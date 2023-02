Täydellinen opas sosiaalisen median analytiikkaan

Markkinoinnissa on yleinen sanonta: Mitä et voi hallita, sitä et voi mitata. Tästä syystä onnistuneen sosiaalisen median kampanjan toteuttaminen alkaa menestyksesi mittaamisesta sosiaalisen median analytiikan avulla.

Tämä voi kuulostaa hieman ristiriitaiselta, koska mittaaminen tapahtuu yleensä kampanjassa viimeisenä sen jälkeen, kun olet kerännyt ja filtteröinyt kaikki kampanjatiedot. Mutta ennen kuin aloitat sosiaalisen median kampanjan, sinun on ensin ymmärrettävä, mitä tarkalleen haluat saavuttaa ja miten menestystä mitataan.

Snapchatista TikTokiin, Facebookista Pinterestiin, jokaisella alustalla on erilainen yleisö. Ja on hyvä huomata, että vaikka samat henkilöt käyttäisivät useaa eri alustaa, heidän käytöksensä ja odotuksensa muuttuvat kun somealusta vaihtuu. Toisaalta, sosiaalisen median markkinoinnissa ei ole kaikille sopivaa tuotetta, minkä vuoksi on tärkeää käyttää vertailuarvoja ja analysoida suorituskykyäsi kaikilla alustoilla.

Tämä on ainoa tapa mitata suorituskykyäsi tarkasti ja luotettavasti. Kun aloitat ajatusprosessin "eyes on the price" mentaliteetilla, voit työskennellä maalia kohti saadaksesi haluamasi tulokset.

Tätä varten markkinoijat luottavat sosiaalisen median analytiikkaan. Nämä ovat mittareita, jotka usein erottavat onnistuneen kampanjan rahaa- ja aikaa tuhlaavan, tehottomaan markkinoinnin välillä.

Tässä on tarkempi katsaus some-analytiikkaan ja siihen, kuinka voit käyttää sitä parempia markkinointikampanjoita varten.

Sisällysluettelo

Mikä on sosiaalisen median analyysi?

Mitä some-analytiikka tarkalleen on? Aloitetaan sosiaalisen median analytiikan määritelmästä:

Sosiaalisen median analytiikka on joukko mittareita, joita käytät viestiesi ja sosiaalisen median kampanjoidesi tehokkuuden mittaamiseen.

Sosiaalisen median analytiikkaa voidaan mitata eri tavoin, kuten tykkäyksiä, jakoja, klikkauksia, tuloksia ja yleisön tavoittavuutta. On myös syvemmän tason mittareita, jotka edellyttävät erityisiä sosiaalisen median analytiikkatyökaluja (Meltwater Social Media Analytics Tool), kuten jatkuva sitoutuminen tai todennäköisyys olla palaava asiakas.

Monissa tapauksissa brändit käyttävät sosiaalisen median analytiikkaohjelmistoa seuratakseen mittareita automaattisesti. Nämä työkalut ovat tekoälypohjaisia, ja tarjoavat syvempiä näkemyksiä, kuin mitä voisit todennäköisesti itse poimia.

Kuinka sosiaalinen analyysi auttaa sinua ymmärtämään asiakkaitasi

Analyysi voi kertoa paljon asiakkaidesi käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja osto- tai palautusmahdollisuuksista. Kun saat syvempää näkemystä yleisöstäsi, voit käyttää tietoja tarjontasi tarkentamiseen saadaksesi lisää tietoa heidän liiketoiminnastansa.

Oikealla lähestymistavalla sosiaalisen median analytiikkaan voit ymmärtää enemmän asiakkaistasi, mukaan lukien:

Yleisösi koko

Yleisön koko viittaa seuraajien määrään. Mitä suurempi yleisö on, sitä enemmän ihmisiä katselee viestejäsi.

Koko on kuitenkin vain yksi osa "sosiaalista peliä". Sitoutuminen ei aina korreloi koon kanssa, ja on parempi että kohdeyleisö on sitoutunut kuin, että yleisö on suuri muttei juuri sinulle oikea.

Sitoutumistasot

Seuraamisesi sosiaalisessa mediassa on ensimmäinen askel. Seuraavaksi haluat seuraajiesi sitoutuvan, kun julkaiset toiminnallista sisältöä.

Tähän sisältyy viestiesi kommentoiminen ja jakaminen ja jopa verkkosivustollesi siirtyminen. Mitä enemmän he sitoutuvat, sitä enemmän ihmisiä mahdollisesti näkee sisältösi, ja mikä tärkeintä, sitä enemmän myyt tuotteitasi.

