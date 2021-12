Le marketing d’influence, est-ce fait pour votre marque ? Quelles sont les bonnes pratiques ?

Pour vous aider à y voir plus clair sur cette stratégie relativement neuve mais de plus en plus prisée, nous avons réuni pour vous plus de 100 statistiques et chiffres clés sur le sujet ! Tous les chiffres présentés ci-dessous sont tirés d’études, sondages et rapports publiés entre 2017 et 2019.

Nous les avons répartis en différentes catégories :

1. L’intérêt du marketing d’influence

2. Les entreprises et le marketing d’influence

3. Le marché du marketing d’influence

4. Les plateformes et contenus utilisés

5. Trouver le parfait influenceur

6. Collaborer avec les influenceurs

7. Le retour sur investissement du marketing d’influence

8. Le coût du marketing d’influence

9. Le potentiel des micro-influenceurs

10. La menace des faux influenceurs

Bonne lecture !

1. L’intérêt du marketing d’influence

40% des consommateurs utilisent une technologie d’ad-blocking. Source : Global Web Index

Seulement 14% des gens se souviennent de la dernière fois qu’ils ont vu une publicité et identifient l’offre qu’elle faisait la promotion. Source : Infolinks

Alors que…

61% des consommateurs interagissent avec un influenceur au moins une fois par jour. Source : Rakuten Marketing

80% des consommateurs ont déjà fait un achat suite à une recommandation d’un influenceur. Source : Rakuten Marketing

46% des consommateurs suivent des influenceurs pour leurs recommandations. Source : Rakuten Marketing

2. Les entreprises et le marketing d’influence

89% des professionnels du marketing estiment que le Retour sur Investissement du marketing d’influence est supérieur ou égal à celui des autres leviers. Source : MediaKix

Le marketing d’influence, ce n’est pas que pour le B2C ! 31% des entreprises ayant recours aux influenceurs sont dans le secteur B2B. Source : InfluencerMarketingHub

77% des entreprises internalisent le marketing d’influence, les 23% restant passent par des agences. Source : InfluencerMarketingHub

85% des entreprises ont recours au marketing d’influence pour augmenter leur notoriété de marque. 71% l’utilisent pour atteindre de nouvelles audiences, et 64% pour générer des ventes. Source : Mediakix

3. Le marché du marketing d’influence

65% des marques prévoient d’augmenter leur budget dédié au marketing d’influence en 2019 (contre 39% en 2018). Source : Mediakix

Le marché du marketing d’influence est passé d’une industrie estimée à 1,7 milliard de dollars en 2016 à 6,5 milliards en 2019. En 2020, il est estimé que le marché dépassera les 20 milliards. Source : InfluencerMarketingHub

Les recherches Google pour « influencer marketing » ont augmenté de 1500% en 3 ans. Source : InfluencerMarketingHub

Le marketing d’influence sur Instagram a augmenté de 39% en 2018. Source : Klear

En 2017, les influenceurs ont publié 1 504 383 messages sponsorisés sur Instagram. Source : Klear

Les publications sponsorisées sur Instagram ont dépassé le milliard de likes en 2017, avec une moyenne de 682 par publication. Source : Klear

73% des marques de mode ont un programme de marketing d’influence actif. La mode est le secteur ayant le plus recours au marketing d’influence, suivi des cosmétiques et de l’alimentaire. Source : Klear

4. Les plateformes et contenus utilisés

89% des marketeurs annoncent qu’Instagram est important pour leur stratégie de marketing d’influence. Source : Mediakix

Les trois formats de contenu les plus efficaces sont les Instagram Posts (78 %), les Instagram Stories (73 %) et les vidéos YouTube (56 %) Source : Mediakix

93 % des campagnes de marketing d’influence utilisent maintenant Instagram. Source : CreatorIQ

L’utilisation d’Instagram Stories dans les campagnes de marketing d’influence a augmenté de 60%. Source : CreatorIQ

Les Instagram Stories représentent 1/3 des messages sponsorisés sur Instagram. Source : Klear

34,4% des hommes et 15,4% des femmes sont influencés par les critiques de blogs sur les achats d’électronique grand public. Source : Collective Bias

5. Trouver le parfait influenceur

D’après un sondage de Mediakix, les 5 facteurs déterminants lors du choix d’un influenceur sont :

Qualité du contenu (81%)

Audience (78%)

Taux d’engagement (73%)

Message et esthétique en accord avec la marque (56%)

Budget (50%)

46% des internautes définissent l’authenticité d’un influenceur si celui-ci à des bons goûts et une passion claire. 34% jugent un influenceur authentique si il apporte de la valeur ou des bénéfices à sa communauté. 32% jugent un influenceur authentique si son éthique est alignée avec celle de sa communauté. Source : Rakuten Marketing

6. Collaborer avec les influenceurs

45% des influenceurs reçoivent au moins 4 propositions de marques chaque mois. 14% en reçoivent plus de 10 par mois. Source : Influence.co

44% disent accepter moins d’un quart des propositions qu’ils reçoivent. Seulement 24 % acceptent plus de 50 % des offres qu’ils reçoivent. Source : Influence.co

Seulement 32% des propositions de campagnes proposent une rémunération directe. Source : Influence.co

L’objectif principal pour 69,4% des influenceurs est de gagner de l’argent. Source : Influence.co

L’incapacité de s’entendre sur le paiement est la raison la plus courante pour laquelle un influenceur dit non à un partenariat (59%).

