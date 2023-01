Avec plus d'un milliard d'utilisateurs TikTok actifs mensuels, l'application de vidéos courtes poursuit sa progression exponentielle depuis 2020 (source). Cette plateforme de divertissement est devenue "the place to be" pour les marques en 2022. Un application incontournable de toute stratégie de marketing digital des entreprises, qui offre de nombreuses opportunités.

Meltwater vous propose de faire le point sur les principales statistiques TikTok à connaître. Enfin, les marques les plus influentes sur l'application en France et dans le monde seront analysées, afin de vous donner toutes les clés pour augmenter votre visibilité.

Quel est le temps moyen d’utilisation de TikTok ?

Le temps moyen passé sur TikTok est de 95 minutes par utilisateur et par jour en 2022. Il faut savoir que cela représente 4 fois plus que la durée moyenne passée sur Snapchat par les utilisateurs (21 minutes), 3 fois le temps passé sur Twitter (29 minutes) et enfin près de 2 fois le temps quotidien passé sur Facebook (49 minutes) et Instagram (51 minutes) (source). Concernant les enfants, les statistiques sont elles aussi impressionnantes. En effet, d’après les statistiques TikTok au niveau mondial, les enfants de 4 à 15 ans sont restés environ 75 minutes par jour à consommer du contenu. Ce chiffre est encore plus élevé aux États-Unis avec 87 minutes par jour en moyenne (source). Les entreprises peuvent donc communiquer auprès des publics plus jeunes que la génération Z, à condition que ce contenu soit apprécié par les enfants...et accepté par leurs parents ! Ajoutons que la communauté est très engagée. En effet, les statistiques TikTok montrent que 90% des utilisateurs de la plateforme se connectent à l'application plusieurs fois par jour. Cette donnée est importante pour les marques, qui ont besoin d'une base d'utilisateurs engagés et actifs pour augmenter la portée de leur contenu.

À l'instar d'autres réseaux sociaux comme Instagram, toutes les personnes disposant d'un compte TikTok Entreprise ont accès aux données analytiques de la plateforme gratuitement. Pour basculer vers un compte TikTok Business, suivez ces étapes :

Se rendre sur la page de son profil Ouvrir l’onglet Paramètres et confidentialité Sélectionner Gérer le compte Puis dans Contrôle du compte, choisir Passer en compte Entreprise Sélectionner la catégorie correspondant à son compte Ajouter le site web de son entreprise et son adresse e-mail au profil

Une fois que vous disposez d'un compte entreprise, vous pouvez consulter les données analytiques dans l'application ou sur le site internet. Pour cela :

Accédez à votre profil. Rendez-vous dans les Paramètres et confidentialité dans le menu en haut à droite. Appuyez ensuite sur Outils pour créateurs, sous Compte. Enfin, choisissez Données analytiques.

Si vous souhaitez le faire sur le site web TikTok, il vous suffit de survoler avec le curseur votre photo de profil en haut à droite puis de sélectionner Ensemble entreprise.

Quel est le nombre d’utilisateurs sur TikTok en France et dans le monde ?

Les statistiques TikTok en 2021 étaient déjà impressionnantes, avec l'annonce de la barre du milliard d'utilisateurs actifs mensuels dépassée. Pour point de repère : la plateforme comptabilisait 730 millions d'utilisateurs actifs en juillet 2020 ! Au premier trimestre 2022, la plateforme a dépassé la barre des 3,5 milliards de téléchargements dans le monde (source). C'est la première application en dehors du groupe Meta à atteindre plus de 3 milliards de téléchargements (après WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram).

Par ailleurs, près de 15 millions d'utilisateurs sont actifs chaque mois en France. À titre de comparaison, ce chiffre était de 4,4 millions par mois en juin 2019. Il faut préciser que les différents confinements liés à la pandémie de Covid-19 ont grandement participé à accroître l'utilisation de l'application. Enfin, pas moins de 7 millions de Français se rendent sur TikTok chaque jour (source).

La démographie de TikTok en France et dans le monde

Faisons le point sur la démographie de TikTok en France et dans le monde.

Démographie de TikTok en France

La démographie de TikTok en France est la suivante (source) :

56% sont des femmes, 44% d'hommes

51,3% de l’audience sont des femmes entre 13 et 24 ans

23,6% des utilisateurs sont âgés entre 13 et 24 ans

40% des visiteurs quotidiens se situent dans la tranche 15-24 ans

70% de la communauté en France a plus de 18 ans

Plus de 10 millions de vidéos partagées sur la plateforme

11 milliards de likes

Ces insights consommateurs sont à prendre en compte pour déterminer votre stratégie de contenu.

