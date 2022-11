Mitä ovat Twitter -julkaisun näyttökerrat ja kattavuus?

Twitter-markkinointimittareiden (​​https://www.meltwater.com/fi/blog/twitter-tilastot-jotka-markkinoijien-pitaa-tietaa) sekamelskassa sanat, kuten impressiot ja kattavuus, voivat tuntua menevän päällekkäin. Nämä kaksi termiä esiintyvät usein sosiaalisen median markkinoinnissa, joten ne tarkoittavat varmasti jotain tärkeää. Mutta mitä tarkalleen?

Olemme koonneet tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee tietää Twitter-impressioista vs. Twitter julkaisujen kattavuudesta ja miksi näillä mittareilla on merkitystä sosiaalisen median markkinoinnissasi.

Sisällysluettelo:

Joten, mitä ovat Twitter-impressiot eli näyttökerrat? Lyhyesti se kertoo, kuinka monta kertaa joku katselee sisältöäsi.

Impressiot laskevat näyttökertojen määrän, eivät sisältösi näkevien yksittäisten ihmisten määrää. Jos esimerkiksi yksi henkilö näkee sisältösi kerran, se on yksi impressio. Mutta jos sama henkilö näkee sisältösi viisi kertaa, se on viisi impressiota.

💡Huomautus: Näyttökerrat eivät mittaa sitä, kuinka monta kertaa twiittisi on saatettu kuvakaapata ja upottaa muuhun sisältöön. Sitä ei myöskään lasketa, jos joku katselee twiittisi tekstiesikatselua tai näkee twiittisi kolmannen osapuolen alustalla.

Miksi vaikutelmilla on väliä?

Twitter-impressioiden seuranta antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka usein käyttäjät näkevät sinut Twitterissä. Se on loistava tapa mitata brändisi läsnäoloa (Share of Voice https://www.meltwater.com/fi/blog/kuinka-mitata-aaniosuutta ja bränditietoisuus ). Mitä enemmän näyttökertoja sinulla on, sitä enemmän ihmiset näkevät sisältösi.

Impressiot voivat myös tarjota vihjeitä sisältösi tehokkuudesta. Jos sinulla on esimerkiksi paljon näyttökertoja, mutta ei napsautuksia, se voi tarkoittaa, että et tavoita oikeita ihmisiä Twitterissä. Tai sisältösi ei ehkä ole tarpeeksi houkuttelevaa.

Jos sinulla on vähän näyttökertoja, sinun kannattaa harkita Twitter-hashtagit uudelleen, lisätä mainoskulujasi tai saada uusia seuraajia.

💡Vinkki: Tutustu oppaisiiimme Twitter-markkinointistrategian luomiseen ja Twitterin hallintaan aloittelijoille, jotta brändistäsi tulee merkityksellisempi Twitterissä.

On tärkeää seurata muutakin kuin näyttökertoja. Twitter-analytiikan hallintapaneelisi tekee tämän puolestasi, mutta sinun on kiinnitettävä huomiota myös muihin sosiaalisen median mittareihin ja sosiaaliseen analytiikkaan saadaksesi järkeä vaikutelmistasi. Näyttökertojen yhdistäminen muihin mittareihin, kuten napsautussuhteisiin, voi auttaa sinua arvioimaan, toimiiko sisältösi.

Twitterin kattavuus viittaa twiittisi nähneiden yksittäisten henkilöiden määrään. Kattavuus eli “reach” ilmaisee, kuinka pitkälle twiittisi on kulkeutunut.

Sinulla saattaa olla vain 100 seuraajaa Twitterissä, mutta jos twiittisi on uudelleentwiitattu tililtä, ​​jolla on 1 000 seuraajaa, olet parantanut tavoittavuuttasi merkittävästi.

Samoin kuin näyttökerrat, kattavuus ei mittaa, kuinka moni ihminen on voinut nähdä twiittisi kuvakaappauksena tai upotettuna muuhun sisältöön. Se ei myöskään ota huomioon, näkyykö twiittisi tekstin esikatseluna vai muissa sosiaalisissa kanavissa, kuten LinkedInissä..

Twitterin kattavuuden ja näyttökertojen yhdistelmä antaa sinulle käsityksen siitä, näkyykö sisältösi.

Käytät aikaa ja vaivaa täydellisen twiitin luomiseen – ehkä jopa luot ja lähetät videoita Twitteriin. Luonnollisesti haluat ihmisten näkevän ne! Twitterin kattavuus antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka moni potentiaalisesti näkee sisältösi, jotta voit tehdä tietoisia päätöksiä sen mainostamisesta.

Twitterin kattavuus voi myös auttaa sinua selvittämään, onko mainoksessasi jotain vialla. Samoin kuin näyttökerrat, jos sinulla on korkea kattavuus mutta nolla CTR -eli klikkausta näyttökerralta, tai tuloksia, sinun kannattaa arvioida mainoksesi uudelleen.

