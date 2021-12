Sosiaalisen median ammattilaisena uusien sisältöjen julkaisu ja seuraajien kanssa vuorovaikutuksessa oleminen pitää sinut varmasti kiireisenä ja ajankohtaisista some-aiheista ajan tasalla pysyminen saattaa tuntua haastavalta. Olipa kyseessä sitten Facebookin uusin algoritmi tai brändien löytämät uudenlaiset tavat käyttää TikTokia markkinoinnissa ja viestinnässä, me pidämme huolen siitä, että pysyt ajan tasalla tärkeimmistä some-aiheisista uutisista.

Ota seurantaan Meltwaterin säännöllisesti päivittyvät some-uutiset, jotta pysyt perillä uusimmista tavoista kehittää yrityksesi sosiaalisen median strategiaa.

Suosituimmat sosiaalisen median aiheet tällä viikolla

Mikäli työskentelet sosiaalisen median markkinoinnin parissa, lue ainakin nämä some-aiheiset uutiset tällä viikolla!

1. TikTok ylittää pian 1,5 miljardin käyttäjän rajan

2. Facebook-ryhmien kautta voi nyt tehdä ostoksia

3. Twitter ostaa Threaderin

4. YouTube lähtee mukaan livestream shoppailun trendiin

5. NFT-profiilikuvat tulossa pian Twitteriin



1. TikTok ylittää pian 1,5 miljardin käyttäjän rajan

App Annien uuden raportin mukaan TikTok on pian ylittämässä 1,5 miljardin aktiivisen käyttäjän rajan. Tämän rajapyykin ylitettyään TikTokilla olisi enemmän käyttäjiä kuin Instagramilla, joka on pysytellyt 1 miljardin käyttäjän rajapyykillä. Instagram, YouTube ja Facebook ovat kukin tehneet toimenpiteitä vastatakseen TikTokin suosioon. Tämä trendi tulee varmasti jatkumaan nousten prioriteettilistan kärkeen.

TikTok continues its rise https://t.co/MxKxKrhwKC — Social Media Today (@socialmedia2day) November 15, 2021

Muiden sosiaalisen median kanavien tapaan myös Facebook on kehittänyt verkkokauppaominaisuuksia alustallaan, ja juuri sopivasti ennen joulua, yritys lisää alustalleen uudenlaisen tavan selata tuotteita ryhmien sisällä. Uusi ominaisuus toimii siltana eri yhteisöjen ja kaupankäynnin välillä. Ryhmien jäsenten on esimerkiksi helppo kysyä suosituksia toisilta jäseniltä, ja ryhmään linkitetyt tuotteet on mahdollista ostaa suoraan alustalta. Myös tuotearvosteluja, kuvia ja muita tuotetietoja on helppo jakaa – poistumatta Facebookista.

Shop Products You’ll Love with Groups, Creators and Friends https://t.co/pJW0tCFwdR — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) November 12, 2021

Twitter on ostanut suositun Threader-sovelluksen. Sovellus on auttanut Twitter-käyttäjiä näkemään Twitter-langat helpommin luettavassa formaatissa – toiminto, joka on ollut jo saatavilla Twitter Blue -tilaajille (=maksullinen versio Twitteristä, joka ei ole Suomessa saatavilla). Nähtäväksi jää, kuinka Twitter-käyttäjät tulevat hyötymään käytettävyyttä parantavista ominaisuuksista tulevaisuudessa nyt, kun Threader on virallisesti osa Twitteriä. On myös kiinnostavaa seurata, kuinka Threaderin kilpailijat pärjäävät jatkossa.

4. YouTube lähtee mukaan livestream shoppailun trendiin

Instagramin, Pinterestin ja Facebookin tapaan, myös YouTube alkaa tarjota livestream shoppailua käyttäjilleen. Marraskuun loppupuolella katsojat voivat liittyä julkisuuden henkilöiden ja vaikuttajien livestriimeihin ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa sekä saada ainutlaatuisia tarjouksia tuotteista. Vielä ei kuitenkaan ole selvää, jääkö ominaisuus alustalle myös tulevaisuudessa, vai jääkö se vain YouTube tarjoamaksi tavaksi tehdä jouluostoksia.

YouTube Outlines Plans to Bring Live-Stream Shopping to All Users https://t.co/kR5qslReZ5 — Matt Navarra (@MattNavarra) November 16, 2021

Twitter kertoi aikaisemmin syksyllä aikovansa mahdollistaa NFT-teknologian integroinnin omaan Twitter-profiilikuvaan. Ominaisuuden myötä käyttäjät voivat yhdistää heidän digitaalisen lompakkonsa profiiliinsa, jotta verifiointi ja ostoksista postaaminen olisi mahdollisimman saumatonta. Mikäli Twitter-käyttäjä käyttää profiilikuvanaan NFT:llä varustettua kuvaa, sen tunnistaa kuvan erilaisesta muodosta. NFT-kuvat ovat kuusikulmion muotoisia, mikä viestii siitä, että käyttäjä omistaa kuvan.

Here’s a sneak peek👀 on what we’re working on for NFT profile verification.



What do you think? pic.twitter.com/Z8c6tH3BBy — Justin Taylor (@TheSmarmyBum) September 29, 2021

19.10.2021

1. YouTube esittelee kolme uutta tekstitysvaihtoehtoa videoihinsa

YouTuben tekstitysvaihtoehtoihin on tullut kolme uutta lisäystä. Ensimmäinen uudistus koskee automaattisia tekstityksiä, jotka ovat nyt kaikkien saatavilla. Aikaisemmin ominaisuus oli saatavilla ainoastaan yli 1000 seuraajan tileille. Tällä hetkellä kielivaihtoehtona on ainoastaan englanti, mutta YouTube suunnittelee laajentavansa ominaisuutta myös muille kielille. Toinen uudistus taas koskee automaattisia käännöksiä, jotka lisätään myös mobiilikäyttäjien saataville. Kolmas uudistus tekee mahdolliseksi videoiden etsimisen tekstitysten avulla. Käyttäjät voivat siis etsiä tietyn kohdan videosta sen tekstityksen perusteella. Tällä hetkellä ominaisuus toimii ainoastaan pöytäkoneilla, mutta myös mobiiliversio on tulossa pian.

YouTube announces new audio features to make videos more accessiblehttps://t.co/LWOkwWDpIC — Matt Navarra (@MattNavarra) October 8, 2021

2. Snapchat keskittyy mielenterveyteen liittyviin asioihin Club Unity:n avulla

Snapchat on päättänyt panostaa uuden Club Unity -hankkeen avulla käyttäjiensä mielenterveyteen maailman mielenterveyspäivän johdosta. Sovellus alkaa tehdä yhteistyötä eri alojen julkisuuden henkilöiden kanssa, jotta Z-sukupolven edustajat saisivat äänensä kuuluviin. Mielenterveyteen keskittyvä Club Unity tarjoaa resursseja mm. stressiin, masennukseen tai ahdistukseen liittyen, sekä erilaisia artikkeleita, jotka käsittelevät laajasti eri aiheita, kuten "kuinka aloittaa vaikeasta aiheesta keskustelu ystävän kanssa".

Meet Club Unity – A group of friends who are getting real about the stress and pressure of daily life and talking about ways to help each other get through it.



Check out Club Unity and @Active_Minds mental health resources on Snapchat at https://t.co/mc5lVQVeNx pic.twitter.com/5o5KCOSjTv — Snapchat (@Snapchat) October 8, 2021

3. Pinterest lanseeraa Havens-kokoelman

Myös Pinterest on maailman mielenterveyspäivän puitteissa pyrkinyt tarjoamaan mielenterveyttä edistävää inspiraatiota käyttäjilleen. Havens-kokoelma sisältää rauhoittavia kuvia, ja sen sisältöä voi nähdä myös Chicagossa sijaitsevassa burnoutin vastaisessa installaatiossa. Pinterest on tänä vuonna jo ottanut askeleita mielenterveyden ja kehopositiivisuuden edistämiseen, kun yritys kielsi kesäkuussa kaikki painonpudotukseen liittyvät mainokset alustallaan. Pinterest tarjoaa myös hakutoiminnon, jonka kautta ihmiset pääsevät nopeasti käsiksi mielenterveyttä tukeviin materiaaleihin ja aktiviteetteihin.

