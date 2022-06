Vaikuttajamarkkinointi on yksi tärkeimmistä brändien kasvua vauhdittavista tekijöistä. Se käyttää vaikuttajan yleisöä ja vetovoimaa saavuttaakseen yhä suurempia ihmisjoukkoja – joukkoja, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi.

Miksi käyttää vaikuttajia sosiaalisen median markkinoinnissasi? Hyvä, että kysyit: vaikuttajat ovat uskollisia nimelleen, koska muut ihmiset luottavat heidän suosituksiinsa. Paikallisista kahviloista maailmanlaajuisiin brändeihin, kohdeyleisösi haluaa tietää brändin arvon ennen kuin he tekevät lopullisen ostopäätöksen. Sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointikampanja voi ohjata enemmän liiketoimintaa brändisi suuntaan ja auttaa sinua pääsemään kilpailijoidesi edelle. Se on win/win tilanne joka näkökulmasta.

Sopimuksen parantamiseksi brändeillä on paljon vaihtoehtoja, kun he turvautuvat sosiaalisen median vaikuttajiin. Suosikkipaikkojamme vaikuttajamarkkinointiin ovat Instagram, LinkedIn, Facebook ja YouTube.

Näin voit käyttää jokaista tehostaaksesi vaikuttajamarkkinointiasi.

Sisällysluettelo:

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisen median alustoilla lyhyesti

Ennen kuin sukellamme vaikuttajamarkkinointiin perustavanlaatuisesti, pohjustetaan aihetta vähän.

Vaikuttajamarkkinointi on sosiaalista mediaa vanhempi ilmiö, mutta termi ilmestyi vasta digitaalisen markkinoinnin aikakaudella. Ajattele kaikkia niitä julkkisten tukemia muromarkkinointikampanjoita, jotka olet saattanut nähdä lapsena – sekin on vaikuttajamarkkinointia siinä itsessään.

Vaikuttajamarkkinointistrategia on pohjimmiltaan samanlainen kuin suullinen markkinointi. Vaikuttajat suosittelevat tuotetta tai palvelua seuraajilleen. He käyttävät sosiaalista mediaa, koska se on nopeaa, kustannustehokasta ja auttaa heitä tavoittamaan paljon ihmisiä pienellä vaivalla. Jos vaikuttajalla on tarpeeksi uskottavuutta, hänen seuraajansa kuuntelevat heidän suosituksiaan.

Joskus tämä prosessi tapahtuu orgaanisesti. Vaikuttaja löytää esimerkiksi uuden hienon hiuslakan tai herkullisen cocktailin, ja kertoo siitä seuraajilleen.

Ja joskus tämä prosessi tapahtuu brändin kanssa toteutetun maksetun kumppanuuden kautta. Aivan kuten digitaaliset mainokset, perinteiset mainokset ja suoramainonta, brändit maksavat nimekkäille vaikuttajille tuotteidensa markkinoinnista. Vaikuttajat voivat tienata sievoisia summia antamalla suositteluja eri tuotteista. Ammattivaikuttajat veloittavat suosituksistaan jotakin satojen dollareiden ja satojen tuhansien dollareiden välistä per julkaisu.

Mutta älä anna suosituimpien vaikuttajien korkeiden palkkojen lannistaa sinua vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisessä. Jopa pienet brändit pienellä budjetilla voivat löytää edullisempia mikro-vaikuttajia omalta markkinaraoltaan. Näytämme sinulle seuraavaksi, kuinka vaikuttajamarkkinointia tehdään.

Kuinka tehdä vaikuttajamarkkinointia Instagramissa

Yhä useammat brändit käyttävät Instagram-markkinointia keinona tavoittaa kohdeyleisönsä. Instagramista on tullut kuuma paikka mikrovaikuttajille, sillä siellä on yli miljardi aktiivista käyttäjää ja monia tapoja luoda erottuvaa sisältöä. Ja huolimatta siitä, että Instagram tarjoaa nykyään mahdollisuuden piilottaa tykkäykset julkaisuista alentaakseen käyttäjiensä sosiaalisia paineita, Instagramin vaikuttajamarkkinointi on edelleen todella tehokasta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 83 % Instagram-käyttäjistä löytää uusia tuotteita ja palveluita alustalta. Yli kahdeksan kymmenestä käyttää alustaa myös tuotteiden ja palveluiden tutkimiseen, ja 80 % tekee ostopäätökset Instagram-sisällön perusteella.