La deuxième raison la plus courante est qu’un influenceur est déjà impliqué avec une marque concurrente (51%). La troisième raison était le manque d’alignement entre la marque et l’influenceur (44%). Source : Activate

34% des marketeurs travaillent avec en moyenne 5 à 10 influenceurs par campagne, une augmentation par rapport à 2017 où la plupart des campagnes comptaient en moyenne moins de 5 influenceurs. 4% des marketeurs engagent plus de 100 influenceurs par campagne en 2019. Source : Activate

Le contenu sponsorisé est le moyen le plus utilisé (83%) pour collaborer avec les influenceurs. 50% des marketeurs utilisent l’envoi de produits, 43% passent par les social media takeovers et 17% créent des produits co-brandés avec les influenceurs. Source : Activate

65% des professionnels préfèrent exécuter une stratégie d’influence basée sur des campagnes, tandis que les 35% restants mènent des campagnes en continu.

Parmi ceux qui mènent des campagnes influenceurs, 39% préfèrent les mener sur une base mensuelle. 28% d’entre eux organisent des campagnes trimestrielles et 14 % préfèrent organiser des campagnes sur une base annuelle. Les 19% restants adoptent une approche différente et ne mènent des campagnes que lorsqu’ils lancent un nouveau produit. Source : Linqia

59% des professionnels encouragent activement les influenceurs avec qui ils collaborent à être transparent sur la relation qui les lient – en les incitant par example à ajouter le hashtag #ad ou #sponsor dans leurs publications. Source : Annons

70% des professionnels signent toujours un contrat écrit avec les influenceurs avant toute collaboration. Source : Annons

83% des professionnels repartagent le contenu des influenceurs sur leurs comptes de marque et 78% repartagent ces contenus dans le cadre de campagnes ciblées et payantes. Source : Activate

7. Le retour sur investissement du marketing d’influence

Les entreprises gagnent 6,50$ pour chaque dollar dépensé en marketing d’influence. Source : Tomoson

« Mesurer et améliorer le retour sur investissement » est cité comme le défi n°1 du marketing d’influence. Source : Mediakix

34% des professionnels mesurent leurs campagnes selon la portée et les impressions. 35 % mesurent selon l’engagement et les clics. 31% mesurent selon les ventes générées.

Source : InfluencerMarketingHub

78% des professionnels ont déclaré qu’ils considéraient l’Earned Media Value (ou équivalence publicitaire) comme une bonne mesure du retour sur investissement des campagnes influenceurs. Source : InfluencerMarketingHub

8. Le coût du marketing d’influence

D’aprs une étude de Klear, le prix moyen d’un post Instagram sponsorisé est de :

100$ pour un nano-influenceur (entre 500 et 5 000 abonnés)

172$ pour un micro-influenceur (entre 5 000 et 30 000 abonnés)

507$ pour un macro-influenceur (entre 30 000 et 500 000 abonnés)

2058$ pour une célébrité (plus de 500 000 abonnés)

Le prix moyen d’une story Instagram sponsorisée est de :

43$ pour un nano-influenceur

73$ pour un micro-influenceur

210$ pour un macro-influenceur

721$ pour une célébrité

Le prix moyen d’une vidéo YouTube sponsorisée est de :

315$ pour un nano-influenceur

908$ pour un micro-influenceur

782$ pour un macro-influenceur

3857$ pour une célébrité

Les femmes demandent un prix moyen de 351$ tandis que les hommes demandent 459$.

Le secteur des Voyages est celui où les influenceurs proposent les tarifs les plus élevés, avec un prix moyen de 5335$ par post. Suivent le secteur de la Mode (549$) et de la Technologie (490$).

Le budget le plus commun dédié au marketing d’influence est de 1 000 $ à 10 000 $ par année, suivi de 100 000 $ à 500 000 $ par année. Source : MediaKix

D’après une étude de Annons, les méthodes de rétribution des influenceurs les plus utilisées sont :

Rémunération fixée par publication (66%)

Produits ou services gratuits par publication (62%)

Rémunération selon la performance de leurs publications (34%)

Pas de rétribution (25%)

Produits ou services gratuits selon la performance de leurs publications (11%)

9. Le potentiel des micro-influenceurs

Les micro-influenceurs ont publié 84% des messages sponsorisés en 2018. Source : Klear

77% des micro-influenceurs créent du contenu tous les jours et 48% publient encore plus fréquemment. Source : Socialpubli

80% des micro-influenceurs recommandent des produits ou services au moins une fois par semaine. Source : Socialpubli

Ils ont un taux d’engagement 7 fois supérieur à celui de l’Instagram en tant que personnes influentes auprès d’un public plus large. Source : Socialpubli

70% des micro-influenceurs travaillent sur moins de 5 campagnes marketing par an. Source : Activate

10. La menace des faux influenceurs

Repérer les faux influenceurs est la préoccupation la plus importante pour les spécialistes du marketing d’influence. Source : MediaKix

63% des professionnels ont déjà eu affaire avec des faux influenceurs dans leurs campagnes passées. Source : InfluencerMarketingHub

Les faux influenceurs coûteraient jusqu’à 174 millions d’euros par an aux marques. Source : Captiv8

50% de faux engagements sur les posts d’influenceurs sponsorisés. Source : Sway Ops

Ritz-Carlton, Pampers et Magnum sont parmi les marques les plus touchées. Source : Points North Group

Pour aller plus loin : 6 critères pour démasquer les faux influenceurs sur les médias sociaux