☁️ deep breath in, deep breath out ☁️

Oct 10 is #MentalHealthAwarenessDay and we're investing in rest. Rest is an act of self-love we often overlook, but pressing pause on our lives gives us the energy to live it. See how we're winding allll the way down: https://t.co/9iBVE49Cg4 — Pinterest (@Pinterest) October 9, 2021

4. Instagram kokeilee sovelluksen sisäisiä ilmoituksia käyttäjiin vaikuttavissa ongelmatilanteissa

Facebookin ja Instagramin laajojen katkosten jälkeen Instagram on päättänyt kokeilla uutta toimintoa, joka mahdollistaa sovelluksen sisäiset ilmoitukset. Nämä ilmoitukset kertovat käyttäjille sovelluksen katkoksista tai teknisistä ongelmista läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja käyttökatkosten syitä koskevien perättömien huhujen tukahduttamiseksi. Useimmat ihmiset lukivat uutiset Facebookin edellisestä katkoksesta Twitteristä. Tämä uudistus parantaa katkoksiin liittyvän informaation laatua ja uskottavuutta. Uusi ominaisuus on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan Yhdysvalloissa.

We’ve been working on new tools to help people understand what’s going on with their accounts. First, we're testing an in-app notification to explain when certain parts of IG aren't working and launching a new feature called Account Status. https://t.co/S0R6nAt4Es — Instagram Comms (@InstagramComms) October 11, 2021

Facebook ottaa suuria askeleita tukeakseen virtuaalitodellisuuteen keskittyneitä sovelluskehittäjiä 10 miljoonan dollarin Creator Fund -ohjelmallaan. Ohjelma on suunniteltu tukemaan innovaatioita ja niiden viemistä käytäntöön nopeasti kasvavalla virtuaalitodellisuuden alalla. Uusi "Expanding Horizons" on jatkoa viime vuoden "Horizons" hankkeelle, joka oli saatavilla beta-versiona. Uusi "Expanding Horizons" tarjoaa mm. kiihdytysohjelman kehittäjille sekä erilaisia kilpailuita yhteisön jäsenille.

Expanding Horizon: New Funding to Support Creators https://t.co/cRNafaC2zv — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 7, 2021

Syyskuu:

30.9.

1. Clubhouse esittelee uuden Wave-ominaisuuden alustallaan

Clubhousella ymmärretään, että suurempien kokoontumisten sijaan pienemmässä porukassa tapahtuvat kohtaamiset merkitsevät usein ihmisille eniten. Siksi Clubhouse haluaa rohkaista käyttäjiään kohtaamaan toisiansa myös pienemmissä porukoissa. Wave- eli vilkutus-ominaisuuden avulla Clubhouse-käyttäjät voivat helposti aloittaa yksityisen keskustelun toistensa kanssa. Lähettääksesi vilkutuksen toiselle Clubhouse-käyttäjälle, paina ensin vasemmassa kulmassa olevaa kolmea pistettä, sitten 👋 -emojia haluamasi henkilön nimen vierestä. Henkilö saa seuraavaksi sovelluksessa ilmoituksen, että haluat keskustella hänen kanssaan. Mikäli myös kyseinen henkilö on avoinna keskustelulle, voit aloittaa yksityisen Clubhouse-huoneen hänen kanssaan. Myös muut henkilöt, joille olet vilkuttanut, voivat liittyä huoneeseen. Uusi ominaisuus tarjoaa hyvän verkostoitumismahdollisuuden Clubhouse-käyttäjille.

There are over 700k rooms opened every day on Clubhouse. Yes, that includes the big moments you see in the news — but it’s also lots of lovely, small rooms between friends.



So we built a new feature to make those casual chats even easier! Say hello to Wave 👋 pic.twitter.com/3A24CBbAxW — Clubhouse (@Clubhouse) September 23, 2021

2. Snapchat on julkaissut uuden oppaan loppuvuoden markkinointitoimenpiteiden suunnittelua varten

Snapchat on tehnyt yrityksille loppuvuoden markkinoinnin helpoksi julkaisemalla uuden markkinointioppaan. Oppaassa Snapchat avaa tarkemmin alustan käyttäjien luonnetta sekä antaa yrityksille konkreettisia vinkkejä Snapchatissa mainostamiseen. Snapchat esittelee oppaassaan loppuvuoden tärkeimpiä trendejä korostaen digitaalisen markkinoinnin tärkeyttä. Yritys antaa myös vinkkejä Snapchat-mainosten kohdennukseen sekä mainosten ulkoasuun ja formaattiin liittyen. Mikäli kaipaat yrityksesi loppuvuoden markkinointiin uusia tuulia, kannattaa tutustua Snapchatin oppaaseen tarkemmin.

Snap has now published two holiday marketing guides https://t.co/EzPmm4vqM2 — Social Media Today (@socialmedia2day) September 28, 2021

Facebook on ilmoittanut uusista evästeiden hyväksymiseen liittyvistä parannuksista Euroopassa. Parannusten myötä Facebook-käyttäjillä on parempi kontrolli yksityisyyteen liittyvistä asioista. Yksityisyyttä voi kontrolloida koska tahansa uuden valikon kautta sekä Facebookissa että Instagramissa. Käyttäjät voivat tarkastella ja muuttaa evästeisiin liittyviä valintojaan milloin vain, ja heille tarjotaan mahdollisuus säädellä hyväksyttyjä evästeitä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Facebook selventää myös käyttäjilleen, mihin erilaisia evästeitä käytetään ja mitä tietoa Facebook saa muilta sivustoilta ja sovelluksilta. Parannusten tultua käyttöön, käyttäjät voivat siis hyväksyä tai hylätä evästeitä yksityiskohtaisemmalla tasolla, sekä kontrolloida paremmin kolmansien osapuolten heistä keräämää tietoa ja sen hyödyntämistä Facebookissa.

Updating Our Cookie Controls in Europe https://t.co/vBG7Aejqoa — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) September 23, 2021

4. TikTok on lanseerannut #BuildForTikTok-haasteen yrityksille

TikTok laajentaa yhteistyötään yritysten kanssa lanseeraamalla #BuildForTikTok-haasteen. Haasteen tarkoituksena on löytää uusia konsepteja ja kehittää alustaa yhdessä eri yritysten ja TikTokin kanssa. #BuildForTikTok-ohjelmassa keskitytään sekä mainosten ulkoasun suunnitteluun että itse kampanjoiden hallintaan liittyviin haasteisiin. Haasteeseen kannattaa hakea mukaan, mikäli yritykselläsi on mielessä uudenlainen TikTokissa toteutettava konsepti. #BuildForTikTok toimii mainiona verkostoitumisväylänä niin TikTokin edustajien kuin toisten yritysten kanssa, ja se tarjoaa mahdollisuuden tulla viralliseksi TikTokin markkinointikumppaniksi. Hakuaika haasteeseen päättyy 22.10. Lue lisää täältä.

