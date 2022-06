Kun aloin lukea sosiaalisen median sijoitetun pääoman tuottoasteesta eli ROI:ista, koin aiheen todella hämmentäväksi. Mietin, kuinka muut yritysjohtajat ymmärtävät, mikä vaikuttaa heidän kampanjoidensa ROI:hin, ja miten he mittaavat menestystä. Myönnän heti ensimmäisenä, etten pärjää hyvin numeroiden tai laskukaavojen kanssa. Mutta huomasin myös, että keskustellessani sosiaalisen median mittaamisesta, useimmat asiantuntijat olivat vaihtaneet yksinkertaisuuden ja ymmärtämisen perusteellisuuteen ja monimutkaisuuteen. Siksi päätinkin syventyä aiheeseen tarkemmin.

Tässä artikkelissa yksinkertaistan sosiaalisen median ROI:n mittaamisen vaiheita ja käsittelen kuluttajien ymmärtämisen roolia brändien kampanjoiden rakentamisessa.

Miksi sosiaalisen median ROI on tärkeä?

Kuten Lewis Carroll (ja myöhemmin George Harrison) niin kuuluisasti sanoi: "Jos et tiedä minne olet menossa, mikä tahansa tie vie sinut sinne." Jos rakennat sosiaalisen median kampanjaa ilman analytiikkatyökalua, jonka avulla voisit ymmärtää paremmin yleisöäsi ja arvioida saavuttamiasi tuloksia, et todellakaan tiedä mihin olet menossa.

Sosiaalinen median ROI on tärkeä mittari, sillä se kertoo sinulle missä olet, minne haluat mennä ja minne sinun pitäisi mennä, jos haluat markkinointikampanjasi toimivan. Muuten saatat heittää kaiken sen ajan, vaivan ja rahan hukkaan.

Kuinka kuluttajaymmärrys parantaa sosiaalisen median ROI:ta?

Kuluttajien tapa tutkia, löytää ja ostaa tuotteita on muuttunut dramaattisesti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Ensinnäkin Internetin laaja käyttöönotto muutti tapaamme ostaa, ja myöhemmin älypuhelimien tulo vauhditti ilmiötä entisestään. Kun markkinoijat yrittivät vielä ymmärtää tätä muuttuvaa maailmaa, vuoden 2020 globaali pandemia käänsi kaiken jälleen päälaelleen.

Markkinoijat ympäri maailmaa kohtaavat nyt saman kysymyksen; mitä kuluttajat haluavat?

Maailma näyttää muuttuvan niin nopeasti, että meidän on enää vaikea pysyä perässä, saati sitten selvittää, kuinka saada asiakkaiden huomio tässä meluisassa maailmassa. Tämä on ongelma, ja siihen liittyviin kysymyksiin kuluttajaymmärrys pyrkii etsimään vastauksia, kuten:

Ketkä kuuluvat kohdeyleisöömme?

Mikä heitä motivoi ja kiinnostaa?

Onko kohdeyleisössäni erilaisia yhteisöjä tai segmenttejä?

Miten kuluttajatrendit muuttuvat?

Kuluttajaymmärrys vs. Sosiaalisen median kuuntelu

Vaikka kuluttajien näkemykset ja sosiaalisen median kuuntelu ovat samantapaisia, ne eivät ole samoja asioita.

Kuluttajien ymmärtäminen menee askeleen pidemmälle kuin sosiaalisen median kuuntelu ja ottaa huomioon myös laadullisen analyysin, joka yrittää ymmärtää, mitä tulokset tarkalleen tarkoittavat ja mitä ne voivat kertoa meille kuluttajista. Esimerkiksi sosiaalisen median kuuntelu voi kertoa meille, että lokakuusta helmikuuhun ihmiset puhuvat enemmän skotlantilaisesta viskistä sosiaalisessa mediassa. Kuluttajien ymmärtäminen taas kertoo, että ihmiset nauttivat viskin lämmittävästä tunteesta kylminä talvikuukausina, ja että he ovat myös kiinnostuneita löytämään uusia viskicocktaileja. Tällaisen sosiaalisen median datan avulla brändit voivat rakentaa osuvampia ja yksilöllisempiä julkaisuja, jotka vetoavat todennäköisemmin kuluttajiin, ja tuloksena yrityksesi tekee lisää voittoa.

