Twitterin pyrkimyksenä on palvella julkista keskustelua. Twitter on yhteisöpalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa päivityksiä eli twiittejä ja lähettämään toisilleen yksityisviestejä. Twitterissä voi jakaa kuvia, videoita, tekstejä ja tarinoita. Twiitit voivat sisältää korkeintaan 280 merkkiä. Poikkeuksena ovat japanin-, korean- ja kiinan kieliset twiitit, joihin saa käyttää 140 merkkiä.

Twitter on viidenneksi suosituin sosiaalisen median kanava Suomessa. Innowisen tutkimuksen mukaan 25 %, eli n. 1 miljoonaa 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää Twitteriä viikoittain ja 11 % päivittäin. Se on tärkeä sosiaalisen median kanava myös organisaatioissa, sillä State of Social Media 2021 -kyselytutkimuksemme mukaan 57 % pohjoismaisista organisaatioista käyttää Twitteriä sosiaalisen median kanavanaan ja kokee sen tärkeäksi kanavaksi organisaatiolleen. Twitterin voima ei ole siis hiipumassa.

Yritykset ja yksityishenkilöt pitävät Twitteriä tärkeänä kanavana, ja myös suomalainen media seuraa aktiivisesti Twitteriä ja siellä viestiviä eri alojen edustajia, kuten kansanedustajia, organisaatioita ja esimerkiksi kilpaurheilijoita. On siis hyvä muistaa, että jokainen päivitys Twitterissä voi myös nostaa sekä yrityksen tai yksityishenkilön nopeasti median otsikoihin – niin hyvässä kuin pahassa tai neutraalissa mielessä.



💡 🐦 Meltwaterin mediaseurannan mukaan vuoden 2020 aikana suomalaisissa digimedioissa kirjoitettiin yhteensä 58 artikkelia, joissa mainittiin termi Twitter-kohu. Twitter-kohuista kirjoittaneita medioita olivat esimerkiksi Yle.fi, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti.fi sekä Aamulehti.fi. Yksi vuoden 2020 jaetuimmista uutisista sosiaaliseen mediaan oli HS.fi uutinen “Ruutukasvo Peter Nyman twiittasi kieltäytyneensä ostamasta kuukautissuojia vaimolleen, ja Twitter-kohu oli valmis”, jota jaettiin eteenpäin sosiaaliseen mediaan yli 2 600 kertaa. Myös termiä “kertoi Twitterissä” oli käytetty suomalaisessa digitaalisessa mediassa vuoden 2020 aikana yli 2 370 kertaa.

Twitter ei tee teknisesti eroa yritys- ja yksityistilien välillä, kuten esimerkiksi Instagram. Twitterissä ei myöskään ole jakoa profiileihin, sivuihin ja ryhmiin, kuten esimerkiksi Facebookissa. Kaikki tilit ovat siis periaatteessa tasa-arvoisia keskenään. Myös Twitterin oma Twitter Business Account -ohjeistus “How to use Twitter for your business” noudattelee samaa linjaa kuin yksityishenkilön tilin luominen Twitteriin. Mutta miten sitten erottautua yrityksenä Twitterissä yksityistileistä? Esimerkiksi näitä asioita suomalaiset organisaatiot tekevät Twitterissä:

💡 🐦 Twitter on oiva kanava nopeaan reagointiin ja läsnäoloon. Twitterin mukaan 77 % kuluttajista kokee yrityksestä syntyvän mielikuvan positiivisempana, jos se palvelee asiakkaita ja vastaa kysymyksiin myös Twitterissä. Esimerkiksi @VRmatkalla, @Elisa_aspa ja @Lahi_Tapiola palvelevat asiakkaitaan Twitterissä.

💡 🐦 Tiedotteelle on aina aikansa ja paikkansa. Twitter on oiva kanava myös tiedotteiden jakamiseen: kunhan asian osaa tiivistää 280 merkkiin. Twitter-tiedotteen ideana on kertoa tiedotteen sisältö lyhyesti ja ytimekkäästi – twiitistä itsestään voi ohjata suoraan tiedotteeseen linkin kautta. Esimerkiksi @ManttaVilppula jakaa Twitterissä aktiivisesti kaupunkiin liittyviä tiedotteita ja @HelsinkiKymp ajankohtaisia asioita Helsingin kaupunkiympäristöön liittyen.

3. Omat hashtagit



🐦💡 Omat hashtagit toimivat hyvin esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi Meltwaterin omiin webinaareihin liittyvää keskustelua voi seurata #MeltwaterWebinaari -aihetunnisteen kautta Twitterissä.

4. Listat



🐦💡 Kaikki Twitter-käyttäjät voivat luoda listoja erilaisiin tarpeisiin. Twitterin listoja voi käyttää esimerkiksi tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden julkaisuista tykkäämiseen, eri vaikuttajien listaamiseen tai vaikkapa itseään ja yritystään kiinnostavista aiheista puhuvien listaamiseen. Esimerkiksi @HkiVihreat on luonut listan: Vihreät ehdokkaat 2021, @Demarit: Sosialidemokraattisia vaikuttajia Twitterissä ja @cmadfi: CMADFI-tapahtumaan osallistuneet.

Twitter-mainonta – mitä se on käytännössä ja mitä siellä voi mainostaa?

Twitter-mainonta on mainosmuoto, joka rantautui Suomeen vuoden 2014 loppupuolella. Twitter Ads mahdollistaa tarkasti kohdennettujen, tekstiä, kuvia, videoita ja linkkejä sisältävien mainostwiittien näyttämisen, Twitter-tilien tai aihetunnisteiden mainostamisen juuri haluamallesi kohdeyleisölle.



Mikäli yrityksesi on jo Twitterissä ja tuotat yrityksesi Twitter-tilille sisältöä, niin matalimman kynnyksen reitti mainonnan käynnistämiseen on jo julkaisujen twiittien nostaminen mainontaan. Kun valitset jo valmiiksi hyvin menestyneistä twiiteistä parhaat ja laitat ne mainontaan, saat työllesi lisää painoarvoa ja todennäköisesti hyviä markkinointituloksia. Twitterissä mainontaa voi tehdä kolmella eri mainostyylillä:

1. Promoted Tweets



🐦💡 Nämä mainokset näyttävät normaaleilta twiiteiltä Twitter-käyttäjän virrassa. Mainoksen tunnistaa “promoted” tai “mainostettu” -merkinnästä twiitin vasemmassa alakulmassa. Twiitti voi olla Twitter-tilillä jo julkaistu twiitti tai ns. dark post, joka ei näy Twitter-tilillä, vaan pelkästään mainoksena.

2. Promoted Accounts

🐦💡 Twiittien sijasta twitterissä voi mainostaa myös Twitter-tiliä. Tämä mainostyyli kohdentaa tilin markkinointia niille, jotka eivät jo valmiiksi seuraa markkinoitua Twitter-tiliä. Tämä mainosmuoto on hyvä tapa uusien seuraajien tavoittamiseen

3. Promoted Trends



🐦💡 Yksittäisten twiittien ja tilien sijasta Twitterissä voi mainostaa myös aihetunnisteita. Esimerkiksi Disney+ mainosti aihetunnistettaan #DisneyPlus sloganilla “Start Streaming Now” marraskuussa 2019, kun palvelu julkaistiin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Alankomaissa, Australiassa ja Uudessa-Seelanissa.





Twitterissä mitä tahansa tiliä tai sen julkaisuja voi myös mainostaa Twitterin mainostyökalun, Twitter Adsin kautta. Twitterin rajapinta on avoin, jonka johdosta mainonnan tarkka kohdentaminen on todella helppoa. Twitterin oman analytiikkatyökalun avulla on myös helppo seurata Twitter-tilisi sekä sisältöjesi kehittymistä. Twitter Ads -työkalussa on valittavana kolme ylätason mainostavoitetta:



1. Awareness



🐦💡 tämä valinta panostaa mainoksesi näkyvyyden maksimointiin.

2. Consideration



🐦💡 tämän alla on valittavana viisi eri tavoitetta, joita ovat: Video views (kun haluat, että videotasi katsotaan), App installs (kun haluat, että sovellustasi ladataan), Website clicks (kun haluat, että mainoksesta ohjataan verkkosivullesi), Engagements (kun haluat twiitillesi lisää reaktioita) ja Followers (kun haluat kerryttää lisää seuraajia).

3. Conversion



🐦💡 tämä valinta pyrkii tavoittamaan ja aktivoimaan henkilöt, jotka jo käyttävät olemassa olevaa sovellustasi.