Yhdessä näyttökertojen kanssa voit nähdä, kuinka monta kertaa ihmiset katsovat mainoksesi, ennen kuin alat nähdä tuloksia. Tutkimusten mukaan kestää keskimäärin seitsemän näyttökertaa, ennen kuin henkilö muistaa brändin tai tekee ostoksen. Jos kattavuutesi ja näyttökerrat ovat lähes samat, on järkevää, ettet näkisi monia tuloksia. Tämä osoittaa, että suurin osa yleisöstäsi on nähnyt mainoksesi vain kerran.

Toisaalta, jos sinulla on 500 näyttökertaa ja olet saavuttanut 100 ihmistä, jokainen on nähnyt sisältösi keskimäärin viisi kertaa. Tämä lisää napsautusten ja tulosten luomisen todennäköisyyttä. Voit verrata kattavuutta ja näyttökertoja koskevia tietoja nähdäksesi, kuinka monta kertaa sinun pitäisi suunnitella tulevien mainosten näyttämistä, ennen kuin saat tuloksia kampanjastasi.

Lopuksi Twitterin kattavuus voi osoittaa, onko sinulla laadukas yleisö Twitterissä. Jos sinulla on paljon seuraajia, mutta alhaiset näyttökerrat ja kattavuus, voi tarkoittaa, että monet seuraajistasi eivät ole aktiivisia. Jos näin on, sinun kannattaa keskittyä seuraajien lisäämiseen, jotta twiittisi saavat enemmän näkyvyyttä.

Twitterin näyttökertojen mittaaminen

Twitterin analytiikan hallintapaneeli mittaa näyttökerrat automaattisesti puolestasi. Voit tarkastella näyttökertojasi kirjautumalla sisään Twitter-tilillesi, napsauttamalla kunkin twiitin kaaviokuvaketta ja katsomalla kyseisen twiitin tietoja.

Voit myös nähdä vaikutelmasi Twitterin analytiikan kojelaudan kautta nähdäksesi lintuperspektiivin kaikista twiiteistäsi. Seuraa tehokkuutta ajan mittaan määrittääksesi kampanjoidesi vertailuarvot.

Twitterin kattavuuden mittaaminen

Hauska fakta: Reach eli kattavuus ei ole virallinen Twitter-mittari. Et löydä sitä Twitter-analytiikasta. Tarvitseeko sitä siis todella mitata?

Twitterin kattavuuden mittaamisessa on paljon arvoa, ja voit tehdä sen melko helposti ilman Twitter-analytiikan apua.

Yksi tapa tehdä tämä on jakaa näyttökertojen määrä seuraajien määrällä ja kertoa se sitten 100:lla. Jos sinulla on esimerkiksi 5 000 seuraajaa ja olet ansainnut viestillesi 500 näyttökertaa, tavoittavuusprosenttisi on 10 %.

500 näyttökertaa / 5 000 seuraajaa = 0,1 x 100 = 10 %

Tämä on vain arvio, koska yksi henkilö olisi voinut nähdä sisältösi useammin kuin kerran.

Oletetaan nyt, että joku uudelleentwiittasi julkaisusi 500:lle seuraajalle. Voit lisätä omien seuraajiesi ja heidän seuraajiensa määrän saadaksesi potentiaalisen 5 500 ihmisen tavoittavuuden. Analytiikkasi jatkaa näyttökertojen seurantaa puolestasi, jotta voit liittää nämä luvut yllä olevaan laskelmaan.

Toinen tapa mitata kattavuutta on tarkistaa hashtag-analytiikkasi. Hashtagit ovat jaettavissa. Jos liität sisältöösi oikean hashtagin, se voi tavoittaa monia ihmisiä oman seuraajamääräsi lisäksi.

On tärkeää seurata hashtageja sosiaalisen median seurantatyökalulla, kuten Meltwaterin, ennen kuin aloitat Twitter-kampanjan. Koska sinulla on rajoitetusti tilaa jokaisessa twiitissä, haluat valita parhaan hashtagin tai hashtagit jokaiseen viestiin. Jos haluat lisätä tavoittavuutta, voit valita hashtagin, jolla on suurin potentiaali matkustaa.

Twitterin näyttökerrat ja kattavuus eivät korvaa sitoutumista. Se, että joku näkee sisältösi, ei tarkoita, että hän välittäisi siitä. Mutta samaan aikaan heidän on nähtävä sisältösi, ennen kuin he voivat päättää, osallistuako vaiko eikö. Siksi monet markkinoijat haluavat näyttökertojensa ja kattavuutensa olevan mahdollisimman korkeat.

