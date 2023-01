TikTok a pris son envol l'année dernière, offrant aux spécialistes du marketing une multitude de nouvelles choses à apprendre grâce au social listening et de tendances à découvrir. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas seulement pour la génération Z et les millénials qui essaient de devenir viraux. Les marques y trouveront également leur compte si elles sont au fait des dernières tendances TikTok.

Les tendances TikTok donnent à TikTok le sens de la communauté pour lequel il est connu. Plutôt que de faire cavalier seul, votre contenu vidéo court gagnera en popularité s'il est racontable et partageable. Pour savoir quel type de contenu créer, il suffit de regarder ce qui est à la mode sur TikTok afin de surfer sur une vidéo tendance sur TikTok.

Examinons quelques-unes des principales tendances TikTok pour 2023 et comment vous pouvez découvrir d'autres tendances pour orienter votre stratégie.

Sommaire

Tip: Assurez-vous de connaître tous les éléments de base dont vous avez besoin pour exploiter TikTok en tant que canal. Ces ressources vous aideront : Qu'est-ce que TikTok et comment est-il devenu si populaire, les statistiques de TikTok que vous devez connaître.

Les tendances TikTok, qu'est-ce que c'est ?

Les tendances TikTok sont des collections de contenu vidéo qui partagent des points communs, des thèmes, des hashtags, des chansons ou des sons. Ces tendances encouragent les autres à s'engager sur TikTok, soit avec leurs propres contributions, soit en s'engageant avec un contenu similaire.

Les vidéos qui font l'objet d'une tendance sur TikTok peuvent inspirer votre propre stratégie de contenu. Cela peut également donner plus de visibilité à votre contenu en apparaissant aux côtés de contenus similaires.

Les tendances TikTok changent tout le temps, il est donc important que les spécialistes du marketing se tiennent au courant des tendances TikTok actuelles pour maximiser leur présence.

Pourquoi les tendances TikTok sont-elles importantes ?

Avez-vous déjà essayé de tirer sur une cible en mouvement ? Ne pas savoir où cette cible va atterrir rend le contact plus difficile. Vous allez à gauche, ils vont à droite.

Les spécialistes du marketing savent que suivre les tendances et les préférences des consommateurs, c'est un peu la même chose. Vous ne savez jamais ce que les gens vont faire ensuite ou quelle sera la nouvelle tendance. À moins d'avoir mis en place une bonne stratégie.

Suivre les tendances TikTok de manière continue est essentiel pour une croissance constante. Lorsque vous faites un effort conscient pour rechercher les tendances qui se développent le plus rapidement, vous pouvez garder votre contenu pertinent et d'actualité.

En vérité, suivre les tendances des médias sociaux est une bonne pratique qui s'applique à tous les canaux sociaux, comme Instagram, Facebook, YouTube ou LinkedIn. L'influenceur avec lequel vous vous associez aujourd'hui sera peut-être dépassé l'année prochaine. L'effet d'écran partagé de votre dernière vidéo pourrait être remplacé par une nouvelle fonctionnalité. Les gens pourraient commencer à passer plus ou moins de temps sur l'application TikTok, ce qui pourrait affecter votre stratégie. Le marketing d'influence pourrait perdre de son éclat (même si cela ne risque pas d'arriver de sitôt). Un TikTok viral improbable pourrait inspirer votre prochain contenu.

Que vous élaboriez une stratégie marketing pour une petite entreprise ou que vous gériez la notoriété d'une marque internationale, la découverte des tendances TikTok peut vous aider à vous sentir comme chez vous sur l'application.

Quelles sont les tendances TikTok de 2023 ?

Nous avons rassemblé certaines des nouvelles tendances TikTok que les gens aiment, en nous basant sur des données et des recherches, bien sûr. Explorons quelques-unes des principales tendances TikTok pour stimuler votre créativité.

L'une des premières tendances TikTok, le défi hashtag (HTC) utilise un hashtag de votre choix, puis demande à vos followers de créer leur propre version en fonction du défi.

