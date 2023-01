8 sisältömarkkinointitrendiä, jotka sinun on tiedettävä vuodelle 2023

Miltä sisältömarkkinointi näyttää vuonna 2023? Sisältömarkkinointi ja sisällöntuotanto liiketoiminnan välttämättömyys kaikilla eri toimialoilla on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. Sisällön tärkeys ei osoita merkkejä hidastumisesta. Itse asiassa Hubspotin mukaan 90 % markkinoijista sanoo investoivansa sisältömarkkinointiin ja aikovat jatkaa sen käyttöä samassa kapasiteetissa.

Tätä silmällä pitäen olemme koonneet yksityiskohtaisesti kahdeksan keskeistä sisältömarkkinoinnin trendiä, jotka sinun tulisi tietää tulevalle vuodelle. Käytä näitä trendejä sisältömarkkinointistrategiasi luomiseen ja pysy sisällöntuotannon kärjessä.

Sisällys

Sisältömarkkinoinnin trendit muuttuvat nopeasti uusien teknologioiden, uusien sosiaalisen median alustojen ja digitaalisen maailman alati kehittyvän luonteen myötä. Innovaatio ja luova ajattelu ovat valtava voimavara jokaiselle sisältömarkkinointitavalle. Sisältömarkkinointi-ideoiden suhteen ei ole juurikaan olemassa sellaista asiaa kuin liikaa - voimme taata, että jos et toteuta uusia ideoita, joku muu tekee sen.

Pidä siis taitosi terävinä ja pysy ajan tasalla näistä uusimmista sisältömarkkinoinnin trendeistä:

1. Uudelleenkäytä, päivitä, uudelleenkäytä

Jokainen maineensa arvoinen sisältömarkkinoija tietää uudelleenkäytön arvon osana sisältöstrategiaa. Taito on yhden sisällön luominen, joka voi palvella useita tarkoituksia ja tavoitteita. Esimerkiksi blogikirjoitus voidaan luoda hakukoneoptimointia varten, mutta se voidaan sitten jakaa lyhyeksi videosarjaksi. Tämä tarkoittaa, että et palvele vain sisältömarkkinointistrategiaasi, vaan myös sosiaalisen median tavoitteitasi.

Vuonna 2023 sisällön uudelleenkäyttömahdollisuuksien odotetaan jatkuvan. Etsi ainutlaatuisia, uusia, huippuluokkaisia tapoja, joilla sisältöäsi voidaan käyttää uudelleen ja jakaa uudelleen, esimerkiksi interaktiivisena oppaana tai videona.

Käytä hetki sisällön uudelleenkäytön lisäksi myös vanhojen sivujen päivittämiseen. Tämä on yleensä melko nopea prosessi, jota seuraavat suuret palkinnot. Voit päivittää artikkeleita, jotka sisältävät vanhentuneita tietoja, tai päivittää avainsanoja viestissä, joka ei enää palvele hakutarkoitusta niin tarkasti kuin se voisi palvella.

2. Reaaliaikainen sitoutuminen

Nykyajan kuluttajat kaipaavat aitoutta ja reaaliaikaista vuorovaikutusta seuraamiensa yritysten kanssa. Anna brändillesi persoonallisuutta ja pidä yhteyttä seuraajiisi vastaamalla kysymyksiin ja jakamalla UGC:tä (User generated content).

Vuodesta 2023 tulee myös entistä enemmän suoratoiston vuosi. Instagram -, Facebook -, LinkedIn -, TikTok -, YouTube-t ja Pinterest livet ovat erinomaisia ​​tapoja kannustaa reaaliaikaista osallistumista seuraajiesi kanssa. Voit kutsua vieraita, järjestää arvontoja ja vastata kysymyksiin.

Toinen sitoutumisen näkökohta on asiakaspalvelu. Kuluttajat odottavat enemmän kuin koskaan, että he saavat vastauksen kysymyksiinsä tai valituksensa suoraan sosiaalisten kanavien kautta – ei perinteisten kanavien kautta. Varmista, että brändisi on määritetty käsittelemään kuluttajien valituksia ja kysymyksiä sosiaalisessa mediassa mallien avulla ja kopioi valmiiksi kirjoitetut yleiset kysymykset.

Skaalaa sitoutumispyrkimyksiäsi, jotta et koskaan unohda mainintaa sosiaalisen sitoutumisen ratkaisulla, jonka avulla voit tehdä kaiken yhdestä paikasta.

3. Lyhytmuotoinen video

Ei ole mikään salaisuus, että videoviestit ovat kiinnostavampia kuin staattiset viestit. Yhä useammat sisältömarkkinoijat nojaavat videosisältöön painottaen erityisesti lyhytmuotoista videota, joka on edelleen vahvistunut trendinä sen sijaan, että kiinnostus olisi hiipumassa.

