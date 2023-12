Miksi vuosi 2023 oli tekoälychatbottien vuosi?

"Kirjoittiko tekoälychatbotti tämänkin blogin?" Vuosi sitten tämä kysymys ei luultavasti olisi tullut mieleesi, mutta vuonna 2023 kaikki puhuvat generatiivisen tekoälyteknologian potentiaalista ja mahdollisuuksista.

Chatbotit ja niiden kyky tuottaa sisältöä ja vastata kysymyksiin on valloittanut maailman, mutta missä määrin? Käytimme tekoälyyn perustuvaa sosiaalisen median kuuntelun alustaa ymmärtääksemme, miten ihmiset ovat puhuneet tekoäly-chatbottien suosiosta tänä vuonna. (Ja tiedoksi, tämän blogin ovat luoneet ja kirjoittaneet ihmiset!).

Pyydä esittely sosiaalisen median kuuntelun alustastamme.

Mitä tekoälychatbotit ovat ja miksi niistä puhutaan?

Yleisesti ottaen chatbotit ovat tietokoneohjelmia, jotka simuloivat digitaalisia keskusteluja vastaamalla tekstinsyötteisiin. Digitaaliset avustajat Microsoft Wordin Clippystä Amazonin Alexaan ovat vuosien varrella sisällyttäneet chatbot-teknologian eri versioita, mutta viimeaikaiset edistysaskeleet tekoälyn (AI) ja suurten kielimallien (LLM) alalla ovat nostaneet työkalut aivan uudelle tasolle.

Tunnetuin tekoälychatbot on OpenAI:n luoma ChatGPT. Sen julkaisu 30. marraskuuta 2022 käynnisti teknologiamaailman kilpajuoksun parhaan generatiivisen LLM-työkalun luomisesta. ChatGPT:n luomisen jälkeen kentälle on tullut kourallinen kilpailijoita, kuten Googlen Bard, Microsoftin Bing Chat, Metan Llama ja Anthropicin Claude.

Tekoäly-chatbotit ovat ilmeisesti kiinnittäneet maailman huomion, koska ne voivat mullistaa eri toimialojen ja ihmisten jokapäiväisen elämän tiettyjä osa-alueita. Toistaiseksi niiden suurin vaikutus on ollut koulutuksessa, rahoituksessa ja lääketieteessä, joissa niitä on käytetty automatisoimaan kaikkea koulutehtävien kirjoittamisesta osakkeiden valintaan ja potilaiden kysymyksiin vastaamiseen.

Tekoälychatbottien maininnat lisääntyivät lähes 440 prosenttia edelliseen ajanjaksoon verrattuna.

Tammikuun 1. päivän ja lokakuun 31. päivän välisenä aikana tekoäly-chatboteista oli yli 1,2 miljoonaa mainintaa yleisesti (eli maininnat "AI-chatbots", "chat AI" ja niihin liittyvät avainsanat, ei yksittäisten työkalujen mainintoja). Tämä oli noin 440 % enemmän kuin edellisen 10 kuukauden aikana (224 000 mainintaa).

Keskustelu oli huipussaan 8. helmikuuta - kaksi päivää sen jälkeen, kun Google oli julkistanut ChatGPT-kilpailijansa Bardin, ja kun sana Bardin virheellistä tietoa sisältävästä mainoksesta levisi. Chatbot-keskustelu saavutti huippunsa jälleen 10. toukokuuta sen jälkeen, kun Wendy's ilmoitti aikovansa testata FreshAI-nimistä tekoäly-chatbotia drive-thru-ravintoloissaan.

Näiden keskusteluhuippujen teemat - kuten miten tekoäly-chatbot-työkaluja vertautuvat toisiinsa ja niiden odottamattomiin käyttömahdollisuuksiin - olivat yhteisiä myös muissa vuoden 2023 suosituissa tekoäly-chatbot-keskusteluissa. Niihin kuului muun muassa ChatGPT:tä ja Bingiä vertaileva artikkeli, uutisointi ChatGPT:n tuottamasta jumalanpalveluksesta ja artikkeli siitä, miten Nasdaqin insinöörit tutkivat ja kokeilevat sen teknologiaa.

ChatGPT:n ja sen kilpailijoiden tavoin sosiaalisen median kuuntelun alustamme käyttää LLM:ää sekä luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) tekstidatan analysointiin ja ymmärtämiseen. Tämä teknologia mahdollistaa muun muassa alustamme sisältöryhmittelyt ja sentimenttianalyysin, joka osoittaa, että tekoälychatbotteja koskevia myönteisiä mainintoja oli kaiken kaikkiaan suunnilleen yhtä paljon kuin kielteisiä mainintoja.