Les participants incluront le hashtag de la marque dans leur contenu, ce qui permettra à votre hashtag et à votre marque de voyager plus loin.

La campagne #TogetherWeGoFar de Peloton me vient à l'esprit. Non seulement le hashtag évoque des images de connectivité et d'autonomisation du groupe, mais il a également créé toute une série de contenus générés par les utilisateurs autour des produits phares de la marque.

Conseil : Apprenez-en plus sur les Principes des Défis sur les médias sociaux qui connaissent un succès fou et apprenez à utiliser les hashtags.

2. Une marque personnelle puissante

Les créateurs de contenu font prospérer TikTok, il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de personnes se concentrent sur leur propre marque personnelle. Une marque personnelle vous aide à devenir plus reconnaissable.

Les créateurs qui tentent de développer leur propre audience sur TikTok bénéficient d'un contenu cohérent pour que les gens sachent ce qu'ils attendent d'eux.

3. Des vidéos étrangement satisfaisantes

Les vidéos satisfaisantes sont devenues une sorte de catégorie à part entière.

Il s'agit de vidéos dont vous ne pouvez pas détourner le regard parce qu'elles sont tellement, eh bien, satisfaisantes.

Pensez à quelqu'un qui peint magistralement une pièce ou décore un gâteau avec une précision parfaite. Des stylos calligraphiques glissant doucement et dessinant des cercles parfaits, ou même des mains posant des briques de manière créative. Des points bonus si la vidéo tendance sur TikTok est accompagnée d'une musique apaisante.

4. Des défis de danse

Autre tendance originale de TikTok, les défis de danse (surtout ceux avec un son original) ont contribué à faire monter en flèche la plateforme vers une renommée mondiale.

Les TikTokers exécutent une danse, puis lancent un défi aux autres pour qu'ils copient cette danse (en utilisant le hashtag "dance challenge", bien sûr). C'est un autre exemple de la façon dont TikTok crée une communauté et un engagement.

5. Vidéos de synchronisation des lèvres

Les vidéos de synchronisation des lèvres ne seront peut-être jamais démodées sur TikTok. En fait, la plateforme vidéo servait à l'origine de plateforme de synchronisation des lèvres, permettant aux utilisateurs de chanter sur leurs chansons préférées de manière fantaisiste.

Ils sont toujours aussi populaires. Elles sont également très faciles à créer. Il suffit de commencer une nouvelle vidéo, de choisir une chanson, de revenir à l'écran d'enregistrement et de choisir la partie de la chanson que vous voulez synchroniser avec les lèvres. Appuyez ensuite sur le bouton d'enregistrement et voilà !

6. Vidéos " Une journée dans la vie de...".

Pendant la pandémie, les murs sont tombés lorsque les appels Zoom ont permis à d'autres personnes de pénétrer dans des lieux où la plupart n'étaient jamais allées auparavant, à savoir le domicile de leurs collègues de travail.

Ces vidéoconférences ont peut-être quelque chose à voir avec la popularité des vidéos TikTok "un jour dans la vie de", dans lesquelles les utilisateurs présentent une petite tranche de leur vie quotidienne.

7. Humour noir ou nerveux

L'un des fleurons de TikTok est la liberté d'expression. Comme le contenu vidéo tendance sur TikTok que vous voyez n'est pas limité par les personnes avec lesquelles vous êtes amis sur TikTok, votre page d'exploration sera remplie de contenu aléatoire que vous n'auriez jamais vu autrement.

Dans la lignée de cet état d'esprit, la création de vidéos à l'humour noir ou nerveux est devenue l'une des nouvelles tendances les plus populaires sur TikTok. La plateforme n'a rien contre un sens de l'humour sarcastique, et les TikTokers n'hésitent pas à laisser libre cours à leur audace.

8. Contenu de niche ou de sous-culture

On ne sait jamais ce que l'on va trouver sur TikTok.