Démographie de TikTok dans le monde

Dans le monde, TikTok est disponible dans 155 pays et 75 langues. Les statistiques TikTok montrent que la démographie des utilisateurs est la suivante :

1,2 milliard d'utilisateurs actifs mensuels

28% des utilisateurs sont Indiens, 16% sont aux États-Unis, 15% sont Brésiliens

En Europe, la plateforme a dépassé la barre des 100 millions d'utilisateurs depuis septembre 2020

De plus, TikTok devrait dépasser les 1,5 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde au cours du 2e semestre 2022. Parmi les pays dont le nombre d'utilisateurs mensuels est en forte augmentation, on retrouve : la Malaisie, le Royaume-Uni, le Danemark, mais aussi la France.

Les résultats financiers de TikTok

Le chiffre d'affaires de TikTok a connu une croissance exponentielle depuis 2017 :

2017 : 63 millions de dollars

2018 : 150 millions de dollars (+138%)

2019 : 350 millions de dollars (+133,3%)

2020 : 1,9 milliard de dollars (+442,9%)

2021 : 58 milliards de dollars

Toutefois, la maison mère, ByteDance, a connu un lourd déficit en 2021 (source). En effet, la société aurait dépensé un budget important pour la création et la promotion de nouvelles fonctionnalités. L'entreprise a donc été déficitaire sur l'année 2021. Pour autant, le groupe chinois a engagé une stratégie de réduction de ses coûts. Ainsi, les résultats financiers de cette plateforme devraient s’améliorer pour l'année 2022.

Quels sont les types de contenus qui suscitent le plus de réactions sur TikTok ?

Le format vidéo fait le succès de TikTok, à condition que les contenus publiés soient toujours engageants, créatifs et ludiques. Sur cette plateforme, un contenu peut rapidement devenir viral s'il respecte les codes. Sur TikTok, il faut suivre les tendances et s'amuser avant tout. Mais quels sont les contenus les plus appréciés ? En voici quelques-uns (source) :

Les trends de danses



L’humour (beaucoup de sujets d’actualité sont détournés. Attention aux fake news)



Les divertissements



La beauté et les soins



Les astuces et les conseils de la vie quotidienne



La mode



Les animaux (chien et chat essentiellement)



Pensez également à utiliser les bons hashtags pour une visibilité optimale de votre marque.

Les influenceurs TikTok les plus suivis en France et dans le monde

En France

Les influenceurs les plus suivis :

Akamz (@akamztwenty20) : 22 millions d’abonnés

Léa Elui (@leaelui) : 17,4 millions

Berywan Beatbox (@berywambeatbox) : 13,2 millions

Pierre Boo (@itspierreboo) : 12,7 millions

Les marques les plus suivies :

McDonald’s France : 638,7 K

Caudalie : 404 K

Carrefour : 365 K

Fnac Officiel : 106 K

Dans le monde

Les influenceurs les plus suivis :

Khaby Lame, avec plus de 150 millions d'abonnés

Charli D'Amelio : 120 millions

Addison Rae : 85,5 millions

Bella Poarch : 85 millions

Les marques les plus suivies :

Netflix : 30,2 millions d’abonnés

NBA : 17,1 millions

NFL : 9,5 millions

RedBull : 7 millions

Les marques les plus suivies sur TikTok en France et dans le monde

En France

Caudalie : Il s'agit d'une marque française de cosmétiques créée en 1995, spécialisée dans la vinothérapie. Depuis octobre 2020, la marque est présente sur TikTok et compte aujourd'hui plus de 400 000 abonnés et 2,6 millions de likes. Son succès repose sur un contenu vidéo face caméra avec effets visuels et sonores, ainsi que des vidéos focus pour mettre en avant les produits avec des sons populaires sur la plateforme. La marque s'est également fait connaître grâce à ses partenariats avec des créateurs comme @carladolier ou @selfcareinpajamas. Des collaborations réussies, car les influenceurs ciblent parfaitement l'audience de la marque (source). En effet, le marketing d’influence doit toujours être en lien avec les cibles de la marque.

: Il s'agit d'une marque française de cosmétiques créée en 1995, spécialisée dans la vinothérapie. Depuis octobre 2020, la marque est présente sur TikTok et compte aujourd'hui plus de 400 000 abonnés et 2,6 millions de likes. Son succès repose sur un contenu vidéo face caméra avec effets visuels et sonores, ainsi que des vidéos focus pour mettre en avant les produits avec des sons populaires sur la plateforme. La marque s'est également fait connaître grâce à ses partenariats avec des créateurs comme @carladolier ou @selfcareinpajamas. Des collaborations réussies, car les influenceurs ciblent parfaitement l'audience de la marque (source). En effet, le marketing d’influence doit toujours être en lien avec les cibles de la marque. Carrefour France : Avec plus de 320 000 abonnés et 2,8 millions de likes, l'enseigne Carrefour s'est également lancée sur la plateforme. Les internautes peuvent aussi participer à des jeux-concours pour gagner des produits, retrouver des vidéos conseils sur le végétalisme ou des conseils pour faire ses courses. L'enseigne mise aussi sur la transparence en montrant les backstages des magasins. Elle n'oublie pas non plus les créateurs de contenus, comme @maximemagic qui a réalisé un tour de magie avec des produits Carrefour (source).