Asiakkaiden demografiset tiedot

Sinulta ostavien asiakkaiden tunteminen voi auttaa sinua kohdistamaan tämän tyyppisiin asiakkaisiin. Onko asiakkaillasi esimerkiksi yhteisiä ominaisuuksia, kuten ikäjakauma, tulotaso, maantieteellinen alue tai ammattinimike? Jos näin on, voit jopa vähentää tapoja houkutella muita asiakkaita muissa väestöryhmissä.

Tämä on loistava tapa keskittää markkinointisi ihmisten tukemiseen, jotka todennäköisimmin tekevät ostoksen tulevaisuudessa. Oikeat "business intelligence" -työkalut voivat automatisoida nämä kuluttajatiedot puolestasi.

Toimialan vaikuttajat

Sen lisäksi, että opit lisää omista asiakkaistasi, sosiaalisen median analytiikka voi tarjota linkin sinun ja alan vaikuttajien välille. Nämä ovat ihmisiä, joilla on parhaat mahdollisuudet levittää sanaa tuotteistasi.

Joissakin tapauksissa saatat houkutella vaikuttajia luonnollisesti. Mutta muissa tapauksissa saatat joutua ottamaan yhteyttä heihin ja rakentamaan suhteen.

Joka tapauksessa sosiaalisen median analytiikka auttaa tätä prosessia tunnistamalla erittäin sitoutuneiden, erittäin tehokkaiden vaikuttajien läsnäolon ja tavat. Löydä parhaat vastineet brändisi sosiaaliseen vaikuttajamarkkinointiin ilman arvailua käyttämällä analytiikkatietoja sosiaalisen vaikuttaja-alustalta, kuten Meltwater.

Voit yksinkertaistaa sosiaalisen median toimintasi seurantaa ja raportointia näistä oivalluksista palkkaamalla sosiaalisen analytiikan asiantuntijan tai käyttämällä Meltwaterin kaltaista sosiaalista kuuntelualustaa. Jommankumman pitäisi pystyä esittämään analytiikan tulokset selkeästi, objektiivisesti, jotta sinun ei tarvitse viettää tunteja tai päiviä seuloen merkityksettömiä täytetietoja, vaan pääset nopeasti käsiksi parhaisiin osiin.

Analyticsin käyttäminen kilpailun voittamiseen

Brändikeskustelujen seuraamisen lisäksi voit myös hyötyä siitä, että tiedät, mitä kilpailijoistasi puhutaan. Positiivisten ja negatiivisten keskustelujen seuraaminen sosiaalisessa mediassa voi auttaa sinua parantamaan omaa tarjontaasi. Voit välttää samojen virheiden tekemisen kuin kilpailijasi ja mahdollisesti voittaa asiakkaita, jotka eivät vielä ole brändiuskollisia.

Jos esimerkiksi näet ihmisten valittavan tietystä yrityksen X ominaisuudesta tai päätöksestä, tiedät, ettet tee samanlaista päätöstä omassa yrityksessäsi. Sosiaalisen kuuntelun tai mediaseurantahakujen määrittäminen kilpailijoiden ympärille on kriittinen askel kilpailukykyisen tiedustelustrategian rakentamisessa.

Lopullisessa Sisältömarkkinointi sosiaalisessa mediassa -oppaassamme opit lisää sosiaalisen median seurannan käyttämisestä markkinointistrategiassasi.

Parhaiden sosiaalisen median mittareiden valitseminen

On monia asioita, joita voit mitata. Mutta kaiken mittaaminen ei ole vain epärealistista, se ei myöskään ole tehokasta. Brändien tulisi keskittyä vain niihin sosiaalisen median mittareihin, jotka vaikuttavat eniten heidän sosiaalisen median kampanjoidensa tuloksiin.

Saatat esimerkiksi saada 1 000 tykkäystä tuotelanseerauksessasi, mutta tykkäykset eivät tarkoita tuloksia. Jos kuluttaja ei osta tuotetta, kampanjaasi ei voida pitää onnistuneena, eihän?

Siksi on tärkeää katsoa sosiaalisen median perus KPI-mittareita pidemmälle ja keskittyä kontekstiin.

Ajattele liiketoimintatavoitteitasi, jotka osoittavat todellista menestystä. Analyysityökalut voivat tehdä tämän puolestasi ja koota näkemyksiä helposti ymmärrettävässä muodossa.