I'm so excited to launch our #BuildForTikTok challenge. We're looking for companies who want to build something great with us. 🚀 Applications are open now! https://t.co/TAA4g2i2QR pic.twitter.com/yHtZjRcaNM — David Shaw (@daveshaw) September 28, 2021

Facebook on lisännyt mainosten alalaitaan lisätietoa antavan skrollattavan osuuden. Osa käyttäjistä näkee siis mainosten yhteydessä palkin, joka sisältää lisätietoa mainostajasta. Palkissa näytetään esimerkiksi mainostavan yrityksen sijainti, käyttäjien yrityksessä tekemien vierailujen lukumäärä sekä yrityksen Facebook-sivun seuraajien lukumäärä. Social Media Today:n mukaan ominaisuudesta voi olla hyötyä esimerkiksi epärehellisten mainostajien tunnistamisessa. Facebook kertoo myös kehittäneensä Miksi näen tämän mainoksen? -toimintoa lisäämällä enemmän tietoa mainostajien tekemistä kohdennuksista.

Facebook is testing a scrollable info bar beneath ads



It summarises key info about the ads associated Facebook Page pic.twitter.com/9RBECxmhjZ — Matt Navarra (@MattNavarra) September 27, 2021

15.9.

Sininen somejätti on paljastanut uudet äly-aurinkolasit yhteistyössä Ray-Banin kanssa. Aurinkolasit voivat tallentaa sen mitä näet, kuten myös Snapchatin Spectacles-lasit. Facebookin ja Ray-Banin laseissa on kuitenkin edistyneitä kameraominaisuuksia, kuten kuvanvakaaja, mikä estää videokuvaa heilumasta jokaisella askelmalla. Äly-aurinkolasit tekevät kuvaamisesta huomattavasti helpompaa (kuinka usein saat puhelimesi kameran auki liian myöhään, kun hetki on jo ohi?). Lasien myötä myös kuvien jakaminen onnistuu vaivattomasti (videokuva synkronoituu suoraan puhelimeesi). Brändien on tärkeä ymmärtää, että autenttisempi sisältö vetoaa kuluttajiin paremmin kiiltokuvamaisen videomateriaalin sijaan. Autenttinen sisältö on tullut siis jäädäkseen.

Introducing Ray-Ban Stories: First-Generation Smart Glasses https://t.co/NgcUWhCG0q — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) September 9, 2021

Twitterin ryhmät eivät ole samanlaisia kuin Facebook-ryhmät, sillä kaikki jakamasi sisältö päätyy lopulta Twitter-feedillesi. Twitter kokeilee nyt sovelluksessaan eri aiheisiin perustuvia ryhmiä, joiden ansiosta käyttäjät voivat itse valita, kenelle he haluavat twiittinsä jakaa. Kyseiset ryhmät löytyvät silti hakutoiminnon avulla, joten sekä ryhmän seuraajat että kaikki muutkin käyttäjät voivat nähdä ryhmän julkaisut. Tämä on mielenkiintoinen ominaisuus esimerkiksi yrityksille, joilla on valikoimissaan useampia eri tuotekategorioita, sillä se mahdollistaa helpon vuorovaikutuksen eri tuotteita käyttävien yleisöjen kanssa.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you



say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2 — Twitter Communities (@HiCommunities) September 8, 2021

3. Tee Reelsejä Instagram Storyjesi pohjalta

Instagram työstää uutta ominaisuutta, Montagea, jonka avulla käyttäjät voivat koota vanhoista Instagram Storyistaan Reelsin. Yrityksen mukaan Reelsit kasvattavat koko ajan suosiotaan, joten on loogista, että Instagram haluaa helpottaa Reelsien luomista. Helpottamalla kyseisen sisältöformaatin käyttöä, Instagram houkuttelee käyttäjiä myös pysymään alustallaan, esimerkiksi TikTokin sijasta.

Instagram: Don't re-share feed posts to Stories

Also Instagram: Re-share Stories to Reels https://t.co/cnADMfGgAp — Social Media Today (@socialmedia2day) September 14, 2021

Botit ovat kasvava ongelma verkossa, aina videopeleistä sosiaalisen median verkostoihin. Twitterin uusi ominaisuus tekee bottien merkitsemisen mahdolliseksi kehittäjille ja tilien hallinnoijille. Botti-merkintä näkyy käyttäjänimen vieressä. Vaikka onkin epätodennäköistä, että jokainen bottitili saa merkinnän, Twitter voi uuden merkintä-prosessinsa ansiosta puuttua niiden tilien toimintaan, jotka eivät toimi sääntöjenmukaisesti.

What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.



Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp — Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021

9.9.

1. Jäähyväiset LinkedIn Storyille

Twitterin tapaan myös LinkedIn on päättänyt poistaa tarina-formaatin alustaltaan. LinkedInin tuotteista vastaava johtaja kertoo blogikirjoituksessa, että yritys on ottanut LinkedInin tarinoista oppiakseen ja "kehittää uudenlaista keskusteluun rohkaisevaa videoformaattia alustalle". LinkedInin käyttäjät haluavat videoiden pysyvän profiileissaan, eikä katoavan 24 tunnin päästä. Käyttäjät toivovat myös edistyksellisempiä toimintoja videoiden muokkaamiseen. LinkedInin tarinat poistuvat syyskuun lopussa, mutta uudenlaisen videoformaatin lanseeraukselle ei toistaiseksi ole kerrottu aikataulua.

Twitter-käyttäjät voivat pian pyytää seuraajiaan tilaamaan twiitit, jotka eivät tule näkyviin käyttäjän julkiseen profiiliin. Twitter kertoo twiitissään, että "uuden ominaisuuden myötä käyttäjät voivat asettaa kuukausittaisen maksun ($2.99, $4.99 tai $9.99) pienemmälle yleisölle tarkoitetun bonus-sisällön näkemiselle. Uusi ominaisuus on yksi useista Twitterin kokeilemista tavoista luoda sisällöntuottajille uusia mahdollisuuksia kaupallistaa sisältöjään. Twitter esitteli äskettäin myös erillisen pääsylipun vaativat Spaces-keskustelut ja kauppa-ominaisuuden, mutta näiden lisäksi yritys suunnittelee sovellukseensa myös erillistä välilehteä ostosten tekemistä varten.

Twitter rolls out paid subscription 'Super Follows' to let you cash in on your tweets https://t.co/9Ul7g2mgvw by @tayhatmaker — TechCrunch (@TechCrunch) September 1, 2021

Facebook avasi blogipostauksessaan näkemyksiään Facebook-profiilien ja sivujen verifioinnista sekä siihen liittyvästä prosessista. Verifiointisymboli yrityksen Facebook-sivulla tai henkilön nimen vieressä on haluttua sosiaalista valuuttaa, jota monet brändit ja ihmiset tavoittelevat. Vaikka Facebook onkin selventänyt kuinka prosessi toimii, se ei tarkoita sitä, että verifioiduksi tuleminen olisi yhtään helpompaa. Facebookin blogipostaus pyrkii avaamaan verifiointia symboloivan merkin pohjimmaista tarkoitusta paremmin yleisölle.

Facebook revisited the verification process for both the flagship social network and Instagram. https://t.co/gB5RRCcvIw — Adweek (@Adweek) September 8, 2021

4. Reddit lanseeraa uuden mainostyypin alustallaan

Kun luet suositun Reddit-julkaisun kommentteja, törmäät aluksi mainokseen. Reddit on nimittäin esitellyt mahdollisuuden tuotesijoittelulle suosittujen julkaisujen kommentoinnin yhteyteen. Koska iso osa Redditin hauskuudesta piilee yhteisön nokkelien kommenttien lukemisessa, on vain loogista, että yritys kokeilee alustansa aktiivisimman osion kaupallistamista. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mitä mieltä käyttäjät ovat mainosten näkemisestä kommenttikentän yläpuolella. Tietäen kuinka rohkeita Reddit-käyttäjät ovat ilmaisemaan mielipiteensä, tämäkin asia selvinnee pikimmiten. Siihen asti nostamme hattua niille rohkeille brändeille, jotka lähtevät kokeilemaan Redditin uutta mainosformaattia.