Kuluttajaymmärrysalustojen, kuten Meltwaterin Linkfluencen avulla markkinoijat voivat myös tunnistaa uusia tulonlähteitä ymmärtämällä paremmin heidän yleisönsä muodostavia alaryhmiä. Näillä tarkoitetaan samanhenkisten yksilöiden yhteisöjä laajemmassa sosiaalisen median yleisössä, ja näillä alaryhmillä on enemmän yhteistä kuin vain heidän väestötietonsa. Heillä voi olla yhtäläisyyksiä useilla eri tavoilla, kuten millaista mediaa he käyttävät, millaisia vaikuttajia he seuraavat, millaisia tuotemerkkejä he ostavat, miten he osallistuvat verkkokeskusteluihin, miten he jakavat sisältöä tai mitä sosiaalisen median kanavia he käyttävät. Kaikki tämä ymmärrys voi auttaa sinua kohdistamaan kampanjoita yleisösi alaryhmiin tehokkaammin. Näin sinun ei enää tarvitse arvailla, missä mediassa mainostaa, minkä vaikuttajien kanssa työskennellä tai millaisia julkaisuja sinun kannattaisi käyttää, koska kuluttajaymmärrystyökalut auttavat sinua saamaan nämä vastaukset erittäin tarkasti!

Kuinka laskea sosiaalisen median markkinoinnin ROI?

Jos yrityksesi on yrittänyt laskea sosiaalisen median ROI:ta, sinun kannattaa aloittaa tästä.

1. Päätä tavoitteesi

Ensimmäinen askel sosiaalisen median markkinoinnin ROI:n laskemisessa on päättää minne haluat mennä, toisin sanoen, mitkä ovat tavoitteesi ja liiketoimintasi päämäärät? Mitä haluat viime kädessä saavuttaa sosiaalisen median kampanjallasi? Voit esimerkiksi keskittyä yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Blogien ja verkkosivujen liikenteen lisääminen

Liidien ja puheluiden lisääntyminen

Brändin tavoittavuuden ja näkyvyyden lisääminen verkossa

Asiantuntijamaineen parantaminen ja brändisi asettaminen ajatusjohtajaksi

Myynnin ja tulosten lisääminen

2. Suunnittele sosiaalisen median kampanjasi

Sosiaalisen median kampanja, jonka päätät toteuttaa, riippuu viime kädessä tavoitteistasi. Jos esimerkiksi päätät etsiä liidejä, sinun on luotava liidimagneetti – kannustin, jota varten mahdolliset asiakkaat jakavat sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa. Jos lähdet tälle tielle, saatat haluta investoida primääritutkimukseen, ja käyttää löytämääsi ymmärrystä sisällön tuottamiseen. Tai voit valita Twitter-kampanjan tai Facebook-mainoskampanjan tuottaaksesi liidejä näistä kahdesta kanavasta välittömästi, ja luoda samalla blogin pitkän aikavälin kampanjana liidien luomiseksi orgaanisesta liikenteestä.

Jos päätät myydä tuotteitasi verkkokauppasivustollasi, Facebookin karusellimainokset voivat olla paras vaihtoehto lyhytaikaiseen myyntiin ja sovellusten lataamiseen, sillä sisältö toimitetaan suoraan ostajan mobiililaitteisiin.

Kuten edellä mainittiin, sinun on myös räätälöitävä sosiaalisen median kampanjasi kuluttajaymmärryksen perusteella. Kun ymmärrät, missä yleisösi viettää aikaa, voit rajata luotavan sisällön tyyppejä. Kuvat toimivat parhaiten esimerkiksi Instagramissa, Facebookissa ja Pinterestissä. Jos kohderyhmäsi on suurelta osin B2B-yleisöä, joka on aktiivinen LinkedInissä ja Slidesharessa, sinun on suunniteltava mainoksesi ja kampanjasi sisältö kyseiselle kohderyhmälle sopivaksi.

