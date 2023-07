Quand poster sur Instagram en 2026 ?

Instagram, fondé en 2010 par Kevin Systrom et Michel Mike Krieger, est le 4ème réseau social le plus utilisé au monde avec deux milliards d’utilisateurs (source). En France, la plateforme est 3ème (source) avec 26.5 millions d’utilisateurs (source).

Au vu de cette forte fréquentation, il est naturel que les entreprises souhaitent utiliser Instagram comme levier de croissance. Si publier sur ce réseau social permet de communiquer auprès de sa cible, l’heure de publication ne doit pas être déterminée au hasard.

Alors, quand poster sur Instagram pour avoir le maximum de visibilité ?

Meilleurs jours pour poster, meilleurs créneaux horaires, fréquence de publication… On vous explique tout ce qu’il faut savoir pour publier vos contenus de manière efficace sur Instagram.

Quel est le meilleur jour pour poster sur Instagram ?

Ça y est ! Vous avez enfin créé le compte Instagram de votre entreprise, choisi avec soin la photo de profil, gagné vos premiers abonnés et peut-être même déjà obtenu la certification. Mais vous vous posez toujours des questions quant à l’optimisation de vos publications.

Saviez-vous que le timing peut être un véritable levier pour booster vos publications sur Instagram ? C'est un peu comme planter des graines au bon moment pour voir ses plantes pousser de manière optimale. Vous l'avez compris, il ne suffit pas simplement de publier n'importe quand, il faut connaître LE bon créneau de votre audience. En effet, la gestion des médias sociaux ne s’improvise pas, c’est une véritable expertise.

Grâce à une optimisation des jours et heures de publication de votre contenu sur Instagram, vous pouvez améliorer votre taux d’engagement (degré d’implication à l’égard d’une publication) et accéder à une meilleure portée (nombre total de personnes qui voient le contenu). D’ailleurs, ce principe est vrai quel que soit le réseau social. Vous pouvez même choisir de publier sur différentes plateformes en un clic et planifier votre contenu, en utilisant un seul et même outil.

Par contre, il y a aussi des heures à éviter car votre publication risque de ne pas attirer grand monde et de n’obtenir que peu d’engagements. Donc, quel jour choisir pour publier ? Bien que dans l’ensemble, les utilisateurs du réseau social soient très actifs, nous vous conseillons le lundi, le mercredi et le dimanche. Notre conseil s’appuie sur plusieurs facteurs :

Lundi et mercredi : afin de tenir compte des entreprises utilisatrices d’Instagram et de leurs stratégies marketing en B2B, nous conseillons de publier durant la semaine car les audiences cibles travaillent. L’engagement sera donc plus important.

Dimanche : Afin de favoriser l’engagement en B2C, il est plus pertinent de publier le week-end, lorsque les audiences sont disponibles.

Le jour de publication peut également varier selon votre public cible et la nature de votre contenu. C’est pour cela, que les entreprises ou influenceurs doivent parfaitement définir le persona visé. Par ce terme, on entend « un personnage imaginaire représentant un groupe ou segment cible dans le cadre du développement d’un nouveau produit ou service ou d'une activité marketing prise dans sa globalité » (source).

Les entreprises doivent donc comprendre les centres d’intérêts de leurs publics cible ainsi que leurs comportements en tant qu’utilisateurs d’Instagram. Elles doivent particulièrement déterminer et analyser les jours et les heures de fréquentation du réseau social par leurs audiences, afin d’optimiser leurs taux d’engagement et leurs portées.

Quelle est l’heure idéale pour poster sur Instagram jour par jour ?

De nombreuses études ont cherché à déterminer les meilleures heures de publications sur Instagram. Néanmoins, celles-ci se basent sur des données issues des États-Unis afin de fournir leurs conseils. Cela peut différer du comportement de l’utilisateur français.