Siinä on hienoa, että nyt on niin monia alustoja, jotka tarjoavat lyhytmuotoista julkaisua, joten markkinoijat voivat todella hioa taitojaan. Voit käyttää Instagram Storiesia, Reelsiä, TikTokia, YouTube Short:s tai jopa Pinterestiä. Jokainen näistä muodoista tarjoaa hauskoja tehosteita, muokkaustyökaluja, tarroja ja muita vaihtoehtoja herättääksesi videosi eloon. Tarvitsetko inspiraatiota? Katso 50 yksinkertaista videosisältöideaa!

Lyhyt muoto on ehdottomasti suosiossa. Mutta pitkämuotoinen video ei katoa mihinkään! Jos olet kiinnostunut tuottamaan pidempiä videoita, meillä on hyviä YouTube-markkinointivinkkejä jaettavaksi!

Nopea huomautus Instagram-keloista (Reels)

Vuonna 2022 Instagram teki laajoja muutoksia, mukaan lukien luopuminen IGTV:stä ja "Instagram Videosta" Reels-first -lähestymistavan hyväksi. Vaikka vaakasuuntaiset videot, joiden pituus on enintään 90 sekuntia, ovat edelleen hyväksyttyjä, sisältömarkkinoijien tulisi ehdottomasti olla valmiita sisällyttämään Reels:sit sosiaalisen median sisällön suunnitteluun. Muuten vaarana on jäädä jälkeen algoritmista.

Lue lisää Instagram-kelojen luomisesta ja julkaisemisesta sekä sosiaalisen median sisältökalenterin luomisesta.

4. Sisältökokemuksen inhimillistäminen

Verkkotila alkaa olla täynnä, eikä asiassa ole enää tilaa jossittelulle. Sisällön käyttäminen potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseksi on entistä hankalampaa, johtuen yksinkertaisesti volyymista, joka johtaa päätöksentekoväsymykseen. Joten, ei ole koskaan ollut tärkeämpää analysoida asiakaspolkuasi, tunnistaa poistumispisteet ja harkita uudelleen sitoututtamismistaktiikkasi.

Maailman siirtyessä yhä enemmän digitaaliseen tilaan, sisällön inhimillistäminen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa ovat avaintekijöitä, jotka on pidettävä mielessä pysyäksesi kilpailun kärjessä.

Harkitse myös mikromatkoja kunkin sisällön sisällä, ei vain sisällöstä toiseen. Interaktiivisuus on iso osa tätä palapeliä ja se on ehdottomasti näkemässä kulta-aikaansa. Sen lisäksi, että se on hauskempaa lukijalle, se myös pitää heidät kiinnostuneina sisällöstäsi pidemmän aikaa - sen sijaan, että he palaisivat toiselle sivustolle.

Käy katsomassa interaktiivinen Sosiaalisen Median juhlakalenterimme vuodelle 2023!

Harkitse interaktiivisten oppaiden tai raporttien luomista laajennetuilla osioilla tai animaatioilla havainnollistamisen tueksi. Toisenlainen interaktiivinen sisältö elää sosiaalisessa mediassa: tietokilpailut ja gallupit ovat erittäin suosittuja, ja ne antavat sinulle bonuksena nopean näkemyksen kuluttajistasi.

5. AI (Artificial Intelligence) ja MGC (koneella luotu sisältö)

Tasaisen sisältövirran ylläpitäminen on ollut sisällön tekijöille haaste verkkosisällön tuotannon aloittamisesta lähtien. On tosiasia, että enemmän sisältöä tarkoittaa enemmän avainsanoja, lisää sivuja hakukoneiden indeksointiroboteille, jotta he oppivat, mistä yrityksesi on kyse, tarkoittaa enemmän hakutuloksia ja enemmän käyttäjiä, jotka napsauttavat sivuasi.

Tekoälypohjainen sisältömarkkinointi on ollut merkittävä trendi, joka jatkuu vuonna 2023. Tämä tekniikka voi parantaa sivustosi sisällön personointia toistuvien vierailijoiden tunnistamisesta ja sovelluksen sisäisten ehdotusten tarjoamisesta tai tiettyjen sähköpostikampanjoiden ohjaamisesta käyttäjien käyttäytymisen ja ostotottumusten perusteella.

MGC (Machine Generated Content) ja muut API-työkalut sisällön kirjoittamiseen ovat tulevaisuuden tapa indeksoitavan sisällön skaalaamiseen sivustollasi. On totta, että MGC on edelleen hieman jäljessä ihmisäänen suhteen. Mutta se on kasvanut harppauksin parin viime vuoden aikana, ja on tärkeää pitää silmällä. 2023 voisi olla vuosi, jolloin pääset kehityksen edellä ja tutkit, kuinka tekoäly ja MGC voivat laajentaa ja skaalata sisällönluontikonettasi, ei korvata sitä.

6. AR (lisätty todellisuus) ja VR (virtuaalinen todellisuus)

Yksi nopeimmin kasvavista sisältömarkkinoinnin trendeistä on AR — lisätty todellisuus ja VR — virtuaalitodellisuus, ohjelmat, jotka upottavat ihmiset keinotekoisiin 360* maailmoihin ja tarjoavat uusia tapoja näyttää tuotteita ja ostaa yksinkertaisen puhelimen käytön kautta.