: Avec plus de 320 000 abonnés et 2,8 millions de likes, l'enseigne Carrefour s'est également lancée sur la plateforme. Les internautes peuvent aussi participer à des jeux-concours pour gagner des produits, retrouver des vidéos conseils sur le végétalisme ou des conseils pour faire ses courses. L'enseigne mise aussi sur la transparence en montrant les backstages des magasins. Elle n'oublie pas non plus les créateurs de contenus, comme @maximemagic qui a réalisé un tour de magie avec des produits Carrefour (source). Decathlon : Decathlon s'est lancé en octobre 2020 et compte désormais plus de 120 000 abonnés pour 1,4 million de likes. La marque met en avant l’accessibilité du sport et crée du contenu à propos des différentes activités sportives qu’elle accompagne. Pour cela, Decathlon fait appel à des athlètes qui réalisent des tutoriels simples et ludiques. Decathlon collabore également avec des TikTokeurs connus, notamment @samyexplique, qui demandent aux passants leurs meilleurs souvenirs en cours d'EPS (source).

: Decathlon s'est lancé en octobre 2020 et compte désormais plus de 120 000 abonnés pour 1,4 million de likes. La marque met en avant l’accessibilité du sport et crée du contenu à propos des différentes activités sportives qu’elle accompagne. Pour cela, Decathlon fait appel à des athlètes qui réalisent des tutoriels simples et ludiques. Decathlon collabore également avec des TikTokeurs connus, notamment @samyexplique, qui demandent aux passants leurs meilleurs souvenirs en cours d'EPS (source). Domino’s Pizza : À l’occasion de la Coupe du monde de football, la chaîne de restaurants Domino’s Pizza a lancé une campagne pour encourager l’équipe de France et ses supporters. L’entreprise américaine a donc lancé son hymne de supporters pour la relayer sur les réseaux sociaux. Ce projet a été lancé en collaboration avec Waythes, un créateur passionné de musique.

Dans le monde

NBA : La NBA est le championnat professionnel de basketball américain, le plus réputé au monde. Dès son lancement sur TikTok, la NBA n'a cessé de produire du contenu de qualité. Elle compte désormais plus de 17 millions d'abonnés pour 285,7 millions de likes. La marque est venue sur la plateforme avec la devise suivante : fun et motivation. Elle propose à sa communauté des vidéos amusantes des joueurs en train de danser sur le terrain, de meilleures actions, les coulisses des matchs ou encore les aventures des mascottes des équipes. La NBA fait en sorte de suivre les tendances et l'ADN de l'appli et ça marche (source) !



: La NBA est le championnat professionnel de basketball américain, le plus réputé au monde. Dès son lancement sur TikTok, la NBA n'a cessé de produire du contenu de qualité. Elle compte désormais plus de 17 millions d'abonnés pour 285,7 millions de likes. La marque est venue sur la plateforme avec la devise suivante : fun et motivation. Elle propose à sa communauté des vidéos amusantes des joueurs en train de danser sur le terrain, de meilleures actions, les coulisses des matchs ou encore les aventures des mascottes des équipes. La NBA fait en sorte de suivre les tendances et l'ADN de l'appli et ça marche (source) ! Chipotle est une célèbre chaîne de burritos. Elle compte 2 millions d'abonnés pour 46 millions de likes sur TikTok. La marque a développé sa visibilité en créant ses propres défis avec un hashtag dédié. Son défi #ChipotleLidFlip a suscité plus de 300 millions de vues et le #GuacDance plus de 1 milliard de vues. Chipotle a su se démarquer tout en respectant les codes de cette plateforme (source).



est une célèbre chaîne de burritos. Elle compte 2 millions d'abonnés pour 46 millions de likes sur TikTok. La marque a développé sa visibilité en créant ses propres défis avec un hashtag dédié. Son défi #ChipotleLidFlip a suscité plus de 300 millions de vues et le #GuacDance plus de 1 milliard de vues. Chipotle a su se démarquer tout en respectant les codes de cette plateforme (source). Red Bull fait aussi partie des marques les plus influentes sur TikTok. Celle-ci publie du contenu sur des sportifs célèbres pratiquant des sports extrêmes et des cascades dangereuses. Tous les ingrédients d'une vidéo engageante sont réunis. Le hashtag de Red Bull #GivesYouWings a plus de 600 millions de vues. Résultat : Red Bull compte 7 millions d'abonnés pour 113 millions de likes (source).





