Läpinäkyvyys yhteistöissä, ketterä raportointi ja aitous lisäävät vaikuttajamarkkinoinnin luotettavuutta ja auttavat alaa kasvamaan.

Vaikuttaja: eikö kuulostaisi ihanalta, että olisi olemassa työkalu, jonka kautta voit raportoida kaikkien kanavien tavoittavuutta, sitoutuvuutta sekä yleisön demografiaa ja käyttää samaa työkalua mediakorttina?

Tällainen työkalu on olemassa, ja se on Klear.

Mikä on Klear (Meltwater Social Influencers) ja mitä hyötyä työkalusta on vaikuttajille?

👉 Klear on sekä vaikuttajille että brändeille suunnattu työkalu, joka helpottaa vaikuttajamarkkinoinnin käytännön työtä. Klear on myös Facebookin ja Instagramin verifioima kumppani, ja työkalu tarjoaa vaikuttajille useita eri hyötyjä.

Klearia käyttämällä:

Kuvakaappaus Klearista. Kuva: Klear.

Yhteistöistä raportointi on helpompaa (myös Instagram-storyjen osalta!) ➡️ manuaalinen työ vähenee

👉 Klear on työkalu, joka auttaa vaikuttajia yhteistyön raportoinnissa, oman työnsä hinnoittelussa sekä mediakortin teossa. Se auttaa luonnollisesti myös yrityksiä löytämään juuri heille sopivia vaikuttajia yhteistyöhön. Klear on Facebookin ja Instagramin verifioitu kumppani. Miten se siis käytännössä toimii? Voit lukea lisää alta tai katsoa videon: Miten Klear toimii käytännössä?.

💡 Palveluun rekisteröityneet vaikuttajat saavat raportoitua myös Instagram Storyt entistä helpommin, sillä kampanjaan osallistuvan vaikuttajan mainittua yrityksen Instagram-tili tarinassaan (esim. @villa_conchi) tai hashtag (esim. #villaconchicava) story tulee automaattisesti kampanjan raporttiin. Näin ollen manuaalinen työ vähenee.

Vaikuttajana voit itse määritellä, minkälaisen portfolion haluat rakentaa ja mitä kanavia haluat palveluun yhdistää

👉 Lyhyesti: Klear on työkalu, jolla brändit voivat etsiä heille sopivia vaikuttajia yhteistyöhön. Vaikuttaja saa lisättyä kaikki tärkeimmät sosiaalisen median kanavat sekä bloginsa tiedot. Klear ei ole vaikuttajamarkkinointitoimisto. Sinne kirjautuneet vaikuttajat päättävät itse, millaisen portfolion he haluavat palveluun rakentaa ja mitä kanavia palveluun ilmoittaa.

Sinulle ehdotettujen yhteistöiden hallinnoiminen on vaivatonta - hyväksyminen ja hylkääminen on helppoa!

👉 Brändit voivat etsiä vaikuttajia helposti ja lähestyä vaikuttajia suoraan kevyellä viestillä, laajemmalla ehdotuksella tai vaikkapa suoralla kampanjabriiffillä. Vaikuttaja itse valitsee, haluaako hyväksyä kampanjan itselleen vai ei. Kirjeenvaihto sekä kampanjan hyväksyminen tai hylkääminen työkalun kautta on helppoa.

Saat hinnastosi helposti näkyviin profiilisi yhteyteen

👉 Your offering & pricing -kohta on tätä varten. Sitä kautta voit määritellä hinnan eri töillesi ja ilmoittaa myös, jos hinnat ovat neuvoteltavissa.

💡 Hinnastoon saa lisättyä myös erilaisia vaihtoehtoja, kuten mm. hotelliyöpymisen tai pr-tapahtumaan osallistumisen.

Voit käyttää työkalua myös mediakortin tekoon

👉 Klear on molempien työkalu: niin vaikuttajien kuin brändien. Palvelussa on mahdollisuus ladata itselleen mediakortti, joka on myös muokattavissa itse. Näin ollen säästät aikaa myös mediakortin päivittämisessä, sillä dataa kertyy tietoosi koko ajan reaaliajassa kaikista linkittämistäsi kanavista.

💡 Voit lisätä Kleariin tekemiäsi yhteistöitä myös manuaalisesti. Näin brändit näkevät aiempia yhteistöitäsi helposti ja saavat kattavan kuvan tyylistäsi.

Hallinnoit itse oman datasi jakamiseen liittyviä asetuksia

👉 Kirjautuessasi Social Influencers -palveluun (Klear) lähtökohtana on, että verifioidut brändit pystyvät tarkastelemaan tietojasi, eli niiden kanavien tavoittavuutta, sitoutuvuutta ja sisältöä, jotka olet palveluun lisännyt.

💡 Pystyt muuttamaan myös datasi jakoasetuksia kanavakohdittain “data sharing settings” -osiosta. Tällä hetkellä dataa voi piilottaa Facebookin ja Instagramin osalta.

Saat tietoa seuraajiesi kiinnostuksen kohteista sekä brändeistä ja hashtageista, joita he seuraavat

👉 Social Influencers -työkalu (Klear) näyttää luonnollisesti jonkin verran samoja asioita kuin esim. Instagram-sovellus. Näiden tietojen lisäksi saat Instagramista ja Facebookista tietoosi mm. yleisösi kiinnostuksen kohteita, heidän käyttämiään hashtageja ja brändejä, joita yleisösi seuraa.

Lisää tietoa Klear (Meltwater Social Influencers) -palvelusta

❓ Mitä sosiaalisen median kanavia työkaluun voi liittää?

👉 Vaikuttajana määrittelet itse, mitkä kanavat haluat yhdistää palveluun. Voit yhdistää seuraavat kanavat: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Twich, Pinterest ja Snapchat. Voit linkittää palveluun myös oman blogisi domainin.

❓ Mitä tietoja vaikuttajan pitää antaa kirjautuessaan Klear-työkaluun?

💡 Muut Kleariin linkitettävät kanavat, esim. TikTok, Twitter ja Pinterest ovat rajapinnaltaan avoimempia, joten kirjautumista kyseisiin kanaviin ei tarvita.

Tärkeimpiä mittareita vaikuttajamarkkinoinnissa ovat yritysten mielestä postausten tavoittavuus, katselukerrat, sitoutuminen ja lisäliikenteen luominen sivulle*.

41 % pohjoismaisista yrityksistä on kertonut hyödyntävänsä vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaansa vuoden 2021 loppuun mennessä**. Brändit panostavat nykyisin entistä enemmän tulokselliseen ja monikanavaisempaan vaikuttajamarkkinointiin. Nyt on siis oiva hetki ottaa oikeat työkalut käyttöön ja unohtaa manuaaliset raportit läpinäkyvillä ja tehokkailla työkaluilla – se helpottaa sekä vaikuttajan että yhteistyökumppanin työtä ja tekee vaikuttajayhteistyön jatkumisesta helpompaa.

Lisää Klearista voit lukea täältä: Privacy Notice for Influencers.

Katso myös video: Miten Meltwaterin Social Influencers -palvelu toimii käytännössä?

* Marketing Finlandin tutkimuksen mukaan tärkeimmät KPI-mittarit vaikuttajamarkkinoinnissa olivat jo vuonna 2018 vaikuttajien tekemien postausten tavoittavuus ja katselukerrat, kuluttajien sitouttaminen ja lisäliikenteen luominen sivustoille.

** Meltwaterin tutkimuksen mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä 41 % pohjoismaisista yrityksistä on hyödyntänyt vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaa (Meltwaterin State of Social Media 2021 -tutkimus).

