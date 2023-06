Vaikuttajia on nykyään lähes jokaisella alalla, mutta kauneudenhoitoalaa voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä aloista, joilla vaikuttajamarkkinointi on todella saanut jalansijaa. Tämä on tapahtunut osittain siksi, että kauneudenhoidon vaikuttajamarkkinointi noudattaa melko perinteistä kaavaa: tuotteita on helppo lähettää, esitellä ja tuloksia on helppo näyttää seuraajille.

Kauneusvaikuttajilla on tärkeä rooli nyky-yhteiskunnassa, ja monet heistä pyrkivätkin määrätietoisesti ylittämään kauneuden kapeita tai perinteisiä määritelmiä, joita alalla usein esitetään. Kauneusalan tuotemerkit, jotka lähestyvät vaikuttajia tuotteidensa markkinoinnissa, hyötyvät paljon tämän kulttuurin omaksumisesta.

Listaamallamme kauneusvaikuttajien joukolla on korkeat sitoutumis- ja tavoittavuusluvut, jotka kannattaa ottaa huomioon!

Sisältö

Mikä on kauneusvaikuttaja?

Kauneusvaikuttajat ovat sosiaalisessa mediassa tunnettuja sisällöntuottajia, jotka keskittyvät ensisijaisesti meikkeihin ja ihonhoitoon, vaikka se ei todellakaan sulje pois muita osa-alueita, kuten kynsitaidetta ja hiusten muotoilua. Saatat ajatella, että suurin osa kauneusvaikuttajista on naisia, mutta itse asiassa kauneusvaikuttajia on todella paljon: miehiä, naisia ja ei-binäärisiä sisällöntuottajia!

He kaikki julkaisevat usein meikkitutoriaaleja ja tuotearvosteluja, ja monet heistä työskentelevät saman yrityksen kanssa useissa kampanjoissa. Kauneusvaikuttajia voisi pitää myös "meikkivaikuttajien" alaluokkana, joka keskittyy meikkien perinteisempään käyttöön, toisin kuin erikoistehosteisiin tai meikkimuunnoksiin, jotka kuuluvat ehdottomasti omaan kategoriaansa.

Kauneusvaikuttaja voi olla ammattimainen meikkitaiteilija tai ihonhoitoasiantuntija, joka varmasti lisää heidän sisältönsä painoarvoa. Monet ovat myös itseoppineita henkilöitä, jotka vain rakastavat meikkaamista! Monet kauneusvaikuttajat ovat myös muotivaikuttajia ja päinvastoin.

Miksi tehdä yhteistyötä kauneusvaikuttajan kanssa?

Tuotemerkit, jotka haluavat esitellä tuotteitaan sosiaalisessa mediassa pikemminkin luotettavan ystävän silmin perinteisten myyntitaktiikoiden sijaan, hyötyvät paljon yhteistyöstä kauneusvaikuttajan kanssa.

Vaikuttajan suositus voi edistää huomattavasti kosmetiikkayritysten, ihonhoitosarjojen ja hiustenhoitotuotteiden tuotemyyntiä. Näitä tuotteita on helppo esitellä ja ne ovat hyvin sopivan kokoisia, joten tuotemerkkien on myös helppo lähettää sosiaalisen median vaikuttajille lahjoja ja näytteitä keskustelun avaamiseksi.

Lahjojen lähettäminen on kuitenkin kaksiteräinen miekka, sillä säilyttääkseen luottamuksen yleisöönsä kauneusvaikuttajat eivät ole velvollisia sanomaan, että he pitävät kauneustuotteistasi.

Vinkki: Opettele, kuinka antaa vaikuttajalahjoja brändisi näkyvyyden edistämiseksi ja tehdä yhteistyötä oikeiden vaikuttajien kanssa.

Mitkä ovat kauneusvaikuttajien tärkeimmät kanavat?

