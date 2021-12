Instagram on tärkeä sosiaalisen median markkinoinnin kanava yrityksille. Kesäkuusta 2016 alkaen Instagram on tarjonnut yrityksille mahdollisuuden muuntaa profiilinsa yritysprofiiliksi, jonka tarkoitus on auttaa näitä paremmin ymmärtämään seuraajiaan sekä kasvattamaan yritystoimintaansa. Markkinointi Instagramissa on mm. helpommin analysoitavissa yritysprofiilia käyttämällä. Yritysprofiiliin siirtyessä on mahdollista liittää profiiliin enemmän tietoja, kuten yrityksen puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja käyntiosoitteen, helpottaen asiakkaiden yhteydenpitoa yritykseesi.

Listasimme 6 pätevää syytä, jotka saavat sinutkin harkitsemaan yritysprofiiliin siirtymistä, ellei se ole jo käytössä:

1. Instagram-kävijätiedot

Kävijätietojen tarjoama analytiikka on todennäköisesti tärkein syy miksi yritykset päätyvät muuntamaan Instagram-tilinsä yritysprofiiliksi.

Mikäli käytössäsi on tavallinen henkilökohtainen profiili, sinulla tuskin on käytössäsi kovin kummoista dataa siitä, kuinka tekemäsi julkaisut tai tarinat menestyvät. Seuraat todennäköisesti korkeintaan manuaalisesti julkaisujesi keräämien tykkäysten ja kommenttien määrää.

Muutettuasi profiilin Instagramissa yritysprofiiliksi pääset käsiksi kävijätietoihin, jotka tarjoavat lisätietoa seuraajistasi esimerkiksi sukupuolen, ikäryhmän ja maantieteellisen sijainnin osalta. Pääset myös tarkastelemaan mitkä julkaisut keräävät eniten sitoutumista ja katseluja.

Instagramin kävijätiedoista on hyvä aloittaa, mutta jossain vaiheessa haluat todennäköisesti enemmän tietoa. Vai miltä kuulostaisi esimerkiksi parhaiten toimivien avainsanojen seuranta kuukausittain, tai kilpailija-analyysin tekeminen? Mitä enemmän tietoa alat janota, sitä todennäköisemmin on aika ottaa käyttöön ulkopuolinen työkalu.

Kun olet muuntanut profiilisi yritysprofiiliksi, voit yhdistää Instagram-tilisi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun, kuten Meltwater Engageen, ja vastaanottaa kaiken tarvitsemasi analytiikan Instagramista.

2. Mainonta Instagramissa

Mainostaessasi pyrit tavoittamaan kohdeyleisösi siellä, missä näiden huomio on. Koska Instagram kiinnittää monien huomion tällä hetkellä, esiintyy se entistä houkuttelevampana mainoskanavana useille brändeille. Kuten varmaan jo arvasit, on Instagramissa mainostaminen avoinna vain yritysprofiileille.

3. Tietokoneelta julkaisu

Aikaisemmin tänä vuonna Instagram avasi mahdollisuuden julkaista myös tietokoneelta, valikoitujen kolmannen osapuolen työkalujen välityksellä. Meltwater Engage kuuluu näiden joukkoon, mikä tarkoittaa sitä, että voit julkaista sisältöä suoraan Engagesta Instagram-profiiliisi – kunhan käytössäsi on yritysprofiili.

Säästät aikaa kun sinun ei tarvitse enää tukeutua notifikaatioihin, jotka muistuttavat milloin julkaista Instagramissa. Mikäli käsittelet kuvat tietokoneella ennen niiden julkaisua Instagramissa, säästyt myös vaivalta, että joutuisit lataamaan kuvat erikseen puhelimellesi ennen niiden julkaisua.

4. Kattavampi Instagram-profiili

Yksi Instagram yritysprofiilin eduista on, että voit lisätä profiiliisi yhteydenottopainikkeet. Näin ihmiset voivat mahdollisimman helposti ottaa yhteyttä yritykseesi ilman, että näiden tarvitsee etsimällä etsiä asiakaspalvelunumeroa tai sähköpostiosoitetta.

Tänä päivänä asiakkaat kääntyvät ongelmatilanteissa yhä todennäköisemmin ensimmäisenä sosiaalisen median pariin, kuin yrityksen verkkosivuille. Kannattaa siis tehdä yrityksesi kontaktointi mahdollisimman yksinkertaiseksi, etteivät kuviesi kommenttikentät pahimmassa tapauksessa täyty tyytymättömien asiakkaiden kommenteista.

5. Osto-ominaisuuden hyödyntäminen

Instagramin osto-ominaisuus (Instagram Shopping) on todennäköisesti kiinnostava toiminto, mikäli yrityksenne myy tuotteita verkkokaupan välityksellä. Tilit, joilla kyseinen ominaisuus on käytössä voivat nimittäin merkitä kuviin niissä esiintyvät tuotteet hintatietoineen, jolloin näitä klikkaamalla asiakkaan on mahdollista siirtyä suoraan verkkokauppaan kyseiselle tuotesivulle.

Kuulostaako hyvältä? Aloita ottamalla Instagramin yritysprofiili haltuun pikimmiten, sillä yksi Instagramin osto-ominaisuuden hyödyntämisen edellytys on, että Instagram-profiili on muunnettu yritysprofiiliksi.

Esimerkki osto-ominaisuuden hyödyntämisestä Zalandon Instagramista.

6. Mahdollisuus päästä käsiksi uusiin toimintoihin ennen muita

Instagramia kehitetään jatkuvasti ja uusia ominaisuuksia testataan yleensä ensin pienemmän porukan kesken, ennen kuin ne julkaistaan kaikkien käyttäjien saataville.

Vaikkei uusien ominaisuuksien testaamiseen pääsystä tietenkään ole takuuta, on se todennäköisempää yritysprofiiliin vaihtaneille kuin tavallisen Instagram-profiilin käyttäjille.

Miten muunnan Instagram-profiilini yritysprofiiliksi?

Profiilin muuntaminen yritysprofiiliksi on helppoa ja ilmaista. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät täältä.

Onko yrityksesi Instagramissa, mutta et ole vielä ottanut käyttöön yritystiliä? Kiinnostaisiko sinua päästä käsiksi Instagram-tilisi analytiikkaan, helpottaa asiakkaiden yhteydenpitoa yrityksesi kanssa tai kenties mainostaa Instagramissa? Instagramin yritystili tarjoaa nämä ja muita hyötyjä.

