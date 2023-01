Mikä trendaa TikTokissa?

TikTok on noussut suureen suosioon viime vuosien aikana, ja se on tarjonnut markkinoijille paljon uutta opittavaa ja uusia trendejä löydettäväksi. Toisin kuin yleisesti luullaan, TikTok ei ole vain viraaleiksi pyrkiviä gen Z:tä ja millenniaaleja varten. Kanavasta on paljon hyötyä myös brändeille, jos ne ovat ajan tasalla uusimmista TikTok-trendeistä.

TikTok-trendit antavat TikTokille yhteisöllisyyden tunteen, josta se tunnetaan. Sen sijaan, että tekisit vain omaa juttuasi, lyhytmuotoinen videosisältösi saa enemmän vetovoimaa, kun se on samaistuttavaa ja jaettavaa. Yksi tapa tietää, minkälaista sisältöä kannattaa luoda, on yksinkertaisesti tutkia, mikä on trendikästä TikTokissa.

Katsotaanpa joitakin vuoden 2022 tärkeimpiä TikTok-trendejä ja sitä, miten voit löytää lisää trendejä strategiasi ohjaamiseksi.

Mitä TikTok on ja miten siitä tuli niin menestyksekäs?, TikTok-tilastot, jotka sinun on tiedettävä, Kuinka käyttää TikTokia liiketoiminnassa.

Mitä ovat TikTok-trendit?

TikTok-trendit ovat erilaisten videosisältöjen kokoelmia, joilla on yhteisiä piirteitä, teemoja, hashtageja, kappaleita tai ääniä. Nämä trendit kannustavat muita osallistumaan TikTokissa joko omilla panoksillaan tai osallistumalla samankaltaiseen sisältöön.

TikTokissa olevien trendivideoiden tunteminen voi inspiroida omaa sisältöstrategiaasi. Se voi myös antaa sisällöllesi lisää näkyvyyttä, kun se näkyy samankaltaisen sisällön rinnalla.

TikTok-trendit muuttuvat koko ajan, joten markkinoijien on tärkeää pysyä ajan tasalla nykyisistä TikTok-trendeistä maksimoidakseen näkyvyytensä.

Miksi TikTok-trendit ovat tärkeitä?

Oletko koskaan yrittänyt ampua liikkuvaa kohdetta? Kun ei tiedä, minne kohde laskeutuu seuraavaksi, kontaktin saaminen on vaikeampaa. Sinä menet vasemmalle, kohteesi liikkuu oikealle.

Markkinoijat tietävät, että trendien ja kuluttajien mieltymysten seuraaminen on tavallaan sama asia. Koskaan ei voi kuitenkaan tietää, mitä ihmiset tekevät seuraavaksi tai mikä on uusi kuuma trendi, jollei sinulla ole hyvää strategiaa.

TikTok-trendien jatkuva seuraaminen on tärkeää tasaisen kasvun kannalta. Kun pyrit tietoisesti etsimään nopeimmin kasvavia trendejä, voit pitää sisältösi merkityksellisenä ja ajankohtaisena.

Totta puhuen sosiaalisen median trendien seuraaminen on paras käytäntö, ja se koskee kaikkia sosiaalisen median kanavia, kuten Instagramia, Facebookia, YouTubea tai LinkedIniä. Vaikuttaja, jonka kanssa teet yhteistyötä tänään, saattaa olla ensi vuonna jo vanha juttu. Viimeisimmän videosi hieno jaetun ruudun efekti saatetaan korvata jollain uudella ominaisuudella. Ihmiset saattavat alkaa viettää enemmän tai vähemmän aikaa TikTok-sovelluksessa, mikä voi vaikuttaa strategiaasi. Vaikuttajamarkkinointi saattaa menettää hohtonsa (vaikkei se todennäköisesti tapahdu lähiaikoina). Epätodennäköisesti viraaliksi yltävä TikTok saattaa juuri inspiroida seuraavaa sisältöäsi.

Rakennatpa sitten pienyrityksen markkinointistrategiaa tai hallinnoit globaalin brändin tunnettuutta, TikTok-trendien löytäminen voi auttaa sinua tuntemaan olosi kotoisaksi sovelluksessa.

14 Suosituinta TikTok-trendiä vuonna 2022

Olemme keränneet yhteen muutamia uusia TikTok-trendejä, joita ihmiset rakastavat, tietysti dataan ja tutkimuksiin perustuen. Tutustutaanpa joihinkin TikTokin huipputrendeihin, jotka herättävät luovuutesi.