3. Mittaa kokonaisvaltaisesti kampanjoitasi

Ajat, jolloin sosiaalisen median markkinointia tehtiin ilman relevanttia dataa, ja yritettiin selvittää, mitkä julkaisut toimivat parhaiten tai käytettiin "Post and Pray" -menetelmää sisällön jakamiseen, ovat takana.

Online-markkinoinnin hyvä puoli on, että voit mitata melkein kaikkea. Sosiaalisessa mediassa parhaiten toimivasta sisällöstä vierailijoiden verkkosivustosi läpi kulkemaan polkuun, rekisteröitymiseen, liideihin, myyntiin ja kontaktointiin! Kaikkea voidaan seurata, mitata ja räätälöidä asiakaskokemuksen optimoimiseksi.

Jos käytät CRM:ää, kuten Hubspotin inbound-markkinoinnin työkalua, voit mukauttaa ja seurata kuluttajakokemusta kokonaisuudessaan. Useimmissa hyvissä markkinoinnin CRM-järjestelmissä on mahdollisuus liittää sosiaalisen median analytiikkatyökalu sisäisiin CRM-tietoihin ohjelmointirajapinnan (API) avulla. Tämän avulla voidaan mitata tärkeitä kosketuspisteitä kuluttajapolun varrella, jolloin on helpompaa kuin koskaan havaita trendejä, joissa potentiaaliset asiakkaat putoavat matkalta eivätkä tuota tulosta. Tämän datan avulla voidaan luoda kampanjoita ja seurata, mitkä niistä toimivat ja mitkä eivät, jotta voidaan käyttää aikaa, vaivaa ja rahaa sosiaalisen median kampanjoihin, jotka tuottavat haluamiasi tuloksia.

4. Päätä liidin tai myynnin arvo

Mitä sosiaalisen median sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tarkoittaa sinulle? ROI:n laskeminen tarkoittaa viime kädessä liidin tai myynnin kustannusten mittaamista ja sen päättämistä, olivatko markkinointikulut rahan arvoisia. Vain sinä voit päättää, oliko sosiaalisen median kampanjoiden ROI nähdyn vaivan arvoinen.

On olemassa monia sosiaalisen median työkaluja, menetelmiä ja monimutkaisia laskukaavoja sosiaalisen median ROI:n laskemiseen. Ainoa järkevä ratkaisu on kuitenkin kysyä itseltäsi, kannattiko Facebook-mainokseen käyttää 5 dollaria etulyöntiaseman saavuttamiseen, joka muuntui satojen dollarien myynniksi verkkosivustollasi.

On sinun päätettävissäsi, mihin sosiaalisen median markkinointikampanjoihin on järkevää kuluttaa aikaa ja rahaa, ja mitä voit jättää jatkossa kokonaan väliin.

Kun mittaat ROI:ta, älä unohda ottaa huomioon sosiaalisen median markkinointitoimistosi kustannuksia. Jos teet somemarkkinoinnin talon sisällä, älä unohda palkkoja, aikaa, kustannuksia ja vaivaa, joka vaaditaan siirryttäessä pisteestä A pisteeseen B.

5. Aseta menestyksen suunta

Kun olet laskenut sosiaalisen median ROI:n, on aika analysoida tuloksia sosiaalisen median analytiikkatyökalun avulla, ja arvioida, vievätkö ne sinut tavoitteitasi kohti, sekä muokata ja hienosäätää kampanjoitasi viemään sinut oikeaan suuntaan menestyäksesi sosiaalisessa mediassa.

On hyvä idea verrata tuloksia eri ajanjaksoilta – yleensä brändit tekevät tämän neljännesvuosittain. Tämä auttaa brändejä ymmärtämään, miten heidän sosiaalisen median tekemisensä on kehittynyt. Voit myös arvioida kilpailijoitasi. Jos teet niin, sosiaalisen median ääniosuus on keskeinen sosiaalinen mittari.