Näin voit käyttää Instagram-vaikuttajamarkkinointia strategiassasi:

Opi löytämään Instagram-vaikuttajia

Oikean Instagram-vaikuttajan löytäminen auttaa sinua maksimoimaan markkinoinnin vaikutuksen. Vaikuttajaa etsiessä kannattaa ottaa selvää, minkä markkinaraon kyseinen vaikuttaja tavoittaa sekä kuinka suuri yleisö vaikuttajalla on. Minkä tyyppiseen sisältöön vaikuttaja on erikoistunut? Tekevätkö he yhteistyötä sinulle sopivien brändien kanssa? Onko heillä erittäin sitoutunut yleisö?

Yksi tapa keskittää strategiaasi on käyttää erillistä vaikuttajamarkkinoinnin alustaa, kuten Influence.co tai Meltwaterin Klear. Jotkut vaikuttaja-alustat ovat ilmaisia käyttää, ja niiden avulla voit suodattaa hakutuloksia sijainnin ja seuraajamäärän perusteella.

Voit myös tehdä Instagram-haun tuotemerkillä tai asiaan kuuluvilla hashtageilla. Katso, kuka jakaa sisältöä valitsemiesi hashtagien yhteydessä, ja tarkista sitten, onko heillä suuri ja sitoutunut yleisö, jota voisit hyödyntää.

Luo tavoitekeskeisiä kampanjoita

Kun olet valinnut Instagram-lähettiläät, kehitä yhdessä oma Instagram-vaikuttajamarkkinointikampanja, jolla on tarkat, mitattavissa olevat tavoitteet. Vaikuttajan täytyy tietää, mitä haluat saada irti kumppanuudesta, jotta he voivat esittää kampanjasi oikeassa valossa.

Haluatko esimerkiksi, että vaikuttaja esittelee uutta ripsiväriäsi? Pitäisikö heidän kertoa tarina siitä, kun he käyttivät ensimmäistä kertaa brändisi lenkkareita? Haluatko heidän jakavan tuotteitasi ilmaiseksi seuraajilleen?

Jos etsit suoramyyntiä, yritä muuttaa vaikuttajasi brändilähettilääksi. Määritä heille ainutlaatuinen viittauslinkki, jotta he voivat ansaita palkkion joka kerta, kun joku tekee ostoksia käyttämällä linkkiä. Tämä on loistava tapa nähdä, kuinka paljon vaikutusvaltaa vaikuttajat antavat brändillesi.

Seuraa edistymistäsi

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, tarvitset tavan mitata vaikuttajasi vaikutusvoimaa. Tästä syystä suosittelemme käyttämään tavoitekeskeisiä kampanjoita pelkän "brändi-tietoisuuden" sijaan. Analytiikan, kuten verkkosivustokäyntien ja myynnin vertailu vaikuttajakampanjoiden aikana voi auttaa sinua näkemään, oletko menossa oikeaan suuntaan.

Kuinka tehdä vaikuttajamarkkinointia LinkedInissä

LinkedIn vaikuttaa epätodennäköiseltä paikalta vaikuttajamarkkinoinnille, kun otetaan huomioon sen painopiste ammatillisessa verkostoitumisessa. Verkkokauppabrändille tämä saattaa olla totta. Mutta kuten missä tahansa markkinoinnissa, tässäkin on kyse kohdeyleisösi löytämisestä.

LinkedIn toimii hyvin B2B-vaikuttajamarkkinointiin. Voit käyttää LinkedIn-vaikuttajia esimerkiksi herättämään kiinnostusta konferenssiin tai webinaariin, kasvattamaan digitaalisten tuotteiden ja B2B-palvelujen myyntiä tai hankkimaan podcast-seuraajia.

LinkedIn on erilainen kuin muut sosiaalisen median alustat. Täällä vaikuttajat keskittyvät enemmän maineensa kasvattamiseen kuin palkallisiin postauksiin. He haluavat laajentaa yleisöään, parantaa tuotekuvaansa ja lisätä uskottavuuttaan. Nämä asiat johtavat korkeapalkkaisiin suosittelusopimuksiin isommilta brändeiltä ja yrityksiltä, mitä monet vaikuttajat todella tavoittelevat.