Kauneusvaikuttajilla on tyypillisesti vahva läsnäolo useilla sosiaalisen median alustoilla, mukaan lukien

YouTube

Instagram

TikTok

Pinterest

Facebook

Lyhyet ja pitkät videot ovat kauneusvaikuttajien ensisijaisia sisältötyyppejä, joiden avulla he voivat vedota yleisöön sekä Instagramin että YouTuben kaltaisissa kanavissa.

15 suosituinta kauneusvaikuttajaa, joilla on yli miljoona seuraajaa

Kauneusvaikuttajat, joilla on miljoona seuraajaa tai enemmän, ovat usein ammattimaisia meikkitaiteilijoita tai kampaajia, jotka käyttävät Instagram-, YouTube- tai TikTok-kanavaansa tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen.

Nämä vaikuttajat ovat ajan myötä luoneet vahvat suhteet yleisöönsä, ja he jakavat vinkkejä ja tekevät yleensä yhteistyötä samojen tuotemerkkien kanssa useissa kampanjoissa kuukausien ja vuosien ajan.

Jeffree Star

Seuraajia: 28,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 11,7 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 616 200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 52

Les Do Makeup

Seuraajia: 6,5 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 4,6 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 447 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 20

Nikkie Tutorials

Seuraajia: 21,6 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 4 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 370 600

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 43

Mikayla Jane

Seuraajia: 17,1 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 3,9 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 606 000

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 69

Jackie Aina

Seuraajia: 5,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 2,1 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 200 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 33

Huda Beauty

Seuraajia: 69,6 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 2 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 72 000

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 119

Shayla

Seuraajia: 4,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1,5 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 99 200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 39

Taylor R

Seuraajia: 1,8 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1,4 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 192 000

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 75

Sananas2106

Seuraajia: 4,4 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 37 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 126

Aaliyah Jay

Seuraajia: 2,8 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1 miljoona

Keskimääräinen sitoutuminen: 85 200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 17

Darcei

Seuraajia: Darcei 1,1 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1 miljoona

Keskimääräinen sitoutuminen: 127 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 37

Casey Holmes

Seuraajia: 2,1 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 678 500

Keskimääräinen sitoutuminen: 41 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 31

Beauty Bird

Seuraajia: Bird Bird 1,7 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 643 500

Keskimääräinen sitoutuminen: 45 700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 54

Leilani Green

Seuraajia: 1,5 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 512 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 35 700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Lauren Curtis

Seuraajia: 3,4 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 509 600

Keskimääräinen sitoutuminen: 48 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 15

Muut kauneusvaikuttajat (100 000 – yli 500 000 seuraajaa)

Myöhemmin tässä artikkelissa voit nähdä dataa mm. miespuolisista ja tummaihoisista kauneusvaikuttajista, mutta tässä on vielä muutama kauneusalan makrotason sosiaalisen median vaikuttaja, jotka sinun tulisi tuntea!

Tämä lista on myös lajiteltu True Reach -työkalun mukaan, jotta saat tarkemman kuvan vaikuttajien yhteisöstä ja vaikuttavuudesta Instagramissa, TikTokissa, YouTubessa ja muissa sosiaalisen median kanavissa.

Karen Young

Seuraajia: 815 800

Todellinen tavoittavuus: 287 800

Keskimääräinen sitoutuminen: 12 400

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 21

Alexandra Anele

Seuraajia: 475 300

Todellinen tavoittavuus: 236 400

Keskimääräinen sitoutuminen: 23 700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 18

Luisa Simona

Seuraajia: Luisa Simona 369 800

Todellinen tavoittavuus: 158 800

Keskimääräinen sitoutuminen: 30 600

Huda Fode

Seuraajia: 330 800

Todellinen tavoittavuus: 48 300

Keskimääräinen sitoutuminen: 2 500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 12

Ayavanessa

Seuraajia: 130 900

Todellinen tavoittavuus: 39 200

Keskimääräinen sitoutuminen: 3700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Mariam Rahman

Seuraajia: 410 200

Todellinen tavoittavuus: 29 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 1300