A new ad consideration on Reddit https://t.co/SG2UwqD63P — Social Media Today (@socialmedia2day) September 3, 2021

5. Vaikuttajayhteistöiden solmimisesta TikTokissa tehtiin juuri hieman helpompaa

Helpottaakseen brändien ja vaikuttajien välistä yhteistyötä alustallaan, TikTok tuo sisällöntuottajille suunnatun kauppapaikkansa ohjelmointirajapinnan ensimmäistä kertaa yritysten saataville. Rajapinnan ansiosta brändien on helpompi löytää vaikuttajia, joiden kanssa tehdä yhteistyötä sekä saada selkeä ymmärrys vaikuttajien julkaisujen sitoutumiseen liittyvistä mittareista sekä niiden yleisön demografiatiedoista. Jos olet kiinnostunut vaikuttajamarkkinoinnin alustasta, jolla voit hoitaa kampanjat suunnitteluvaiheesta loppuun saakka, kannattaa tutustua Meltwaterin vaikuttajamarkkinoinnin alustaan.

TikTok's new Creator Marketplace API lets influencer marketing companies tap into first-party data https://t.co/29huAsFAmo by @sarahintampa — TechCrunch (@TechCrunch) August 31, 2021

1.9.

1. TikTok lisää verkkokauppaominaisuuden alustalleen yhteistyössä Shopifyn kanssa

TikTok on solminut yhteistyökumppanuuden Shopifyn kanssa tarjotakseen käyttäjille enemmän verkkokauppaostamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Shopifyn kauppiaat voivat nyt liittää kauppansa TikTok-profiileihinsa, mikä taas mahdollistaa Tiktokin käyttäjille tuotteisiin tutustumisen suoraan sovelluksessa. Käyttäjät ohjataan Shopifyhin itse ostoksen tekemistä varten. Suurimmat sosiaalisen median alustat kilpailevat sisällöntuottajista, mikä saa alustat innovoimaan uusia tapoja kaupallistaa sisältöjä sekä rohkaista käyttäjiä pysymään sovelluksen sisällä poistumatta muualle. Tulemme mitä luultavimmin näkemään uudenlaisia tapoja, joilla brändit ja Shopify-kaupan yhdistäneet TikTokkaajat tekevät yhteistyötä.

TikTok tests shopping tabs with select Shopify merchants https://t.co/cHXmvV5mnI pic.twitter.com/TEiN7dFkWF — The Verge (@verge) August 25, 2021

Vieläkö muistat Fleetit? Ne eivät olleet Twitterissä kovinkaan pitkään, mutta nyt Twitter on luovuttamassa Fleetien käyttämän tilan Twitterin aikajanan yläosasta Spaces-ominaisuudelleen. Saatat itsekin olla osana uutta Twitterin tekemää kokeilua, joka ilmoittaa sinulle, mikäli joku seuraamasi henkilö kuuntelee Spacesissa käytävää keskustelua. (Älä huoli, saat halutessasi kytkettyä ilmoitukset pois päältä, jos et halua muiden tietävän mitä keskusteluja kuuntelet). Twitter on myös kertonut tuovansa yhä suuremmalle yleisölle mahdollisuuden ostaa lippuja maksullisiin Spaces-tapahtumiin, koska yritys "haluaa auttaa ihmisiä järjestämään hienoja Spaces-tilaisuuksia ja ansaitsemaan niiden avulla rahaa". Twitterin Spaces-ominaisuutta koskevat uudistukset todistavat myös, että suurimmat sosiaalisen median alustat pyrkivät lisäämään alustoilleen uusia tapoja, joilla sisällöntuottajat voivat kaupallistaa sisältöjään. Alustojen tavoitteena on tietenkin pitää sisällöntuottajat vuorovaikutuksessa ja sitoutuneina alustaan.

we’re experimenting with ways to help you discover more Spaces. for some of you on iOS and android, if someone you follow is listening to a Space, you’ll see it at the top of your tl.

you can control who can see your listening activity in your settings.

send us your thoughts! pic.twitter.com/8fbEZUMvM7 — Spaces (@TwitterSpaces) August 24, 2021

Muutama viikko sitten kerroimme, etä Instagram kokeili ominaisuutta, jonka ansiosta sponsoroituja julkaisuja saattoi nähdä myös Instagramin Kaupat-välilehdellä. Yritys on juuri kertonut, että ominaisuus tulee kaikkien saataville. Mikäli brändisi suunnittelee alennuskampanjoita tai uudenlaisia tapoja mainostaa suoraan kuluttajille, tähän ominaisuuteen kannattaa tutustua.

Instagram tests ads in its Shop tab https://t.co/IlQ5E0UZPN by @sarahintampa — TechCrunch (@TechCrunch) August 9, 2021

4. Instagram selventää, kuinka alustan hakuominaisuus toimii

Mikäli olet kuin me, sinullakin on saattanut olla vaikeuksia löytää juuri sitä tiettyä meemiä tai Reelsiä, minkä näit Instagramin Tutki-sivulla viikko sitten. Instagramin hakutoiminto saattaa olla joskus hankala, mutta Instagram on juuri kertonut lanseeraavansa uusia parannuksia, jotka auttavat inspiroivien sisältöjen löytämisessä. Tämän lisäksi yritys kertoo blogipostauksessaan, kuinka hakutulokset näkyvät, kuinka optimoida oma profiili hakutoimintoa silmällä pitäen, ja kuinka pitää hakutoiminto turvallisena. Alustan turvallisuudesta puheen ollen, yritys vaatii myös nuorimpia käyttäjiään todistamaan ikänsä.

A few months ago, we talked about how IG works at a really high level, and promised we’d be back with more updates. Today we’re going deep on search 🔍🕵️https://t.co/tV4u4tHHX8 — Instagram Comms (@InstagramComms) August 25, 2021

5. Messenger täyttää 10 vuotta - luvassa uusia ominaisuuksia

Facebookin pikaviesteihin tarkoitettu Messenger-sovellus täytti juuri 10 vuotta. Juhliakseen sovelluksen syntymäpäivää, Facebook esitteli muutaman uuden ominaisuuden: uudistuksen nykyiseen gallup-ominaisuuteen, mahdollisuuden lähettää ystäville rahaa heidän syntymäpäivinään Facebook Pay:n kautta sekä uuden tavan jakaa kontakteja ystävien kesken. Päivitykset ovat pieniä, mutta käyttäjien välisiin maksuihin tarkoitetun ominaisuuden esittely alustalla voi muuttaa tavan, jolla ihmiset käyttävät Messengeriä tulevaisuudessa.

Some relatively small, but interesting Messenger additions https://t.co/sJRKvAEz4n — Social Media Today (@socialmedia2day) August 30, 2021

Elokuu: 19.8.

1. YouTube parantaa alustansa hakuominaisuutta

YouTube tekee käyttäjilleen helpommaksi mielekkään sisällön löytämisen kehittämällä alustansa hakuominaisuuksia. Videoiden yhteyteen on lisätty pikkukuvat, mikä mahdollistaa lyhyempien klippien katsomisen pidemmästä videosta. Katsoja voi siis helposti valita, minkä kohdan videosta haluaa katsoa. Esimerkiksi reseptivideoissa voit hypätä suoraan vaiheeseen, johon kaipaat video-ohjeistusta. Toinen hakuominaisuuksien parannus liittyy katsojille suositeltuihin videoihin. Päivityksen myötä YouTube suosittelee myös vieraskielisiä videoita, mikäli niihin on saatavilla paikalliskielellä olevat tekstitykset.

