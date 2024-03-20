Le marketing d'influence est un canal marketing puissant pour les entreprises, qui leur permet d'atteindre un public plus large et de trouver de nouveaux clients. Travailler avec des influenceurs est devenu une partie intégrante de la stratégie marketing d'une marque, et si cette liste de statistiques sur le marketing d'influence est une indication, elle ne montre aucun signe de ralentissement. En fait, l'enquête 2024 Influencer Marketing Hub a révélé qu'un énorme 90% des spécialistes du marketing pensent que le marketing d'influence est efficace et 72% des spécialistes du marketing s'accordent à dire que le marketing d'influence fournit des clients de meilleure qualité.

Les statistiques du marketing d'influence montrent clairement la valeur du marketing d'influence - et comment il peut vous aider à augmenter les ventes, la fidélisation des clients et l'audience sur les médias sociaux. Si vous n'êtes pas convaincu, nous sommes sûrs que vous le serez d'ici la fin !

Table des matières

Statistiques du marketing d'influence que vous devez connaître en 2024

L'utilisation des micro-influenceurs est en hausse

Les plateformes sociales donnent plus de pouvoir que jamais aux créateurs de contenu.

Le marketing d'influence n'a rien de nouveau, mais la façon dont il est perçu par le public et dont il est utilisé par les entreprises a considérablement évolué. Avant l'arrivée d'Internet, le pouvoir du marketing d'influence reposait uniquement sur les mains des célébrités. Qu'il s'agisse de Jennifer Aniston pour Aveeno ou de Michael Jordan pour Nike, il n'y avait pas grand-chose à voir avec ce qui est devenu courant aujourd'hui : l'utilisation de nano, micro et macro-influenceurs pour des messages plus ciblés et plus authentiques. La portée de cette nouvelle catégorie d'influenceurs est peut-être plus faible, mais leur taux d'engagement est nettement plus élevé, et le facteur de confiance est astronomiquement plus élevé pour les acheteurs de demain. En fait, 70 % des adolescents abonnés à YouTube disent s'identifier davantage aux créateurs de YouTube qu'aux célébrités.

À ce propos, lorsque le marketing d'influence en ligne a débuté, les impressions étaient considérées comme la mesure la plus importante. Tout le monde voulait que le contenu et le produit soient vus par le plus grand nombre possible de personnes, et c'est pourquoi on recherchait des chiffres d'impression et de portée massifs. La fidélisation des influenceurs devient ainsi cruciale dans cette ère où la confiance et l'authenticité sont valorisées.

Aujourd'hui, le taux d'engagement est considéré comme beaucoup plus précieux, car il tend à conduire à un retour sur investissement plus dur et froid, comme les adeptes, les clics, le trafic web et les ventes. Se concentrer uniquement sur le nombre d'yeux est une approche moins stratégique et moins fructueuse.

Les nano, micro et macro-influenceurs ont généralement une relation beaucoup plus forte avec leur public et ne se porteront garants que des produits et services qu'ils aiment afin de conserver leur statut de source d'information fiable pour leur fidèle base de fans. Ainsi, lorsque vous contactez un influenceur, en particulier les plus petits, ne soyez pas surpris s'il n'est pas intéressé par la promotion de votre produit, sauf s'il peut vraiment s'en porter garant.

Statistiques du marketing d'influence que vous devez connaître en 2024

La valeur du marketing d'influence ne peut être sous-estimée. Voici quelques statistiques de premier plan sur le marketing d'influence pour illustrer le pouvoir qu'ils ont dans les médias sociaux pour influencer les achats et d'autres indicateurs clés de performance importants pour votre équipe....

1. Les consommateurs d'aujourd'hui sont fortement influencés par les avis et les recommandations d'amis de confiance, de membres de la famille, de pairs et d'influenceurs.

En fait, 49 % des consommateurs dépendent des recommandations des influenceurs, selon le Digital Marketing Institute, et 82 % des consommateurs font confiance aux opinions qu'ils voient sur les canaux de médias sociaux, partagées par leurs amis, leur famille et les influenceurs, et ils utilisent ces commentaires pour orienter leurs décisions d'achat.

L'authenticité, la transparence et la possibilité de comparer différents produits et opinions sont essentielles pour les acheteurs aujourd'hui, c'est pourquoi trouver des influenceurs de confiance avec lesquels s'associer en tant que marque est extrêmement important pour influencer les ventes et la fidélisation des clients.

2. Le marketing d'influence est aujourd'hui considéré comme un canal de marketing légitime et courant.

Il n'y a pas si longtemps, le marketing d'influence via Instagram ou YouTube était plutôt une stratégie marginale. Mais aujourd'hui, 71 % des spécialistes du marketing disent utiliser le marketing d'influence ou prévoient de le faire en 2024. (L'état des médias sociaux, Meltwater).