Rehellisesti sanottuna yhteistyö LinkedInin vaikuttajien kanssa on yhtä hyödyllistä vaikuttajille kuin sinulle. Katsotaanpa tätä silmällä pitäen joitain tapoja, joilla voit toteuttaa vaikuttajamarkkinointikampanjan osana LinkedIn-markkinointistrategiaasi:

Järjestä webinaareja muiden kanssa

Vaikuttajat voivat auttaa sinua lisäämään ilmoittautumisia ja osallistumista webinaareihisi tai muihin tapahtumiisi. Teillä on kuitenkin yhteinen yleisö, mikä voi auttaa teitä molempia kasvattamaan läsnäoloanne LinkedInissä.

Haastattele asiantuntijoita podcastissasi

Jos sinulla on podcast, pyydä asiantuntijaa vieraaksi jakamaan asiantuntemustaan seuraajillesi. Podcast-vieraasi yritys voi käyttää materiaalia omassa markkinoinnissaan, mikä taas voi ohjata lisää liikennettä verkkosivustollesi ja saada sinut näyttämään entistä uskottavammalta.

Haastattele vaikuttajaa artikkelia varten

Blogiartikkelit voivat myös tarjota vaikuttajillesi ilmaisia tapoja markkinoida itseään korostamalla heidän asiantuntemustaan. Tämä ei vain anna heille jotain jaettavaa oman yleisönsä kanssa, vaan se luo arvokkaan artikkelin, jonka muut kirjoittajat voivat linkittää omille kanavilleen.

Tarjoa pääsy tuotteeseesi tai palveluusi

Jos sinulla on digitaalinen työkalu tai palvelu, josta veloitat, tarjoa vaikuttajalle ilmainen pääsy siihen. Anna heidän kokeilla palvelua ja aloittaa sen käyttäminen omassa yrityksessään. Voit myös antaa heille alennuksia tai koodeja muille jaettavaksi.

Yksi suosituimmista vaikuttajamarkkinoinnin alustoista on Facebook. Facebookin vaikuttajia on helppo löytää melkein jokaisesta markkinaraosta. Alustalla on maailman suurin käyttäjäkunta (noin 2,89 miljardia), joten voit tavoittaa paljon potentiaalisia kohdeyleisöjä.

Facebook tarjoaa monia ominaisuuksia tukemaan vaikuttajamarkkinointia – yrityssivuille linkitetyistä ryhmistä brändisisältötunnisteisiin ja jopa Facebook Live -online-webinaariin. Facebookissa toimiva lähestymistapa on pitkälti sama kuin muillakin yleisimmillä alustoilla. Vaikuttajat voivat suositella tuotteita yleisölleen, käyttää maksettuja mainoksia ja luoda omaperäistä, mukaansatempaavaa sisältöä brändille.

Tässä on muutamia ideoita, joilla pääset alkuun:

Vaikuttajavideot

Videosisältö on Facebookin kuningas, ja sen osuus verkossa vietetystä ajasta on yli 100 miljoonaa tuntia päivittäin. Vaikuttajat voivat luoda tuotteistasi pakkauksen avaamisvideoita, esitellä tuotetta, tehdä tuotearvosteluvideon tai jakaa esimerkiksi "valmisteilla olevan" tuotteen kulissien taakse.

Facebookin live-kampanjat

Facebook Live tuo käyttäjät hetkeen ja tarjoaa totuudenmukaisen katsauksen brändiisi. Kutsu vaikuttaja yritystapahtumaan ja pyydä häntä lähettämään kokemuksensa livenä faneilleen.

Sponsoroidut julkaisut ovat maksettuja mainoksia, jotka ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Niissä on ilmoitus, joka kertoo muille, että kyseessä on mainos. Mutta älä anna sen hämätä sinua – sponsoroidut julkaisut voivat olla erittäin tehokkaita välittömän myynnin lisäämisessä, varsinkin jos annat vaikuttajallesi yksinoikeutetun alennuksen, jonka he voivat jakaa faniensa kanssa.