Twitterin mainonnassa korostuu se, että tunnet oman kohderyhmäsi ja tiedät, kenelle haluat mainostaa, sillä Twitter-mainonnan kohdennuksessa vain taivas on rajana. Twitter-mainoksen voi kohdentaa esimerkiksi iän, sukupuolen, sijainnin tai henkilön käyttämän laitteen mukaan – mainos on mahdollista optimoida näkymään esimerkiksi vain iPhonea, Android-laitetta tai muuta laitetta käyttäville. Twitter-mainontaa voi myös optimoida käytettyjen hashtagien, kiinnostuksen kohteiden ja jopa emojien mukaan. Voit esimerkiksi kohdistaa Twitter-markkinointiasi seuraavasti Twitter Ads -työkalun kautta:



🐦💡 Kaikki Suomessa asuvat 18–54-vuotiaat

🐦💡 iOS-laitetta käyttävät

🐦💡 Kiinnostuksen kohteina jääkiekko ja pikaruoka

🐦💡 Käyttäjät ovat myös kiinnostuneet aihealueista: jääkiekko, pizza, penkkiurheilu

🐦💡 Käyttäjät, jotka ovat myös käyttäneet 🍕-emojia Twitterissä.

👉 Nämä speksit täyttäviä henkilöitä löytyy Twitterin mukaan yli 87 000. Kun rajauksen ottaa pois Suomen rajojen sisältä, niin tavoittavuudeksi saadaan useita miljoonia silmäpareja.

Twitterissä orgaaninen näkyvyys ei ole niin myyttinen kuin esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa. Algoritmi on siis suoraviivaisempi kuin muissa kanavissa. Twitter on ilmoittanut algoritminsä toimivan seuraavasti:





🐦💡 Ensimmäisenä algoritmi nostaa esiin suositut viimeaikaiset twiitit ”Ranked tweets”

🐦💡 Sitten twiitit, joiden Twitter päättelee kiinnostavan sinua (vanhemmat twiitit)

🐦💡 Tämän jälkeen näet loput seuraamiesi käyttäjien twiitit aikajärjestyksessä

🐦💡 Mainokset soljuvat näiden välillä mainostavoitteiden mukaan.

👉 Algoritmi nostaa Twitter-feediisi twiittejä, jotka ovat saaneet nopeasti reaktioita (eli tykkäyksiä, uudelleentwiittauksia ja kommentteja). Tuoreimmat twiitit nousevat feediin ensin, vanhemmat suositut twiitit vasta sitten.

👉 Algoritmi suosii myös twiittejä, joihin seuraamasi ”laadukkaat käyttäjät” ovat reagoineet.

👉 Algoritmin suosiossa on myös live-videoita sisältävät twiitit, sekä twiitit, joissa on mukana kuvia, GIF-animaatioita, äänestyksiä tai videoita.

Onnistunut orgaaninen Twiitti – mitä se sisältää?

Pidä viestisi tiiviinä ja selkeänä Käytä twiitissä vain 1–2 hashtagia Sisällytä twiittiin call-to-action (esim. “Lue koko tarina täältä”) Älä kirjoita koko twiittiä CAPS LOCK PÄÄLLÄ Pidä twiitin sävy keskustelevana Sisällytä twiittiin muutama emoji, joka lisää tunnetta Vältä kuvia, jossa on paljon tekstiä Pidä video 5–15 sekunnin mittaisena Älä käytä geneerisiä stock-kuvia.. ..mutta käytä visuaalisia piirroksia!

Suosittelemme lukemaan myös Twitterin omat sisällöt “Learn best practices to help you Tweet”, “4 dos and don'ts of Twitter images” ja “The role of organic content for businesses on Twitter”

192 miljoonaa. Se on Twitterin päivittäisten aktiivisten käyttäjien määrä 500 miljoonaa. Se on julkaistujen twiittien päivittäinen määrä. 3,39 minuuttia. Se on keskimääräinen Twitter-istunnon pituus 63 % Twitterin käyttäjistä on iältään 35–65-vuotiaita 66 % Twitterin käyttäjistä on miehiä, 34 % naisia 75 % B2B-organisaatioista markkinoi tuotteitaan tai palveluitaan Twitterissä 40 % kuluttajista on kertonut ostaneensa tuotteen nähtyään sen Twitterissä 😂. Tämä on käytetyin emoji Twitterissä: sitä on käytetty vuoteen 2021 mennessä yli 2 miljoonaa kertaa twiittien yhteydessä.

Lähde: Oberlo

Kuten kaikissa sosiaalisen median kanavissa, niin sama pätee myös Twitterissä: tärkeintä on aloittaa ja jatkaa tekemistä tavoitteellisesti. Jos kanavan potentiaalin jättää kokeilematta, ei voi koskaan tietää, olisiko voinut onnistua.

Kuullaanko seuraavan kerran toisistamme Twitterissä? Meidät löytää sieltä nimellä @MeltwaterFIN 👋