Lue lisää monista tavoista, joilla Meltwater käyttää tekoälyä auttaakseen sinua ymmärtämään dataa nopeammin.

ChatGPT:stä puhuttiin eniten.

Eivätkä muut päässeet edes lähelle. Tammikuun 1. päivästä lähtien ChatGPT:n ääniosuus on jatkuvasti jättänyt varjoonsa kaikki sen kilpailijat, ja se on kerännyt enemmän mainintoja kuin kaikki muut yhteensä.

ChatGPT-keskustelun volyymi osoittaa, että on jossain määrin hyödyllistä olla ensimmäinen markkinoilla. Bard ja Bing Chat taistelevat toisesta sijasta, mutta molemmilla on vielä pitkä matka OpenAI:n chatbotin näkyvyyteen verkossa ja sen ulkopuolella. Tässä vaiheessa ChatGPT:stä on tulossa yleisnimitys kyseiselle työkalulle, kuten Kleenex kasvopyyhkeille tai Google verkkohauille.

Syvennä ymmärrystäsi sosiaalisen median datasta Meltwaterin työkalun avulla.

ChatGPT:n maininnat kasvoivat lähes 1160 % edelliseen ajanjaksoon verrattuna.

Tammikuun 1. päivän ja lokakuun 31. päivän välisenä aikana ChatGPT:stä mainittiin englanninkielisissä uutis- ja sosiaalisen median lähteissä lähes 9 miljoonaa kertaa - lähes 1160 % enemmän kuin 10 kuukautta aiemmin, jolloin se mainittiin 711 000 kertaa. ChatGPT:stä käyty keskustelu kiihtyi vuoden 2023 alkupuoliskolla, mutta näyttää tasaantuneen heinäkuun 2023 lopun jälkeen.

Samoin kuin yleisessä tekoäly-chatbot-keskustelussa, ChatGPT-keskustelua on vauhdittanut keskustelu sen kilpailijoista ja siitä, miten sitä voidaan mahdollisesti käyttää. Yksi työkalua koskeva huippujuttu oli 17. huhtikuuta Reutersin artikkeli Elon Muskin oman kilpailevan chatbotin, TruthGPT:n, lanseeraamisesta. Kyseinen artikkeli julkaistiin ja jaettiin sosiaalisessa mediassa yli 62 400 kertaa. Samaan aikaan Yhdysvaltain kauppaministeriön kansallisen televiestintä- ja tietohallinnon huhtikuun tiedonantoa julkaistiin ja jaettiin sosiaalisessa mediassa yli 54 100 kertaa.

Tämä sukupuolijakauma oli johdonmukainen kaikissa analysoimissamme yksittäisiä tekoälychatbotteja koskevissa keskusteluissa. Jakauma saattaa johtua siitä, että Twitterissä on enemmän mies- kuin naiskäyttäjiä.

Jakauma voi kuitenkin myös osittain heijastaa sovelluksen todellisia käyttäjiä. Tuoreessa 5600 ammattilaisen keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 54 % miespuolisista vastaajista käyttää tekoälytyökaluja, kun taas naispuolisista vastaajista tekoälytyökaluja käytti vain 35 %.

Ensi vuonna tähän aikaan AI-chatbot-keskustelu näyttää radikaalisti erilaiselta teknologian kehittyessä, ja ihmiset löytävät sille uusia käyttötapoja sekä säädöksiä ja standardit kehittyvät. Vuoden sisällä markkinoijien kaikkialla maailmassa pitäisi kysyä itseltään, ottavatko he tekoäly-chatbotit käyttöön työssään ja miten he suunnittelevat tekevänsä sen, sekä ottaa myös huomioon eettisiä ja muita näkökohtia. Markkinoinnin aloilla, jotka vasta alkavat sisällyttää generatiivista tekoälyä, on nyt aika hyödyntää ihmisten kiinnostusta kyseistä työkalua kohtaan.

Mitä sitten ikinä teetkin, varmista, ettet jää jälkeen. Lue lisää siitä, miten ChatGPT:tä ja muita tekoälychatbotteja voi käyttää markkinoinnissa ja PR:ssä.

Tarvitsetko yrityksellesi räätälöityä kuluttajadataa? Kokeile sosiaalisen median kuuntelun ja analytiikan alustaamme itse! Täytä alla oleva lomake ja varaa aika esittelyyn.