Tämäntyyppinen sisältö kuplii nyt valtavirtaan, ja se lupaa olla brändi- ja tuotemarkkinoinnin seuraava kehitysvaihe. Pidä silmällä erityisesti Pinterestiä ja Snapchatia – Snapchat jatkaa innovointia AR-toiminnallisuudessa tarjoten käyttäjilleen ainutlaatuisia tapoja jakaa kiinnostuksen kohteitaan, "kokeilla" tuotteita ennen ostamista, olla yhteydessä ystäviin ja luoda sisältöä.

Kopioiden ja sisällön kirjoittajien tulisi ehdottomasti harkita mikrokopiotaitojensa hiomista. AR- ja VR-kokemukset vaativat paljon selityksiä ja selkeitä toimintakehotuksia, jotka rohkaisevat käyttäjiä hyödyntämään AR-ominaisuuksia. VR vaatii myös vahvoja visuaalisia ja kirjallisia tarinankerrontataitoja sekä kykyä sovittaa nämä kaksi toisiinsa saumattomasti.

7. Yhteismarkkinointi

Yhteistyömarkkinointi saattaa nousta vuonna 2023, koska sosiaaliset alustat tarjoavat nyt helpompia tapoja merkitä muita sisällöntuottajia tai bränditilejä. Tämä on loistava tapa lisätä sitoutumista ja torjua kattavuuden vähenemistä. Koska vaikuttajamarkkinointi on edelleen huippumarkkinointikanava, yhteistyö Instagramissa, YouTubessa, TikTokissa ja muissa palveluissa on valtavia mahdollisuuksia sisältömarkkinoijille.

Toinen yhteismarkkinoinnin muoto, yhteisbrändätyt raportit ja oppaat, eivät ole mitään uutta, mutta on syytä, miksi ne ovat edelleen suosittu tapa houkutella uusia yrityksiä. Ja ne palvelevat samanlaista tarkoitusta – voimien yhdistäminen muiden alasi huippubrändien ja yritysten kanssa hyödyttää kaikkia, mikä edistää hyvin tutkittua ja inspiroivaa ajatusjohtajuussisältöä pidemmälle kuin yksin tuotettu sisältö.

8. Laajennettu sosiaalinen universumi

Sosiaalinen media tulee ehdottomasti olemaan keskeisellä sijalla sisältömarkkinoinnin trendeissä vuonna 2023.

Aivan kuten MCU (Marvel Cinematic Universe) on siirtynyt seuraavaan vaiheeseensa, niin myös me olemme siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jota voitaisiin kutsua "laajennetuksi sosiaalisen median universumiksi". Innovatiivisista uusista ominaisuuksista vanhoissa valmiustiloissa, TikTokin kypsyyteen alustana ja muuttuvassa maisemassa Twitterissä – sisältömarkkinoijat voivat pitää varpaillaan.

Sitten meillä on tietysti villi länsi markkinoijille (kuten Discord) tai ehkä näemme Mastodonin tai muun Twitter-kilpailijan nousevan huipulle!

Mikä sisältömarkkinoinnissa ei muutu?

Sisältömarkkinoinnin perusasiat ovat pysyneet melko muuttumattomina siitä lähtien, kun siitä tuli niin tärkeä osa digitaalisen markkinoinnin ekosysteemiä.

1. Käänteiset linkit ovat edelleen tärkeitä

Google on surullisen kuuluisa siitä, että se muuttaa algoritmisääntöjään hyvin säännöllisesti, joskus ilman ilmoitusta. Vasta kun hakukoneoptimoijat alkavat havaita poikkeavia pudotuksia tai piikkejä sijoituksissa, uutiset näyttävät vahvistavan havainnot. (Ja tietysti ne kiihkeät sähköpostit SEO-kavereillesi).

Käänteisen linkin arvoisen sisällön luominen on keskeinen asia, joka on pidettävä mielessä määritettäessä sisältömarkkinoinnin tavoitteita. Käytä yllä olevia uusia sisältömarkkinoinnin trendejä kertoaksesi, miltä tämä voisi näyttää. Onko olemassa vanhempaa blogikirjoitusta, josta voisi tehdä esimerkiksi interaktiivisen infografian?

2. Mobiili ensin

Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on osittain saada mahdollisimman paljon katseita sisältöösi. Tärkeämpää on kuitenkin pitää silmät ja kannustaa toiseen toimintoon, kuten sähköpostilistan tilaamiseen tai ostosten tekemiseen. Yksi tapa lisätä dramaattisesti näiden toimien todennäköisyyttä on optimoida sisältösi "mobiili ensin".

Yli puolet maailmanlaajuisesta verkkoliikenteestä kulkee mobiililaitteen kautta (54,8 %), ja määrän odotetaan kasvavan. Varmistamalla, että sisältösi on optimoitu mobiilikatselua varten, sinun on helpompi vangita nykypäivän kuluttaja.

Saavuta mahtavuutta sisältömarkkinoinnissa vuonna 2023 pysymällä näiden trendien edellä.

Haluatko tietää, kuinka Meltwater voi auttaa? Täytä alla oleva lomake ollaksesi yhteydessä edustajaan jo tänään.