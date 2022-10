Asiakasdata on minkä tahansa yrityksen elinehto. Se auttaa sinua oppimaan lisää ihmisistä, jotka ostavat sinulta, miksi he ostavat ja kuinka säilyttää uskollisuus (monien muiden asioiden ohella). Jotta voit koota kaiken yhteen ja muuttaa tiedon arvoksi, tarvitset asiakasdatan hallintaa.

Kun voit helposti kerätä, tallentaa, järjestää ja käyttää asiakastietoja asiakashallintajärjestelmän avulla, sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet käyttää tätä dataa hyödyksesi. Tutustu siihen, miten voit kasvattaa myyntiä, luoda parempia tuotteita ja kokemuksia, tavoittaa uusia asiakkaita, ansaita suosituksia, päästä uusille markkinoille ja rakentaa vahvempaa liiketoimintaa.

Tutustutaan asiakastietojen hallintaan läpikotaisin, sekä parhaisiin käytäntöihin asiakasdatan ja -teknologian käyttämiseksi data-analytiikkastrategiassasi.

Mitä on asiakasdatan hallinta?

Määrittelemme asiakastietojen (eli asiakasdatan) hallinnan (CDM) tarkoitukselliseksi, kollektiiviseksi lähestymistavaksi asiakastietojen hallintaan. Tämä sisältää strategian, työkalut, tekniikat, prosessit ja muut liikkuvat osat, jotka mahdollistavat tiedonhallinnan.

CDM:n yleistavoite on muuttaa asiakkaita koskeva tieto hyödylliseksi, käytännölliseksi ymmärrykseksi. Myynti- ja markkinointitiimit käyttävät näitä oivalluksia parantaakseen keskusteluaan asiakkaiden kanssa sekä yrityksen tuotteita ja palveluita.

Asiakasdataa käyttämällä brändit voivat muuttua asiakaskeskeisiksi organisaatioiksi, jotka tarjoavat sitä, mitä heidän asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat tarvitsevat ja haluavat.

Mitä hyötyä asiakastiedonhallinnasta on?

Asiakastietojen hallinnan asettaminen etusijalle voi hyödyttää uusia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka haluavat kasvattaa nykyistä asiakaskuntaansa. CDM-prosessi auttaa organisaatioita määrittelemään kohdeyleisönsä ja löytämään parempia tapoja pitää yhteyttä asiakkaisiin. Asiakastietokantaohjelmiston käyttö, johon palaamme myöhemmin, on paras tapa pysyä järjestyksessä.

Nämä ovat asiakashallintajärjestelmän tärkeimmät edut:

Vahvempien asiakasyhteyksien luominen

Uusien asiakkaiden hankkiminen ei ole helppoa. Uuden asiakkaan tavoittaminen voi kestää reilusti kauemmin, kuin lisämyynnin tuottaminen nykyiselle asiakkaalle. Uuden asiakkaan tavoittaminen voi myös maksaa viisi kertaa enemmän.

Asiakasdatan avulla voit maksimoida voitot ja minimoida häviöt yksinkertaisesti, jos osaat muodostaa yhteyden jokaiseen asiakaspolun kosketuspisteeseen. Käytä tietojasi löytääksesi yhteisiä nimittäjiä asiakkaiden välillä, kuten miten hankit heidät, mihin tarjouksiin he vastasivat ja kuinka paljon he kuluttavat. Luo yhtenäisiä ​​yleisöjä tavoittaaksesi laajemmin heidän kaltaisiaan asiakkaita.

Voit myös käyttää asiakastietoja mainonnan ja markkinoinnin tehostamiseen. Sen sijaan, että käyttäisit rahaa, aikaa ja vaivaa onttoihin markkinointikampanjoihin, voit lisätä kampanjoihisi enemmän vaikutusta, joka tavoittaa todellisen yleisösi.

Asiakkaan elinkaaren kokonaisarvojen parantaminen

Pareton periaatteen mukaan noin 80 % tuloksistasi johtuu noin 20 %:sta syistäsi. Myyntiin sovellettaessa tämä tarkoittaa, että noin 80 % myynnistäsi tulee noin 20 %:lta asiakkaistasi!

On helpompi laskea tärkeitä mittareita, kuten asiakkaan elinkaariarvo, kun sinulla on ennustettava, toistettavissa oleva prosessi.

Asiakastietoalusta voi auttaa sinua tunnistamaan parhaat 20 %, jotta voit vaalia näitä suhteita hieman keskimääräistä asiakasta enemmän. Voit esimerkiksi sisällyttää ne erityiseen kanta-asiakasohjelmaan, joka tarjoaa alennuksia, kannustimia ja muita palkintoja asiakkaana jatkamisesta.

Parempien liiketoimintapäätösten tekeminen

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö luotettava, reaaliaikainen data voisi auttaa päätöksenteossasi. Se poistaa arvaukset siitä, keitä asiakkaasi ovat, kuinka sitoutuneita he ovat, ja muita yksityiskohtia, jotka voivat auttaa sinua löytämään parhaat tavat tavoittaa heidät.

