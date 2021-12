Someopas: IGTV eli Instagram TV

Kesäkuussa Instagram julkisti uuden sovelluksensa, IGTV:n (Instagram TV), videoiden jakamiseen keskittyvän alustan. IGTV eli Instagram TV mahdollistaa jopa tunnin pituisten videoiden jakamisen, mikä on iso askel Instagramin tuotekehityksessä. Tässä blogipostauksessa tarkastelemme mistä IGTV:ssä oikein on kyse sekä jaamme vinkit, jotka yritysten on hyvä pitää mielessä alkaessaan julkaista sisältöä IGTV-kanavallaan.

Mikä on IGTV?

Ei liene enää epäilystäkään, etteikö video olisi tullut jäädäkseen. Useat brändit ovat nähneet hyviä tuloksia otettuaan videon osaksi strategiaa. Videot ovat algoritmien ja käyttäjien suosiossa, minkä johdosta YouTube on onnistunut vetämään puoleensa niin vaikuttajia, brändejä kuin kuluttajia. Alunperin Instagram keskittyi ainoastaan kuvien jakamiseen, mutta on sittemmin mahdollistanut sisällön jakamisen liikkuvalla kuvalla esimerkiksi Instagram-tarinoiden muodossa.

Instagram TV:n vertikaalinen videoformaatti on suosittu mobiililaitteilla videoita katselevien käyttäjien keskuudessa. Lisäksi IGTV mahdollistaa jopa 60 minuutin pituisten videoiden jakamisen, tarjoten sekä käyttäjille että sisällöntuottajille uusia mahdollisuuksia.

IGTV on oma sovelluksensa, mutta sen kautta julkaistuja videoita on mahdollista katsella myös Instagramista käsin. Tämän ansiosta seuraajasi pääsevät käsiksi kanavallasi julkaistuihin videoihin vaikka heillä itsellään ei olisi IGTV -sovellusta.

Hyvä tietää:

Videon pituus IGTV:ssä on vähintään 15 sekuntia ja max. 10 minuuttia. Vahvistetuilla tileillä on mahdollisuus julkaista jopa tunnin pituisia videoita.

Tiedoston tulee olla MP4 formaatissa

Videon kansikuvan tulee olla JPG-muodossa

Vertikaalisten videoiden kuvasuhde on 9:16

Käyttäjät voivat toistaa IGTV:n videoita sekä tavallisesta Instagram-sovelluksesta että IGTV:n omasta sovelluksesta käsin

Yhtä Instagram-tiliä kohden on mahdollista olla vain yksi IGTV-kanava

Toistaiseksi IGTV:ssä ei ole mahdollista mainostaa



IGTV ja YouTube

IGTV:n lanseerauksen jälkeen joitakin sen sisältöjä on verrattu YouTubeen, koska se ei ole 24 tunnin kuluessa katoavaa hetkellistä sisältöä, kuten esimerkiksi Instagram-tarinat. Tämän myötä mielipidevaikuttajien on mahdollista toimia IGTV:ssä videon kanssa samalla tavoin kuin monet parhaillaan tekevät YouTubessa. Mikäli vaikuttajan yleisö on jo valmiiksi Instagramissa, saattaa IGTV-kanava olla ajankohtaisempi, kuin YouTube kanavan perustaminen, sillä se vaatisi yleisöä siirtymään kanavasta toiseen sisällön perässä.

Toisin kuin YouTube, alkaa Instagram TV automaattisesti toistaa videoita sovelluksen avaamisen yhteydessä, mikä muistuttaa perinteisen TV:n avaamista. Sovellus jatkaa myös automaattisesti toistamaan kesken jäänyttä videota kohdasta, jossa käyttäjä edellisellä kerralla sulki sovelluksen.

Kun alat käyttämään IGTV:tä

Aloittaessasi jakamaan videoita IGTV:ssä, tarvitsee sinun luoda IGTV-tili. Koska tilin tulee olla linkitetty olemassa olevaan Instagram-tiliin, on sen luominen helppoa ja nopeaa.

Näin aloitat:

Lataa IGTV sovellus

Kirjaudu sisään sovellukseen. Koska olet jo kirjautuneena Instagramiin, yhdistyy IGTV automaattisesti profiiliisi.

Klikkaa oikean reunan asetukset-ratasta luodaksesi itsellesi kanavan

Olet valmis julkaisemaan videoitasi!

Sisällön julkaiseminen IGTV:ssä on helppoa:

Klikkaa profiilikuvaasi

Valitse jaettava video kameran rullasta

Lisää videoon otsikko ja kuvaus – älä unohda käyttää avainsanoja, joihin tahdot videosi yhdistettävän

Lisää videoon kansikuva

Video on valmis julkaistavaksi!

Tarkastele videon tavoittavuutta ja engagementia valitsemalla “näytä kävijätiedot”



Miten yritykset voivat hyödyntää IGTV:tä?

Yrityksillä ja brändeillä on useita tapoja hyödyntää IGTV:tä. Vlogit, tuotesijoittelu, demot tai “behind the scenes” -sisältö ovat esimerkkejä tavoista lisätä brändin tunnettuutta tai myyntiä. Pidä kuitenkin mielessä brändäys ja muissa kanavissa käytetyt visuaaliset elementit, ylläpitääksesi yhtenäistä brändimielikuvaa kautta kanavien.

Vinkkejä:

Käytä aina erillisiä kansikuvia pitääksesi sisällön visuaalisesti brändimielikuvaa tukevana

Hyödynnä mahdollisuutta lisätä videon kuvaukseen linkkejä yrityksesi verkkosivuille

Ota ilo irti pidemmästä videoformaatista, joita voit myös promota Instagram-tarinoiden puolella

Muista, että kanava on kehittynyt ajatuksella “mobiili ensin” ja tavoittaa sen mukaiset kohderyhmät

Ellei yrityksesi ole aiemmin hyödyntänyt videota, on hyvä ajatus kehittää videostrategia, joka kulkee käsi kädessä sosiaalisen median strategian kanssa. Instagram TV on hyvä paikka aloittaa, mikäli yrityksesi käyttää jo valmiiksi Instagramia brändäyksen ja markkinoinnin tukena.