YouTube upgrades search with chapter previews and better recommendations for translated videos https://t.co/FavGoJMFt3 by @asilbwrites — TechCrunch (@TechCrunch) August 17, 2021

Twitterin testaaman uuden "poistu keskustelusta" -ominaisuuden tarkoituksena on antaa käyttäjille mahdollisuus välttää negatiivisia keskusteluja. Ominaisuuden myötä käyttäjä pystyy poistamaan häneen kohdistuvat maininnat ja estämään myös tulevat maininnat kyseisessä ketjussa. Mikäli käyttäjä on poistunut keskustelusta ja estänyt tulevat maininnat, hänen nimimerkkiänsä napauttamalla ei enää pääse tarkastelemaan profiilia, eikä käyttäjä saa jatkossa keskusteluun liittyviä ilmoituksia.

Twitter's Working on a 'Leave This Conversation' Option https://t.co/Pdeuydl0SM — Matt Navarra (@MattNavarra) August 18, 2021

3. TikTok on solminut uusia kumppanuuksia TikTok-mainosten suunnittelun helpottamiseksi

TikTok on aloittanut yhteistyön Canvan ja Vimeon kanssa tavoitteenaan tehdä TikTokissa mainostamisesta helpompaa pienille yrityksille. Koska laadukkaiden videoiden teko on aikaavievää, TikTok haluaa uusien kumppanuuksiensa myötä tarjota myös pienemmillä resursseilla toimiville yrityksille mahdollisuuden tehdä laadukasta videosisältöä helppokäyttöisillä työkaluilla.

New options for your TikTok creation process https://t.co/t1uxvzqlIS — Social Media Today (@socialmedia2day) August 18, 2021

4. Pinterestin uusi hakuominaisuus huomioi erilaiset hiustyypit

Pinterest on lanseerannut uuden hakuominaisuuden, joka huomioi hiustyyppien moninaisuuden. Alustalla on mahdollista etsiä kuvia valitsemalla kuudesta eri hiustyypistä. Ominaisuuden ansiosta käyttäjät voivat hakea esimerkiksi kesäisiä hiustyylejä tai juhlakampauksia rajaten hakutulokset omaan hiustyyppiinsä sopiviksi. Uuden hakuominaisuuden tarkoituksena on huomioidan hiustyyppien moninaisuus sekä tarjota käyttäjille mahdollisimman relevantteja hakutuloksia. Ominaisuus ei toimi vielä Suomessa, mutta se ollaan lanseeraamassa kansainvälisille markkinoille tulevina kuukausina.

Pinterest is looking to ensure its search results are diverse and inclusive with an update that helps users find hair-related pins based on six different hair types. https://t.co/Phq1myW8RT — Ad Age (@adage) August 18, 2021

Twitter etsii koko ajan uusia keinoja ehkäistäkseen harhaanjohtavan tiedon leviämistä alustallaan. Ominaisuuden ansiosta käyttäjät voivat manuaalisesti liputtaa twiittejä, jotka luultavasti sisältävät harhaanjohtavia väitteitä. Twiittiä ilmiannettaessa vaihtoehtoihin on lisätty uusi syy ilmiannolle. Valikosta voi siis päivityksen myötä valita myös "Se on harhaanjohtavaa" -vaihtoehdon, minkä jälkeen voit vielä valita twiitille kategorian (politiikka, terveys, muu).

We’re testing a feature for you to report Tweets that seem misleading - as you see them. Starting today, some people in the US, South Korea, and Australia will find the option to flag a Tweet as “It’s misleading” after clicking on Report Tweet. — Twitter Safety (@TwitterSafety) August 17, 2021

Elokuu: 12.8.

1. Instagram kokeilee uudenlaista verkko-ostamiseen liittyvää mainostyyppiä

Instagram jatkaa verkkokauppaominaisuuksiensa esille tuomista esittelemällä uuden mainostyypin, joka mahdollistaa tuotteiden mainostamisen etusivun "Kauppa" -välilehdellä. Mainoksesta kertova teksi "Sponsored" näkyy tuotekuvassa. Tarjoamalla mainostilaa myös "Kauppa" -välilehdellä, mainostajat saavat enemmän näkyvyyttä mainoksilleen ja kyseiset mainokset myös vaikuttavat vähemmän mainosmaisilta, koska ne näkyvät osana muita ostettavissa olevia tuotteita.

Instagram tests ads in its Shop tab https://t.co/IlQ5E0UZPN by @sarahintampa — TechCrunch (@TechCrunch) August 9, 2021

2. TikTok kokeilee tarina-formaattia alustallaan

Oletko huomannut, että TikTok ei ole vielä kopioinut tarina-formaattia alustalleen? YouTubesta WhatsAppiin, jokaisella sosiaalisen median alustalla on oma versionsa tarinoista, ja kohta myös TikTokilla. Kyseinen sosiaalisen median alusta kokeilee parhaillaan tätä lyhytaikaisten sisältöjen formaattia. Pidämme silmällä uutisia kokeilun tuloksiin liittyen, koska formaatti ei merkittävästi eroa alustalla muuten tuotetusta sisällöstä. Tarinoiden ja TikTok-videoiden samankaltaisuus formaattina saattaa heikentää uuden formaatin käyttöönottoa tai muuttaa pääsyötteellä näkyvissä olevaa sisältöä.

TikTok Is Trialling A Vanishing Stories Feature https://t.co/L2UEla84q3 — Matt Navarra (@MattNavarra) August 8, 2021

3. Instagram selventää, kuinka Reelsien algoritmi toimii

Täydellisen Instagram Reelsin luominen on täysin erilainen prosessi kuin täydellisen Instagram-julkaisun suunnittelu. Nyt Instagram avaa tarkemmin, kuinka Reelsien algoritmi toimii, jotta tietäisit paremmin minkälaisia asioita ottaa huomioon videoita tehdessä. Karuselli-julkaisu selittää, kuinka algoritmi määrittelee mitä sisältöä kullekin käyttäjälle näytetään sekä ne sitoutumisen ja kiinnostuksen osoittamisen tavat, jotka voivat kasvattaa julkaisun tavoittavuutta. Instagram selventää myös, mitä aiheita käyttäjien kannattaa välttää.

Vaikka kyseessä ei tällä kertaa ole tuotepäivitys, Twitterin päivitetty Agency Playbook tulee varmasti olemaan hyödyllinen mainostoimistoille, sillä se opastaa, kuinka käyttää Twitteriä paremmin. Ohjekirja sisältää useita tilastoja Twitterin käyttäjistä, kuten sen, että 79 % käyttäjistä seuraa yritysten profiileja. Kyseisestä tiedosta on varmasti apua missä tahansa potentiaalisille asiakkaille suunnatussa myyntiesityksessä. Opas sisältää myös katsauksen täydellisen mainoskampanjan luontiin ja esimerkkejä, kuinka hyödyntää Twitteriä sitoutuneiden yleisöjen rakentamiseen.

Work at an agency? Looking for a full-funnel solution for your client’s marketing goals?



The Agency Playbook is back👇 — Twitter Business (@TwitterBusiness) August 5, 2021

5. LinkedIn lisää videopuhelut alustalleen

LinkedIn on lanseerannut uuden yhteydenpitoa helpottavan ominaisuuden 744 miljoonalle käyttäjälleen: video chatin. Ominaisuus tukee tällä hetkellä vain kahdenkeskeisiä puheluita, mutta luultavasti ominaisuutta tullaan laajentamaan, sillä LinkedInin emoyhtiö Microsoft tarjoaa useita eri videopuheluihin erikoistuneita alustoja yrityksille. Yrityksen blogipostauksessa tehdään selväksi, että videopuheluominaisuus lisättiin nopeiden liiketapaamisten pitämisen helpottamiseksi tai verkostoitumispuheluita varten, verrattuna monien muiden sosiaalisen median alustojen videopuheluihin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kuulumisten vaihto ystävien ja perheen kesken.

A handy update for LinkedIn https://t.co/gLnBk1ooMK — Social Media Today (@socialmedia2day) August 10, 2021

Elokuu: 4.8.