Huomioitavia mittareita ovat esimerkiksi:

1. Yleisöanalyysi

Sosiaalisen median analytiikkatyökalut, kuten Meltwaterin, voivat analysoida yleisöäsi jokaisella sosiaalisella alustalla ja valita sitoutuneimmat käyttäjäsi. Tiedä, miten yleisösi reagoi, jotta voit todella hioa viestiäsi.

Työkalujen avulla voidaan myös tunnistaa arvokkaimmat seuraajasi, kuten ne, joilla on paljon seuraajia ja joista voi tulla brändisi vaikuttajia. Mitä enemmän ymmärrät seuraajistasi, sitä paremmin pystyt vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja löytämään mahdollisuuksia luoda UGC:tä ja suusta suuhun suuntautuvaa markkinointia.

2. Viestin kattavuus ja tulokset

On tärkeää tunnistaa julkaisujesi ja kampanjoidesi vaikutus yleisöösi. Ovatko ihmiset kiinnostuneita viesteistäsi, mutta eivät tuota tulosta? Onko sinulla alhainen sitoutumisaste, mutta korkea konversio niiltä, ​​jotka sitoutuvat? Mikä on keskimääräinen CTR ja kuinka moni klikanneista tuottaa tulosta?

Sinun tulee myös tarkastella, mitkä viestit ja sisältötyypit saavat eniten sitoutumista ja tuloksia. Yhteisten nimittäjien löytäminen parhaiten suoriutuneen sisältösi välillä voi viedä sisällöntuotantostrategiaasi eteenpäin.

Oletko utelias, mitä eroa on postauksen tavoittavuuden ja Instagramin näyttökertojen välillä? Kirjoituksemme aiheesta paljastaa vastauksen!

3. Alustan sitoutuminen

Analytics antaa sinulle perusteellisen käsityksen alustoista, jotka antavat sinulle parhaat tulokset. Tätä ei aina ole helppo nähdä pinnalla, minkä vuoksi tietoihin perustuvat oivallukset ovat niin tärkeitä.

Saatat saada esimerkiksi 200 tykkäystä Facebook-sivupostauksesta ja vain 50 Instagram-julkaisusta, mutta esimerkiksi Instagram-yleisösi kuluttaa enemmän tuotteitasi.

Lue lisää kaikesta tärkeästä Instagram-analytiikasta.

Parhaan sitoutumisen sosiaalisen verkoston tunteminen voi auttaa sinua päättämään, mihin budjettisi kohdistat ja viettää enemmän aikaa strategian parissa. Se auttaa myös tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen vangitulle ja sitoutuneelle yleisölle.

4. Paras aika lähettää

Julkaisemallasi kellonajalla voi varmasti olla jotain tekemistä sosiaalisen median markkinoinnin menestyksesi kanssa. Sosiaaliset analyysit auttavat sinua kiinnittämään huomiota parhaisiin aikoihin julkaista kussakin sosiaalisessa mediassa sen perusteella, milloin fanisi ovat verkossa ja milloin he ovat aktiivisimpia ja sitoutuneimpia. Pieni säätö postauksen yhteydessä on loistava tapa lisätä sitoutumista ja tuloksia nopeasti.

Kun löydät lempipaikkasi, voit käyttää automaatiota postaamiseen puolestasi etkä menetä mahdollisuutta yhteydenottoon.

5. Brändimaininnat

Kun ihmiset puhuvat brändistäsi, hyvästä tai huonosta, ansaitset tietää siitä. Meltwaterin kaltainen some-kuuntelutyökalu voi auttaa sinua seuraamaan joka kerta, kun joku mainitsee brändisi tai yrityksesi joko suoraan tai lempinimellä (esimerkiksi Coca-Cola vs. "Coke"). Nämä alustat voivat näyttää sinulle, kuka puhuu, mitä he sanovat, ja jopa auttaa sinua liittymään keskusteluun.

Sosiaalinen kuuntelu puolestaan ​​antaa sinulle vahvemman otteen brändisi maineesta ja imagosta.

Jos haluat pysyä mukana brändiäsi tai kilpailijoitasi koskevissa maininnoissa, tässä on parhaat sosiaalisen median seuranta-alustat.