Par exemple, CoSchedule propose un Top 5 des meilleures heures de publication, quel que soit le jour (source) :

De 8 à 10h À 12h À 15h

Mais, si ces multiples études indiquent des résultats différents, que faire ? Nous vous conseillons plutôt des plages horaires qui s’appuient sur une logique simple mais pertinente :

En B2B, nous conseillons aux entreprises de publier durant les horaires de travail

En B2C, les entreprises devraient davantage publier durant le temps libre

Voici donc les heures de publication que nous vous conseillons, jour par jour :

Lundi : 8h-9h ; 12h-13h

Mardi : 10h-11h ; 19h-20h

Mercredi : 8h-10h ; 15h-16h

Jeudi : 9h-11h ; 17h-18h

Vendredi : 9h-10h ; 14h-16h

Week-end : les matinées et les après-midis peuvent être des moments propices

À quelle fréquence poster sur Instagram en 2023 ?

Alors, combien de fois faut-il poster sur Instagram ? Malgré de nombreux avis divergents, la fréquence de 3 à 5 publications par semaine semble être la norme. S’il est important de publier à plusieurs reprises durant la même semaine, il faut éviter de trop en faire, au risque d’agacer votre audience. Ainsi, assurez-vous de respecter les cinq conditions suivantes, afin d’optimiser votre fréquence de publication :

La cohérence : imaginez votre compte Instagram comme une série TV. Vos followers ont besoin de savoir quand ils peuvent s'attendre à voir vos publications.

La qualité : souvenez-vous du proverbe : « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ». Au lieu de vous noyer sous une avalanche de publications, prenez le temps de créer du contenu de qualité. Vos followers le sentiront et l'apprécieront.

L’analyse de l’audience : Instagram n'est pas une rue à sens unique. Si vos followers sont plus actifs en fin de journée, il serait dommage de poster à l'aube quand tout le monde dort encore. Faites une analyse approfondie et découvrez quand votre audience est la plus réceptive.

L’expérimentation : lancez-vous, tentez des choses, analysez les résultats. Parfois ça ne marche pas du premier coup, mais avec de l'ajustement, vous finirez par obtenir de meilleurs résultats.

L’adaptation : votre audience évolue, tout comme vous. Donc, si votre audience commence à répondre plus positivement à certains types de publications, n'hésitez pas à faire évoluer votre contenu.

Première chose à faire, jetez un œil à vos statistiques Instagram. C'est comme un GPS qui vous guide sur la route de l'engagement. Vous verrez quand vos abonnés sont le plus souvent en ligne (jour et heure).

Vous pouvez y accéder directement sur l'application Instagram en cliquant sur « Statistiques », puis « Total des Abonnés ». Vous avez votre mine d'or pour comprendre les comportements de vos abonnés. Ces informations vous permettront de mieux cibler les moments où votre audience est la plus connectée et donc susceptible d'interagir avec votre contenu.

Mais il ne suffit pas de suivre ces données à la lettre. Commencez par regarder vos publications qui ont eu le plus de succès. Qu'est-ce qui a fait le succès de ces posts ? Qu'est-ce qui a attiré l'attention de vos abonnés ? Cherchez à comprendre ce qui a plu pour pouvoir reproduire cela.

Ensuite, penchez-vous sur vos pics d'activité. Quand vos abonnés sont-ils les plus actifs ? Quand sont-ils prêts à interagir avec votre contenu ?

N'oubliez pas non plus de jeter un œil à ce que fait la concurrence. Quels sont leurs moments de publication ? Qu'est-ce qui fonctionne pour eux ? Il ne s'agit pas de copier, mais de s'inspirer.

Et enfin, le plus important : analysez et ajustez. C'est comme essayer différentes recettes avant de trouver celle qui vous plaît le plus. Qu'est-ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné ? Utilisez ces informations pour affiner votre stratégie.

Vous vous demandez peut-être : "Comment faire si je souhaite toucher une nouvelle audience ?". Pour cela, vous pourriez par exemple peaufiner votre stratégie de hashtags, ou bien tenter des vidéos Reels dans d'autres langues pour séduire un public international ?

Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour optimiser vos publications et faire d'Instagram votre allié de taille dans l'essor de votre entreprise. Que ce soit pour booster votre croissance, améliorer vos performances ou augmenter votre portée médiatique, la balle est dans votre camp.

Pour vous aider dans cette démarche, n'oubliez pas que les outils Meltwater sont là, prêts à vous accompagner. Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec un de nos experts, il se fera un plaisir de vous conseiller gratuitement. Alors qu'attendez-vous ? L'aventure Instagram vous attend !