Valeuutiset ja väärä informaatio sosiaalisen median alustoilla on ollut ongelma ainakin vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleista lähtien, ja Twitter on siksi aloittanut yhteistyön kahden eri uutistoimiston, The Associated Pressin ja Reutersin, kanssa tarjotakseen luotettavampaa tietoa Twitterin käyttäjille. Twitterin kuratointiin keskittynyt tiimi on vastuussa luotettavista lähteistä peräisin olevan tiedon etsimisestä ja levittämisestä tilanteissa, joissa trendaavan keskustelun katsotaan olevan "huomionarvoinen, kiistanalainen, arkaluonteinen tai mahdollisesti harhaanjohtavaa tietoa sisältävä". Tämän uuden yhteistyökumppanuuden myötä Twitterin on mahdollista nostaa esiin luotettavia lähteitä yhä nopeammin.

We’re excited to announce a new collaboration with @AP and @Reuters! Conversations move fast on Twitter and we need to be able to surface credible context just as quickly. Learn more about where you’ll see these updates: https://t.co/ptp5PWiFxq — Twitter Safety (@TwitterSafety) August 2, 2021

2. LinkedIn lanseeraa alustallaan ominaisuuden, joka mahdollistaa maksumuurin takana olevien uutisten lukemisen

Olemme varmasti kaikki olleet tilanteessa, jossa selaamme sosiaalista mediaa ja näemme uutisen, jonka haluaisimme lukea, mutta linkkiä klikatessa vastaan tulee maksumuuri. DigiDayn mukaan LinkedIn kokeilee parhaillaan uutta palvelua, jonka avulla Premium-jäsenet voivat lukea maksumuurin takana olevia uutisia LinkedInin tarjoamien kuukausittaisten krediittien avulla. Julkaisijat toivovat, että viittausliikenne johtaisi uusiin tilaajiin, kun taas LinkedInin käyttäjät pääsevät nauttimaan paremmasta käyttäjäkokemuksesta alustalla.

LinkedIn looks to premium publishers as a way to drive subscriber revenue https://t.co/z3HOCtkYO1 — Digiday (@Digiday) July 28, 2021

3. Maksetut kumppanuudet Pinterestin kanssa

Useimmat ihmiset ovat jo tottuneet näkemään "Sponsored" tai "Paid Partnership" -merkinnät sosiaalisen median alustoilla, ja nyt myös Pinterest lisää maksulliset julkaisut alustalleen tarjotakseen sisällöntuottajille uusia mahdollisuuksia ansaita rahaa sisällöillään. Käyttäjien luomien idetaulujen tuotteita voi jatkossa ostaa, ja sisällöntuottajat voivat ansaita rahaa kumppanuuksien ja sponsoroitujen julkaisujen avulla. Pinterest on alusta, jossa käyttäjät ovat lähtökohtaisesti halukkaita ostamaan tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että B2C-brändien kannattaa huomioida tämä Pinterestin uusi ominaisuus, jonka avulla käyttäjien on yhä helpompi löytää ja ostaa yrityksesi tuotteita.

Pinterest now lets influencers make money off shoppable pins https://t.co/n4dEI2Oa6k — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) July 27, 2021

Twitter ei ole keskittynyt verkkokauppaan vuoden 2015 jälkeen juuri lainkaan, mutta nyt yritys antaa sille uuden mahdollisuuden. Alusta ilmoitti pilottiohjelmasta, jonka tarkoituksena on testata "Shop Module" -nimistä ominaisuutta. Kun Twitter-käyttäjä vierailee profiilissa, jossa "Shop Module" on käytössä, "hän voi selata yrityksen tarjoamia tuotteita, lukea lisää niistä ja tehdä ostoksia suoraan Twitterin kautta avatussa selaimessa ilman tarvetta poistua sovelluksesta." Tätä ominaisuutta kannattaa varmasti testata, mikäli olet kiinnostunut kokeilemaan tuotteiden myymistä sosiaalisten median alustojen kautta. Ominaisuus julkaistaan toistaiseksi vain Yhdysvalloissa, mutta kannattaa valmistautua siihen, että ominaisuus lanseerataan myös kansainvälisesti.

Twitter launches U.S. e-commerce pilot that lets users shop from profiles https://t.co/huQO7BS8EA by @sarahintampa — TechCrunch (@TechCrunch) July 28, 2021

5. Instagram tekee alustastaan turvallisemman nuoremmille käyttäjille

Instagram julkaisee tärkeän yksityisyyttä koskevan päivityksen, jonka tarkoituksena on suojella alustan nuorimpia käyttäjiä. Instagram kertoo, että päivityksen ansiosta:

Nuorimpien käyttäjien Instagram-tilit asetetaan automaattisesti yksityisiksi.

Epäilyttäviksi arvioitujen Instagram-tilien on vaikeampi löytää nuorten käyttäjien profiileja.

Mainostajilla on käytössään rajatut mahdollisuudet nuorten käyttäjien tavoittamiseksi mainosten avulla.

Aikaisemmin mainostajat ovat voineet tavoittaa myös nuorempia käyttäjiä heidän kiinnostuksen kohteiden tai verkkokäyttäytymisen perusteella, mutta tämä ominaisuus tulee päivityksen myötä poistumaan. Nyt mainostajille tarjotaan ainoastaan mahdollisuus kohdentaa mainoksia alle 18-vuotiaille (tai vanhemmille tietyissä maissa) heidän ikään, sukupuoleen tai sijaintiin perustuen.

Giving Young People a Safer, More Private Experience on Instagram https://t.co/bXaFIqt4ZF — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) July 27, 2021

Heinäkuu: 15.7.

Sosiaalisen median parissa työskentelevät ovat pohtineet tätä kysymystä jo vuosia, ja nyt Facebook selventää asiaa. Yrityksen tekemä video ei tarjoa koko reseptiä viraalin postauksen tekemiseen, mutta se on hyvä muistutus siitä, millä logiikalla julkaisusi näytetään uutissyötteellä.

Lisäksi, tämä video toimii hyvänä lähteenä asiakkaille tai niille, jotka ihmettelevät miksi julkaisuja ei näe useampi henkilö.

Facebook Provides New Explainer on How its News Feed Algorithm Works https://t.co/G4AndYE4Hl — Matt Navarra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MattNavarra) July 13, 2021

2. Kaksivaiheinen tunnistautuminen tulee Instagramiin

Kaksivaiheinen tunnistautuminen on luultavasti tullut sinulle tutuksi työpaikan sähköpostiin tai intranetiin kirjautuessa, mutta sosiaalisen median alustoissa se on ollut harvemmin käytössä. Instagram lanseeraa uuden ominaisuuden, mikä "auttaa ihmisiä pitämään heidän Instagram-tilinsä turvassa." Yrityksen blogipostauksessa avataan tarkemmin, kuinka voit turvata Instagram-tilisi esimerkiksi laittamalla kirjautumiseen liittyvät pyynnöt päälle.

Keeping Instagram Safe and Secure https://t.co/6DZ18Erj1h — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) July 13, 2021

3. Vastaanota personoituja videoviestejä TikTok-julkkiksilta

TikTokin uuden ominaisuuden ansiosta käyttäjät voivat pyytää maksua vastaan suosikkisisällöntuottajiltaan videoviestejä. Ominaisuuden nimi on 'Shoutouts', ja käyttäjät voivat maksaa sisällöistä TikTok-kolikoilla, virtuaalivaluutalla, jota voit ostaa TikTokin kautta ja käyttää alustalla sovelluksen sisäisiin ostoihin.