Kilpailut

Anna vaikuttajien tuoda tuotteesi todellisten käyttäjien käsiin. Kilpailu vaikuttajamarkkinoinnin kautta voi olla loistava tapa kasvattaa seuraajamäärääsi, houkutella käyttäjiä verkkosivustollesi ja luoda käyttäjien itsensä luomaa sisältöä. Lisäksi vaikuttajasi voi valita voittajan ja antaa hänelle palkinnon, kaikki brändisi ansiosta.

Kuinka tehdä vaikuttajamarkkinointia YouTubessa

YouTube on yksi alkuperäisistä vaikuttajakanavista, ja YouTube-vaikuttajamarkkinointi on edelleen vahvaa. Verkkovideoiden osuus kuluttajien verkkoliikenteestä on yli 80 prosenttia. Ihmiset rakastavat videoita, koska ne ovat niin monipuolisia. Voit katsoa videon yksinkertaistaaksesi monimutkaista aihetta, oppiaksesi tarkat vaiheet jonkin asian tekemiseen tai löytääksesi uusia brändejä. Videot lisäävät visuaalista kiinnostusta aiheeseen ja voivat houkutella laajaa yleisöä. Videon suosio on riittävä syy luoda YouTube-markkinointistrategia.

Miltä vaikuttajamarkkinointi näyttää Tubettajien maailmassa? Tässä muutamia ideoita uuden vaikuttajakumppanuuden synnyttämiseksi:

Tuotearvostelut

Yksi yleisimmistä YouTube-vaikuttajamarkkinointiformaateista on palkata vaikuttajia tekemään videotuotearvosteluja. Videoiden visuaalinen puoli antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä tuotteen kaikki puolet, melkein kuin he kokeilisivat tuotetta myymälässä. Joissakin tapauksissa vaikuttajat saattavat vaihtaa julkaisun vastineeksi ilmaisiin tuotteisiin, mikä auttaa sinua pitämään kustannukset alhaisina.

Vaikuttaja voi puhua tuotteesi ominaisuuksista ja eduista, sen toimivuudesta, mistä hän pitää ja mistä ei pidä, ja asettaa tuotteesi positiiviseen valoon.

YouTuben monien integroitujen ominaisuuksien ansiosta video voi sisältää myös linkin kauppaasi, jotta katsojat voivat ostaa tuotteen paikan päältä.

Opetusvideot

Jos haluat lähestyä YouTube-vaikuttajamarkkinointia vähemmän kaupallisesta kulmasta, kokeile koulutussisällön luomista. Opetusvideot voivat keskittyä yleisösi suurimpiin kysymyksiin ja kipukohtiin. Vaikuttaja auttaa muita ratkaisemaan ongelmiaan ja saa samalla brändisi (ja itsensä) näyttämään hyvältä.

Hienovaraiset tuotemaininnat

Brändin mainitseminen laajemmassa kontekstissa voi antaa sinulle hienovaraisen viittauksen ilman, että se vaikuttaa liian kaupalliselta. Voit esimerkiksi keskustella vaikuttajan kanssa suuremmasta aiheesta ja saada hänet mainitsemaan brändisi orgaanisesti keskustelussa.

Esimerkkinä Meltwaterista, voisimme pyytää vaikuttajaa kertomaan sosiaalisen median seurannan peruselementeistä. He voisivat mainita mediaseurannan alustamme, kun he alkavat puhua tavoista seurata mainintoja laajasti.

Johtopäätökset

Vaikka sisältö ja lähestymistapa vaihtelevat, jotkut seikat pysyvät samoina riippumatta siitä, missä päätät käyttää vaikuttajamarkkinointia. Aloita tietämällä, keneen haluat vaikuttaa. Päätä sitten, mitä haluat tapahtuvan seuraavaksi. Löydä sitten oikeat vaikuttajat, joiden yleisö ja taidot sopivat yhtälöön. Sen jälkeen voit kehittää suhdetta ja nauttia hedelmällisestä yhteistyöstä, joka hyödyttää molempia osapuolia.

Jos tarvitset apua alasi vaikuttajien löytämiseen, yhteydenpitoon ja kumppanuuteen heidän kanssaan, ota yhteyttä, niin saat selville, kuinka kattava vaikuttajamarkkinoinnin alustamme voi auttaa sinua virtaviivaistamaan vaikuttajien kanssa työskentelyä.