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Anette Hovland

Seuraajia: 100 200

Todellinen tavoittavuus: 26 000

Keskimääräinen sitoutuminen: 2500

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Ishidakazuho

Seuraajia: 140 400

Todellinen tavoittavuus: 8100

Keskimääräinen sitoutuminen: 235

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 16

Kauneuden mikrovaikuttajat

Mikrokauneusvaikuttajat ovat usein itseoppineita, ja heillä on hyvin aito näkemys siitä, mistä tuotteista he pitävät ja mistä eivät. On ilo seurata heitä ja nähdä, miten jonkun taidot kehittyvät ja paranevat ajan myötä. Voit seurata, miten heidän menestyksensä kasvaa, kun he työskentelevät yhä useampien kauneusalan tuotemerkkien kanssa.

Mikrokauneusvaikuttajien meikki- ja ihonhoitosuositukset ovat yleensä myös kustannustehokkaammalla puolella, sillä monet heistä eivät välttämättä ansaitse täyttä elantoa kauneusvaikuttajina. Toisin kuin megavaikuttajat, jotka ovat yleisesti kauneusalan ammattilaisia tai ammattimaisia meikkitaiteilijoita sekä vaikuttajia.

Lukuvinkki: Lue lisää siitä, miksi mikrovaikuttajilla on merkitystä.

Jeremiah Drew

Seuraajia: 29 200

Todellinen tavoittavuus: 28 500

Keskimääräinen sitoutuminen: 1900

Chici Eburu

Seuraajia: 14 500

Todellinen tavoittavuus: 22 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 1400

Lara Matos

Seuraajia: Lara Mataraos 16 300

Todellinen tavoittavuus: 14 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 4400

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 7

Hana Adams

Seuraajia: 16 400

Todellinen tavoittavuus: 11 900

Keskimääräinen sitoutuminen: 4000

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 12

Sophie Fournet

Seuraajia: Sophie Fournet 14 500

Todellinen tavoittavuus: 9300

Keskimääräinen sitoutuminen: 1400

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 20

Bree

Seuraajia: Bree 13 200

Todellinen tavoittavuus: 2500

Keskimääräinen sitoutuminen: 700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Mirna Elena

Seuraajia: 12 700

Todellinen tavoittavuus: 1700

Keskimääräinen sitoutuminen: 1200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Parhaat miespuoliset kauneusvaikuttajat & ei-binääriset kauneusvaikuttajat

Meikki sopii kaikille – miehille, naisille ja ei-binäärisille, ja kauneusvaikuttajat todistavat tämän kaikkialla sosiaalisessa mediassa. Tämä lista miespuolisia tai ei-binäärisiä kauneusvaikuttajista inspiroi sinua varmasti!

James Charles

Seuraajia: 69,1 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 13,8 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 934 200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 53

Brad Mondo

Seuraajia: 11,7 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 2,5 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 235 000

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 26

Manny Gutierrez

Seuraajia: 7,7 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 2,4 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 118 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 54

Zain

Seuraajia: 46 100

Todellinen tavoittavuus: 590 400

Keskimääräinen sitoutuminen: 5900

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 5

Sean Garrette

Seuraajia: Sean Garrette 121 600

Todellinen tavoittavuus: 313 100

Keskimääräinen sitoutuminen: 4200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Johnny Ross

Seuraajia: 294 400

Todellinen tavoittavuus: 144 000

Keskimääräinen sitoutuminen: 11 900

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Jose Jimenez

Seuraajia: 557 300

Todellinen tavoittavuus: 143 300

Keskimääräinen sitoutuminen: 16 900

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 8

Angel Merino

Seuraajia: 1300

Todellinen tavoittavuus: 66 100

Keskimääräinen sitoutuminen: 3100

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 13

13 parasta tummaihoista kauneusvaikuttajaa

Kauneus- ja meikkiyritykset ovat kulkeneet pitkän matkan monimuotoisuuden edistämisen suhteen. Tämä koskee vartalotyyppiä, sukupuolta ja seksuaalisuutta, etnisyyksien moninaisuutta ja kauneusstandardeja yleensä. Esimerkiksi brändin pyrkimys tuottaa laajempia meikkivoidekokoelmia on seikka, jota monet tummaihoiset kauneusvaikuttajat saattavat etsiä päättäessään yhteistyökumppaneistaan.