Another creator monetization option in TikTok https://t.co/GahgPuI6YM — Social Media Today (@socialmedia2day) July 11, 2021

4. Uusia tapoja uudelleenjakaa sisältöä Instagram Storyissa

Tuntuuko, ettei sinulla ole mitään sisältöä Instagramissa jaettavaksi? Miksi et jakaisi sisältöä, josta tykkäsit lähiaikoina? Instagram toivoo, että yhä useammat käyttäjät jakaisivat sisältöä, josta he ovat viime aikoina tykänneet ja merkitsisivät uudelleenjaetun sisällön tätä tarkoitusta varten suunnitellulla tarralla. Voit jo nyt uudelleenjakaa sisältöä Instagram Storyissa, mutta beta-käyttäjät voivat myös lisätä valitsemansa kuvan taustalle automaattisesti lisätyn taustan sijasta.

Instagram's new test shows you stuff you've seen lately and lets you reshare it to Stories https://t.co/Ty7fy966dc by @tayhatmaker — TechCrunch (@TechCrunch) July 13, 2021

Twitter on ilmoittanut poistavansa tarina-ominaisuuden alustaltaan. Tarinoiden (Fleets) tarkoituksena oli alun perin madaltaa ihmisten kynnystä osallistua keskusteluun Twitterissä. Yritys päätyi poistamaan toiminnon, koska sen avulla ei saatu toivottuja tuloksia. Twitter kehittää parhaillaan uusia toimintoja, jotka kannustavat yhä useampia ihmisiä osallistumaan keskusteluun.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

Heinäkuu: 7.7.

1. Miksi TikTok ei kannusta "tekemään mainoksia"

TikTokilla on vinkki markkinoijille: "Älkää tehkö mainoksia!". Alusta rohkaisee brändejä tekemään maksetusta sisällöstään TikTokille ominaisen sisällön kaltaista kiiltokuvamaisten mainosten sijaan. Yksi TikTokin mukaan toimiva tapa on joko kokeilla sisällöntuotantoa itse tai tehdä yhteistyötä TikTok-vaikuttajien kanssa sekä jakaa muiden tekemää sisältöä. TikTokin blogissa annetaan esimerkkejä pienistä yrityksistä, jotka ovat siirtyneet kiillotetuista tuotekuvista realistisempiin pystysuuntaisiin videoihin. Tämä vinkki pätee myös muihin sosiaalisen median alustoihin ja on verrattavissa natiivimainonnan trendiin, jonka media-ala on aikoinaan aloittanut.

This time last year, we told the world to stop making ads. 🙅



Now we're taking a moment to celebrate the brands, big and small, that joined us in making TikToks. 🎶 https://t.co/n92jXqU2la — TikTok Business (@TikTokBusiness) June 30, 2021

2. Pinterest kieltää painonpudotukseen liittyvän mainonnan

Pinterest on juuri päivittänyt mainontaan liittyviä käytäntöjään ja yritys "kieltää kaiken viittaamisen painonpudotukseen sekä mainosteksteissä että mainoskuvissa" 1. heinäkuuta alkaen. Uudet säännöt kieltävät mainokset, joissa ihannoidaan tai näytetään huonossa valossa joitakin vartalotyyppejä ja joissa käsitellään painonpudotusta tai siihen liittyviä tuotteita. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pinterest on ottanut kantaa painonpudotukseen liittyvää mainontaa vastaan, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun sosiaalisen median alusta kieltää painonpudotukseen liittyvän mainonnan täysin. Pinterest on perustanut päätöksensä syömishäiriöihin keskittyneen yhdistyksen (NEDA) dataan, jossa todetaan syömishäiriöiden lisääntyneen koronapandemian aikana. Pinterestin omat käyttäjät taas hakevat yhä enemmän kehopositiivisuuteen liittyviä julkaisuja.

Pinterest is committed to building a safe and inspiring space for all our users. That means looking at ways we can keep evolving our policies, starting today. Read more here: https://t.co/02tPUR2G21 pic.twitter.com/XDsFl02Ryo — Pinterest (@Pinterest) July 1, 2021

3. Norjassa hyväksytty uusi laki edellyttää vaikuttajia kertomaan kuvien käsittelystä julkaisujen yhteydessä

Sosiaalisen median maailmasta on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana vaativa, ja ihmisten on yhä vaikeampi erottaa taitavasti käsitellyt kuvat alkuperäisistä, mikä luo epärealistisia odotuksia ja paineita etenkin nuoremmille. Nuoret saattavat verrata ulkonäköään kauneusihanteisiin, jotka eivät ole todellisia, vaan saavutettu taitavalla kuvankäsittelyllä. Norjassa on hyväksytty uusi läpinäkyvyyttä kuvien muokkauksen suhteen edistävä laki, joka edellyttää kaikkia vaikuttajia ja mainostajia ilmaisemaan julkaisuissaan selkeästi, mikäli kuvia on käsitelty.

Will this help to address mental health concerns in social apps? https://t.co/pyhpW9Gx4K — Social Media Today (@socialmedia2day) July 6, 2021

Onko suosikkitoimittajasi Substackissä? Jos on, Facebook toivoo heidän vaihtavan Bulletiniin. Facebook on juuri ilmoittanut ensimmäisistä Bulletinia, "julkaisu- ja sisältöjen tilaukseen tarkoitettua työkalua", käyttävistä toimittajista Yhdysvalloissa. Sisällöntuottajat voivat tarjota tilaajilleen kirjallista ja audioon perustuvaa sisältöä, ja mikä tärkeintä, sisällöntuottajat saavat pitää kaiken tilaajista tulleen tuoton itsellään koko kumppanuuden ajan, ja kumppanuuden päättyessä he voivat tallentaa listan tilaajistaan sekä kaiken julkaisemansa sisällön myöhempää käyttöä varten.

Introducing Bulletin, A Platform for Independent Writers https://t.co/JYgOGVjk4X — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) June 30, 2021

5. TikTok suunnittelee pidentävänsä videoiden pituutta 180 sekuntiin

Tulet luultavasti pian viettämään yhä enemmän aikaa TikTokissa, mikä johtuu siitä, että TIkTok pidentää videoidensa maksimipituutta. Aikaisemmin maksimipituus oli 60 sekuntia, mutta pian päivityksen myötä se muuttuu 180 sekuntiin. Päivitys antaa käyttäjille (ja brändeille) enemmän aikaa kertoa tarinansa yhdellä kertaa useiden eri osien sijaan.

We're introducing longer videos to our global community, making room for expanded creativity and entertainment on TikTok! Learn more on our Newsroom. https://t.co/8gM1M2Ow5J — TikTokComms (@TikTokComms) July 1, 2021

Kesäkuu 30.6.

1. Instagram Explore tulee jatkossa myös Instagram feedillesi

Instagram on tuomassa Exploren sisältöä (eli sisältöä ihmisiltä ja brändeiltä, joita et seuraa) näkyvämmin esille omalle Instagram feedillesi. Jos olet joskus selannut loppuun asti kaikki uudet sisällöt seuraamiltasi Instagram-tileiltä, olet saattanut huomata, että Instagram alkaa lopulta näyttää sinulle sisältöä tileiltä, joita et vielä seuraa. Kuinka moni kuitenkaan selaa feediä loppuun saakka? Monet Instagram-käyttäjät alkavat siis nyt nähdä ensimmäistä kertaa feedillään sisältöä tileiltä, joita he eivät seuraa. Päivitys sumentaa yhä enemmän TikTokin ja Instagramin välistä rajaa, sillä Instagram on selkeästi ottanut opiksi, kuinka sisältöä näytetään vuoden 2021 eniten ladatussa sosiaalisen median sovelluksessa.