Mitä enemmän katseita sisältösi houkuttelee, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia tulla uudelleentwiitatuksi, saada klikkauksia ja saavuttaa tavoitteesi. On olemassa muutamia tapoja lisätä Twitter-näyttökertojasi ja tavoittavuuttasi:

Käytä tilejä, joilla on suuri yleisö

Julkaise sisältöä johdonmukaisesti

Rikastuta twiittejäsi medialla

Käytä tilejä, joilla on suuri yleisö

Twitterin orgaanisen kattavuuden lisääminen voi auttaa sinua saamaan sisältösi useammille ihmisille ilman, että sinun tarvitsee maksaa Twitter-mainoksista. Yksi tapa tehdä näin on olla yhteydessä julkkiksiin, vaikuttajiin ja muihin tileihin, joilla on jo paljon seuraajia.

Voit seurata heitä, kommentoida heidän viestejään ja uudelleentwiitata heidän sisältöään toivoen, että he tekisivät palveluksen takaisin. Tai voit muodostaa ennakoivasti kumppanuuksia vaikuttajien kanssa ja tehdä yhteistyötä sisällössä, joka hyödyttää teitä molempia.

Paikka aloittaa on omalla tililläsi. Katso, onko sinulla seuraajia, jotka ovat erittäin kiinnostuneita brändistäsi. Nämä ihmiset ovat avoimimpia jakamaan sisältöäsi oman yleisönsä kanssa. Löydät nämä fanit Twitter-analytiikkasi tai kolmannen osapuolen työkalujen, kuten Meltwaterin sosiaalisen kuuntelun työkalusta ja Social Influencer Databasen, avulla.

Kun löydät vaikuttajia tai sitoutuneita seuraajia, kysy heiltä, ​​minkä tyyppistä sisältöä he haluaisivat nähdä sinulta. He jakavat todennäköisemmin viestejä, jotka kiinnostavat heitä aidosti.

Tarvitsetko palautetta Twitter-yleisösi parhaaseen mahdolliseen vuorovaikutukseen? Twitter-hallintaoppaamme auttaa.

Julkaise sisältöä johdonmukaisesti

Toinen tapa saada enemmän näyttökertoja sisältöösi on jatkaa sisällön tuottamista. Anna ihmisille jotain tekemistä.

Se voisi olla esimerkiksi...

video

vinkki tai neuvo

tutkimus

lainaus

kysymys

- tai kaikki edellämainitut. Mitä monipuolisempi, sitä paremmin voit oppia, mistä yleisösi pitää ja mihin reagoi.

Mitä enemmän sisältöä tuotat, sitä enemmän muilla on mahdollisuuksia tutustua brändiisi. Sisältö voi auttaa sinua rakentamaan luottamusta ja edistämään hyviä suhteita.

Koska Twitter on paikka, jossa voit olla "vanhoja uutisia" muutamassa tunnissa, johdonmukaisuus on avainasemassa.

Mitä harvemmin julkaiset, sitä todennäköisemmin ihmiset unohtavat sinut. Kokeile julkaisuaikoja ja -tiheyttä löytääksesi suosikkipaikkasi ja noudata sitten säännöllistä julkaisuaikataulua. Työkalut, kuten Meltwaterin sosiaalinen julkaisuohjelmisto, voivat auttaa sinua ohittamaan virheistä oppimisen vaiheen laskemalla, milloin yleisösi on aktiivisin ja mihin he todennäköisimmin sitoutuvat.

💡Vinkki: Lue lisää parhaista ajoista julkaista Twitterissä, jotta ymmärrät, milloin ja kuinka usein sinun tulisi twiitata.

Rikastuta twiittejäsi medialla

Twitter-tilastoblogissamme todetaan, että kuvia ja videoita sisältävät twiitit houkuttelevat yleensä enemmän kuin pelkkää tekstiä sisältävät twiitit. Jos esimerkiksi lisäät blogitekstin linkin twiittiin, visuaalinen kuva luodaan todennäköisesti automaattisesti. Oli tämä sitten houkuttelevin kuva tai ei,voit ottaa asiat omiin käsiisi valitsemalla myös oman median sisältösi mukana.

Käytä Twitter-kuvissa kuvasuhdetta 2:1. Suurin osa Twitterin käytöstä tapahtuu mobiililaitteiden kautta, joten kuvasi tulee optimoida pystysuoralle näytölle.

Täältä löydät lisätietoja kaikista Twitter-kuvakooista ja Twitter-videokooista.

Varmista myös, että kuvasi vastaavat brändisi yritysidentiteettiä. Aivot käsittelevät kuvia 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstiä. Jos kuvasi ovat hyvin brändättyjä tai ainakin järkeviä brändillesi, yleisösi luo paremmin yhteydet sinun ja sisältösi välille.