Sisällön luominen ja mainonta tulevat myös tehokkaammiksi. Yhteistyösi on vaikuttavampaa ja tarkoituksellisempaa. Ja loppujen lopuksi konversioprosenttisi ovat todennäköisesti korkeammat.

Asiakashallinnan keskittäminen

Yritykset, joilla on kaikki asiakasrekisterinsä yhdessä paikassa, voivat välttää edistymistä rajoittavat tiedon sudenkuoppia. Luo kokonaisvaltaisempi asiakasnäkymä tarkalla ja johdonmukaisella tiedolla. Vältä päällekkäisten tai epätäydellisten tietojen riskit, jotka antavat sinulle epätarkan kuvan asiakkaistasi.

Asiakashallintajärjestelmän avulla on helppo tallentaa kaikki asiakastietosi yhteen paikkaan. Tiimit voivat käyttää samaa dataa ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sen sijaan, että pelkäävät, että he työskentelevät ristiin muiden kanssa.

Tietojen laadun parantaminen

Oma asiakashallintaprosessi asettaa yrityksille enemmän paineita ylläpitää korkealaatuista dataa. Jatkuvasti asiakastietoja käyttävien, tarkastelevien ja käyttävien tiimien on luotettava siihen, että ne ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Tämä rohkaisee yrityksiä luomaan vankat käytännöt tietojen keräämiseen, tallentamiseen, järjestämiseen ja käyttöön.

Onko asiakastiedonhallinta sama asia kuin perustiedonhallinta?

Sekä asiakastietojen hallinnassa (Customer data management, CDM) että perustiedonhallinnassa hallinnassa (Master data management, MDM) on joitain yhtäläisyyksiä. Nämä kaksi eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä keskenään.

Perustiedon hallinta keskittyy luomaan yhden totuuden lähteen yrityksen datalle. Se keskittyy kaikkeen yrityksessä, mukaan lukien asiakkaat, työntekijät, myyjät, toimittajat, tuotteet, verkkokauppa ja myymälätapahtumat, tukiliput, analytiikka ja paljon muuta. Tämä keskitetty lähde helpottaa tietojen jakamista koko yrityksessä.

Tätä silmällä pitäen voit pitää CDM:ää osana suurempaa kokonaisuutta, MDM-järjestelmää. Tai voit harkita CDM:ää "asiakkaan perustietojen hallintana".

Asiakastietojen hallinta keskittyy yksinomaan asiakastietoihin, kuten nimiin, puhelinnumeroihin, osoitteisiin, sähköposteihin, käyttäytymiseen ja ostohistoriaan. Asiakastietojen hallinta muuttuu monimutkaisemmaksi yrityksesi kasvaessa. Asiakkaat voivat esimerkiksi muuttaa, vaihtaa sähköpostiosoitteita, saada uusia puhelinnumeroita tai vaihtaa yritystä. He saattavat alkaa ostaa vähemmän yhtä tuotetta ja enemmän toista.

Asiakastietojen hajauttaminen eri järjestelmiin voi johtaa epätarkkoihin kuviin asiakkaistasi. Paremman hallinnan avulla saat parempaa näkyvyyttä ja voit käyttää näitä oivalluksia päätöksenteon parantamiseen.

Asiakastietoalustan valitseminen

Tiedonhallintastrategia on helpompi toteuttaa oikealla asiakastietokannan ohjelmistolla. Monille organisaatioille tämä voi olla pilvipohjaista Customer Relationship Management -ohjelmistoa tai CRM-ohjelmistoa.

CRM:t on tehty asiakkaiden sitouttamiseen. Se tarjoaa yksinkertaistettuja ratkaisuja asiakastietojen organisoinnin aloittamiseen, tietopohjaisten profiilien luomiseen ja asiakaspalveluvuorovaikutusten kirjaamiseen. Niiden avulla pääset myös helposti markkinoinnin ja myynnin automatisoinnin maailmaan. Monet CRM:t integroituvat muihin suosittuihin markkinointityökaluihin API-rajapintojen kautta, mikä varmistaa, että uudesta järjestelmästäsi tulee välittömästi arvokkaampi.

Asiakastietoalusta (CDP) on kuitenkin yleensä parempi ratkaisu, koska se on suunniteltu juuri oikeaan tarkoitukseen.

CDP toimii all-in-one-keskittimenä kaikille tietolähteille. Voit myös linkittää tiedot tiettyihin asiakasprofiileihin saadaksesi täydellisemmän kuvan jokaisesta asiakkaasta. Kun uutta tietoa tulee saataville, se linkitetään automaattisesti jokaiseen asiakkaaseen.

CDP:t viihtyvät sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen tiedoilla. Ne sisältävät yleensä ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisen analytiikan, segmentoinnin, tietojen syndikoinnin ja synkronoinnin, identiteetin selvittämisen ja tietojenkäsittelyn.

