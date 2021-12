Sosiaalisen median palveluiden tulevaisuus

Meltwaterin sosiaalisen median yksikönjohtaja Miia Hämäläinen avasi Meltwater Social Summitin 21.05.2019 kertomalla sosiaalisen median palveluiden tulevaisuudesta. Meltwater on tullut tunnetuksi vahvana mediaseurannan palveluntarjoajana, mutta harvat tuntevat Meltwateria vielä sosiaalisen median palveluista. Tämä oli suurin syy siihen, miksi Meltwater Social Summit järjestettiin Helsingissä. Kyseessä on kansainvälinen tapahtumakonsepti ja seuraava summit järjestetään kesäkuussa New Yorkissa.

Miia keskittyi puheenvuorossaan muun muassa Meltwaterin uuteen Social Influencers -palveluun, joka mahdollistaa vaikuttamarkkinoinnin tehostamisen. Social Influencers -palvelun avulla yritysten on helppo löytää oikeat sosiaalisen median vaikuttajat, hallita vaikuttajakampanjoita sekä mitata vaikuttamarkkinoinnin tuloksia.