This could help boost content exposure in the app https://t.co/qd5UCZPg7O — Social Media Today (@socialmedia2day) June 25, 2021

Mark Zuckerbergin mukaan Facebookin kaupoilla on yli 300 miljoonaa vierailijaa kuukausittain ja alustalla on yli 1,2 miljoonaa kuukausittain aktiivista kauppaa. Facebook tekee nyt helpommaksi kaupoissa vierailun WhatsAppin kautta. Facebook tarjoaa yrityksille myös laajempia kohdennusvaihtoehtoja, jotta kuluttajille voidaan tarjota personoidumpia ostokokemuksia ja tarjouksia. Facebook mainitsee postauksessaan, että "globaalilla tasolla yksi kolmesta ostajasta suunnittelee viettävänsä vähemmän aikaa kivijalkakaupoissa jopa sen jälkeen, kun pandemia on ohi", ja Facebook toivoo, että yhä useampi viettäisi enemmän aikaa yrityksen omilla alustoilla.

New Ways to Shop for Products You Love Across Our Apps https://t.co/CqRj1KwX3a — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) June 22, 2021

Mistä lähtien 15 sekuntia kestävää videota on pidetty pitkänä? Ainakin nykyään, koska ihmisten keskittymiskyvyn kerrotaan huonontuvan jatkuvasti, mistä johtuen Twitter kehittää videomainostensa kohdentamista ja pyrkii kohdentamaan 15 sekuntia kestävät "pitkät" videomainokset ihmisille, jotka todennäköisesti katsovat pidemmät videot loppuun asti. Twitterin tekemän testin mukaan mainoksia, joissa käytettiin 15 sekunnin videoita varten suunniteltua tarjousstrategiaa, katsottiin loppuun asti 89 % useammin ja yhden katselukerran hinta oli 25 % edullisempi.

We’re introducing a new bid unit. Meet 15s view!



Learn more about the new bid unit that — in early testing — is driving our highest video completion rates ever. — Twitter Business (@TwitterBusiness) June 24, 2021

4. Pinterest tunnistaa viisi eri ostajatyyppiä, jotka ovat syntyneet koronapandemian seurauksena

On sanomattakin selvää, että koronapandemia on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä. Aina ostotottumuksistamme tapaamme kulkea töihin (terveisiä keittiön pöydältä), rutiinimme ovat muuttuneet. Pinterest tutki kuluttajien käyttäytymisen muuttumista ja pandemian johdosta syntyneitä uusia asiakassegmenttejä. Viisi uutta Pinterestin identifioimaa ostajapersoonaa ovat "The Routine Ritualist", "The Prioritized Parent", "The New Nomad", "The Echo Evangelist", "The Emerging Entrepreneur". Oletko jo pohtinut, kuinka oman yleisösi rutiinit ovat muuttuneet? Mikäli et, kannattaa hakea inspiraatiota Pinterestin tekemästä tutkimuksesta.

I'm sure you're wondering what's on Pinterest CMO @AndreaMallard's #postpandemic mind. Well, today is your lucky day #MarketingTwitter! Tap into why we're focusing less on the external changes ahead and more on the internal changes people *already* madehttps://t.co/ifVx0kwqBr — Pinterest Business (@pinterestbiz) June 24, 2021

5. Jaa twiittejäsi Instagram Storyissä

Facebookin ja Twitterin välinen kilpailu on kestänyt yhtä kauan kuin sosiaalinen media on ollut olemassa. Twitterin uusin päivitys kuitenkin mahdollistaa twiittien jaon suoraan Instagram Storyissa. Klikkaamalla twiittiä Storyssä, et kuitenkaan päädy Instagramista Twitteriin, mutta tämä saattaa hyvinkin tulla mahdolliseksi tulevaisuudessa, kuten sisällönjako Instagramista Twitteriin. Kyseessä on kiinnostava päivitys, josta hyötyvät sekä brändit että vaikuttajat, sillä seuraajien tavoittaminen eri alustojen välillä käy päivityksen myötä hieman helpommaksi.

Twitter now lets iOS users easily share tweets as Instagram Stories https://t.co/IgZTye872l pic.twitter.com/7CbQBGAT4O — The Verge (@verge) June 23, 2021

Kesäkuu 23.6.

Facebook on julkaissut Yhdysvalloissa Live Audio Rooms -toiminnon, jonka avulla voit kuunnella ja liittyä live-keskusteluihin sinua kiinnostavista aiheista julkisuuden henkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Live Audio Roomeja voi tällä hetkellä perustaa tietyt julkisuuden henkilöt ja Facebook-ryhmät. Lisäksi, podcastien kuuntelu on tehty nyt mahdolliseksi Facebookissa. Tällä hetkellä toiminto on käytössä vain Yhdysvalloissa, mutta nämä ovat ensiaskelia Facebookin ääneen perustuvien ominaisuuksien käyttöönotossa.

Live Audio Rooms and Podcasts on Facebook https://t.co/nlAs7k5I47 — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) June 21, 2021

2. IG Reels -mainokset laajentuvat uusille alueille

Instagram on julkaissut Reels-mainokset globaalisti. Ehkä oletkin jo nähnyt muutaman (klikkasitko?). Kuten tavallisetkin Reelsit, myös Reels-mainokset pyörivät uudestaan ja uudestaan, ja ne voivat kestää enintään 30 sekuntia. Ihmiset voivat kommentoida, tykätä, katsoa, tallentaa ja jakaa Reels-mainoksia.

But no official numbers on Reels usage as yet https://t.co/pb7eezgD9o — Social Media Today (@socialmedia2day) June 20, 2021

Facebookissa on ainakin 70 miljoonaa aktiivista Facebook-ryhmän ylläpitäjää, ja yritys tietää, että ylläpito voi olla joskus hankalaa. Facebook on siis julkaissut uusia työkaluja, kuten hälytykset riitatilanteiden havaitsemiseksi. Näiden hälytysten avulla ylläpitäjät huomaavat helposti potentiaaliset erimielisyydet ryhmän jäsenten välillä. "Admin Home" -sivun kautta ylläpitäjät taas voivat helposti hallinnoida ylläpitoon liittyviä ilmoituksia. Ylläpitäjille tarjotut uudet ominaisuudet on hyvä ottaa huomioon, jos brändisi jakaa sisältöjään Facebook-ryhmissä, sillä ylläpitäjät voivat nykyään myös rajoittaa kommentteja, jotka sisältävät linkin kolmannen osapuolen sivustolle.

New Tools to Help Community Builders Manage and Nurture Their Groups https://t.co/ywnRHSNfRt — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) June 16, 2021

4. Snapchat-markkinointistrategioita pienille yrityksille

Vaikka yrityksesi ei olisikaan pieni, suosittelemme sinua tutustumaan Snapchatin vinkkeihin markkinointisuunnitelman laatimisesta. Nämä vinkit soveltuvat kaikenkokoisille yrityksille, myös niille, jotka eivät käytä Snapchatia markkinoinnissaan. Snapchat jakaa 9 vaihetta sisältävän markkinointisuunnitelman, josta selviää mm. miksi sinun täytyy ymmärtää yleisöäsi ja miksi ihmisten käyttäytymistä verkossa kannattaa analysoida.

#Smallbiz owners are tough, relentless and have the unique task of taking on just about any job it takes to succeed. We've put together 9 strategies to help small businesses create effective marketing plans 👇 — Snapchat for Business (@SnapForBusiness) June 17, 2021

5. TikTok Jump tarjoaa sovellukseen upotettuja mini-sovelluksia

Tiedämme kaikki, että linkin lisääminen bioon ei ole ideaalein tapa jakaa linkkejä. TikTok pyrkii nyt helpottamaan linkkien jakamista, jotta sisällöntuottajien olisi vaivattomampaa jakaa linkkejä sisältöihinsä (kuten esimerkiksi resepteihin tai visailuihin) suoraan videoistaan. TikTok on testannut TikTok Jump -nimistä ominaisuutta jo muutaman viikon ajan ja on nyt alkanut tarjota ominaisuutta laajemmalle yleisölle. Yrityksen mukaan "uudet palveluntarjoajat, kuten BuzzFeed, Jumprope, IRL ja WATCHA tulevat myös lanseeraamaan omat Jumpinsa seuraavien viikkojen aikana".