Kuinka käyttää sosiaalista analytiikkaa kampanjoidesi parantamiseen

Kun ymmärrät sosiaalisen median mittareita, voit alkaa kerätä reaaliaikaisia ​​oivalluksia ja käyttää niitä kampanjoidesi parantamiseen. Tässä on joitain alueita, joihin voit keskittyä ensin:

Valitse tavoitteesi

Sosiaalisen median kampanjoiden tavoitteet voivat olla erilaisia: bränditietoisuus, yleisön kasvu ja suoramyynti, vain muutamia mainitakseni. Mittarit, joihin keskityt, vaihtelevat kampanjasi tavoitteiden mukaan. Jos sinulla on esimerkiksi käynnissä bränditietoisuuskampanja, on järkevää keskittyä tykkäyksiin, jakamiseen ja seuraamiseen. Jos yrität kasvattaa verkkosivuston liikennettä, näillä samoilla mittareilla ei välttämättä ole yhtä suurta merkitystä kuin klikkauksilla.

Jokaisella kampanjalla tulee olla tavoite. Ja menestystä mitataan parhaiten silloin, kun olet tietoinen siitä mitä kohti menestystä paremmin, kun tiedät, mitä halusit siltä alun perin.

Valitse parhaiten sopivat kanavasi

Sinun ei tarvitse olla läsnä kaikilla sosiaalisen median kanavilla tehdäksesi somea. Kun käytät sosiaalisen median analytiikkaa, ajan myötä alat nähdä, mitkä alustat tuottavat sinulle parhaan sijoitetun pääoman tuottoprosentin ajallesi ja rahoillesi tavoitteesi perusteella.

Seuraa edistymistäsi

On yhtä tärkeää seurata tuloksiasi sosiaalisessa mediassa kuin maksettuja mainoksiasi ja verkkosivustosi sisältöä. Käytä sosiaalista analytiikkaa seuraamaan sitoutumista sekä lyhyellä aikavälillä että ajan mittaan. Tietojen vertailu itseesi ja muihin toimialallasi voi auttaa sinua arvioimaan menestystäsi.

Lisäksi A/B-testaa sisältöäsi varmistaaksesi, että saat parhaat mahdolliset tulokset. Voit A/B testata erilaisia ​​tarjouksia tai jopa erilaisia ​​sosiaalisen median alustoja. Jos Facebook antaa sinulle parempia tuloksia kuin Instagram, tiedät omistaa enemmän resursseja Facebookille. Muita A/B-testattavia kohteita ovat kuvat, teksti, toimintakehotukset ja erilaiset sisältömuodot.

Säädä ja tarkenna

Kun alat saada tietoa kampanjoistasi, käytä näitä tietoja tehdäksesi vaikuttavia muutoksia lähestymistapaasi. Jatkuva säätäminen ja tarkentaminen voi parantaa tuloksiasi tietojen perusteella, ei aavistuksen perusteella.

Parhaat sosiaalisen median analytiikkatyökalut

Tiedon irti saaminen on helpompaa sosiaalisen median analytiikassa, kun valitset oikeat työkalut. Monet sosiaaliset alustat tarjoavat sisäänrakennetun, helppokäyttöisen analytiikan hallintapaneelin, joten voit aloittaa siitä, mutta huomaa, että niillä on rajoituksensa, jos etsit monikanavaisia ​​oivalluksia.

Esimerkiksi Twitter Analytics voi kertoa yhdellä silmäyksellä twiittien, seuraajien, näyttökertojen, profiilikäyntien ja mainintojen määrän. Facebook Insights toimittaa julkaisuihin liittyviä tietoja, kuten yleisön kattavuuden, napsautukset ja reaktiot. LinkedIn tarjoaa analytiikkaa, joka mittaa sitoutumista ja antaa tietoja seuraajiesi väestötiedoista.

Natiivianalytiikkakanavien ulkopuolella voit käyttää kolmannen osapuolen sosiaalisen median analytiikkatyökaluja, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen kuvan sosiaalisen median strategiasi tehokkuudesta. Nämä alustat säästävät aikaasi vaihtamasta sosiaalisen median verkostojen välillä ja tarjoavat mukautettavat kojelaudat, joiden avulla voit helposti verrata suorituskykyäsi eri verkostoissa.

Aloita sosiaalisen analyysin kerääminen jo tänään

Sosiaalisen median tietojen seuranta on keskeinen osa minkä tahansa sosiaalisen median strategiaa. Tämä voi tarkoittaa eroa seuraavien välillä, että joko saat yhteyden yleisöösi vai lopetat kampanjasi joka kerta.

Minkä tahansa sosiaalisen median analytiikkaratkaisun valitsetkin, sen pitäisi tarjota sinulle kattavia oivalluksia, joiden avulla voit kehittää ja vahvistaa sosiaalisen median strategiaasi.

