvez alors suivre et amplifier les contenus publiés par les influenceurs et mesurer la performance de vos campagnes.