3. Les équipes marketing sont plus disposées à investir plus d'argent dans leurs campagnes d'influenceurs.

Cette année, le rapport L'État des médias sociaux 2023 a révélé que :

42.62% des organisations ont prévu d’augmenter leurs budgets réseaux sociaux en 2023

32 % du budget marketing total sera investi dans les réseaux sociaux en 2023.

L'argent alloué aux campagnes digitales et donc d'influence ne cesse de croître au fil des années.

4. Grâce au marketing d'influence, vous atteignez un public cible plus pertinent.

51 % des spécialistes du marketing affirment que le marketing d'influence les aide à acquérir de meilleurs clients. On pourrait croire que nous battons un cheval mort, mais cela vaut la peine de le répéter : lorsque vous utilisez des influenceurs pour promouvoir vos produits ou services, vous sautez plusieurs étapes avant l'obstacle qui consiste à prouver la valeur à un client froid. En d'autres termes, vous touchez des clients potentiels qui sont déjà prédisposés à être intéressés.

5. La plupart des entreprises aiment l'idée de travailler avec le même influenceur pour plusieurs campagnes.

En 2021, Influencer Marketing Hub a indiqué que 56 % des spécialistes du marketing interrogés ont répondu qu'ils avaient travaillé avec le même influenceur plusieurs fois. C'est un excellent moyen d'établir encore plus de confiance avec leurs publics.

Une facette sous-estimée du marketing d'influence est que les publics qui suivent les influenceurs sont moins susceptibles d'être rebutés par des posts ou des vidéos sponsorisés lorsqu'ils savent que l'influenceur aime travailler avec une marque particulière. Que cette marque qui soutient l'influenceur lui permet de continuer à faire le contenu que ses abonnés et ses followers apprécient.

6. Le marketing d'influence basé sur des campagnes est préféré par la plupart des spécialistes du marketing.

Bien qu'elles puissent travailler avec le même influenceur à plusieurs reprises, plus de la moitié (67 %) des équipes qui travaillent avec des influenceurs préfèrent que les partenariats soient basés sur des campagnes plutôt que sur une base continue. Les campagnes de marketing d'influence couvrent un très large éventail de styles et de KPI, et il est un peu plus facile de gérer les attentes qu'un accord permanent.

7. Les influenceurs contribuent fortement au retour sur investissement du marketing

Les entreprises ont constaté un rendement de 5,78 $ pour chaque dollar investi dans des campagnes de marketing d'influence. Il n'est donc pas étonnant que 42 % des spécialistes du marketing considèrent les influenceurs comme une stratégie générant un fort retour sur investissement.

Et il est encore plus difficile de mesurer l'impact réel de la collaboration avec les influenceurs sur la notoriété de la marque.

8. Le marketing d'influence peut également aider le secteur de la brique et du mortier

60 % des consommateurs affirment avoir été influencés dans l'achat d'un produit après l'avoir consulté en ligne. (Contre 3 % qui font confiance à l'appui d'une célébrité).

9. Trouver des influenceurs reste l'un des plus grands défis pour les spécialistes du marketing.

34 % des marques déclarent avoir des difficultés à trouver des influenceurs, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2021 où 39 % déclaraient avoir des difficultés à identifier des personnes avec lesquelles travailler. Cela vient en partie de l'inquiétude suscitée par les faux influenceurs (67 % des marques sont préoccupées par la fraude des influenceurs), cependant les rapports réels d'activité frauduleuse des influenceurs ont massivement chuté à partir de 2021, passant de 68 % à 38 % selon Shopify.

Si vous avez du mal à trouver des influenceurs et à gérer vos relations avec eux, la plateforme de marketing d'influence de Meltwater peut vous aider ! Programmez une démo pour découvrir la plateforme.

10. L'engagement est le KPI le plus couramment mesuré

77% des marketeurs mesurent le succès de leurs campagnes d'influenceurs à l'aide de l'engagement, qui est suivi par les clics à 65%.

11. Les échantillons gratuits restent le mode de paiement le plus courant pour les influenceurs dans le secteur des micro et nanotechnologies.

36% des répondants à l'enquête State of Influencer Marketing ont indiqué qu'ils ont largement payé les influenceurs avec des échantillons gratuits en 2021. Cette pratique est courante et existe depuis des décennies. Si vous travaillez avec un nouvel influenceur, en particulier un nano ou micro-influenceur, c'est un arrangement acceptable lorsque vous testez les eaux du partenariat.

En savoir plus sur les raisons pour lesquelles les micro-influenceurs sont importants →.

Cependant, il y a un fort mouvement parmi les créateurs, en particulier ceux qui gagnent leur vie en étant un influenceur, pour connaître leur valeur et repousser si "l'exposition" et le "swag" sont les seuls modes de paiement proposés. Si vous faites partie de ces équipes marketing qui jettent une part importante de leur budget marketing derrière des campagnes d'influenceurs, assurez-vous que vous valorisez vraiment leur temps par une rémunération appropriée.