1. Brändättyjä hashtag-haasteita

Yksi OG TikTok-trendeistä, hashtag-haaste (HTC), käyttää valitsemaasi hashtagia ja pyytää sitten seuraajia luomaan oman versionsa haasteen pohjalta.

Osallistujat sisällyttävät brändätyn hashtagin sisältöönsä, mikä auttaa hashtagisi ja brändisi leviämään pidemmälle.

Mieleen tulee Pelotonin #TogetherWeGoFar. Hashtag ei ainoastaan herätä mielikuvia yhteenkuuluvuudesta ja ryhmän voimaantumisesta, vaan se loi myös koko joukon käyttäjien tuottamaa sisältöä brändin ydintuotteiden ympärille.

2. Voimakas henkilöbrändi

Sisällöntuottajat saavat TikTokin kukoistamaan, joten ei ole yllätys, että yhä useammat keskittyvät omaan henkilökohtaiseen brändiinsä. Henkilökohtainen brändi auttaa sinua tulemaan tunnistettavammaksi.

Sisällöntuottajat, jotka yrittävät kasvattaa omaa seuraajakuntaansa TikTokissa, hyötyvät johdonmukaisesta sisällöstä, jotta ihmiset tietävät, mitä heiltä voi odottaa.

3. Oudosti tyydyttävät videot

Tyydyttävät videot ovat nousseet omanlaisekseen kategoriaksi.

Nämä ovat videoita, joita et voi jättää katsomatta, koska ne ovat niin, noh, tyydyttäviä.

Ajattele jotakuta, joka maalaa mestarillisesti huoneen tai koristelee kakun kuvankauniilla tarkkuudella. Sileästi liukuvia kalligrafiakyniä piirtämässä täydellisiä ympyröitä tai jopa käsiä, jotka asentavat tiiliä luovalla tavalla. Bonuspisteitä, jos videon mukana tulee rauhoittavaa musiikkia.

4. Tanssihaasteet

Toinen alkuperäinen TikTok-trendi, tanssihaasteet, (erityisesti ne, joissa on omaperäinen ääni) auttoivat nostamaan sovelluksen maailmanlaajuiseen maineeseen.

TikTokkaajat tanssivat tanssin ja haastavat sitten muut kopioimaan tanssin (ja käyttävät tietysti tanssihaaste-hashtagia). Se on jälleen yksi esimerkki siitä, miten TikTok rakentaa yhteisöjä ja niiden sitoutumista.

5. Huuli-synkronointivideot

Huuli-synkronointivideot eivät ehkä koskaan mene pois muodista TikTokissa. Itse asiassa videoalusta toimi alun perin huulisynkronointi-alustana, jonka avulla käyttäjät saivat laulaa suosikkikappaleittensa mukana hauskalla tavalla.

Ne ovat edelleen yhtä suosittuja kuin ennenkin. Niitä on myös erittäin helppo luoda. Aloita vain uusi video, valitse kappale, palaa tallennusnäyttöön ja valitse kappaleen osa, johon haluat huulisynkronoida. Paina sitten nauhoitusta ja voila!

6. Päivä elämässäni -videot

Pandemian aikana seinät alkoivat kaatua, kun Zoom-puhelujen avulla monet pääsivät paikkoihin, joihin eivät olleet koskaan aiemmin menneet - työtovereiden ja kollegoiden koteihin.

Näillä videoneuvottelupuheluilla saattaa olla jotain tekemistä päivä elämässäni -videoiden suosion kanssa, joissa käyttäjät esittelevät pienen palan siitä, miltä heidän jokapäiväinen elämänsä näyttää.

7. Musta tai särmikäs huumori

Yksi TikTokin kruununjalokivistä on ilmaisunvapaus. Koska näkemääsi videosisältöä ei ole rajoitettu sen mukaan, kenen kanssa olet TikTokissa kaverina, Explore-sivusi on täynnä satunnaista sisältöä, jota et ehkä muuten olisi koskaan nähnyt.

Kaikki on sallittua -ajattelutavan mukaisesti synkkää tai särmikästä huumoria sisältävien videoiden luomisesta on tullut yksi kuumimmista uusista TikTok-trendeistä. Sovelluksella ei ole mitään sitä vastaan, että huumori on nasevaa, eivätkä TikTokkaajat ujostele antaa röyhkeytensä lentää.

8. Niche- tai alakulttuurisisältö

Et todellakaan koskaan voi tietää, mitä löydät TikTokista.

Siksi se onkin täydellinen alusta, jos sinulla on hyvin kapea yleisö. Alustalle on itse asiassa kehittynyt useita alakulttuureja, jotka saavat sen käyttäjät innostumaan tutkimisesta, kuluttamisesta ja jakamisesta.