Jackie Aina

Seuraajia: 5,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 2,1 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 200 800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 33

Shayla

Seuraajia: 4,2 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1,5 miljoonaa

Keskimääräinen sitoutuminen: 99 200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 39

Aaliyah Jay

Seuraajia: 2,8 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 1 miljoona

Keskimääräinen sitoutuminen: 85 200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 17

Nyma Tang

Seuraajia: 837 300

Todellinen tavoittavuus: 719 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 47 400

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 13

Leilani Green

Seuraajia: 1,5 miljoonaa

Todellinen tavoittavuus: 512 700

Keskimääräinen sitoutuminen: 35 700

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Sean Garrette

Seuraajia: 121 600

Todellinen tavoittavuus: 313 100

Keskimääräinen sitoutuminen: 4200

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Chizi Duru

Seuraajia: 421 500

Todellinen tavoittavuus: 200 200

Keskimääräinen sitoutuminen: 14 000

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 25

Logan Nicole Mua

Seuraajia: 138 500

Todellinen tavoittavuus: 180 900

Keskimääräinen sitoutuminen: 25 600

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Uche Natori

Seuraajia: 312 300

Todellinen tavoittavuus: 107 900

Keskimääräinen sitoutuminen: 19 600

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Lesley

Seuraajia: 123 100

Todellinen tavoittavuus: 54 400

Keskimääräinen sitoutuminen: 1800

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 21

Miss Evelyn

Seuraajia: 118 800

Todellinen tavoittavuus: 41 300

Keskimääräinen sitoutuminen: 4900

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Leal Alexander

Seuraajia: 41 200

Todellinen tavoittavuus: 25 300

Keskimääräinen sitoutuminen: 2300

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Shanell

Seuraajia: 35 900

Todellinen tavoittavuus: 20 100

Keskimääräinen sitoutuminen: 2300

Keskimääräinen julkaisujen määrä kuukaudessa: 4

Kuka kauneusvaikuttaja on sopiva brändillesi?

Kun valitset vaikuttajaa yhteistyöhön, on tärkeää tarkkailla hänen tyyliään ja tuotemerkkejä, joiden kanssa hän on työskennellyt aiemmin. Useimmat kauneusvaikuttajat eivät kaunistele tuotteita, joita he eivät suosittelisi seuraajilleen, ja tämä on riski jonka otat, jos päätät lähettää heille tuotelahjoja keskustelun avaamistaktiikkana.

Kuten listamme kauneusvaikuttajista osoittaa, kauneusvaikuttajien asiantuntemusta voidaan mitata monella eri tasolla ja monilla eri aloilla. Kauneusvaikuttajien hakua kannattaa ehkä rajata avainsanojen kuten "ihonhoito" "hiustenhoito" tai "meikkiopastus" avulla, jotta et tuhlaa aikaasi.

Kauneus- ja kosmetiikkabrändien tulisi myös tiedostaa, kuinka monet kuluttajat arvostavat nykyään kestäviä, ekologisia ja eläintestauksesta vapaita brändejä. Kauneusvaikuttajat ovat hyvin tietoisia tästä, ja monet heistä ottavat tehtäväkseen tukea ekotietoisia tuotemerkkejä ja valistaa seuraajiaan siitä, miten valita näiden arvojen mukaisia tuotemerkkejä.

Voit etsiä vaikuttajia kaikkien näiden ja muidenkin filtterien perusteella Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin työkalun avulla! Pyydä demo oheisella lomakkeella nähdäksesi työkalu käytännössä.