12. Les posts d'influenceurs sont plus efficaces pour encourager les ventes que les posts de marque

Twitter a constaté une augmentation de 5,2 % de l'intention d'achat sur les Tweets des influenceurs par rapport aux Tweets des marques ou des entreprises.

13. Instagram est le canal de marketing d'influence préféré de la plupart des spécialistes du marketing.

67 % des marques utilisent Instagram pour le marketing d'influence, selon Influencer Marketing Hub. SocialPubli rapporte que 96 % des marketeurs considèrent Instagram comme leur réseau préféré pour les influenceurs.

Les posts d'influenceurs de l'enseignement supérieur ont eu un taux d'engagement de 3,96 % sur Instagram en 2019 - le plus élevé parmi les 12 principales industries.

14. Mais TikTok est sur les traces d'Instagram

TikTok a connu une augmentation stupéfiante de 325% de sa popularité parmi les marketeurs entre 2020 et 2021. 45 % des spécialistes du marketing ont déclaré qu'ils utilisaient déjà TikTok pour le marketing d'influence.

De plus, les taux d'engagement observés sur TikTok sont en constante augmentation, dépassant Instagram et YouTube en 2021, notamment pour les micro-influenceurs (17,96 % - oui, vous avez bien lu).

Conseil : Lisez ce blog pour plus de statistiques dédiées à TikTok.

Source : Upfluence, Instagram Marketing Hub

15. Le shopping en direct est sur le point d'inaugurer la prochaine phase du marketing d'influence.

Juste avant les fêtes de fin d'année en 2021, les principales plateformes comme Pinterest, et Instagram ont introduit des fonctionnalités de livestream shopping. En 2022 : 26 % des spécialistes du marketing de détail ont déclaré qu'ils se concentraient sur le livestream shopping.

Le recours aux micro-influenceurs est en hausse

Comme nous l'avons laissé entendre, les micro-influenceurs sont au cœur de l'actualité en matière de marketing d'influence. Voici quelques statistiques clés sur les micro-influenceurs, au cas où vous hésiteriez encore !

Pour en savoir plus sur ce qui définit les différents niveaux d'influenceurs, consultez notre Guide ultime du marketing d'influence.

1. Les micro-influenceurs détenaient 91 % des parts de marché en 2021, contre 89 % en 2020.

2. 90% des marketeurs déclarent qu'ils sont les plus intéressés à travailler avec des micro-influenceurs, suivis par les macro-influenceurs (72%).

Source : Linqia, © 2021 Linqia, Inc. Tous droits réservés.

3. Les micro-influenceurs Instagram se targuent d'un taux d'engagement moyen de 3,86 %, tandis que les méga-influenceurs n'en voient que 1,21 %.

4. 77 % des micro-influenceurs de la mode préfèrent Instagram.

5. Les micro-influenceurs représenteront environ la moitié (47,3 %) de tous les influenceurs en 2021.

Les plateformes sociales donnent du pouvoir aux créateurs de contenu comme jamais auparavant.

Les principaux sites de médias sociaux exercent actuellement une forte pression incitative pour que les créateurs continuent à produire du contenu pour leurs plateformes. Ces incitations se présentent en grande partie sous la forme de "fonds pour les créateurs" et de certifications.

Qu'est-ce que cela signifie pour les marques ?

Le marché des influenceurs va continuer à devenir plus concurrentiel et les marques doivent prêter une attention particulière à l'endroit où vit leur public cible pour les campagnes d'influence. Car désormais, les influenceurs sur ces plateformes ont davantage d'outils à leur disposition pour créer un contenu encore plus engageant et de qualité.

TikTok a créé un fonds pour les créateurs doté d'un milliard de dollars afin de soutenir les influenceurs.

Pinterest a lancé le "Creator Code", un fonds destiné à élever les communautés de créateurs sous-représentés.

Oculus, une société de Meta, a annoncé un fonds de créateurs VR en 2021 pour repousser les limites des capacités de la réalité virtuelle.

Snapchat a créé un programme de certification pour aider les annonceurs à réussir sur sa plateforme.

YouTube a ajouté une nouvelle fonction "Media Kit" à ses outils de création, ce qui permet aux créateurs de présenter plus facilement leur audience, les mesures d'engagement et les données démographiques aux partenaires de marque potentiels.

Voilà, vous savez tout ! Allez-vous mettre en œuvre une stratégie de marketing d'influence en 2024 après avoir examiné ces statistiques impressionnantes sur le marketing d'influence ? Si la réponse est oui, n'oubliez pas de contacter un expert Meltwater pour en savoir plus sur nos solutions de gestion des influenceurs Meltwater.