Esimerkkejä ovat #booktok, #cleantok, #gymtok, #dadtok ja jopa #swifttok (omistettu Taylor Swiftin fanien hartaalle armeijalle).

9. Popkulttuuriviittaukset

Popkulttuuriviittaukset määrittävät monia sosiaalisen median alustoja, myös TikTokia.

Muistatko lankkuvillityksen vuosien takaa, kun The Office tuotti vielä uusia jaksoja? Ei ole yllätys, että popkulttuurilla on merkitystä myös täällä. TikTok-käyttäjät viittaavat suosittuihin tv-ohjelmiin, elokuviin tai muihin trendeihin.

Esimerkkitapaus: Squid Games. Sarja pudotti katsojien leuat ympäri maailmaa, kun se julkaistiin vuonna 2021. Nykyään voit löytää musiikkimashuppeja, tutoriaaleja ja muuta sisältöä, joka on suoraan sarjan inspiroimaa.

10. Perhe-TikTokit

Ainoa asia, joka on hauskempaa kuin omien TikTok-videoiden tekeminen, on ottaa koko perhe mukaan niihin. Perhe-TikTokit ovat yleistymässä, kiitos sisällön suloisen ja aidon luonteen. Perheen tanssikilpailuista käytännön vitseihin, perheen TikTok-videot todella luovat "mitä enemmän, sitä hauskempaa" -ajatustavan.

Jos tarkastelet tätä trendiä TikTok-markkinoinnin linssin läpi, sinulla on aina mahdollisuus esitellä työperheesi.

11. Glow-Up

Meillä kaikilla on ollut päiviä, jolloin on tuntenut olevansa kuin ruma ankanpoikanen. Eräät ovat halukkaampia muistelemaan niitä päiviä hehkutusvideon muodossa. Näissä videoissa nähdään henkilö ennen ja jälkeen, mikä osoittaa, että kauneus on subjektiivista eikä tunne ikää.

Nämä videot kiehtovat TikTok-käyttäjiä monesta syystä. Ne eivät ole vain superhelppoja tehdä, vaan ne antavat myös sen “wait for it" -hetken, joka pitää sinut sinnikkäästi odottamassa lopputulosta.

12. Haavoittuvat videot

Sanasta “haavoittuva (englanniksi vulnerable)" on tullut oma trendinsä. Pandemian jälkeen yhä useammat ihmiset ilmaisevat tarpeensa olla haavoittuvaisia ja muodostaa aitoja yhteyksiä toisten kanssa. He avaavat kaiken julki keinona murtaa muureja, ja se toimii hyvin TikTokissa yksinkertaisesti siksi, että se vaikuttaa aidommalta.

Yleisiä aiheita ovat esimerkiksi läheisen kuolemasta puhuminen, itkeminen kameran edessä tai sellaisten salaisuuksien jakaminen, joista voi myöhemmin koitua seurauksia.

13. Osallistumisvideot

Osallistuminen on varma tapa päästä viraaliksi, varsinkin kun pyydät apua muilta TikTok-tekijöiltä. Voit luoda yksinkertaisen videon, jossa on tekstipeite, jossa katsojia pyydetään tekemään jotain tiettyä asiaa kommenteissa. Se voisi olla esimerkiksi "Tee suosikkitanssihaasteesi" tai "Keksi kuvateksti tälle videolle" ja näytä sitten vau-efektin aikaansaava video.

Nämä videot ovat kasvualustoja komediaa varten, jos ei muuta.

14. Kulissien takana tehdyt videot

Kulissien taakse katsominen on aina kiehtonut sosiaalisen median käyttäjiä, eikä tämä TikTok-trendi poikkea siitä. Koska TikTok on luonteeltaan autenttinen, kulissien takana kuvatut videot ovat erittäin suosittuja.

Ne ovat hauskoja, opettavaisia, kiehtovia ja saavat käyttäjät tuntemaan, että he pääsevät mukaan salaisuuteen.

Miten löytää trendikkäitä videoita TikTokissa

Jos vietät sovelluksessa tarpeeksi aikaa, pystyt havaitsemaan uudet TikTok-trendit kuin ammattilainen. Mutta vaikka TikTok-trendit eivät olisikaan sinun juttusi, niistä on tulossa olennainen osa markkinointia, jota on yhä vaikeampi sivuuttaa.

Yksi tapa poistaa arvailut TikTok-trendien oppimisesta on hyödyntää Meltwaterin kaltaisia datapohjaisia työkaluja, joiden avulla voit poimia keskeiset teemat, trendien aiheet, merkitykselliset avainsanat, vaikuttajat ja viraalit trendit, jotka resonoivat kohderyhmäsi kanssa.