C'est ce qui en fait la plateforme idéale si vous avez un public très spécialisé. En fait, la plateforme a développé plusieurs sous-cultures qui donnent envie à ses utilisateurs d'explorer, de consommer et de partager.

Citons par exemple #booktok, #cleantok, #gymtok, #dadtok, et même #swifttok (dédié à l'armée dévouée des fans de Taylor Swift).

9. Références à la culture populaire

Les références à la culture populaire définissent de nombreuses plateformes de médias sociaux, y compris TikTok.

Vous vous souvenez de l'engouement pour les planches, il y a quelques années, à l'époque où The Office produisait encore de nouveaux épisodes ? Il n'est pas surprenant que la culture pop joue un rôle ici aussi. Les utilisateurs de TikTok font référence à des émissions de télévision, des films ou d'autres tendances populaires.

Exemple concret : Squid Games. L'émission a fait tomber les mâchoires des téléspectateurs du monde entier lors de sa sortie en 2021. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des mashups musicaux, des tutoriels et d'autres contenus directement inspirés de l'émission.

10. TikToks en famille

La seule chose plus amusante que de faire ses propres vidéos TikTok est d'inclure toute la famille. Les TikToks familiaux sont de plus en plus courants, grâce à la nature douce et authentique de leur contenu. Des concours de danse en famille aux blagues, les vidéos TikTok familiales créent vraiment un état d'esprit "plus on est de fous, plus on rit".

Si vous considérez cette tendance sous l'angle du marketing TikTok, vous avez toujours la possibilité de mettre en avant votre famille de travail.

11. Le Glow-Up

Nous sommes tous passés par la phase du vilain petit canard de la vie. Certaines personnes sont plus disposées à se remémorer ces jours de vilain petit canard sous la forme d'une vidéo glow-up. Ces vidéos présentent un regard avant et après sur une personne, montrant que la beauté est subjective et ne connaît pas d'âge.

Ces vidéos captivent les utilisateurs de TikTok pour de nombreuses raisons. Non seulement elles sont très parlantes, mais elles vous donnent aussi un moment d'attente, vous faisant patienter pour voir le résultat final.

12. Vidéos vulnérables

Le mot "vulnérable" est devenu une tendance à part entière. Après la pandémie, de plus en plus de personnes expriment leur besoin d'être vulnérables et de nouer de véritables liens avec les autres. Ils mettent tout à nu pour faire tomber les murs, et cela fonctionne bien sur TikTok, car cela semble plus authentique.

Parmi les sujets les plus fréquents, citons le décès d'un proche, les pleurs devant la caméra ou le partage de secrets pour lesquels ils pourraient être critiqués.

13. Vidéos sur la participation

L'engagement est un moyen infaillible de devenir viral, surtout si vous demandez l'aide d'autres créateurs TikTok. Vous pouvez créer une vidéo tendance sur TikTok simple avec un texte superposé demandant aux spectateurs de faire quelque chose de spécifique dans les commentaires. Il peut s'agir de quelque chose comme "Lancez votre défi de danse préféré" ou "Légendez cette vidéo", puis montrez un clip vidéo tendance sur TikTok impressionnant.

Ces vidéos sont le terreau de l'humour, à défaut d'autre chose.

14. Vidéos en coulisses

Les vidéos des coulisses ont toujours passionné les utilisateurs de médias sociaux, et la tendance TikTok n'est pas différente. Étant donné la nature intrinsèquement authentique de TikTok, les vidéos des coulisses sont extrêmement populaires.

Elles sont amusantes, éducatives, captivantes et donnent aux utilisateurs l'impression d'entrer dans un secret.

Si vous passez suffisamment de temps sur l'application, vous serez capable de repérer les nouvelles tendances TikTok comme un pro. Mais même si les tendances TikTok ne sont pas votre tasse de thé, elles sont en train de devenir un élément essentiel du marketing qu'il est de plus en plus difficile d'ignorer. N'hésitez pas à prendre contact avec nos experts !