Ominaisuuksien lisäksi katsotaan kuinka voit valita asiakastietokantaohjelmiston, joka tukee myyntiäsi, markkinointiasi ja markkinatutkimustasi.

Integrointi olemassa olevaan tekniseen pinoon

CDP:t (ja CRM:t) eivät ole itsenäisiä työkaluja. Ihannetapauksessa ne integroituvat muihin käyttämiisi ratkaisuihin tehostaakseen myyntiäsi ja markkinointiasi entisestään.

Tietoalustojesi tulisi yhdistää kaikki järjestelmät, jotka keräävät asiakastietoja. Tämä on avainasemassa tietosiilojen purkamisessa. CDP:n tulee pystyä oppimaan asiakkaista missä tahansa, mukaan lukien mobiilisovellukset, ERP:t, asiakassuhteenhallintajärjestelmät, verkkosivustot ja muut markkinointityökalut.

Mahdollisuus kerätä tärkeää dataa

CDP:t voivat kerätä erilaista ​​asiakasdataa. Haluat olla tietoinen tallentamistasi tiedoista välttääksesi tietojen ylikuormituksen. Ihannetapauksessa CDP kerää tietoa, jolla on todellinen vaikutus myynti- ja markkinointistrategiaasi.

Mieti tarkkaan:

Kuka tarvitsee näitä tietoja (esim. myyntitiimit, asiakaspalvelu, markkinointi jne.)?

Miksi nämä tiedot ovat tärkeitä?

Voisimmeko tehdä samat päätökset, jos emme keräisi näitä tietoja?

Kaikki CDP:t eivät ole yhtä hyviä, vaikka ne kaikki on suunniteltu tekemään pohjimmiltaan sama asia. Harkitse ainutlaatuisia käyttötapauksiasi ja muita työkaluja, joita käytät luodaksesi syvempiä asiakasprofiileja.

Skaalautuvuus tulevaa kasvua varten

Yrityksesi alkuaikoina CDP saattoi olla Excel-laskentataulukon muodossa. Vaikka se on voinut toimia jonkin aikaa, sitä ei ole suunniteltu viemään sinua suurien kasvuvaiheiden läpi.

CDP:n tulisi saada sinut skaalautumaan. Niihin tulisi mahtua kasvava asiakaskunta sekä mukautettavia kenttiä, kun yrityksesi lisää uusia tuotteita, palveluita ja markkinointikanavia.

Parhaat käytännöt asiakastietojen hallintaan

Riippumatta valitsemastasi tietoalustasta, organisaatiot hyötyvät parhaiden käytäntöjen soveltamisesta siihen, miten ne keräävät, rikastavat, puhdistavat ja käyttävät asiakastietojaan.

Sinulla on tiedonhallintastrategia

Tiedonhallinta ei vain auta sinua selvittämään, mitä tietoja kerätä, vaan myös kuinka järjestää ja muotoilla se. Se auttaa sinua ajattelemaan kriittisesti tietojasi ja sitä, mitä odotat siltä saavasi.

Tietojen hallinnassa on kolme keskeistä osaa: yhdenmukaistaminen, validointi ja täytäntöönpano. Kohdistus viittaa siihen, kuinka standardoit asiakastiedot koko yrityksessä. Validointi on tapa, jolla testaat ja varmistat, että tiedot kerätään ja muotoillaan oikein. Täytäntöönpanolla varmistetaan, että yhdenmukaistamis- ja validointiprosesseja ylläpidetään ja että tiedonkeruu ja -käyttö kulkevat oikeita kanavia pitkin.

Tiedonhallintastrategian avulla voit palata takaisin tietojärjestelmiäsi luotaessa tai päivittäessäsi. Se pitää kaikki samalla sivulla asiakasdataa koskevissa suunnitelmissasi.

Priorisoi tietoturva

Yhden tietomurron hinta on hälyttävä – jopa 8,64 miljoonaa dollaria tapahtumaa kohden! Yritysten on varmistettava, että he käyttävät asianmukaista huolellisuutta asiakastietojen suojaamisessa – sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Tämä tarkoittaa parhaiden tietoturvakäytäntöjen käyttöä hakkeroinnin ja tietomurtojen välttämiseksi. Se tarkoittaa myös sisäisen pääsyn rajoittamista asiakastietoihin sekä käyttäjäkohtaisten oikeuksien ja muiden suojakeinojen käyttöä.

Sijoita tiimikoulutukseen

Asiakastietostrategia toimii vain, jos sinulla on koko tiimisi mukana. Varmista, että oikeat ihmiset tietävät, kuinka navigoida CDP-alustallasi ja kuinka päästä käsiksi ja käsitellä asiakastietoja oikein. Muodollisen koulutusohjelman luominen sisältää todennäköisesti lakiosaston, markkinoinnin, myynnin ja IT:n panoksen. Yhdistä asiakastietosi ja luo parempia asiakaskokemuksia skaalautuvasti.

