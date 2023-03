Yleisesti voidaan ajatella, että uutisten saamat some-reaktiot kertovat siitä, mitä suuri yleisö pitää niin kiinnostavana tai tärkeänä uutisena, että siihen kannattaa reagoida somessa tai jakaa uutinen eteenpäin – toisin sanoen mikä kansaa puhuttaa ja kuohuttaa.



Uutisten jakaminen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa yksilöihin ja yhteiskuntaan, ja siitä on tullut globaali ilmiö. Nanyangin teknillisen yliopiston tutkimuksessa uutisten jakamisen syitä on tutkittu käytön ja mielihyvän teorian avulla (Uses and Gratifications Theory). Regressioanalyysi paljastaa, että uutisen informatiivisuus oli vahvin motivaattori jakamiseen, jota seurasivat sosialisointi ja statuksen tavoittelu. [Lee, C.S., Ma, L., Goh, D.HL. (2011). Why Do People Share News in Social Media?]

Toisen tutkimuksen mukaan uutislähteitä aktiivisemmin seuraavat ihmiset jakavat niitä myös Twitterissä useammin ja negatiivisilla uutisilla voidaan katsoa olevan jonkin verran enemmän korrelaatiota jakomääriin kuin positiivisilla. [Wu, B., Shen, H. (2015). Analyzing and predicting news popularity on Twitter]

Vuoden 2023 alusta eniten uutisoidut aiheet ovat valtiota ja politiikkaa, urheilua sekä liiketoimintaa koskevia.



Olemme tarkastelleet vuoden 2022 Suomen suosituimpia uutisia sen pohjalta, kuinka paljon niitä on jaettu sosiaalisessa mediassa. Uutislinkeistä on tutkittu kuinka paljon ko. linkki on saanut postauksia, tykkäyksiä ja kommentteja Facebookissa, twiittejä tai retwiittejä Twitterissä sekä uutislinkin esiintymistä Redditin viestiketjuissa.

Kaikki Top-10 somessa jaetuimmat ja reagoduimmat uutiset tulevat joko Yleisradiolta tai Iltalehdeltä, mikä osaltaan kertoo edellä mainittujen lähteiden merkittävyydestä suomalaisille tärkeinä tiedonlähteinä viime vuonna. Tyypillisesti vuosittain suosituimmat uutiset liittyvät urheilumenestykseen tai tunnettujen henkilöiden kuolemiin. Vuonna 2022 suosituimmat uutiset keräsivät aiempaa enemmän reaktioita sosiaalisessa mediassa ja suosituin kanava reagoida uutisiin oli aiemmin mainitusta kolmesta Facebook. Uutisia myös julkaistiin reilut 6 % edellisvuotta enemmän. Twitterissä politiikkaan liittyvät uutiset keräävät muita reaktioita enemmän kuin muut uutiset.

Aiempina vuosina ovat urheilu-uutisten ja merkkihenkiöiden kuolemien ohella kiinnostaneet muun muassa koronauutisointi ja eläinaiheet. Yritysviestinnässä reaktioiden määrää voidaan mainintojen lukumäärän sekä uutisoinnin keston ohella käyttää määrittämään esimerkiksi mediakriisin kokoluokkaa vertaamalla jakomääriä muihin samankaltaisiin tapahtumiin, tai hyödyntää muuten suurta yleisöä kiinnostavat uutisaiheet omassa viestinnässä ja sisällöntuotannossa.



Olemme analysoineet viimeisen 5 vuoden ajalta yli 10 miljoonaa suomalaista verkossa julkaistua uutista. Koko taulukon löydät täältä.

Meltwaterin mediaseurannan ja somekuuntelun avulla voit analysoida organisaatiollesi tärkeitä teemoja helppolukuisten dashboardien avulla. Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää, jätä yhteystietosi oheiseen lomakkeeseen, niin asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä!